Su Rai Uno Se scappi ti sposo, su Canale 5 Amici, su Italia 1 Kung fu Panda 2. Guida ai programmi Tv della serata del 30 marzo 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 30 marzo 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Se scappi, ti sposo. Maryland, 1999. Maggie Carpenter è una donna affetta dalla sindrome della fuga: per ben tre volte ha piantato in asso i suoi papabili mariti sull’altare. La storia è talmente assurda da attirare l’attenzione di Ike, giornalista di New York, che decide di farci un articolo, basandosi unicamente su testimonianze approssimative. Ciò scatenerà l’ira della diretta interessata che farà licenziare Ike, il quale, non dandosi per vinto, parte alla volta del Maryland per cercare nuove fonti e riscrivere il pezzo. Su Rai 4 dalle 21.20 Ted Bundy – Fascino criminale. Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: chi è davvero l’uomo con cui condivide tutta la sua vita? Su Rai Movie dalle 21.10 Se Dio vuole. Tommaso è uno stimato cardiochirurgo sposato con Carla. La coppia ha due figli: Bianca e Andrea. Contro la volontà paterna, Bianca, superficiale e priva di interessi, ha sposato Gianni, un agente immobiliare. Andrea, invece, è un brillante studente di medicina. Su Italia 1 dalle 21.31 Kung Fu Panda 2. Secondo capitolo per il simpaticissimo panda gigante Po. Dovra’ combattere insieme ai suoi amici un pericoloso nemico che viene dal passato: il perfido Lord Shen. Su Rete 4 dalle 21.21 Il Re dei Re, Il Re dei Re. Un kolossal religioso, tra spettacolo hollywoodiano e ricostruzione storica fantasiosa che si sofferma sull’occupazione romana in Giudea. Su Sky Cinema dalle 21.15 Mission Impossible – Dead Reckoning. Un sottomarino russo, il K599 Sevastopol, viene affondato da un proprio siluro in maniera apparentemente inspiegabile ed al collo di due delle vittime, che galleggiano sotto i ghiacci, sono presenti le due metà di una misteriosa chiave cruciforme. Su Iris dalle 21 La regola del sospetto. James Clayton è un giovane brillante, ossessionato dal ricordo del padre e della sua misteriosa morte. E quando i mezzi per scoprire la verità gli vengono offerti su un piatto d’argento, non riesce a dire di no.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 FBI. L’F.B.I. arresta l’assassino di tre persone, tra le quali un deputato.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.35 il serale di Amici di Maria. Talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.45 Todo Modo. Un racconto di storie di vita che vede protagonisti donne e uomini, vittime, carnefici e uomini dello Stato con testimonianze in studio di chi lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e la corruzione, ma anche un viaggio nel nostro Paese attraverso territori di una bellezza struggente ed incontaminata. Storie drammatiche di chi quotidianamente deve decidere da che parte stare, di chi sconta la propria pena e torna uomo libero e di chi deve convivere per sempre col dolore della perdita. Nella prima puntata le contraddizioni di una terra di rara bellezza, la Sardegna e le difficoltà di intere comunità pastorali nel difendere la propria identità culturale dopo la proclamazione dello Stato unitario. Il racconto dell’evoluzione del banditismo da forma di resistenza a vera e propria organizzazione criminale che ha caratterizzato la stagione dei sequestri di persona attraverso la testimonianza di uno dei più pericolosi banditi sardi, Annino Mele che, dopo aver scontato 31 anni di carcere per sequestri, omicidi e rapine, oggi è tornato nella sua terra. In studio Emila Brandi incontra lo scrittore Gavino Ledda, autore del libro Padre Padrone e Gianni Fresu, docente di storia all’Università di Cagliari.

Guida tv di sabato 30 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – Se scappi, ti sposo

23:35 – Tg1 Sera

23:40 – Techetechete’ Top Ten

00:25 – I vinili di…

01:00 – Applausi

Rai 2

18:30 – Gli imperdibili

18:35 – Tg2 L.I.S.

