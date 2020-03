Su Canale 5 Matrimonia a Parigi, su Italia 1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Guida ai programmi Tv della serata del 30 marzo

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 30 marzo 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre ua breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25, torna Il Commissario Montalvano con l’episodio L’altro filo. Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. Intanto, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. Su Rai Movie dalle 21.20 il Premio Oscar per la fotografia Vento di passioni. Montana, primi del ‘900. Tra amori, guerra e tradimenti si svolgono le vite del colonnello Ludlow e dei suoi tre figli. Dal romanzo di Jim Harrison. Su Canale 5 dalle 21.41 la commedia Matrimonio a Parigi. L’esilarante incontro-scontro parigino tra un incallito evasore fiscale, Massimo Boldi, e un integerrimo finanziere napoletano. Su Italia 1 il favolistoco Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Quinto capitolo della saga. La battaglia contro le forze oscure di Voldemort è cominciata: è il momento di scendere in campo per l’Ordine della Fenice. Su Sky Cinema dalle 21.15 Man in Black International. Da sempre la Terra è stata protetta dai peggiori alieni da una organizzazione di uomini in nero. L’Agente H e l’Agente M, però, si trovano questa volta a fronteggiare un pericolo senza precedenti: una talpa nell’organizzazione. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 La prima pietra. Una finestra rotta e una recita natalizia portano scompiglio in una scuola elementare di Roma, portando a galla intolleranze e piccoli egoismi nascosti per perbenismo. La rissa sembra inevitabile.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 torna la serie Sirens. Le sirene sono venute allo scoperto e i biologi Ben e Maddie cercano di ristabilire un contatto con Ryn; nel frattempo Helen scopre un insospettabile lato oscuro che metterà in discussione il passato di Bristol Cove.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Stasera tutto è possibile. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli sarà dunque possibile rivedere vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori e personaggi dello spettacolo con le loro prove tutte da ridere. In questa prima puntata: Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero alle prese con i giochi diventati ormai dei “classici” di questo feel good show: da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento posizionato a 22,5 gradi, ad Alphabody, Segui il labiale, StepBurger e Speed Quiz. Nessuna gara, nessuna competizione: l’unico scopo del programma – tratto da Anything goes, format di grande successo in tutto il mondo- è portare il buonumore.

ATTUALITÁ

Dalle 21.20 su Rai Tre puntata di Report interamente dedicata alla pandemia di Covid-19. Andiamo dove tutto è cominciato e dove il peggio sembra finalmente passato, a Wuhan, per mostrare con immagini esclusive cosa è realmente successo nei compound blindati durante l’emergenza. Dopo Sars e Influenza aviaria, l’Oms ha raccomandato a tutti i paesi del mondo di mettere a punto un piano di prevenzione e risposta alle pandemie e di aggiornarlo costantemente. L’Italia lo ha fatto? E come? Raccontiamo come è nato il contagio tra Lombardia, Veneto ed Emilia, prima e dopo la scoperta del “paziente 1” a Codogno. Sarebbe stato possibile fermarlo per tempo? Andiamo poi a vedere come le regioni del Sud, dalla Campania alla Calabria, fino in Sicilia, hanno affrontato l’aumento dei casi. Su Rete 4 dalle 21.24 Stasera Italia-speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Guida tv di lunedì 30 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo

23:40 – Frontiere

00:40 – S’è fatta notte

01:10 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai – News24

18:45 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Perdona e dimentica

19:40 – The Rookie Il Falco

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

00:10 – Helen Dorn La terza donna

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Rai 4

18:36 – Senza Traccia IV ep.23

19:17 – Senza Traccia IV ep.24

19:58 – Criminal Minds III ep.6

21:20 – Siren II ep.7

21:59 – Siren II ep.8

22:39 – Prometheus

00:32 – Supernatural XI ep.1

01:12 – Supernatural XI ep.2

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – MATRIMONIO A PARIGI – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – IENEYEH

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA SCIENTIFICA SOTTO ACCUSA

20:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA CONIGLIETTA

21:26 – HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:27 – SUPERGIRL III – GIOCHI PERICOLOSI

