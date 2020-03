Su Rai Uno Il Commissario Montalbano, su Canale 5 Live non è la D’Urso. Guida ai programmi Tv della serata del 29 marzo 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 29 marzo 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25 torna Il Commissario Montalbano con l’episodio L’altro capo del filo. Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. Intanto, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. Su Rai Movie dalle 21.10 il film che conquistò l’Ocar per la fotografia Vento di passioni. Montana, primi del ‘900. Tra amori, guerra e tradimenti si svolgono le vite del colonnello Ludlow e dei suoi tre figli. Su Italia 1 dalle 21.18 Point Break. Un giovane agente dell’FBI si infiltra in un gruppo di atleti amanti del brivido e sospettati di crimini alquanto inusuali.alle 21.30 su Rete 4 Russel Crowe è il protagonista della commedia Un’ottima annata – A good year, un film di Ridley Scott tratto da un romanzo. Il cinico Max eredita un vigneto in Provenza. Su Sky Cinema dalle 21.15 Attacco al potere – Angel has fallen. Mike Banning è accusato del tentativo di assassinare il presidente da una canaglia compagnia militare privata e deve correre contro il tempo per cancellare il suo nome mentre scopre la vera minaccia. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Troy. Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo sarà l’evento che scatenerà la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che vedrà protagonisti due eroi contrapposti: Achille per i greci ed Ettore per i troiani.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Sirens. Le sirene sono venute allo scoperto e i biologi Ben e Maddie cercano di ristabilire un contatto con Ryn; nel frattempo Helen scopre un insospettabile lato oscuro che metterà in discussione il passato di Bristol Cove.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due alle 21.20 Stasera tutto è possibile. Il comedy show dove i protagonisti del mondo dello spettacolo si sfidano in nuovi giochi sempre più spericolati all’insegna del sano divertimento. Su Canale 5 dalle 21.12 Live non é la D’Urso. Il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 puntata di Report interamente dedicata alla pandemia di Covid-19. Andiamo dove tutto è cominciato e dove il peggio sembra finalmente passato, a Wuhan, per mostrare con immagini esclusive cosa è realmente successo nei compound blindati durante l’emergenza. Dopo Sars e Influenza aviaria, l’Oms ha raccomandato a tutti i paesi del mondo di mettere a punto un piano di prevenzione e risposta alle pandemie e di aggiornarlo costantemente. L’Italia lo ha fatto? E come? Raccontiamo come è nato il contagio tra Lombardia, Veneto ed Emilia, prima e dopo la scoperta del “paziente 1” a Codogno. Sarebbe stato possibile fermarlo per tempo? Andiamo poi a vedere come le regioni del Sud, dalla Campania alla Calabria, fino in Sicilia, hanno affrontato l’aumento dei casi.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Bella da morire

23:30 – Speciale Tg1

00:35 – Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:05 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – La marcia dei pinguini – Il richiamo

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:40 – La Domenica Sportiva

00:40 – Protestantesimo

01:10 – Ultima Traccia: Berlino – Intoccabile

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Indovina chi viene a cena

21:20 – Film Suburbicon Prima Visione Rai

23:10 – TG Regione

Rai 4

18:38 – Revenge II ep.12

19:18 – Criminal Minds: Suspect Behaviour ep.5

19:59 – Criminal Minds: Suspect Behaviour ep.6

21:20 – Enough – Via dall’incubo

23:07 – Criminal Minds XIII ep.12

23:47 – Criminal Minds XIII ep.13

00:27 – Criminal Minds XIII ep.14

01:06 – Siren II ep.5

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

01:15 – TG5 – NOTTE

01:49 – METEO.IT

Italia 1

18:02 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – IENEYEH

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’ARTE DELLA FAME

20:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA VENDETTA VA SERVITA FREDDA

21:26 – POINT BREAK – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

19:01 – LA FREDDA LUCE DEL GIORNO – 1 PARTE

19:36 – TG COM

19:41 – METEO

19:43 – LA FREDDA LUCE DEL GIORNO – 2 PARTE

21:04 – PACIFIC RIM

22:09 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – PACIFIC RIM

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – HAMBURG DISTRETTO 21

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – UN’ OTTIMA ANNATA – A GOOD YEAR – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – UN’ OTTIMA ANNATA – A GOOD YEAR – 2 PARTE

23:52 – NESSUNA VERITA’ – 1 PARTE

Cine 34

19:25 – L’ESORCICCIO

21:10 – IL RAGAZZO DI CAMPAGNA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – IL RAGAZZO DI CAMPAGNA – 2 PARTE

23:00 – ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO

01:00 – IL SOMMERGIBILE PIU’ PAZZO DEL MONDO

02:30 – SESSOMATTO

Rai Movie

18:15 – Asino vola

19:35 – Lo smemorato di Collegno

21:10 – La bussola d’oro

23:00 – Moulin Rouge!

