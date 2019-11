Su Rai Uno Una storia da cantare dedicata a Battisti, su Italia Uno Il cavaliere oscuro, su Iris Seven. Guida ai programmi Tv della serata del 30 novembre 2019

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 30 novembre 2019? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

Cominiciamo con i film. Su Rai Movie dalle 21.20 Sol Levante. Los Angeles, anni ’90. Il capitano Connor e il detective Smith indagano sull’omicidio di un’escort, avvenuto negli uffici di una multinazionale giapponese. Su Canale 5 dalle 21.39 Il processo. La PM Elena Guerra vuole salvare il suo matrimonio seguendo il marito a New York, ma un nuovo caso la ferma. La vittima non é una qualsiasi e per Elena diventa un affare personale. Su Italia 1 dalle 21.20 Il cavaliere oscuro. Vincitore di due Premi Oscar e secondo capitolo della trilogia di Nolan. Batman deve salvare Gotham dal pagliaccio maligno Joker. Su Sky Cinema dalle 21.15 La verità, vi spiego sull’amore.Dopo sette lunghi anni di vita insieme e due figli, Dora è stata lasciata dal marito Davide: un evento catastrofico di cui la donna non si fa una ragione e che considera del tutto inspiegabile. Sballottata tra i bambini e il lavoro, Dora si rifiuta di elaborare il lutto sentimentale. Su Iris dalle 21 Seven. Un killer astuto e spietato sta uccidendo, nei modi più raccapriccianti, personaggi scelti con cura. A pochi mesi dalla pensione, il detective Somerset segue il caso in coppia con il giovane e avventato collega, Mills: due personalità opposte che mal si tollerano a vicenda.

Passiamo ai telefilm. Su Rai Due appuntamento con N.C.I.S. Nell’episodio dal titolo Conseguenze (ore 21.25) il Capitano Phil Brooks, che tutti credono morto in un incidente in barca, in realtà è scampato a un attentato. Phil, fingendosi morto, decide di chiedere aiuto all’amico Gibbs per risolvere il caso e Kasie fa il suo esordio in laboratorio come sostituta temporanea di Abby. Intanto anche gli altri della squadra sono costretti a fare i conti con chi non fa più parte dell’NCIS. Dalle 22.10 doppio appuntamento con la serie Instinct. Doppio appuntamento anche per Narcos su Rai 4. Nel primo episodio (Ci sarà un futuro, ore 21.10) Luis Carlos Galán rimane ucciso in un attentato, mentre partecipava ad un convegno pubblico. César Gaviria, suo amico e direttore della campagna elettorale, decide quindi di candidarsi come Presidente della Colombia, per portare avanti la lotta contro i narcos. Intanto, Escobar e i suoi soci si trovano a Panama, in attesa che il governo colombiano accetti un’amnistia, cosa che non succede. Il secondo (Esplosivi, ore 22.06) si apre con Poison che, ad un posto di blocco, uccide due agenti. Gli omicidi vengono riferiti a Pablo che li segna in un registro, annotando anche la corrispettiva ricompensa da dare al sicario. Si intuisce, dunque, che i narcos hanno come obbiettivo quello di eliminare quanti poliziotti possibili. Si contarono circa 200 omicidi di soli agenti.

