Su Rai Uno Gigi, questo sono io, su Rai Due Petrolio, su Rai Movie Remember. Guida ai programmi Tv della serata del 30 maggio

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 30 maggio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche, per quanto riguarda film e telefilm potrete trovare una breve trama. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Reprisal. Il direttore di banca Jacob chiede aiuto al suo vicino di casa James, ex poliziotto, per rintracciare i responsabili della rapina nella sua banca, dove ha perso la vita un suo collega. La situazione degenera quando il criminale rapisce moglie e figlio del banchiere. Su Rai Movie dalle 21.10 Remember. Il 90enne Zev scopre che la guardia nazista che assassinò la sua famiglia circa 70 anni fa vive attualmente in America sotto falso nome. Malgrado le evidenti sfide che la scelta comporta, Zev decide di portare a termine una missione per rendere una giustizia troppo a lungo rimandata ai suoi cari, portandola a compimento con la sua stessa mano ormai tremolante. La sua decisione dà l’avvio a uno straordinario viaggio intercontinentale con conseguenze sorprendenti. Su Italia 1 la commedia Garfield 2. Garfield sbarca in Inghilterra e prende il posto di Prince, un gatto di stirpe reale che ha appena ereditato un castello. Sky Cinema dalle 21.15 Fogli. Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice; sono sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Ma quella che era iniziata come una dolce fiaba romantica si trasforma in un vero incubo con l’arrivo di Pietro, il secondo figlio della coppia.Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 L’uomo d’acciaio. La genesi di Superman, che giunge sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Cresciuto amorevolmente dai coniugi Kent, Superman scopre i propri straordinari poteri durante l’adolescenza e decide di metterli segretamente a servizio del prossimo. Su Iris dalle 21 Ramson il riscatto. Proprietario di una compagnia aerea e facoltoso imprenditore, Tom Mullen vive con la moglie Kate e il piccolo figlio Sean. La sua vita cambia il giorno in cui il figlio viene rapito nel corso di una festa all’aperto.

TELEFILM

Su Rai Tre dalle 22 Liberi tutti. Michele Venturi è un cinico avvocato che vive di affari al limite della legalità. Arrestato e condotto agli arresti domiciliari all’uomo, che ha tutte le sue abitazioni sotto sequestro, non resta che andare a vivere nel cohousing gestito dalla ex-moglie Eleonora. Venturi si trova così catapultato in un mondo radicalmente diverso dal suo, con regole e valori con cui deve imparare a convivere se vuole tornare “libero”.

INTRATTENIMENTO

Alle 20.35 Rai Uno presenta Gigi, questo sono io. Il popolare cantautore napoletano racconta la sua vita, le grandi soddisfazioni e i momenti difficili, il talento e la co stanza, la voglia di spiccare il volo, attraverso le parole e la musica, dal suo repertorio e con l’aiuto amichevole di formidabili ospiti. Su Canale 5 dalle 21.31 Coao Darwin 7 – La resurrezione. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