01:10 – The Last Kiss

02:50 – Moulin Rouge!

05:00 – Le baccanti

Paramount Channel

19:00 – Jack Reacher – La prova decisiva –

21:10 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri –

23:30 – Ember – Il Mistero della citta’ di luce –

01:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

03:30 – Quattro Donne e un Funerale –

04:30 – Quattro Donne e un Funerale –

Iris

18:13 – INCEPTION

20:59 – EYES WIDE SHUT

00:15 – NAPA VALLEY – LA GRANDE ANNATA

01:57 – FRANK AND JESSIE

03:35 – NELLY E MR. ARNAUD

05:15 – MEDIASHOPPING

05:30 – UNA TAGLIA PER SETTE – II PARTE

TV8

18:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate – Penisola sorrentina –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – I delitti del Bar – Lume – Un due tre stella!

23:15 – La notte dei record – Ep. 1 –

01:15 – Una calda estate

03:00 – Vicini assassini – Ep. 8 –

04:00 – L’assassino della porta accanto – Ep. 2 –

Italia 2

18:15 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LA BANDA DELL’HIMALAYA

18:45 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – GIU’ LE MANI DAL TESORO

19:10 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – IL TRIO DEL VELENO

19:35 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LA VENDETTA DELLA FARFALLA D’ORO

20:00 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LAVORO DI SQUADRA

20:25 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA VERITA’ DI NICO ROBIN

20:50 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL TRENO DELL’ADDIO

21:20 – THE BIG BANG THEORY – LA RIGENERAZIONE DEL PROTONE

La 5

19:00 – ANNA E I CINQUE

21:10 – ESPRIMI UN DESIDERIO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – ESPRIMI UN DESIDERIO – 2 PARTE

23:05 – INGA LINDSTROM – NUVOLE SU SOMMARHOLM – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

NOVE

18:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.7

19:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.7

20:30 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.8

21:25 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.2

22:10 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.6

23:30 – L’ombra del sospetto

00:50 – Ho vissuto con un killer 1′ Stagione Ep.4

01:45 – Ho vissuto con un killer 1′ Stagione Ep.5

Cielo

19:15 – Affari al buio Affrontare le proprie paure

19:45 – Affari al buio Prospettive nuvolose

20:15 – Affari di famiglia Scommettiamo che…

20:45 – Affari di famiglia La Queen Mary

21:15 – Casinò

00:30 – Baise moi

02:00 – Sex Mundi Ep. 5

03:00 – La cultura del sesso New York

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7

01:00 – Uozzap

01:40 – A te le chiavi

02:20 – La prima linea

04:15 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – A te le chiavi

20:30 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – The Dr. Oz Show – 9a Edizione

02:25 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:00 – Merlin –

18:50 – Merlin –

19:40 – Merlin –

20:30 – Merlin –

21:30 – Battistology –

22:30 – Battistology –

23:30 – True Justice –

01:30 – Call me Bruna –

Food Network

18:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.8

18:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.5

19:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.7

19:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.6

20:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.19

20:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.4

21:00 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.2

21:30 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE IV – RELAZIONI INTERNAZIONALI

19:25 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – SCOMPERSA

20:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – BLACKOUT

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO I – UNA GHIGLIOTTINA PER IL TENENTE COLOMBO

23:05 – La signora in giallo: La ballata del ragazzo perduto – 1 PARTE

23:52 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT (R) – 29/03/2020

23:55 – La signora in giallo: La ballata del ragazzo perduto – 2 PARTE

GIALLO TV

18:00 – Profiling 5′ Stagione Ep.10

19:00 – Cherif 2′ Stagione Ep.3

20:05 – Cherif 2′ Stagione Ep.4

21:10 – Profiling – 1^TV 5′ Stagione Ep.11

22:10 – Profiling – 1^TV 5′ Stagione Ep.12

23:10 – L’ispettore Barnaby 21′ Stagione Ep.3

01:10 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.10

02:10 – Torbidi delitti 5′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:07 – Speciale Save the Date – Fellini, i suoi luoghi le sue atmosfere

