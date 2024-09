Su Rai Uno Brennero, su Sky Cinema Zamora, su Canale 5 Grande fratello. Guida ai programmi Tv della serata di lunedì 30 settembre 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 30 settembre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Wolf Warrior. Cina, 2015. Il soldato speciale Leng Feng, tiratore scelto e abile cecchino, dovrà vedersela con un gruppo di mercenari terroristi chiamato “gli occidentali” che agiscono per un unico scopo: sottrarre una prodigiosa scoperta scientifica per farne una letale arma biologica con cui colpire tutto il paese. Ma hanno fatto male i conti: Leng e la sua squadra sono pronti a difendere il proprio popolo. Ce la faranno?

Su Rai Movie dalle 21.10 The Hateful Eight. Dopo la fine della guerra civile il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue viaggiano in una diligenza verso Red Rock dove Ruth, noto da quelle parti come “Il Boia”, porterà la donna dinanzi alla giustizia, per riscuotere una copiosa taglia. A causa di una tempesta di neve, i due sono costretti a fermarsi nel cuore del Wyoming e a loro si unisce un gruppo eterogeneo di sconosciuti che ordisce multipli tradimenti e multipli inganni..

Su Italia 1 dalle 21.34 Colombiana. Cataleya, non dimenticare da dove vieni”. Una fredda assassina e’ a caccia del responsabile della morte dei suoi genitori, uccisi quando lei era bambina. Su Sky Cinema dalle 21.15 Zamora. Walter Vismara inizia a lavorare a Milano per il Cavalier Tosetto, che ha una fissazione per il calcio. L’uomo costringe i suoi dipendenti a sfidarsi in una competizione calcistica settimanale, che li vede divisi fra scapoli e sposati.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.25 Brennero. Costa e Kofler si muovono su binari separati: Paolo continua a dare la caccia al Mostro, Eva deve occuparsi di un caso che mette in crisi l’equilibrio tra comunità italiana e tedesca.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20. Lo stato delle cose. I fatti, le questioni e le storie al centro del dibattito pubblico affrontati con ospiti della scena politica e protagonisti della nostra contemporaneità. Non solo faccia a faccia ma anche confronti, mettendo sempre in contatto i cittadini che denunciano e chiedono risposte. Il racconto di Massimo Giletti in diretta dalle piazze italiane. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarta Repubblica. Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Lo Spaesato. Teo Mammucari si avventura nei piccoli paesi della provincia italiana, ne incontra gli abitanti, sperimenta tradizioni e usanze e racconta poi tutto in uno spettacolo di stand up comedy nel teatro del posto. La seconda tappa è a Ostra, nelle Marche. Su Canale 5 dalle 21.38 Grande Fratello. La Casa piu’ osservata d’Italia accoglie nuovi concorrenti pronti a condividere le loro storie. Alfonso Signorini al timone, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi le opinioniste.