Per l’intrattenimento, su Rai Uno dalle 21.25 Una storia da cantare. Terza e ultima puntata di “Una storia da cantare”, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, dedicata a Lucio Battisti. Dopo aver raccontato Fabrizio De André e Lucio Dalla, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ripercorreremo la vita dell’artista di Poggio Bustone che ha abbattuto tutti gli schemi della musica italiana, creando versi e melodie immortali e ancora capaci di conquistare le giovani generazioni. Tra gli ospiti in studio non poteva mancare Mogol, che con Lucio formò lo storico sodalizio artistico che ha dato vita ad un’incredibile produzione di successi senza tempo: da “Mi ritorni in mente” a “Non è Francesca”, passando da “Emozioni” ad “Acqua azzurra, acqua chiara”, fino a “Un’avventura”, solo per citarne alcuni. Insieme a lui Patty Pravo, per la quale Battisti scrisse alcuni brani, e Maurizio Vandelli de l’Equipe 84 che portarono al successo l’intramontabile “29 settembre”. Ma a descrivere Lucio Battisti, sempre molto riservato e schivo sulla sua vita privata, saranno soprattutto le sue canzoni, che ognuno di noi ha incontrato almeno una volta nella vita e molte delle quali sono entrate a pieno titolo nel linguaggio comune degli italiani con espressioni quali “Le discese ardite e le risalite”, “C’è un treno che parte… alle 7.40” o “Lo scopriremo… solo vivendo”. Ad interpretarle dal vivo ancora una volta big e giovani cantanti, sostenuti dalla grande band diretta da Maurizio Filardo, come Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Morgan, Arisa, Luca Barbarossa, Fausto Leali, Shel Shapiro, Le Vibrazioni, Jack Savoretti, Nicky Nicolai, Coma Cose, Fulminacci e i Decibel. Su Rai Tre dalle 21.20 Città segrete fa tappa a Vienna. Città imperiale, culla dell’arte e della musica, residenza di una monarchia durata quasi 700 anni. Una capitale crocevia di popoli e culture diverse, ma anche laboratorio di grandi cambiamenti della scienza e del pensiero. Corrado Augias ci fa scoprire le piazze, i monumenti, le opere d’arte, i segreti di Vienna. Un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi, una galleria di storie e personaggi diversi: da Beethoven a Hitler, da Freud a Niki Lauda. La capitale dell’Austria felix, un impero multiculturale dove i proclami degli Asburgo aprivano solennemente con il richiamo: An meine Völker “Ai miei popoli”.

Concludiamo con l’attualità. Su Rete 4 dalle 21.24 Quarto grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Guida tv di sabato 30 novembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Una Storia da Cantare Lucio Battisti

23:59 – TG1 60 Secondi

00:00 – IO e TE – Di Notte

01:05 – TG1 NOTTE

01:15 – Che tempo fa

Rai 2

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Luci e ombre

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Battute?

21:25 – The Good Doctor – Sacrificio d’amore – Il prezzo del sorriso – Veri amici

23:50 – TG2 Dossier

00:35 – TG2 Storie. I racconti della settimana

01:15 – TG 2 Mizar

01:40 – TG 2 Cinematinee’

Rai 3

18:30 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Città segrete Vienna

Rai 4

18:18 – Scorpion III ep.25

18:59 – Stranger Europe – Roma

19:29 – Supernatural XII ep.11

20:23 – Supernatural XII ep.12

21:10 – Narcos ep.5

22:06 – Narcos ep.6

23:00 – Tropa de Elite 2

00:47 – Looking glass – Oltre lo specchio

Canale 5

18:45 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – TU SI QUE VALES

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – SOTTO COPERTURA

20:25 – C.S.I. MIAMI – IL PIATTO DELLA MORTE

21:20 – IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO – 1 PARTE

22:51 – TGCOM

22:54 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:24 – IZOMBIE II – LA STALKER FERITA

19:19 – IZOMBIE II – IL GIUSTIZIERE DI SEATTLE

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA SIMULAZIONE DI BABBO NATALE

20:42 – THE BIG BANG THEORY VI – L’EQUIVALENZA DELL’INSALATA DI UOVA

21:04 – FROM PARIS WITH LOVE – 1 PARTE

21:43 – TG COM

21:48 – METEO

21:50 – FROM PARIS WITH LOVE – 2 PARTE

Rete 4

18:50 – ANTEPRIMA TG4

18:55 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 218 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – BERNADETTE: MIRACOLO A LOURDES – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

Rai Movie

19:30 – Vai avanti tu che mi vien da ridere

21:10 – Sol Levante

23:30 – Uomini senza legge

01:50 – Giovane e bella

03:20 – The Giver – Il mondo di Jonas

05:00 – La casa dei nostri sogni

Paramount Channel

19:30 – La Tata –

20:10 – La Tata –

20:40 – La Tata –

21:10 – Miss Potter –

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:00 – I misteri di Aurora Teagarden (10) – Il gioco del gatto e del topo –

Iris

18:59 – ARMA LETALE

21:00 – SEVEN

23:37 – SQUADRA 49

01:54 – DA SCARAMOUCHE OR SE VUOI L’ASSOLUZIONE BACIAR DEVI STO… CORDONE!