ATTUALITÁ

Su Rai Due alle 21.20 torna Petrolio. Continua la serie di puntate-inchiesta di Petrolio-Antivirus. Si risponderà alle domande sull’apertura delle regioni. L’indice di contagio di ogni zona è il termometro per valutare i rischi degli spostamenti. Ci potremo spostare in sicurezza? Potremo fare le vacanze in regioni diverse da quelle in cui viviamo? Che cosa sono i passaporti sanitari che alcuni Governatori vogliono chiedere ai turisti? E come ci comporteremo invece con gli altri paesi dell’area Schengen? Ci saranno test da fare in ingresso e in uscita e delle quarantene da affrontare, o dalla prossima settimana potremmo circolare tutti liberamente? E ancora: il virus è sempre lo stesso, oppure, come sostengono alcuni scienziati si è indebolito e potrebbe essere meno aggressivo e letale? Cosa ci racconta la scoperta del ceppo di Brescia? Il dibattito tra gli scienziati è più aperto che mai, e intanto si scoprono nuove complicazioni legate alla malattia. Petrolio si interrogherà sulle scelte della politica e le scoperte della scienza, ma anche sulla profonda crisi economica che si sta addensando sul nostro paese. Una crisi a cui anche l’Europa in queste ore sta cercando di dare risposte. Su Rai Tre dalle 20.30 Le parole della settimana. Marcello Lippi, uno degli allenatori più vincenti di sempre, capace di guidare l’Italia all’epica vittoria dei Mondiali del 2006, è il protagonista dell’intervista di apertura di questa puntata di “Aspettando le Parole”. Nel corso del programma sono ospiti anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Maria Cuffaro, volto storico del Tg3, Massimo Recalcati autore del libro “La tentazione del muro”, il dottor Sergio Harari, pneumologo dell’Ospedale San Giuseppe di Milano e la sindaca di San Lazzaro di Savena (BO) Isabella Conti che ha deciso di mettere a disposizione degli studenti di elementari, medie, superiori il parco della città per poter festeggiare insieme la fine di questo insolito anno scolastico. Ad “Aspettando le Parole” fa ritorno l’astronauta Paolo Nespoli per commentare in diretta da Houston, la débâcle del primo storico lancio della compagnia spaziale SpaceX, rimandato a 15 minuti dal lancio. L’ex “iena” Mauro Casciari è collegato in diretta con i luoghi della movida romana in qualità di Assistente civico, la nuova figura professionale istituita per il controllo del rispetto delle regole anti contagio. Come sempre viene dato spazio a tante straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità. Come di consueto in apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca. Su Rete 4 dalle 21.25 Stasera Italia Weekend. Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Guida tv di sabato 30 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:20 – Italia – Sì! Podio e poi

18:45 – L’Eredità per l’Italia – week end

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Gigi, questo sono io

23:34 – Gigi, questo sono io

00:15 – Techetechetè – Dolcissime le mie malinconie

01:05 – RaiNews24

Rai 2

18:00 – RaiNews24

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans La pistola invisibile

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Il fuggitivo

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Petrolio Antivirus

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Aspettando le parole

22:00 – Liberi tutti

23:35 – TG Regione

Rai 4

18:01 – Gli Imperdibili

18:04 – Marvel’s Runaways II ep.7

18:53 – Marvel’s Runaways II ep.8

19:37 – A Lonely Place to Die

21:21 – Reprisal

23:03 – Le paludi della morte – Texas Killing Field

00:51 – Lionheart – Scommessa vincente

02:35 – Before I go to sleep

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CIAO DARWIN 7 – LA RESURREZIONE

Italia 1

18:04 – CAMERA CAFE’ – IL NIPOTE DI GELLER

18:14 – CAMERA CAFE’ – PESCE D’APRILE A GELLER

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – THE O.C. – LA PROVA DEL COLLEGE

19:50 – THE O.C. – L’ LTIMO BALLO

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’INSOLITO SOSPETTO

Canale 20 Mediaset

18:24 – BLINDSPOT IV – LA GRANDE RIVELAZIONE

19:19 – BLINDSPOT IV – TATUATA A MORTE

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA RICORRENZA DEL TUTTO PUO’ ACCADERE

20:42 – THE BIG BANG THEORY VII – LA TRASMUTAZIONE DI PROTON

21:05 – CODICE: SWORDFISH – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – CODICE: SWORDFISH – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – HAMBURG DISTRETTO 21 – MATTES NEL MIRINO

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – STASERA ITALIA WEEKEND SPECIALE