18:40 – 90° Minuto

19:40 – The Blacklist

20:30 – Tg2

21:00 – Le indagini di Sister Boniface 1

22:40 – La Domenica Sportiva

00:30 – L’altra DS

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Chesara’…

21:45 – Todo modo

23:55 – Tg3 Mondo

00:20 – Tg3 Agenda del Mondo

00:30 – Piccolo corpo

Rai 4

18:20 – Senza traccia 2

19:05 – Senza traccia 2

19:50 – Senza traccia 2

20:35 – Senza traccia 2

21:20 – L’intruso

23:00 – I fiumi di porpora – La serie 2

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – Zombieland – Doppio colpo

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – AMICI

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – FREEDOM PILLS

19:37 – FREEDOM PILLS

19:44 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL DITO

20:35 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – VECCHI RANCORI

Canale 20 Mediaset

18:23 – PERSON OF INTEREST – GLI OCCHI SU CARTER

19:16 – CHICAGO FIRE II – LA VITA NON ASPETTA

20:06 – THE BIG BANG THEORY VII – L’AMALGAMAZIONE DELL’INCERTEZZA

20:34 – THE BIG BANG THEORY VII – LA DISGIUNZIONE DELL’AMICIZIA

21:03 – DELITTI INQUIETANTI – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – DELITTI INQUIETANTI -2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 14

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IL RE DEI RE – 1 PARTE

23:00 – TGCOM24 BREAKING NEWS

23:02 – METEO.IT

23:06 – IL RE DEI RE – 2 PARTE

Warner TV

18:00 – Falling Skies 1′ Stagione Ep.4

21:30 – Falling Skies 1′ Stagione Ep.5

01:00 – Supernatural 13′ Stagione Ep.11

03:00 – Supernatural 13′ Stagione Ep.12

03:50 – Supernatural 13′ Stagione Ep.13

04:40 – Supernatural 13′ Stagione Ep.14

05:30 – America: vero o falso? 3′ Stagione Ep.2

Rai Movie

19:35 – La coppia dei campioni

21:10 – Se Dio vuole

22:40 – Remi

00:35 – I mitici – Colpo gobbo a Milano

03:25 – Cell

05:00 – Cyrano e D’Artagnan

Cine 34

19:16 – A CENA CON… – LA CASA DI FAMIGLIA

21:16 – BIANCO ROSSO E VERDONE – 1 PARTE

22:25 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:30 – METEO.IT

22:32 – BIANCO ROSSO E VERDONE – 2 PARTE

23:38 – SONO PAZZO DI IRIS BLOND

01:59 – COSE DI COSA NOSTRA

03:20 – IL TERRIBILE ISPETTORE

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – UNA CAPRA SPECIALE

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – LA VALLE DELLA LIBERTA’

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – RITORNO A CASA

21:10 – AFFITTASI LADRA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – AFFITTASI LADRA – 1 PARTE

23:10 – IL PRINCIPE DELLE DONNE – 1 PARTE

Iris

18:29 – DIE HARD-VIVERE O MORIRE

21:00 – LA REGOLA DEL SOSPETTO

23:26 – ZODIAC

02:02 – ZITTO QUANDO PARLI

03:27 – CIAKNEWS

03:30 – LA MERAVIGLIOSA ANGELICA

05:08 – BELLI DENTRO – L’INSERZIONE

TV8

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 4 Episodio 8 – Non solo Matera

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 8 – Napoli

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 10 – Udine

22:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 1 – Sicilia – Val di Noto

00:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 6 Episodio 13 – Val d’Orcia e Val di Chiana

01:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 2 Episodio 9 – Etruria

03:15 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 6

04:15 – Lady Killer – Stagione 20 Episodio 22

Italia 2

18:25 – 2 BROKE GIRLS – E IL FLIRT PROIBITO

18:50 – 2 BROKE GIRLS – E IL TEST DEL BUON GUSTO

19:20 – 2 BROKE GIRLS – E LO STILE IRLANDESE

19:50 – 2 BROKE GIRLS – E IL SERVIZIO FOTOGRAFICO

20:20 – 2 BROKE GIRLS – E LE ASPETTATIVE DELUSE

20:50 – 2 BROKE GIRLS – E IL PROPRIO FALLIMENTO

21:15 – DOOMSDAY

23:20 – BENEATH

La 5

18:30 – UN’ALTRA ME

19:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

20:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: VALIGIE E SEGRETI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: VALIGIE E SEGRETI – 2 PARTE