19:19 – CHICAGO FIRE VI – NON E’ MAI ABBASTANZA

20:15 – THE BIG BANG THEORY III – L’ACQUISIZIONE DELL’EXCELSIOR

20:42 – THE BIG BANG THEORY III – LA SUDDIVISIONE DEL TESORO

21:04 – BLADE II – 1 PARTE

22:09 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – BLADE II – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 70 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – STASERA ITALIA – SPECIALE

23:27 – THE AMERICAN – 1 PARTE

23:58 – TGCOM

00:00 – METEO.IT

Cine 34

19:27 – IL TIFOSO, L’ARBITRO E IL CALCIATORE

21:10 – LA BANDA DEL GOBBO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – LA BANDA DEL GOBBO – 2 PARTE

23:00 – POLIZIA ACCUSA: IL SERVIZIO SEGRETO UCCIDE

00:45 – LA LUNGA OMBRA DEL LUPO

02:32 – ZINGARA

19:27 – IL TIFOSO, L’ARBITRO E IL CALCIATORE

21:10 – LA BANDA DEL GOBBO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – LA BANDA DEL GOBBO – 2 PARTE

23:00 – POLIZIA ACCUSA: IL SERVIZIO SEGRETO UCCIDE

00:45 – LA LUNGA OMBRA DEL LUPO

02:32 – ZINGARA

Rai Movie

19:25 – Come perdere una moglie… e trovare un’amante…

21:10 – Vento di passioni

23:30 – Pronti a morire

01:25 – Inserzione pericolosa

03:10 – Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm

05:00 – Un genio, due compari, un pollo

19:25 – Come perdere una moglie… e trovare un’amante…

21:10 – Vento di passioni

23:30 – Pronti a morire

01:25 – Inserzione pericolosa

03:10 – Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm

05:00 – Un genio, due compari, un pollo

Paramount Channel

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – La Tata –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Caos –

23:00 – Bobby Z – Il signore della droga –

01:00 – Dark Tide –

03:00 – Quattro Donne e un Funerale –

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – La Tata –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Caos –

23:00 – Bobby Z – Il signore della droga –

01:00 – Dark Tide –

03:00 – Quattro Donne e un Funerale –

Iris

19:15 – HAZZARD – SEMPRE DUE SEMPRE DUKE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL TORO DELLE VEDOVE

21:00 – INVASION

23:11 – THE ILLUSIONIST – L’ILLUSIONISTA

01:21 – NOTE DI CINEMA

01:26 – OCEAN’S ELEVEN – FATE IL VOSTRO GIOCO

03:23 – DOPPIA TRAPPOLA

04:49 – PROCESSO E MORTE DI SOCRATE

19:15 – HAZZARD – SEMPRE DUE SEMPRE DUKE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL TORO DELLE VEDOVE

21:00 – INVASION

23:11 – THE ILLUSIONIST – L’ILLUSIONISTA

01:21 – NOTE DI CINEMA

01:26 – OCEAN’S ELEVEN – FATE IL VOSTRO GIOCO

03:23 – DOPPIA TRAPPOLA

04:49 – PROCESSO E MORTE DI SOCRATE

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 1 –

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 131 – Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Gargano –

22:45 – Italia’s Got Talent – Best of

00:45 – L’incubo della porta accanto

02:15 – Vicini assassini – Ep. 2 –

03:15 – Lady Killer – Ep. 4 –

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 1 –

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 131 – Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Gargano –

22:45 – Italia’s Got Talent – Best of

00:45 – L’incubo della porta accanto

02:15 – Vicini assassini – Ep. 2 –

03:15 – Lady Killer – Ep. 4 –

Italia 2

18:05 – FRIENDS – QUESTIONE D’IMMAGINE

18:35 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – IL NUOVO CAPITANO

19:00 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – UNA CERIMONIA EMOZIONANTE

19:30 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – SUPER VEGETA!

19:55 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – CELL E’ IN DIFFICOLTA’

20:25 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’INTUIZIONE DI SANJI

20:50 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL TORMENTO DI NAMI

21:20 – PUZZOLE ALLA RISCOSSA

18:05 – FRIENDS – QUESTIONE D’IMMAGINE

18:35 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – IL NUOVO CAPITANO

19:00 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – UNA CERIMONIA EMOZIONANTE

19:30 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – SUPER VEGETA!