18:36 – Rai News Giorno

18:40 – Grande musica nella Città Proibita

20:34 – Ritorno alla natura

21:03 – Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili

21:57 – Di là dal fiume e tra gli alberi

22:56 – FILM- THE WALK

00:59 – Rai News Notte

Rai Premium

18:15 – Ho sposato uno sbirro 2 – La cattiva strada ep.8

19:15 – Ho sposato uno sbirro 2 – Intrighi e veleni ep.9

20:20 – Ho sposato uno sbirro 2 – Condominio ep.10

21:20 – Dolce Settembre

22:55 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.111

23:40 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.112

00:20 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.113

01:05 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.114

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Testimone Allo Specchio

19:30 – Grandi Sfilate

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Aftermath: Lotta Per La Vita

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:01 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:34 – Bel tempo si spera

19:00 – Santa Messa

19:29 – Vita morte e miracoli

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:25 – Soul

21:03 – The last station

22:55 – Effetto notte

VH1

19:00 – CMT Crossroads: Halsey & Kelsea Ballerini –

20:00 – Most Ridiculous –

20:30 – Most Ridiculous –

21:00 – Most Ridiculous –

21:15 – World Stage –

22:05 – Il Testimone –

22:30 – Il Testimone –

23:00 – Hotel da Incubo –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7 REGIONE

18:30 – DIMENSIONE CIVILTA

19:00 – THE COACH

20:00 – B-LAB LIVE

20:30 – DIRETTA STADIO

23:00 – TACKLE

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Il giardino di Albert – Il monte San Michel

19:00 – Il Quotidiano

19:15 – Il gioco del mondo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Storie – Tempo di vacanza

La2

20:05 – Delitti in paradiso – Episodio 3

21:00 – x – Xx – Il ritorno di Xander Cage

22:45 – Sguardi sul mondo – Las hermanas de Rocinante

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Perle di Sport

19:00 – Calcio Storico

21:00 – Memory

22:00 – Calcio Storico

02:00 – Perle di Sport

03:00 – Calcio Storico

05:00 – Memory

Rai Sport

18:00 – Perle di Sport

19:00 – Calcio Storico

21:00 – Memory

22:00 – Calcio Storico

02:00 – Calcio: Nazionale Femminile camp. Mondiali:Australia – Italia

03:50 – Calcio: Nazionale maschile – Nation League: Italia – Polonia

05:40 – Memory

SuperTennis

20:00 – DJOKOVIC, L’INOSSIDABILE – Djokovic vs Shapovalov, ATP Cup 2020

Euro Sport

18:00 – Nuoto Nordic Swim Tour 2a g., da Bergen, Norvegia Live

19:30 – Informazione Flash News

19:35 – Curling Mondiale M Una partita (Round Robin, da Glasgow, Scozia) Live

22:00 – Informazione Flash News

22:05 – Ciclismo UCI World Tour

23:35 – Ciclismo UCI World Tour 7a tappa

00:30 – Nuoto Nordic Swim Tour 2a g.

01:30 – Curling Mondiale M Una partita (Round Robin, da Glasgow, Scozia)

SportItalia

18:00 – Serie A Live

20:00 – Solo Calcio

20:45 – Serie A Live

23:00 – Speciale Serie A

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – I Fantastici Cinque – Gli amuleti del faraone

22:10 – Paf il cane

22:20 – Baby boss di nuovo in affari

Rai YoYo

18:00 – DISNEY ENGLISH 3 – EP.24

18:25 – RICKY ZOOM – EP.1

18:35 – RICKY ZOOM – EP.17

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.48

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.49

19:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.52

19:10 – 44 GATTI 2 – EP.3

19:25 – 44 GATTI 2 – EP.4

Boing

18:20 – Craig ®

18:50 – Craig ®

19:15 – Teen Titans Go !

19:50 – Picchiarello – il film

21:25 – Teen Titans Go !

22:20 – Power Rangers Beast Morphers

23:30 – Ninjago S6 + S7+S8

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:45 – Paw Patrol – nuovi episodi in Prima Tv Free

19:10 – Paw Patrol – nuovi episodi in Prima Tv Free

19:45 – Mike il Carlino

20:15 – Mike il Carlino

20:35 – Heidi

21:00 – Siamo Fatti Così

21:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:15 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

18:40 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:10 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:35 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

20:00 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

20:25 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

20:50 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

21:15 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

K2

18:05 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

18:30 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

18:50 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:10 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:40 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:00 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:25 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:50 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

DeaKids

19:35 – Ready.Music.Play!