03:20 – CIAKNEWS

03:24 – LA PECCATRICE

04:45 – SBAMM!

TV8

18:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Aosta

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – A Christmas Melody Prima TV

23:15 – Un Natale da Cenerentola

01:00 – Premonition

03:00 – L’assassino della porta accanto Ep. 13

04:15 – Donne Detective Ep. 4

Italia 2

18:10 – DRAGON BALL SUPER – STRATEGIA DI SOPRAVVIVENZA PERFETTA! UNO SPIETATO PERSONAGGIO DEL TERZO UNIVERSO!

18:40 – DRAGON BALL SUPER – E’ GUERRA TOTALE! LA QUADRUPLA FUSIONE FINALE VS L’ATTACCO COMBINATO DEL SETTIMO UNIVERSO!

19:10 – DRAGON BALL SUPER – LA SFIDA DELL’ORGOGLIO! VEGETA AFFRONTA IL GUERRIERO PIU’ POTENTE!

19:35 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO: SAINT SEIYA-THE LOST CANVAS – QUANTI ANNI

20:05 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO: SAINT SEIYA-THE LOST CANVAS – SII TE STESSO

20:35 – NARUTO SHIPPUDEN – L’ISOLA CORAZZATA

21:00 – NARUTO SHIPPUDEN – L’ISOLA DIMENTICATA

21:30 – TREMORS 5: BLOODLINES

La 5

19:15 – FURORE IL VENTO DELLA SPERANZA

21:10 – INGA LINDSTROM – MATRIMONIO A HARDINGSHOLM – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – MATRIMONIO A HARDINGSHOLM – 2 PARTE

23:10 – HOMELAND SECURITY – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

NOVE

18:30 – Operazione N.A.S.

19:00 – Shop Cook Win – La sfida dei carrelli – 1^TVRoma

20:00 – Fratelli di Crozza

21:25 – The Great Raid – Un pugno di eroi

23:30 – Caos Calmo

00:50 – Sara

02:15 – Airport Security Spagna

02:40 – Airport Security Spagna

Cielo

18:30 – Fratelli in affari Matt & Krysten

19:15 – Affari al buio Pellicole dell’orrore

19:45 – Affari al buio Long Beach non porta troppo bene…

20:15 – Affari di famiglia Ep. 7

20:45 – Affari di famiglia Ep. 8

21:15 – Linda

23:00 – Love You!

00:30 – The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

La7

18:10 – Perception

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Atlantide presenta ‘The Queen – La Regina’

23:30 – Atlantide presenta ‘Wallis – L’amore senza corona’

01:15 – TG LA7 Notte

01:25 – Otto e Mezzo Sabato (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders

23:20 – Little Murders

01:10 – The Dr. Oz Show – 9a Edizione

02:30 – I menù di Benedetta

03:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:20 – Buffy l’Ammazzavampiri – –