23:34 – LA NOTTE BRAVA DEL SOLDATO JONATHAN – 1 PARTE

00:32 – TGCOM

00:34 – METEO.IT

00:38 – LA NOTTE BRAVA DEL SOLDATO JONATHAN – 2 PARTE

Cine 34

19:25 – LA MOGLIE IN BIANCO… L’AMANTE AL PEPE

21:10 – AL DI LA’ DELLA LEGGE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – AL DI LA’ DELLA LEGGE – 2 PARTE

23:15 – SEMINO’ LA MORTE… LO CHIAMAVANO IL CASTIGO DI DIO

00:49 – UNA VERGINE IN FAMIGLIA

02:20 – IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Rai Movie

18:00 – Una spia al liceo

19:35 – One For The Money

21:10 – Remember

22:40 – Regali da uno sconosciuto – The Gift

00:30 – I segreti di Brokeback Mountain

02:45 – Una vita

04:35 – Stanlio e Ollio – Noi sbagliamo

05:00 – Feisbum Episodio 1 Siempre

Paramount Channel

19:20 – Ruth & Alex – l’Amore cerca casa

21:10 – Grease

23:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:10 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:35 – Il giovane ispettore Morse

04:05 – Il mio finto fidanzato

Iris

18:56 – ACTION – CODICE MAGNUM

21:00 – RANSOM – IL RISCATTO

23:21 – LA GIUSTA CAUSA

01:20 – SEDOTTA DA UNO SCONOSCIUTO

02:48 – SCONOSCIUTO NELL’INTIMO

04:14 – PRIMA CHE SIA NOTTE

TV8

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera dei Fiori

21:30 – 007 – Zona pericolo

23:45 – Taxxi

01:30 – Cabin Fever

03:30 – Vacanza con delitto Ep. 2

04:30 – Cold Blood: nuove verità Ep. 20

05:15 – Crimes That Shook Britain Ep. 1

Italia 2

18:00 – 2 BROKE GIRLS – E LA VICINA DEL PIANO DI SOPRA

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – VEGETA CONTRO MAJINBU

18:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL CAMBIAMENTO DI VEGETA

19:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – L’INCUBO NON HA FINE

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – AL PALAZZO DEL SUPREMO

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – UNA NUOVA SPERANZA DI SALVEZZA

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UN NEMICO DOPO L’ALTRO

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – GLI INCREDIBILI POTERI DEL FRUTTO PAD PAD

La 5

19:05 – CATERINA E LE SUE FIGLIE 2 – 3

21:10 – INGA LINDSTROM – ARRIVEDERCI A ERIKSBERG – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – ARRIVEDERCI A ERIKSBERG – 2 PARTE

23:00 – STUDIO ILLEGALE – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

18:35 – Little Big Italy – New York

20:00 – Fratelli di Crozza

21:30 – L’amore bugiardo – Gone Girl

00:20 – Broken City

02:10 – I segreti dell’Egitto

03:05 – I segreti dell’Egitto

03:55 – I segreti dell’Egitto

04:45 – I segreti dell’Egitto

Cielo

18:15 – Fratelli in affari: una casa è per sempre Ep. 6

19:15 – Affari al buio Una dolce distrazione

19:45 – Affari al buio Ride bene chi ride ultimo

20:15 – Affari di famiglia Banconote esplosive

20:45 – Affari di famiglia Caccia al colpevole

21:15 – L’educazione sentimentale di Eugenie

23:15 – A letto con Daisy

00:15 – Porn Inc.

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Un colpo perfetto

23:15 – Misterioso omicidio a Manhattan

01:15 – TG LA7

01:25 – Otto e Mezzo Sabato (r)

02:05 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – A te le chiavi

19:50 – Il Gusto di Sapere

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – Hanno ucciso Babbo Natale

23:20 – Little Murders – Dramma in tre atti

01:10 – Il cigno

Spike

18:05 – Merlin L’ora Piu’ Buia (Parte 1)

19:00 – Merlin L’ora Piu’ Buia (Parte 2)

19:50 – Merlin La Maledizione Di Morgana

20:45 – Merlin Aithusa

21:30 – Le Iene

23:25 – Star Trek Beyond

01:40 – The Art of the Steal – L’arte del furto

03:10 – Legend

Food Network

18:50 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.8

19:50 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.7

20:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.10

21:50 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.5

22:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

23:55 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.2

01:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.5

02:00 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:35 – HAMBURG DISTRETTO 21 X – L’URNA VUOTA