23:00 – LE VERITA’ NASCOSTE I

NOVE

18:00 – Only Fun – Comico Show – Stagione 3 Episodio 4

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 21 Episodio 1

21:25 – Alive – I sopravvissuti delle Ande – 1^TV

00:15 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 26

01:35 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 26

03:35 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 26

04:35 – Sfumature d’amore criminale – Stagione 2 Episodio 28

01:40 – Naked Attraction UK – Stagione 5 Episodio 9

Cielo

18:15 – Buying & Selling – Stagione 1 Episodio 4 – Matt & Aleya

19:15 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 10 – A qualcuno non piace caldo

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 11 – La stagione del kitsch

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 3 Episodio 5 – Un antico cucchiaio

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 3 Episodio 6 – Spade e motociclette

21:15 – Miranda

23:15 – Thank You for Supporting the Arts – Prima TV

00:30 – Porno Valley – Stagione 1 Episodio 3

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Domina

00:00 – Rappresaglia

02:05 – LA7 DOC – Il Naufragio della Andrea Doria – La Verità Tradita

03:30 – LA7 DOC – Propaganda – L’arte di vendere menzogne

04:25 – OMNIBUS

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:05 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:25 – Miss Marple – 2a Stagione

01:20 – La mala educaxxxion

04:00 – I menù di Benedetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:15 – La cucina delle monache 2′ Stagione Ep.2

18:50 – La cucina delle monache 1′ Stagione Ep.3

19:25 – La cucina delle monache 1′ Stagione Ep.6

20:00 – La cucina delle monache 1′ Stagione Ep.9

20:35 – La cucina delle monache 2′ Stagione Ep.1

21:10 – La cucina delle monache 1′ Stagione Ep.8

21:45 – La cucina delle monache 1′ Stagione Ep.1

22:20 – Le ricette del convento 3′ Stagione Ep.8

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE I – SOLA CONTRO TUTTI

19:23 – MAJOR CRIMES II – LA TRAPPOLA

20:16 – MAJOR CRIMES II – TUTTO IN GIOCO

21:10 – Maigret: Indagine non autorizzata – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

22:04 – Maigret: Indagine non autorizzata – 2 PARTE

22:57 – Poirot: Corpi al sole – 1 PARTE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 18′ Stagione Ep.4

21:10 – L’ispettore Barnaby – 1^TV 24′ Stagione Ep.3

23:10 – Tatort – Vienna 2′ Stagione Ep.3

01:10 – L’ispettore Barnaby 7′ Stagione Ep.3

03:10 – A sei passi dal killer 1′ Stagione Ep.5

04:05 – A sei passi dal killer 1′ Stagione Ep.6

05:00 – I Am Homicide 1′ Stagione Ep.1

Rai Premium

19:40 – La tassista

21:20 – Non Avere Paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla

23:10 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

23:55 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

00:40 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

01:25 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

02:05 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

02:45 – Allora in onda

Mediaset Extra

19:00 – ZELIG CIRCUS

21:11 – D’IVA

00:36 – AVANTI UN ALTRO STORY

01:28 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:35 – AVANTI UN ALTRO

02:30 – NON E’ LA RAI

03:12 – NON E’ LA RAI

04:07 – NON E’ LA RAI

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.7

19:45 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.8

20:45 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.9

21:45 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.10

22:45 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.8

23:40 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.9

00:35 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.10

01:30 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.11

TV2000

18:32 – Vita morte e miracoli

18:55 – IL TORNASOLE

19:09 – Santa Messa

20:04 – Santo Rosario da Lourdes

20:33 – Soul

21:02 – Risorto

22:49 – Celestino V. Il papa fuori dal mondo.

23:52 – Benedizione Urbi et Orbi

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – Accademia da Leoni

22:30 – Jeronimo

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Terre d’Olio

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Paese Che Vai

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Wild Places

20:00 – Viaggi Straodinari

21:00 – L’Isola Del Sole

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – TRASMISSIONE SPORTIVA

23:30 – SUPER MERCATO

01:00 – AMICI E NEMICI Escape to Athena

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Motor – Cube

21:00 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Yoga

19:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – E Quindi?!