19:55 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – CELL E’ IN DIFFICOLTA’

20:25 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’INTUIZIONE DI SANJI

20:50 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL TORMENTO DI NAMI

21:20 – PUZZOLE ALLA RISCOSSA

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:16 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – ESPRIMI UN DESIDERIO – 2 PARTE

19:27 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:46 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: LA DONNA SULLA SCOGLIERA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:16 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – ESPRIMI UN DESIDERIO – 2 PARTE

19:27 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:46 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: LA DONNA SULLA SCOGLIERA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

NOVE

18:30 – Delitti a circuito chiuso 1′ Stagione Ep.2

19:30 – Sulle tracce del traditore 2′ Stagione Ep.5

20:00 – Sono le venti – 1^TV 2′ Stagione Ep.21

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.29

21:25 – Little Big Italy – 1^TV 3′ Stagione Ep.12

22:45 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.1

23:55 – Marchio di fabbrica 9′ Stagione Ep.6

00:15 – Marchio di fabbrica 9′ Stagione Ep.7

18:30 – Delitti a circuito chiuso 1′ Stagione Ep.2

19:30 – Sulle tracce del traditore 2′ Stagione Ep.5

20:00 – Sono le venti – 1^TV 2′ Stagione Ep.21

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.29

21:25 – Little Big Italy – 1^TV 3′ Stagione Ep.12

22:45 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.1

23:55 – Marchio di fabbrica 9′ Stagione Ep.6

00:15 – Marchio di fabbrica 9′ Stagione Ep.7

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 9

19:15 – Affari al buio Di cattivo umore

19:45 – Affari al buio Schivare il proiettile

20:15 – Affari di famiglia Intercettazioni telefoniche

20:45 – Affari di famiglia Il disco d’oro dei Kiss!

21:15 – Taking Chance – Il ritorno di un eroe

23:00 – Amore e sesso in Giappone

00:15 – La cultura del sesso Tokyo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 9

19:15 – Affari al buio Di cattivo umore

19:45 – Affari al buio Schivare il proiettile

20:15 – Affari di famiglia Intercettazioni telefoniche

20:45 – Affari di famiglia Il disco d’oro dei Kiss!

21:15 – Taking Chance – Il ritorno di un eroe

23:00 – Amore e sesso in Giappone

00:15 – La cultura del sesso Tokyo

La7

18:10 – Grey’s Anatomy – Davvero troppo

19:05 – Grey’s Anatomy – Cuori solitari

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – TUT – Il destino di un Faraone