19:25 – THE CLOSER VII – BONNIE E CLYDE

20:20 – THE CLOSER VII – EFFETTI COLLATERALI

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO II – DENTE PER DENTE

23:00 – THE MENTALIST I – ROSSA DI FEBBRE

23:50 – THE MENTALIST I – ROSSO COME LA VENDETTA

00:40 – CRIMINAL INTENT X – IL VINO DI GEORGE WASHINGTON

01:25 – CRIMINAL INTENT X – IL CADAVERE

GIALLO TV

18:25 – Alice Nevers – Professione giudice – Talento 2,0

19:25 – Women’s Murder Club – Afferrare o trattenere

20:15 – Women’s Murder Club – Kiss Me Not

21:10 – Cherif – L’incontro tra Cherif e Huggy

22:10 – Cherif – Al centro del crimine

23:10 – Cherif – Sul filo del rasoio. 1a parte

00:10 – Cherif – Sul filo del rasoio. 2a parte

01:15 – The Murder Shift – Armato e pericoloso

Rai 5

19:06 – Rai News Giorno

19:08 – Intro Valerio Binasco

19:11 – Teatro – Si nota all’imbrunire (Solitudine da paese spopolato)

21:07 – Intro Marta Cuscunà

21:09 – TEATRO Le sorelle Macaluso

22:14 – Intro Ottavia Piccolo

22:18 – Vincent Van Gogh: L’odore assordante del bianco

23:46 – Intro Umberto Orsini

Rai Premium

18:40 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.24

19:20 – Mai storie d’ amore in cucina

21:20 – Vivi e lascia vivere – p.6

23:10 – La strada di casa 2 – p.6

01:10 – Tutti i sogni del mondo – p.3

02:45 – Allora in onda – Sandokan

03:25 – La Squadra 6 – p.10

05:00 – Ricominciare 2 – p.27

Mediaset Extra

19:25 – BENEDETTI DAL SIGNORE – BENEDETTI DAL SIGNORE: IO CONFESSO/DEMONE DEL GIOCO

21:15 – PROFESSIONE VACANZE – NOVE SETTIMANE E UN MAZZO

23:05 – LA VOCE DEL CUORE – 3

00:45 – LA VOCE DEL CUORE – 4

02:18 – TGCOM24

02:20 – COLPO GROSSO

03:10 – COLPO GROSSO

03:50 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: In Giro Per La Città

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – SEGRETI REALI: Inside Balmoral

23:00 – Grandi Progetti

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:30 – TG 2000

19:04 – Santa Messa

19:59 – Il Santo Rosario

20:31 – TG 2000

20:55 – Soul

21:30 – Assasinio sul palcoscenico

23:10 – TODAY

00:20 – La compieta

VH1

19:00 – Top Chart Undici Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia Michele Bravi

20:20 – Ridiculousness Italia

20:40 – Ridiculousness Italia

21:00 – Il Testimone Fabrizio Corona

21:45 – Il Testimone Bianca Balti

23:10 – Per fare casa ci vuole un albero

00:00 – Per fare casa ci vuole un albero

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – CHRONO GP

24:20 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – TG INFORMAZIONE + METEO 30′

20:30 – CASH

21:00 – LA GRANDE TRUFFA (Framed 1990)

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Boro – Talk, Tifo sportivo

21:00 – Arte contemporanea

22:00 – Filo diretto, Amori a distanza Astrologia e dintorni

00:03 – La vetrina dell’auto

01:00 – La vetrina dell’auto

02:00 – La vetrina dell’auto

03:00 – La vetrina dell’auto

04:00 – La vetrina dell’auto

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:05 – Scacciapensieri

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

La2

18:40 – L’uomo dal braccio d’oro

20:40 – Superalbum

22:35 – The Night Shift – Questioni di famiglia

23:20 – The Night Shift – Onore, dignità e fede

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

19:30 – Memory doc: Olimpiadi Roma 1960

19:45 – Memory doc: Olimpiadi Tokyo 1964

20:00 – Memory doc: Olimpiadi Città del Messico 1968

20:20 – Perle di Sport: Olimpiadi Monaco ’72 – 4 x 100 Nuoto femminile Americane da Record a Monaco

20:30 – Perle di Sport: Olimpiadi Monaco 1972, Basket Urss-Usa

20:45 – Perle di Sport: Olimpiadi Monaco 1972, Spitz

21:20 – Gli Imperdibili

21:25 – Memory doc: Olimpiadi Montreal 1976

Rai Sport

19:30 – Memory doc: Olimpiadi Roma 1960

19:45 – Memory doc: Olimpiadi Tokyo 1964

20:00 – Memory doc: Olimpiadi Città del Messico 1968

20:20 – Perle di Sport: Olimpiadi Monaco ’72 – 4 x 100 Nuoto femminile Americane da Record a Monaco

20:30 – Perle di Sport: Olimpiadi Monaco 1972, Basket Urss-Usa

20:45 – Perle di Sport: Olimpiadi Monaco 1972, Spitz

21:20 – Gli Imperdibili

21:25 – Memory doc: Olimpiadi Montreal 1976

SuperTennis

21:00 – LE REGINE DEL TENNIS – Sharapova vs Sevastova, WTA Pechino 2017, 1° t

00:00 – I GRANDI DELLA TERRA ROSSA – Ferrer vs Agassi, ATP Roma 2003

02:00 – LE IMPRESE DI SARA – Errani vs Svitolina, WTA Dubai 2016, semifinale

03:45 – SLAM STORY – Gli indimenticabil – I – Federer vs Soderling, Roland Garros 2009

05:45 – NADAL KING OF CLAY – Nadal vs Davydenko, ATP Roma 2007

Euro Sport

19:00 – Speciale You say we play

22:00 – Rubrica Hall of Fame Londra 2012

23:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2018/2019 GP Svizzera (Gara, da Berna, Svizzera)

00:00 – Automobilismo WTCR 2019 Cina (Gara 1, da Ningbo, Cina)

01:00 – Automobilismo WTCR 2019 Macao (Gara 1)

01:30 – Biliardo The Players Championship 2019 Quarti, da Llandudno, Gran Bretagna

02:15 – Biliardo The Players Championship 2019 Semifinali, da Llandudno, Gran Bretagna

03:00 – Biliardo The Players Championship 2019 Finale, da Llandudno, Gran Bretagna

SportItalia

18:30 – Si Live 24 (diretta)

19:00 – Calcio Today – Focus Mercato (diretta)

20:00 – Next to the Truckers

20:30 – HLTS NASCAR GOTS – Charlotte Motorspeed

21:30 – Calciomercato Live (diretta)

23:00 – Calcio Weekend Live (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – Muppets 2 – Ricercati

22:15 – School Hacks

22:20 – Kung Fu Panda

Rai YoYo

18:05 – BING – EP.78

18:10 – BING – EP.1

18:20 – BING – EP.2

18:25 – RICKY ZOOM – EP.32

18:35 – RICKY ZOOM – EP.23

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.34

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.35

19:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.36

Boing

18:20 – Victor & Valentino®

18:50 – Gumball

19:15 – Gumball

19:50 – Doraemon 1^ Tv

20:20 – Doraemon 1^ Tv

20:45 – Doraemon®

21:25 – Capitan Tsubasa

21:50 – Dragon Ball

Cartoonito

18:05 – Pingu in Città

18:45 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Rev & Roll Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

20:10 – Rev & Roll Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

20:35 – Siamo Fatti Così

21:00 – Heidi

21:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:00 – Floopaloo

18:30 – Floopaloo

19:00 – Floopaloo

19:30 – Trolls: la festa continua!

19:55 – Trolls: la festa continua!

20:30 – Trolls: la festa continua!

20:55 – Trolls: la festa continua!

21:20 – Trolls: la festa continua!

K2

18:00 – A tutto reality: le origini

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:55 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:10 – Zig & Sharko

18:20 – Zig & Sharko

18:30 – Zig & Sharko

18:40 – Zig & Sharko

18:50 – Zig & Sharko

18:55 – Zig & Sharko

19:05 – Zig & Sharko

Super

18:15 – Sam & Cat

18:40 – Sam & Cat

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Game Shakers

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.13

19:15 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.2

20:10 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.18

21:05 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.1

22:00 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.17

22:55 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.13

23:45 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.1

00:35 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.2

Rai Storia

19:00 – Prova di maturità p.3. La scoperta dell’inconscio

19:45 – Pillole Argo Il silenzio di un eroe

19:55 – GLI IMPERDIBILI

20:00 – Il giorno e la storia

20:15 – Scritto, letto, detto: Alessandra Necci

20:30 – Passato e Presente. Il nucleare in Italia con il Prof. Giovanni Paoloni

21:10 – Giallo napoletano

00:10 – Notiziario-RaiNews24

Motor Trend Italia

18:35 – Iron Garage – Chevy Nova del ’65 Pt.2

19:40 – Affari a quattro ruote – Auto da veterani

20:30 – Affari a quattro ruote – Lincoln Continental

21:25 – Affari a quattro ruote – Pontiac GTO

22:15 – Affari a quattro ruote – Merkur XR4Ti

23:05 – Affari a quattro ruote – Ford Bronco

00:00 – Cortesie per l’auto – Auto d’epoca

00:50 – Affari a quattro ruote – Mercedes Cosworth

DMAX

18:00 – Banco dei pugni – Guadagni folli

18:25 – Banco dei pugni – La grande scommessa

18:55 – Banco dei pugni – Tempesta in arrivo

19:15 – Banco dei pugni – Disperati

19:40 – River Monsters: mondi sommersi – Bestia giurassica

20:35 – River Monsters: mondi sommersi – Invasore tossico

21:25 – Shark Week Package – 1^TVMako: lo squalo assassino

23:05 – Cose di questo mondo – 1^TV

Focus TV

18:45 – UNIVERSO AI RAGGI X I – SOLE

19:45 – ATLANTE DEL COSMO – L’ ENIGMA DI GIOVE

20:45 – Diretta lancio spacex da cape canaveral – (Lancio H 21:22)

22:45 – UNIVERSO AI RAGGI X I – ASTEROIDI

23:45 – UNDISCOVERED VISTAS – IL CANYON COUNTRY

00:45 – LE GRANDI MIGRAZIONI DELLA NATURA – ZEBRE

01:32 – TGCOM24

01:34 – METEO FOCUS

RealTime

18:10 – Il salone delle meraviglie – Curvy e’ bello

18:40 – Il salone delle meraviglie – Apprendisti per Milano

19:05 – Il salone delle meraviglie – Cercando uno stile

19:35 – Il castello delle cerimonie – Anna e Pasquale

20:05 – Il castello delle cerimonie – Antonietta e Antonio

20:35 – Il castello delle cerimonie – Annamaria e Vincenzo

21:00 – Il castello delle cerimonie – Vincenza e Giovanni

21:35 – Vite al limite – Jennifer e Marissa

Rai Scuola

18:05 – Labour Of Love episodio 10 Replica

18:15 – Inglese Shakespeare Class – The Two Gentlemen of Verona – Plot Replica

18:35 – Spoon River Anthology Dreamers Replica

18:50 – Ribattute web rai Scuola – I musei di arte moderna e contemporanea in Italia – Centro Pecci

19:00 – I segreti del colore I colori di Roma Replica

19:25 – I segreti del colore La pittura murale medievale Replica

19:55 – Beautiful Minds Umberto Veronesi – Pasteur, dalla nascita della medicina moderna alla lotta contro

21:15 – Science Max! 2 Tricicli alternativi Replica

LaF

18:00 – I viaggi di Simon Reeve: Ai Caraibi 5′ Stagione Ep.1

19:10 – I viaggi di Simon Reeve: Ai Caraibi 5′ Stagione Ep.2

20:15 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.9

21:15 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.10

22:15 – Massimo Recalcati – A libro aperto

23:25 – The German Doctor – Wakolda laeffe Film Festival

01:10 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.7

01:45 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.8

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Durt Reynolds

19:05 – Come è fatto Ep. 19

19:35 – Come è fatto Ep. 20

20:00 – Come è fatto Ep. 21

20:30 – Come è fatto Ep. 22

21:00 – Tesori perduti Giorno del giudizio Prima TV

21:55 – Wild Frank Italia Ep. 2

22:50 – Wild Frank Italia Ep. 3

Sky Uno

18:05 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 8

19:10 – Italia’s Got Talent Audizioni

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Val Badia

22:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Arezzo

23:40 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Val Badia

00:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Arezzo

01:50 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 8

02:20 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 7

Sky Cinema 1

19:20 – Il premio

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Figli

23:00 – Gli uomini d’oro

00:50 – Bohemian Rhapsody

03:05 – Killer Anonymous

04:45 – 100X100Cinema

05:00 – Creed II

SKY Cinema Family

19:15 – Lo schiaccianoci e i quattro regni

21:00 – Heidi

22:55 – Ace Ventura 3

00:35 – Baby Boss

02:15 – Il principe d’Egitto

03:55 – Bibi, la piccola strega

05:45 – Il richiamo della foresta

Sky Cinema Romance

19:05 – Sai che c’è di nuovo?

21:00 – The Best Man

23:05 – Quattro matrimoni e un funerale

01:05 – Lost in Love

02:45 – I delitti del BarLume 7

03:05 – A un metro da te

05:05 – Sai che c’è di nuovo?

Sky Cinema Collection

19:15 – Impiccalo più in alto

21:15 – Una Calibro 20 per lo specialista

23:15 – Per un pugno di dollari

01:00 – Per qualche dollaro in più

03:15 – La notte brava del soldato Jonathan

05:00 – Brivido nella notte

Sky Cinema Action

19:05 – The Adventurers – Gli avventurieri

21:00 – No Escape – Colpo di stato

22:50 – A 30 secondi dalla fine

00:50 – Absolute Deception

02:25 – Safe House – Nessuno è al sicuro

04:20 – Red Zone – 22 miglia di fuoco

Fox

18:10 – I Griffin Il re è morto

18:35 – I Griffin I Griffin presentano: Something, Something Dark Side. 1a parte

19:00 – I Griffin I Griffin presentano: Something, Something Dark Side. 2a parte

19:30 – I Griffin Minaccia su Quahog

19:55 – The Big Bang Theory La riverberazione della sveltina

20:20 – The Big Bang Theory L’attenuazione della concentrazione

20:45 – The Big Bang Theory L’approssimazione della spedizione

21:10 – 911 Pazzi

Premium Cinema

18:33 – SUPERMAN RETURNS

21:15 – L’uomo d’acciaio

23:45 – Batman v Superman: Dawn of justice

02:21 – Aquaman

04:27 – Capitan Power

04:44 – BATMAN (DI T. BURTON)

Premium Action

18:48 – BATWOMAN I – COM’E’ TUTTO STRANO OGGI!

19:36 – THE FLASH VI – CRISI SULLE TERRE INFINITE – III PARTE

20:24 – THE FLASH VI – MARATONA

21:15 – SUPERGIRL V – RITORNO DAL FUTURO – I PARTE – 1aTV

21:50 – SUPERNATURAL XIII – LO SCORPIONE E LA RANA

22:38 – CONTAINMENT – LA STRADA PER IL PARADISO

23:26 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – CRISI SULLE TERRE INFINITE – PARTE V

00:14 – CHICAGO FIRE VIII – CHIAMATA NON RINTRACCIABILE

Mya

18:38 – GOD FRIENDED ME II – HARLEM CINEMA HOUSE

19:29 – SHAMELESS X – ORA LASCIANDO L’ILLINOIS

20:24 – SHAMELESS X – LOCATION, LOCATION, LOCATION

21:15 – A.P. BIO I – OTTO MAIALI E UNA TALPA

21:39 – A.P. BIO I – DOPPIO SGUARDO

22:04 – MOM VI – NUOVE MONTAGNE DA SCALARE

22:29 – MOM VI – CETRIOLI E SOTTACETI

22:54 – THE DETOUR III – IL BERSAGLIO