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Destinazione Svizzera

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Isola di Pasqua, i costruttori del pacifico

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:25 – Lo Specchio – Ospite: Claudio Städler

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Storie

La2

18:00 – Orizzonti di sport

18:30 – La domenica sportiva Le immagini del week end

20:05 – Ciclismo: Classiche 2024 – Giro delle Fiandre (R) 60 min

21:05 – Tower Heist – Colpo ad alto livello

22:50 – Sguardi 75 min

00:30 – La domenica sportiva (R) Le immagini del week end

02:00 – Repliche informazione

05:00 – Repliche Informazione (R) Loop repliche di giornata

Rai Sport +HD

20:20 – Pallavolo

23:00 – Judo

01:00 – Ciclismo

SuperTennis

19:30 – US Open 2023 Sabaenka vs Gauff

21:30 – Davis Cup 2023 Sinner vs Griekspoor

22:45 – Tie Book l sesso come sublimazione del tennis

23:00 – Challenger Napoli (replica)

01:00 – Challenger Napoli (replica)

05:00 – US Open 2005 Federer vs Agassi

05:45 – ATP 500 Vienna Alcaraz vs Berrettini

Euro Sport

20:05 – Ciclismo – Grand Prix Miguel Indurain – Stagione 2024

21:00 – Ciclismo – Monumental Cobbles

22:00 – Ciclismo – Grand Prix Miguel Indurain – Stagione 2024

23:30 – The Players Championship – Stagione 2024 – Finale – Allen – Zhang

01:30 – Sport Invernali – Coppa del Mondo – Stagione 2023 – Planica. HS 240 M

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calcio Weekend Live (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Oblo’ – Notizie da smacchiare

18:20 – Spooky Wolf

18:30 – Spooky Wolf

18:45 – Kung fu panda – Il cavaliere dragone

19:10 – Agent 203

19:35 – Il piccolo yeti e la citta’ invisibile

20:00 – Crush – La storia di Diego

20:30 – I primitivi

Rai YoYo

18:00 – Pip and Posy

18:05 – Pip and Posy

18:15 – Pip and Posy

18:20 – Pip and Posy

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Bing EP.29

18:45 – Bing

Boing

19:00 – Teen Titans Go! vs. Teen Titans

20:15 – Teen Titans Go!

21:15 – Doraemon

22:10 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:10 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.2

18:35 – Vera e il regno dell’arcobaleno 3′ Stagione Ep.1

18:55 – Vera e il regno dell’arcobaleno 3′ Stagione Ep.2

19:20 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.3

19:45 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.4

20:05 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.5

20:30 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.6

20:55 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.7

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.7

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.8

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.9

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.11

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.13

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.14

19:15 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.5

19:40 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.6

DeaKids

18:00 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 3 – L’alopecia di Pan Barbiere

18:05 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 11 – L’evento aziendale

18:20 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 12 – Il parco giochi di Cacio

18:35 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 6 – Il maestro di yoga

18:45 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 7 – La malefatta di Pan Vapore

18:55 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 7 – Caccia alle uova

19:20 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 8 – Cucina da incubo

19:50 – Megagame – Stagione 2 Episodio 3 – Crazy fashion/ Mega bowling

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

18:30 – Rai News Giorno

18:35 – Il caffe’

19:30 – Concerto Thomas Schippers

20:20 – Rai 5 Classic

20:45 – Giardini fantastici e dove trovarli

21:15 – Teatro: Passerotti o pipistrelli?

22:50 – SCONCERTO

23:55 – Jimi Hendrix: Electric Church

Rai Storia

18:25 – Europa per la liberta’

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Officina Patrimonio

19:35 – Rai54

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:30 – Progetto Scienza 2022

19:30 – Oasi

20:15 – Le isole scozzesi

21:15 – Contenitore Doc Divulgativi

22:00 – FUTURO 24

22:15 – Newton

23:00 – Genius

Motor Trend Italia

18:35 – Reperti d’assalto – Stagione 7 Episodio 4

19:30 – Reperti d’assalto – Stagione 7 Episodio 5

20:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 2 – Volvo

21:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 3 – Toyota

22:15 – Vintage Garage – 1^TV – Stagione 8 Episodio 22

23:40 – Vintage Garage – Stagione 8 Episodio 21

01:00 – Vintage Garage – Stagione 1 Episodio 1 – Jaguar Xk150

03:00 – Affari a quattro ruote – Stagione 1 Episodio 5 – Mazda MX5

DMAX

18:05 – Banco dei pugni – Stagione 6 Episodio 8 – Il giorno dopo

18:30 – I pionieri dell’oro – Stagione 8 Episodio 8

20:30 – Basket Zone – Stagione 3 Episodio 25

20:55 – LBA Serie A (live)