20:25 – Maggie & Bianca

20:50 – Maggie & Bianca

21:15 – Maggie & Bianca

21:40 – Missione Cuccioli

22:05 – Pippi Calzelunghe

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – La gang del bosco

20:00 – I Thunderman

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – Game Shakers

21:25 – Game Shakers

21:40 – Game Shakers

Disney Channel

18:10 – Buona fortuna Charlie! Piccoli passi

18:35 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir

19:00 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir

19:25 – 101 Dalmatian Street

19:40 – 101 Dalmatian Street

19:50 – 101 Dalmatian Street

20:00 – 101 Dalmatian Street

20:15 – Programma Protezione Principesse

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Ho vinto la casa alla lotteria 2′ Stagione Ep.5

18:25 – Ho vinto la casa alla lotteria 2′ Stagione Ep.6

18:50 – Ho vinto la casa alla lotteria 2′ Stagione Ep.7

19:20 – Ho vinto la casa alla lotteria 2′ Stagione Ep.8

19:50 – Ho vinto la casa alla lotteria 2′ Stagione Ep.9

20:15 – Ho vinto la casa alla lotteria 2′ Stagione Ep.10

20:40 – Ho vinto la casa alla lotteria 2′ Stagione Ep.11

21:05 – Ho vinto la casa alla lotteria 4′ Stagione Ep.10

Rai Storia

18:00 – a.C.d.C. Donne nella storia. Caterina La Grande

19:00 – I grandi dimenticati. Le Gualchiere di Remole

19:30 – Big History-Tutto è connesso-La febbre dell’oro-Il grande freddo

20:00 – Persone, eventi, ricorrenze del 29 marzo 2020

20:20 – Scritto, letto, detto: Giuseppe Scaraffia

20:30 – Passato e Presente. Annibale il nemico di Roma con il Prof. Giovanni Brizzi

21:10 – Estasi – Song without end

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:35 – Goblin Garage 1′ Stagione Ep.4

19:30 – Goblin Garage 1′ Stagione Ep.5

20:25 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.25

21:20 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.26

22:15 – Officina di polizia – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

23:15 – Officina di polizia – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

00:10 – Officina di polizia 1′ Stagione Ep.9

01:05 – Officina di polizia 1′ Stagione Ep.10

DMAX

18:25 – Lupi di mare: Nord vs. Sud 1′ Stagione Ep.7

19:25 – Lupi di mare: Nord vs. Sud 1′ Stagione Ep.8

20:25 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.3

20:55 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.4

21:25 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.5

21:50 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.6

22:20 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.1

23:20 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:15 – LE MUMMIE PARLANTI – LA RAGAZZA ADDORMENTATA

19:15 – PIRAMIDI: I MISTERI SVELATI – I SEGRETI DI GIZA

20:15 – WILD PLANET: NORTH AMERICA I – LEZIONI DI SOPRAVVIVENZA

21:15 – MONDI PERDUTI: NEL PROFONDO DEL MAR NERO – NELLE PROFONDITA’ DI UN MARE ANTICO

22:15 – MONDI PERDUTI: NEL PROFONDO DEL MAR NERO – I SEGRETI SOMMERSI DEGLI ANTICHI IMPERI

23:15 – The mysteries of Saqqara

00:15 – ROME: THE WORLD’S FIRST SUPERPOWER

01:15 – Inside air traffic

RealTime

18:20 – Il castello delle cerimonie Anna e Marco

18:50 – Il castello delle cerimonie Francesca e Giuseppe

19:20 – Il castello delle cerimonie Michela e Mirko

19:50 – Il castello delle cerimonie Lucia e Michele

20:20 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Re del mio cuore

22:10 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Contro tutti Prima TV

23:10 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Diciamoci tutto. 1a parte Prima TV

00:05 – Skin Tight: la mia nuova pelle Ariel e Chantae

Rai Scuola

18:00 – The Language of Business episodio 25 Replica

18:15 – English Up episodio 23 Replica

18:25 – What did they say? Puntata 9 Replica

18:30 – Gate C Seven nights – Fourth Night Replica

18:45 – Gate C Seven nights – Fifth night Replica

19:00 – I segreti del colore Dipingere sul muro nel Medioevo Replica

19:30 – I segreti del colore Prima TV per Rai

20:00 – The Code Forme Replica

LaF

18:40 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.10

19:10 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.1

19:45 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 3′ Stagione Ep.3

20:40 – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.3

21:10 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.3

21:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.4

22:10 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali I Classici in TV. 4′ Stagione Ep.3