19:20 – Buffy l’Ammazzavampiri – –

20:20 – Buffy l’Ammazzavampiri – –

21:20 – I Cacciatori di tesori – Cronache della tribu’ fantasma – –

23:30 – Spartacus – La vendetta – –

00:30 – Spartacus – La vendetta – –

01:30 – Spartacus – La vendetta – –

02:30 – The Detonator – –

Food Network

18:45 – Uno Chef in fattoria 1′ Stagione Ep.3

19:45 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.1

20:45 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.9

21:45 – Spirito di famiglia – Distilleria Marzadro Ep.3

21:55 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.1

22:55 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.3

00:00 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.1

01:10 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:30 – CHICAGO JUSTICE – PRINCIPIO DI INDERTERMINAZIONE

19:25 – THE CLOSER IV – BOMBA AD OROLOGERIA

20:15 – THE CLOSER IV – BUONA FEDE

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – VERE NOTIZIE FALSE

22:00 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – STREGATA

22:55 – MAJOR CRIMES IV – SALTO NEL VUOTO

23:50 – MAJOR CRIMES IV – AMICI PER LA PELLE

00:40 – IMPOSTERS II – PUO’ DARSI/DECISAMENTE – 1aTV

GIALLO TV

19:15 – L’ispettore Barnaby – Gli omicidi di Copenhagen

21:10 – Tatort – Scena del crimine – Partenze

22:55 – Alice Nevers – Professione giudice – Massimo sconto

00:10 – Alice Nevers – Professione giudice – Gli inganni del cuore

01:15 – Nightmare Next Door – Nel bosco

02:10 – Nightmare Next Door – L’omicidio del passepartout

03:00 – Wolff, un poliziotto a Berlino – Falsi d’autore

04:00 – Wolff, un poliziotto a Berlino – L’angelo vendicatore

Rai 5

18:18 – VARIAZIONI SU TEMA

18:28 – RAI NEWS – GIORNO

18:29 – SAVE THE DATE- LUCA FRANCESCONI MILANO MUSICA

19:02 – INVENTARE IL TEMPO – PUCCINI

19:53 – INVENTARE IL TEMPO Shostakovich

20:47 – CLASSICAL DESTINATIONS

21:17 – LAIKA

22:49 – APPRENDISTI STREGONI. CLAUDIO BISIO

Rai Premium

18:30 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.35

19:15 – Pezzi unici – p.1

21:20 – Pezzi unici – p.2

23:15 – Ettore, un caffè con… Ilenia Pastorelli

23:40 – La Compagnia del Cigno – p.2

01:35 – Cronaca Nera – La rapina p.5

03:00 – Cult Fiction – p.5

03:35 – Code Black 2 – Secondo anno p.1

Mediaset Extra

18:20 – CIAO DARWIN 6 – LA REGRESSIONE

21:15 – LE IENE SHOW

01:25 – STRISCIA LA NOTIZIA ’19-20 – LA VOCE DELLA RESILIENZA

02:03 – TGCOM24

02:05 – CONTO ALLA ROVESCIA

03:00 – FORUM

04:25 – COLPO GROSSO

04:55 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – Amici Animali

18:15 – Casa in forma

18:30 – Qui Mamme

19:00 – Ok salute a tavola

19:15 – ABC della cucina

19:30 – Make Me up

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Dolce Valentina

TV2000

18:26 – TG 2000

19:00 – IL SABATO DELL’ ORA SOLARE

19:59 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:54 – Soul

21:28 – Miss Marple nei Caraibi

23:07 – Indagine ai confini del sacro

23:39 – Terza pagina magazine

VH1

19:00 – Your – Top Chart –

20:00 – Ridiculousness Italia –

20:20 – Ridiculousness Italia The Show –

20:40 – Ridiculousness Italia The Show –

21:00 – Ink Master –

22:20 – Ink Master –

23:00 – Come ti trasformo la casa –

23:25 – Come ti trasformo la casa –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

19:00 – ADRIARTICA

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – CHRONO GP

00:15 – TACKLE

00:45 – MAL D’AFRICA

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:05 – Scacciapensieri

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Insieme – Pro Juventute

19:50 – Lotto Svizzero

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

La2

18:00 – Calcio: UEFA Qualificazione Europei 2020 – Sorteggio

19:00 – Sci alpino: Coppa del mondo 2019/2020 – Slalom gigante femminile

20:10 – Sci alpino: Coppa del mondo 2019/2020 – Discesa maschile

21:30 – Superalbum – I protagonisti

22:30 – Hockey: la partita

23:00 – Sportsera

23:35 – Homeland – Il presidente eletto

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Orientamento Coppa Italia 7°prova (Sprint Distance WRE) + C.ti Italiani Sprint a Staffetta

18:35 – Gli Imperdibili –

18:40 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Femminile – 2a manche (Killington-USA)

20:00 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Discesa Libera Maschile (Lake Louise – CAN)

21:45 – Biliardo 40′ Gran Premio Goriziana

23:00 – 90° Minuto del Sabato

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – 90° Minuto del Sabato

SuperTennis

19:00 – Grand Slam Padel Tour – Milano

19:05 – Il meglio di Febbraio 2019-Schwartzman vs Thiem ATP Buenos Aires

21:00 – Supertennis Today News

21:05 – Italiani alla Riscossa-Berrettini vs Verdasco ATP Sofia

01:30 – Il meglio di Febbraio 2019-Monfils vs Wawrinka ATP Rotterdam 2019

03:00 – Il meglio di Febbraio 2019-Halep vs Bouchard WTA Dubai

04:45 – Il meglio di Febbraio 2019-Bencic vs Sabalenka WTA Dubai

Euro Sport

18:20 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante F (1a manche, da Killington, Stati Uniti) Differita

18:50 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante F (2a manche, da Killington, Stati Uniti) Live

20:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Discesa Libera M (da Lake Louise, Canada) Live

21:45 – Informazione Flash News

21:50 – Tennis tavolo Coppa del Mondo da Chengdu, Cina Differita

23:50 – Informazione Flash News

23:55 – Tennis tavolo Coppa del Mondo da Chengdu, Cina Differita

01:55 – Biliardo UK Championship Secondo turno, da York, Inghilterra

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:25 – Mini Ninjas

19:00 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:25 – Alex and co.

19:50 – Soy Luna

20:35 – CLUB 57

21:25 – Maggie and Bianca 2

21:50 – Dance Academy

22:20 – Hank Zipzer – Fuori dalle righe

Rai YoYo

18:05 – RICKY ZOOM – EP.22

18:20 – BING – EP.53

18:30 – BING – EP.54

18:35 – BING – EP.55

18:45 – MASHA E ORSO 3 – EP.9

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.10

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.11

19:05 – MASHA E ORSO 3 – EP.12

Boing

18:20 – Craig new

18:50 – L’Isola degli Eroi New ®

19:50 – Gli Acchiappamostri ®

20:20 – Gli Acchiappamostri ®

20:45 – Gli Acchiappamostri ®

21:25 – La mia babysitter è un vampiro ®

21:55 – La mia babysitter è un vampiro ®

22:55 – Super – Noobs S1+S2

Cartoonito

18:05 – Kid e Cats – Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

18:20 – Rev & Roll

18:45 – Robot Trains Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:00 – Top Wing – nuovi eps

19:15 – Top Wing – nuovi eps

19:40 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:10 – Paw Patrol

Frisbee

18:15 – Trolls: la festa continua!

18:40 – Trolls: la festa continua!

19:05 – Trolls: la festa continua!

19:35 – Trolls: la festa continua!

20:00 – Trolls: la festa continua!

20:30 – Curioso come George

20:55 – Curioso come George

21:20 – Curioso come George

K2

18:05 – A tutto reality: le origini

18:30 – Transformers Cyberverse

18:35 – Transformers Cyberverse – 1^TV

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:00 – Oggy e i Maledetti Scarafaggi

18:05 – Oggy e i Maledetti Scarafaggi

18:15 – Oggy e i Maledetti Scarafaggi

18:25 – Zig & Sharko

18:30 – Zig & Sharko

18:40 – Zig & Sharko

18:50 – Zig & Sharko

19:00 – Zig & Sharko

Super

18:10 – ICARLY

18:30 – MIRACULOUS: LE STORIE DI LADYBUG E…

19:00 – I THUNDERMAN

19:30 – BIG TIME RUSH

20:00 – GAME SHAKERS

20:25 – GAME SHAKERS

20:50 – GAME SHAKERS

21:15 – MIRACULOUS: LE STORIE DI LADYBUG E…

Disney Channel

18:00 – Sadie e Gilbert Triplo incrocio

18:10 – Sadie e Gilbert C’è una folla

18:25 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Il mimo

18:50 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Kung Food

19:15 – Sydney to the Max Indietro nel tempo

19:40 – Sydney to the Max La tradizione di famiglia

20:10 – Cloud 9

21:50 – 101 Dalmatian Street Potere ai cuccioli

Alpha TV

18:10 – CACCIATORI DI DIAMANTI

19:00 – CACCIATORI DI DIAMANTI

19:50 – MARATONA LE ARMI PIU’ LETALI DELLA STORIA

20:45 – MARATONA LE ARMI PIU’ LETALI DELLA STORIA

21:40 – MARATONA LE ARMI PIU’ LETALI DELLA STORIA

22:40 – IL MEGLIO DI SMITHSONIAN CHANNEL: AIR WARRIORS – B-52 STRATOFORTRESS

23:30 – IL MEGLIO DI SMITHSONIAN CHANNEL: L’AMERICA DAL CIELO – TEXAS

01:00 – LA TERRA DOPO L’UOMO

Rai Storia

19:00 – Lezioni di storia Camillo Benso di Cavour

19:45 – Piano Marshall.Gente del cantiere

19:55 – GLI IMPERDIBILI

20:10 – Persone, eventi, ricorrenze del 30 novembre

20:20 – Scritto, letto, detto: Luca Serianni

20:30 – Passato e Presente La guerra d’Etiopia e la Chiesa con il Prof. Alberto Melloni

21:10 – A cavallo della tigre

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:00 – Drive me Crazy – Drifting

18:25 – A caccia di auto

19:25 – A caccia di auto

20:25 – Affari a quattro ruote – BMW E46 M3

21:20 – Affari a quattro ruote – Toyota Celica

22:15 – Affari a quattro ruote – Vw T2 Panel Van

23:15 – Affari a quattro ruote – BMW 840

00:10 – Affari a quattro ruote – Triumph Spitfire

DMAX

18:25 – La febbre dell’oro – Ammutinamento

19:25 – La febbre dell’oro – Miseria

20:25 – Airport Security Canada

20:50 – Airport Security Canada

21:25 – Airport Security Canada

21:50 – Airport Security Canada

22:20 – Airport Security Canada

22:50 – Airport Security Canada

Focus TV

18:15 – Com’e’ fatta una nave da guerra: la fregata fremm

19:15 – MEGA-COSTRUZIONI – LA COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA DI PARIGI

20:15 – AFRICA: PREDATORI LETALI II – LA FORZA DEI FRATELLI

21:15 – LE GRANDI MIGRAZIONI DELLA NATURA – ZEBRE

22:15 – LA VITA SEGRETA DEGLI ANIMALI DOMESTICI – CREATURE GIOCOSE

23:15 – Esodo: alla ricerca delle prove – 1 parte

00:09 – TGCOM24

00:15 – METEO FOCUS

RealTime

18:20 – Il castello delle cerimonie

18:55 – Il castello delle cerimonie

19:25 – Bake Off Italia: dolci in forno

21:10 – Vite al limite – Cillas

22:50 – Vite al limite – Mercedes

00:25 – Vite al limite – Angie J

01:55 – Vite al limite – Vianey e Allen

03:25 – Vite al limite – La storia di Chad

Rai Scuola

18:00 – Memex Doc – Eventi – Dal Festival della scienza di Genova: I ragazzi di Fermi.

19:00 – Spoon River Anthology Unbelievers Replica

19:15 – English Up episodio 6 Replica

19:25 – What did they say? Puntata 21 Replica

19:30 – Speciali Rai Scuola 2017 Il bullismo ti frega la vita Replica

20:15 – Memex Galileo – episodio 90 Replica

20:45 – SCIENCE MAX! ep. 04 Replica

21:05 – Memex Vita da Ricercatore – Giovanni Di Pino Replica

LaEffe

18:05 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.4

19:05 – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.4

19:35 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.2

20:05 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.3

20:35 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.1

21:05 – La versione di Giò

22:05 – Stockholm Requiem VM14 Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.1