23:20 – Indagini paranormali con Josh Gates – 1^TV – Stagione 2 Episodio 9 – Metà uomo metà bestia

00:15 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 6 – Il mostro del lago

01:05 – Mountain Monsters – Stagione 5 Episodio 3 – Bestia rossa

03:05 – Mountain Monsters – Stagione 5 Episodio 4 – L’indagine continua

Focus TV

18:00 – Il mistero della lancia che trafisse Gesu’

19:00 – Sacro Graal – Tra fatti e congetture

20:00 – LA CITTA’ PERDUTA DEL FARAONE DIMENTICATO

21:05 – OLTRE CLEOPATRA – LE REGINE SCONOSCIUTE DELL’ANTICO EGITTO

22:00 – Tutankhamon: Storia di un tesoro maledetto

23:00 – KANGA PAN: L’OASI DEL TERRORE

00:00 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA – PARCO NAZIONALE DEL GRAND CANYON

01:00 – I GRANDI ENIGMI DELLA STORIA – IL SANTO GRAAL

RealTime

19:20 – Casa a prima vista – Stagione 1 Episodio 32

20:25 – Casa a prima vista – Stagione 1 Episodio 33

21:30 – Il dottor Ali’ – Stagione 2 Episodio 3 – Prima TV

00:20 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 10

01:10 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 9

03:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 5 Episodio 9 – Pelle da zombie

03:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 5 Episodio 10 – Le gambe

04:40 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 4 Episodio 1 – In cerca di amore

Discovery Channel

18:00 – Lo zoo degli Irwin – Stagione 1 Episodio 7 – Cucciolo di giraffa

19:00 – Lo zoo degli Irwin – Stagione 1 Episodio 8 – Il cucciolo di canguro

20:00 – Lo zoo degli Irwin – Stagione 1 Episodio 9 – L’ornitorinco

21:00 – L’oro dei serpenti – Stagione 1 Episodio 1 – L’isola dei serpenti

21:55 – L’oro dei serpenti – Stagione 1 Episodio 2 – L’inizio dell’incubo

22:50 – L’oro dei serpenti – Stagione 1 Episodio 3 – Scoperta sensazionale

23:45 – Come funziona l’Universo – Stagione 7 Episodio 9 – Terra a palla di neve

00:40 – Come funziona l’Universo – Stagione 7 Episodio 10 – Terra 2.0

Sky Uno

18:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 7 – Oltrepo

20:00 – Victoria Cabello: viaggi pazzeschi – Stagione 1 Episodio 6 – Liverpool

21:15 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 4

23:30 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 4

01:45 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 7

03:30 – Vita da ricchi – Stagione 2 Episodio 3

04:20 – Vita da ricchi – Stagione 2 Episodio 4

05:10 – Vita da ricchi – Stagione 2 Episodio 5

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:30 – Mio padre è un sicario

21:15 – Mission: Impossible Dead Reckoning Parte uno

00:00 – I Tre Moschettieri D’Artagnan

03:05 – Programma da definire

05:10 – Dead Man Down Il sapore della vendetta

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:25 – Super Mario Bros Il film

21:00 – Pets 2 Vita da animali

22:35 – Instant Family

00:35 – Zathura Un’avventura spaziale

03:15 – Il prodigioso Maurice

04:50 – Il Ggg Il grande gigante gentile

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

18:50 – What Women Want Quello che le donne vogliono

21:00 – Scrivimi una canzone

22:50 – Ritorno a Cold Mountain

01:25 – La signora Harris va a Parigi

04:20 – Notting Hill

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:30 – Cado dalle nubi

21:15 – Che bella giornata

22:55 – Sole a catinelle

00:25 – Quo Vado?

01:55 – Tolo Tolo

04:30 – Che bella giornata

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:50 – La mummia

21:00 – American Sniper

23:15 – John Rambo

00:50 – Accident Man

03:35 – Bullet Train

05:40 – Troy

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV