Programmi tv 29 giugno 2019: film e intrattenimento

Su Italia 1 Asterix alle Olimpiadi; su Rai Uno Serata Biagio Agnes. Guida ai programmi Tv della serata di sabato 29 giugno

Al centro della programmazione di sabato 29 giugno ci sono i film e l’intrattenimento. Su Rai 2 dalle 21.05 Ossessione senza fine. Stephanie Archer è un’insegnante di biologia. Il marito la trascura a causa del lavoro. A scuola viene presa di mira da un professore suo collega e da uno studente dall’oscuro passato. A seguire, dalle 22.50 un episodio di Bull, dal titolo Brutti precedenti. Brillante e sfacciato, Jason Bull è a capo della Trial Analysis Corporation. La sua compagnia analizza giurati, avvocati e testimoni per sviluppare strategie di difesa vincenti nei processi più complicati e indirizzare il verdetto verso la parte giusta. Su Italia 1 dalle 21.12 Asterix alle Olimpiadi. Asterix e Obelix, rispettivamente Clovis Cornillac e Gerard Depardieu, devono vincere le Olimpiadi per permettere al giovane Alafolix di sposare la principessa Irina. Su Rete 4 doppio appuntamento con la serie Una vita. Nel primo episodio, in onda dalle 21.30, Agustina consiglia a Silvia di riflettere bene prima di decidere cosa fare con Arturo. Alla fine, la donna decide di rimanere con il colonnello, ma gli chiede di contenere la propria gelosia. Nel secondo, dalle ore 22.28, dopo l’installazione del telefono in casa Valverde, iniziano le chiamate ai familiari dei prigionieri spagnoli, ma l’operazione risulta difficoltosa.

Per l’intrattenimento, dalle 20.35 lungo appuntamento con Techetechetè, il popolare programma che ormai da anni dona nuova vita all’immenso repertorio contenuto nelle Teche Rai, recuperando sketch, canzoni ed esibizioni artistiche e riproponendoli all’interno di puntate costruite con l’intento di coniugare la nostalgia alla voglia di raccontare, attraverso il varietà televisivo, più di 60 anni di storia e costumi dell’Italia. La puntata odierna è dedicata ai cantautori. A seguire, dalle 22.35, Serata Biagio Agnes. Il premio omonimo, svoltosi i giorni scorsi Sorrento e giunto alla sua XI edizione, rappresenta ormai un tradizionale appuntamento che lega il prestigio di celebri nomi del mondo dell’informazione e della comunicazione ad un evento che vuole valorizzare e premiare la professione giornalistica in ogni suo aspetto. Su Canale 5 dalle 21.14 Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono una nuova puntata della settima edizione di Ciao Darwin, lo show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

Infine per l’attualità, su Rai Tre dalle 21.25 in Ogni cosa é illuminata Camila Raznovich ci parla della nostra società e dell’ambiente in cui viviamo: un tema diverso per ogni puntata tra presente e futuro dell’evoluzione umana. Un viaggio tra emozioni e conoscenza affrontato con leggerezza e divertimento. La natura, i cambiamenti climatici, le migrazioni, le fake news e i social media e una grande attenzione sul nuovo che avanza, anche dal punto di vista sociale e culturale. Con lei, Lella Costa chiude ogni puntata con una divertente riflessione sui temi trattati.