23:05 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali I Classici in TV. 4′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Lo zoo del Bronx Il lato selvaggio

19:05 – Lo zoo del Bronx Il momento di spostarsi

20:00 – Lo zoo del Bronx Nasce una stella

21:00 – Scherzi della natura Gatti Prima TV

21:30 – Scherzi della natura Squali anziani Prima TV

21:55 – The Aquarium L’otaria Prima TV

22:50 – The Aquarium Il pinguino

23:50 – The Aquarium L’otaria

Sky Uno

19:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Torino

21:15 – (S)cambio casa Ep. 3 Prima TV

22:05 – (S)cambio casa Ep. 4 Prima TV

23:00 – Family Food Fight Ep. 3

00:45 – (S)cambio casa Ep. 3

01:35 – (S)cambio casa Ep. 4

02:25 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 1

Sky Cinema 1

19:15 – Attacco al potere 2

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Attacco al potere 3

23:20 – Attenti a quelle due

01:00 – Bad Teacher – Una cattiva maestra

02:35 – Non è vero ma ci credo

04:05 – Joker – Wild Card

05:40 – Benvenuti a casa mia 06:30 Non è vero ma ci credo

SKY Cinema Family

19:20 – Paddington

21:00 – Ritorno al bosco dei 100 Acri

22:50 – Dragon Ball Super: Broly – Il Film

00:35 – Ritorno all’isola di Nim

02:10 – Tartarughe Ninja alla riscossa

03:45 – Tartarughe Ninja 2 – Il segreto di Ooze

05:15 – Tartarughe Ninja 3

Sky Cinema Romance

19:15 – Perché te lo dice mamma

21:00 – Gli anni dei ricordi

23:05 – 10 Years

00:50 – The Best Man

02:55 – Attimo per attimo

04:30 – Book Club – Tutto può succedere

Sky Cinema Collection

18:00 – Men in Black

19:40 – MIIB – Men in Black II

21:15 – Men in Black 3

23:05 – Men in Black

00:50 – MIIB – Men in Black II

02:20 – Men in Black 3

04:10 – 100X100Cinema

04:25 – Men in Black

Sky Cinema Action

19:15 – Explorer

21:00 – The Package

22:40 – Revenge

00:35 – La fuga dell’assassino

02:10 – The Reach – Caccia all’uomo

03:45 – World Invasion

05:45 – Revenge

Fox

18:10 – I Simpson Il vecchio e Lisa

18:35 – I Simpson In Marge abbiamo fede

19:00 – I Simpson Il nemico di Homer

19:30 – I Simpson Bacheca della serie “I Simpson”

19:55 – The Big Bang Theory Il riflesso dello champagne

20:20 – The Big Bang Theory L’infiltrazione della camera bianca

20:45 – The Big Bang Theory La disintegrazione della sonda

21:10 – Rosewood Verità e cuba libre

Premium Cinema

18:11 – ALEXANDER

21:15 – TROY

00:04 – COGAN – KILLING THEM SOFTLY

01:48 – FINAL DESTINATION 5

03:22 – Jem e le Holograms

04:54 – L’inganno

Premium Action

18:46 – SUPERGIRL V – L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI

19:36 – SUPERGIRL V – UNO SCONOSCIUTO ACCANTO A ME

20:24 – CHICAGO FIRE VIII – BENVENUTI NELLA CITTA’ DEI PAZZI

21:15 – GOTHAM V – CHE COSA HANNO FATTO?

22:04 – GOTHAM V – L’INIZIO…

22:55 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – SPIRITO E SENTIMENTO

23:44 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – LA MELANZANA, LA STREGA E L’ARMADIO

00:32 – THE BRAVE – VICINO A CASA

Mya

18:42 – RIVERDALE IV – LA FINE DI UN INCUBO

19:35 – CHICAGO MED V – TUTTO IN FAMIGLIA

20:25 – CHICAGO MED V – COSA CI RISERVERA’ IL FUTURO?

21:15 – YOUNG SHELDON III – L’ORANGO DEL BORNEO E UNA CULTURA CHE INCORAGGIA GLI SPUTI – 1aTV

21:38 – YOUNG SHELDON III – IL PECCATO DI AVIDITA’ E UN CHIMICHANGA DA CHI-CHI – 1aTV

22:03 – BOB HEARTS ABISHOLA – 17 – 1aTV

22:29 – SHAMELESS X – DORMI BENE MIO PRINCIPE, PERCHE’ DOMANI DIVENTERAI RE

23:25 – GOD FRIENDED ME II – CAUSA ED EFFETTO