23:05 – Stockholm Requiem VM14 Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.2

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 6

18:40 – Come è fatto Ep. 7

19:05 – Come è fatto Ep. 8

19:35 – Come è fatto Ep. 9

20:00 – Come è fatto Ep. 10

20:30 – Come è fatto Ep. 11

21:00 – Come è fatto Ep. 13

21:25 – Come è fatto Ep. 14

Sky Uno

18:30 – X Factor Weekly Ep. 6 Prima TV

19:05 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Menù Ep. 12

19:40 – Antonino Chef Academy Ep. 3

21:15 – X Factor 2019 Live 6

23:50 – Extra Factor Ep. 6

00:40 – Master – Chef USA Ep. 17

01:25 – Master – Chef USA Ep. 18

02:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia Ep. 13

Sky Cinema 1

19:15 – L’agenzia dei bugiardi

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – La verità, vi spiego, sull’amore

22:55 – A proposito di Max

00:20 – Il campione

02:15 – Belle & Sebastien – Amici per sempre

03:50 – The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo

05:55 – 100X100Cinema

SKY Cinema Family

19:15 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

21:00 – Invisible Sue

22:40 – La figlia della sciamana

00:20 – La figlia della sciamana II – Il dono del serpente

02:05 – Mia piccola Monky

03:40 – Asterix e il regno degli dei

05:10 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

Sky Cinema Romance

19:15 – Il paradiso può attendere

21:00 – Step Up 2 – La strada per il successo

22:45 – Il trono di cuori

00:20 – New in Town – Una single in carriera

02:00 – Ricomincio da noi

03:55 – Jerry Maguire

Sky Cinema Collection

18:50 – Al servizio segreto di Sua Maestà

21:15 – Zona pericolo

23:30 – Vendetta privata

01:45 – James Bond 007 – Casino Royale

04:00 – Si vive solo due volte

Sky Cinema Action

19:05 – Son of a Gun

21:00 – Joker – Wild Card

22:40 – Timeline

00:45 – Point Break – Punto di rottura

02:45 – La guerra di Sonson

04:30 – Zodiac: Il segno dell’apocalisse

Fox

18:10 – Modern Family Grandi speranze

18:35 – Modern Family Una festa da ricordare

19:00 – Modern Family Tradizioni e contraddizioni

19:25 – The Big Bang Theory La precipitazione dell’orso

19:50 – The Big Bang Theory La combustione della visione collettiva

20:10 – The Big Bang Theory La biforcazione della fermentazione

20:35 – The Big Bang Theory La soluzione del sostituto in coda

21:00 – The Big Bang Theory La convergenza della convergenza

Premium Cinema

19:14 – Geostorm

21:15 – Gran Torino

23:19 – Scarface

02:13 – Out of time

04:01 – Leggere attentamente il foglio illustrativo

04:13 – The Island

Premium Action

18:38 – KRYPTON II – CREDIAMO IN ZOD

19:26 – THE 100 VI – MEMENTO MORI

20:21 – THE 100 VI – NON DIMENTICARE

21:15 – THE LAST SHIP III – SHANZHAI

22:02 – THE LAST SHIP III – NELLE MANI DEL DIAVOLO

22:51 – SUPERGIRL IV – CLONI E TRADIMENTI

23:40 – ARROW VII – IL SECONDO LIVELLO

00:28 – MR. ROBOT IV – INACCETTABILE

Mya

18:49 – GOD FRIENDED ME I – IL BUON SAMARITANO

19:39 – SUITS VIII – BUON FANGO

20:28 – SUITS VIII – GATTI, BALLETTO, HARVEY SPECTER

21:15 – THE DETOUR IV – LA SPOSA – 1aTV

21:39 – THE DETOUR IV – LO SPOSO – 1aTV

22:04 – THE GOOD PLACE II – DEREK

22:29 – THE GOOD PLACE II – ATTO DI FEDE

22:56 – LAST MAN STANDING VII – LA RICERCA DELLA CASA