00:00 – TG LA7 Notte

00:10 – Camera con Vista

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – La piccola pattinatrice

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Una periferia difficile

01:10 – La mala educaxxxion

02:25 – Mi chiamo Sam

04:35 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:10 – Merlin –

19:00 – Supernatural –

19:40 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – Top Gear –

22:20 – Top Gear –

23:10 – Line of Duty –

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Food Network

18:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.2

18:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.21

19:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.9

19:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.22

20:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.10

20:30 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.3

21:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.2

21:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.23

TOP CRIME

19:15 – THE MENTALIST I – LA RAGAZZA DAI CAPELLI ROSSI

20:10 – THE MENTALIST I – ROSSO SEGRETO

21:10 – C.S.I. NEW YORK V – FINO ALLA FINE

22:00 – C.S.I. NEW YORK VI – EPILOGO

22:51 – IL RITORNO DI COLOMBO I – UNA GHIGLIOTTINA PER IL TENENTE COLOMBO

00:45 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XI – FIGLIO CONTESO

01:25 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – LA COPIA

02:05 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – IL BERSAGLIO

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 13′ Stagione Ep.5

20:15 – Law & Order 13′ Stagione Ep.6

21:10 – L’ispettore Barnaby 11′ Stagione Ep.6

23:10 – I misteri di Brokenwood 1′ Stagione Ep.4

01:10 – Torbidi delitti 5′ Stagione Ep.2

02:10 – Torbidi delitti 5′ Stagione Ep.3

03:00 – Law & Order 5′ Stagione Ep.17

03:50 – Law & Order 5′ Stagione Ep.18

Rai 5

18:29 – Rai News Giorno

18:33 – Venti dell’est per l’orchestra Rai

20:19 – Città segrete

21:03 – Luis Sepulveda, lo scrittore del Sud del mondo

22:02 – Lo scambio

23:31 – Festival Express

01:00 – Rai News Notte

01:04 – David Bailey: il fotografo delle star

Rai Premium

19:30 – Il Capitano – Jamila p.3

21:20 – Un’ estate in montagna

23:00 – Katie Fforde – Alla ricerca del passato

00:40 – Il Segreto dell’ Acqua – Il ritorno p.1

02:20 – Un’ estate in montagna

03:50 – Baldini e Simoni

04:15 – Il Commissario Rex XIII – L’ululato

05:00 – Incantesimo 6 – p.35

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Un Giorno Ti Vedrò

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Scomparso Nel Nulla

00:00 – PERLANERA

01:00 – UN VOLTO DUE DONNE

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:02 – Santa Messa

19:37 – Buone notizie

20:00 – Buone notizie

20:04 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:34 – TG 2000

20:54 – Tg Tg

VH1

19:00 – Top Chart Due Anni fa –

20:00 – Most Ridiculous –

20:20 – Most Ridiculous –

20:40 – Most Ridiculous –

21:00 – Ink Master –

22:05 – Just Tattoo of Us –

23:00 – Una coppia in affari –

23:25 – Una coppia in affari –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Papà a tempo pieno – Desiderio di maternità

21:05 – Ladies in Black

La2

18:35 – Sea Patrol – Riscatto

19:25 – Le sorelle Mc – Leod – Regole di disimpegno

20:10 – Svizzera e dintorni – Rivediamoli

21:00 – The Help

23:20 – La2 Doc

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – IL CONFINE

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:00 – Cento Giri

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Memory

02:00 – Cento Giri

02:30 – Perle di Sport

05:00 – Memory

Rai Sport

18:00 – Cento Giri

18:30 – Perle di Sport

21:00 – Memory

02:00 – Calcio: Nazionale Femminile camp. Mondiali:Brasile- Giamaica

03:50 – Calcio: Nazionale maschile – Nation League:Portogallo – Italia

05:40 – Memory

SuperTennis

19:45 – Il meglio di Ottobre Federer vs De Minaur ATP 500 Basilea

21:00 – 2019, Italiani alla riscossa Berrettini vs Dimitrov ATP Vienna

22:45 – Il meglio di Ottobre Sabalenka vs Sakkari WTA Elite Trophy Zhuhai

00:00 – Il meglio di Ottobre Sakkari vs Mertens WTA Elite Trophy Zhuhai

02:00 – Il meglio di Ottobre Bertens vs Zheng WTA Elite Trophy Zhuhai

04:15 – Il meglio di Ottobre Muchova vs Sabalenka WTA Elite Trophy Zhuhai

Euro Sport

18:00 – Nuoto Nordic Swim Tour 3a g., da Bergen, Norvegia Live

19:30 – Informazione Flash News

19:35 – Arti marziali Coppa del Mondo di Sambo Differita

20:35 – Biliardo China Open 1a g.

22:30 – Informazione Flash News

22:35 – Ciclismo UCI World Tour

23:35 – Ciclismo UCI World Tour 7a tappa

00:30 – Curling Mondiale M Una partita (Round Robin, da Glasgow, Scozia)

SportItalia

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – School hacks

18:05 – School hacks

18:10 – School hacks

18:15 – School hacks

18:20 – School hacks

18:30 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Penny on M.A.R.S.

Rai YoYo

18:00 – DISNEY ENGLISH 3 – EP.25

18:25 – RICKY ZOOM – EP.18

18:35 – RICKY ZOOM – EP.15

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.1

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.2

19:00 – MASHA E ORSO 3 – EP.3

19:10 – 44 GATTI 2 – EP.5

19:25 – 44 GATTI 2 – EP.6

Boing

18:25 – Gumball

18:50 – Gumball

19:25 – Gumball

19:50 – LEGO DC Super Heroes: The Flash

21:15 – Steven Universe

21:40 – CAP TSUBASA

22:10 – Dragon Ball Super new ®

22:35 – Dragon Ball Super new ®

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:45 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol – nuovi episodi

19:40 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:35 – Heidi

21:00 – Siamo Fatti Così

21:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:05 – CURIOSO COME GEORGE

18:30 – KIVA LO PUO’ FARE

18:40 – KIVA LO PUO’ FARE

19:00 – SUPER MONSTERS

19:10 – SUPER MONSTERS

19:20 – SUPER MONSTERS

19:30 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

19:55 – TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

K2

18:05 – UN IDOLO NEL PALLONE

18:25 – UN IDOLO NEL PALLONE

18:50 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:15 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:40 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:00 – ALVIN SUPERSTAR – NESSUNO CI PUO’ FERMARE

21:35 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

22:00 – COME E’ FATTO

DeaKids

18:20 – Le fantastiche avventure di Moka

18:35 – Le fantastiche avventure di Moka

18:45 – A tutto reality: il Tour

19:10 – A tutto reality: il Tour

19:35 – Ready.Music.Play!

