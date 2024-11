Su Rai Uno Purché finisca bene, su Canale 5 La rosa della vendetta. Guida ai programmi Tv della serata del 3 novembre 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 3 novembre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.19 Finché morte non ci separi. La novella sposa Grace, per amore del marito Alex, decide di prestarsi ad una bizzarra tradizione della famiglia: nella notte delle sue nozze, dovrà prender parte ad uno strano gioco presso la residenza di famiglia del neo marito. Nel bel mezzo del “nascondino”, si renderà conto che la posta in palio è la sua vita.

Su Rai Movie dalle 21.20 Rumba therapy. Francia, oggi. Il cinquantenne Tony, dopo un infarto, decide di riallacciare i rapporti con la figlia abbandonata vent’anni prima. Per riconquistarla, si iscrive in incognito al suo corso di rumba. Su Sky Cinema dalle 21.15 Un paese quasi perfetto. Gli abitanti di un piccolo paese della Basilicata, aiutati da un giovane medico milanese, trovano un modo ingegnoso per risolvere la crisi economica che ha colpito il loro territorio.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 Purché finisca bene. Matteo lavora nella sartoria di famiglia “Mampresol”, famosa per la ricercatezza dei suoi vestiti. L’equilibrio si rompe con l’apertura della “Deepti’s Taylor”, una nuova sartoria indiana. La situazione degenera quando la loro cliente principale, Ravagnin, inizia a scegliere la concorrenza indiana. Tra conflitti familiari, Matteo si innamora di Rani della “Deepti’s Taylor”. Riuscirà a conquistare Rani e risolvere i dissidi?

Su Rai Due dalle 21 la serie tv 9-1-1. La squadra è chiamata ad intervenire in una fiera rinascimentale. Athena teme per la vita di May quando incontra un giovane uomo disturbato. Lo zio Buck fa da babysitter alla piccola Jee-Yun, mentre Maddie e Chimney iniziano a cercare casa. Su Canale 5 dalle 21.25 La rosa della vendetta. Gara chiede a Gulcemal di perdonare Deva. Ipek decide di accompagnare Armagan all’aeroporto, ma mentre sono per strada gli confessa di amarlo, e il ragazzo decide di non partire

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.30 Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società. Su Italia 1 dalle 21.15 Le Iene Veronica Gentili con Max Angioni conduce lo storico programma di attualita’, interviste dissacranti e inchieste di cronaca affidate agli inviati. Su Rete 4 dalle 21.20 E’ sempre cartabianca di domenica. Talk di attualita’ e politica, approfondita e commentata dagli ospiti. Bianca Berlinguer conduce dando voce a tutte le opinioni