19:45 – Maggie & Bianca

20:10 – Maggie & Bianca

20:35 – Kally”s Mashup – –

Super

18:15 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – Game Shakers

Disney Channel

18:05 – Jessie Connie la pazza e Mac la strega

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Frozer

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Anansi – Il Ragno

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Nostalgia

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Divoratore

20:10 – Liv e Maddie Maddie in cucina

20:40 – Liv e Maddie Amicizie in pericolo

21:05 – Liv e Maddie Un video per Liv

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.7

19:45 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.11

20:40 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.13

21:35 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.12

22:30 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.1

23:25 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.2

00:20 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.3

01:10 – House Hunters International 59′ Stagione Ep.10

Rai Storia

18:30 – Storia dell’economia (p 6) Un mondo globale

19:30 – W la storia- Inventare

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente Metternich. L’arte della diplomazia con il Prof. Luigi Mascilli Migliorini

21:10 – Parigi 1900 – La Ville Lumière

22:10 – Italia: viaggio nella bellezza. L’originale e il suo doppio. La nobile arte della copia

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.5

19:30 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.6

20:25 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.7

21:20 – Affari a quattro ruote Francia 3′ Stagione Ep.4

22:15 – Affari a quattro ruote Francia – 1^TV 3′ Stagione Ep.7

23:15 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.20

00:10 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.5

01:05 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.6

DMAX

18:25 – The Last Alaskans 3′ Stagione Ep.2

19:25 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.6

20:25 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.7

21:25 – Lupi di mare: Nord vs. Sud – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

22:25 – Lupi di mare: Nord vs. Sud – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

23:25 – Lupi di mare 5′ Stagione Ep.6

00:20 – Cops Spagna 3′ Stagione Ep.11

01:20 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.13

Focus TV

18:16 – MACCHINE DA COMBATTIMENTO – GIOCO DI SPIE

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – MISSIONE LETALE

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – FIAMME AL CHARLES DE GAULLE

21:15 – LE BASI SEGRETE DEI NAZISTI – MAISY

22:16 – SCOPRIAMO LA STORIA – HIROSHIMA

23:15 – UNIVERSO MISTERIOSO: LE ULTIME SCOPERTE – ASTEROIDI: LA MINACCIA CHE VIENE DALLO SPAZIO

00:15 – ATLANTE DEL COSMO – IL VIAGGIO DI CURIOSITY

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – MISSIONE LETALE

RealTime

18:35 – Cortesie per gli ospiti Daniele e Silvia vs. Giuseppe e Valeria

19:30 – Cortesie per gli ospiti Alice e Federica vs. Pierluigi e Elisabetta

20:25 – Cortesie per gli ospiti Alessandra e Salvatore vs. Manuela e Martina

21:20 – Vite al limite J.T. Prima TV

23:05 – Piedi al limite Dita dei piedi Prima TV

00:05 – Piedi al limite Brutte cose

01:05 – Vite al limite: e poi Lupe e Brittani

02:45 – Vite al limite: e poi Sean e Dottie

Rai Scuola

18:00 – The Language of Business ep. 26 Replica

18:15 – English Up episodio 24 Replica

18:25 – Gate C Seven nights – Sixth night Replica

18:40 – Gate C Seven Nights – Seventh night Replica

19:00 – Gli Speciali di Rai Scuola Straniero Replica

19:05 – Gli Speciali di Rai Scuola 2018 Guardarsi negli occhi. Progetto Buonsenso Replica

19:30 – Digital World Puntata 16 Replica

19:55 – Science Max! 2 Il palloncino e il fulmine Replica

LaF

18:45 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 1′ Stagione Ep.2

19:45 – RED – Bourdain: Cucine segrete 10′ Stagione Ep.7

20:40 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.4

21:10 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.5

21:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.6

22:10 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.7

22:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.8

23:10 – Cardinal – La stagione delle mosche Bestseller in tv. 2′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 23

18:35 – Come è fatto Ep. 24

19:05 – Come è fatto Ep. 2

19:35 – Come è fatto Ep. 3

20:00 – Come è fatto Ep. 4

20:30 – Come è fatto Ep. 5

21:00 – Dual Survival In Nicaragua

21:55 – Dual Survival Tormenta in Bulgaria

Sky Uno

19:10 – Master – Chef Italia Ep. 10

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 1

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monferrato

22:25 – Family Food Fight Ep. 3

00:05 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 1

01:10 – Case da milionari NY Ep. 12

02:00 – Case da milionari San Francisco Ep. 1

02:50 – AAA casa da sogno cercasi Ep. 1

Sky Cinema 1

18:45 – Bohemian Rhapsody

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Men in Black: International

23:25 – Dark Hall

01:05 – Restiamo amici

02:35 – Captive State

04:25 – 7 sconosciuti a El Royale

SKY Cinema Family

19:30 – Il delfino

21:00 – Alpha – Un’amicizia forte come la vita

22:40 – La grande fuga del nonno

00:00 – Vita da camper

01:40 – Alla ricerca della valle incantata

02:50 – Ma cosa ci dice il cervello

03:10 – Belle & Sebastien – L’avventura continua

04:50 – Il campeggio dei papà

Sky Cinema Romance

19:20 – Suburban Girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio

21:00 – Il fidanzato di mia sorella

22:45 – Una proposta per dire sì

00:30 – Come ti divento bella

02:25 – La rosa purpurea del Cairo

03:55 – I delitti del Bar – Lume 7

04:15 – Sì, lo voglio

05:45 – Suburban Girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio

Sky Cinema Collection

18:20 – MIIB – Men in Black II

19:55 – Men in Black 3

21:45 – Men in Black: International

23:45 – Men in Black

01:25 – MIIB – Men in Black II

03:00 – Men in Black 3

04:50 – Men in Black: International

Sky Cinema Action

19:10 – Impatto imminente

21:00 – Il vendicatore – Out for a Kill

22:40 – Terremoto nel Bronx

00:15 – Wolf Warrior 2

02:20 – 100X100Cinema

02:35 – I seicento di Balaklava

04:35 – Uccidete la colomba bianca

Fox

18:05 – I Griffin Il brutto anatroccolo

18:30 – I Simpson Il tour storico di Marge

18:55 – I Simpson Milhouse non vive più qui

19:20 – I Simpson Intelligente & Super intelligente

19:45 – The Big Bang Theory L’ottimizzazione dell’ansia

20:10 – The Big Bang Theory La manifestazione del troll

20:35 – The Big Bang Theory La rigenerazione del negozio di fumetti

21:00 – The Walking Dead Guarda i fiori Prima TV

Premium Cinema

19:32 – L’ora legale

21:15 – LA PRIMA PIETRA

22:41 – ATTENTI AL GORILLA – 1aTV

00:18 – L’UOMO CHE FISSA LE CAPRE

01:54 – Storia d’inverno

05:01 – Blood father

Premium Action

18:41 – THE 100 III – DEMONI

19:29 – THE LAST KINGDOM II – UN PIANO INGEGNOSO

20:23 – KRYPTON II – VOGLIA DI POTERE

21:15 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – L’UOVO MACGUFFIN

22:03 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – DESTINAZIONE INFERNO

22:51 – BATWOMAN I – NASCITA DI UNA LEGGENDA

23:40 – THE 100 III – DEMONI

00:28 – THE LAST KINGDOM II – UN PIANO INGEGNOSO

Mya

18:46 – BIG BANG THEORY VIII – LA DISINTEGRAZIONE DELLA SONDA

19:10 – BIG BANG THEORY VIII – L’OTTIMIZZAZIONE DELL’ANSIA

19:34 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – IL PROFESSORE

20:24 – SUITS VI – DI NUOVO SULLA MAPPA

21:15 – SHAMELESS X – QUALE AMERICA? – 1aTV

22:09 – GOD FRIENDED ME II – IL PRECURSORE

23:00 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – IL PROFESSORE

23:51 – EVERWOOD III – PAROLE CHIARE