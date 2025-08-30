Su Rai Uno Imma Tataranni, su Canale 5 La notte nel cuore. Guida ai programmi Tv della serata del 31 agosto 2025

Il 31 agosto 2025 si presenta come una serata televisiva ricca di proposte per tutti i gusti.Su Rai 4, Rodeo ci porta nel mondo underground del motocross, tra ribellione e adrenalina. Rai Movie propone Spencer, ritratto intimo e tormentato di Lady Diana. Italia 1 punta sulla comicità con Tu la conosci Claudia?, firmata Aldo, Giovanni e Giacomo. Iris ci riporta alla storia con Michael Collins, mentre Sky Cinema Uno propone la commedia nostalgica 50 km all’ora. Per le famiglie, Sky Cinema Family racconta l’epica corsa del siero con Balto e Togo. Sky Cinema Cult offre il dramma alpino Vermiglio, e Sky Cinema Action rispolvera il cult Top Gun con Tom Cruise. Sul fronte fiction, Rai Uno presenta un nuovo episodio di Imma Tataranni, tra indagini e vita privata, mentre Canale 5 propone La notte nel cuore, con atmosfere drammatiche e misteriose.

FILM

Alle 21.20 su Rai 4 va in onda Rodeo, un dramma francese diretto da Lola Quivoron. La protagonista, Julia, è una giovane ribelle con la passione per il motociclismo estremo. Vive di piccoli crimini e sogna di entrare nel mondo maschile e competitivo del cross su asfalto. Quando si unisce a una gang di riders, la sua vita prende una piega pericolosa e intensa, tra acrobazie e desiderio di riscatto. Su Rai Movie, alle 21.00, viene trasmesso Spencer, il film di Pablo Larraín con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana. Ambientato durante le festività natalizie del 1991 nella tenuta di Sandringham, il film esplora il momento in cui Diana decide di porre fine al suo matrimonio con il principe Carlo. Un ritratto intimo e tormentato di una donna intrappolata tra doveri reali e desiderio di libertà. Italia 1 propone alle 21.15 Tu la conosci Claudia?, commedia brillante del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Le vite di tre uomini vengono sconvolte dall’incontro con Claudia, una donna che incrocia i loro destini in modo imprevedibile. Tra equivoci, inseguimenti e confessioni, nasce un’amicizia maschile inattesa e divertente, con Paola Cortellesi a fare da catalizzatore emotivo.Alle 21.00 su Iris, Michael Collins racconta la storia del patriota irlandese interpretato da Liam Neeson. Il film, diretto da Neil Jordan, ripercorre la lotta per l’indipendenza dell’Irlanda, la nascita della Repubblica e le tensioni politiche che portarono alla guerra civile. Un’opera intensa, premiata con il Leone d’Oro a Venezia, che mescola storia e dramma personale.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, 50 km all’ora è una commedia on the road diretta e interpretata da Fabio De Luigi, affiancato da Stefano Accorsi. Due fratelli, separati da anni, si ritrovano dopo la morte del padre e decidono di compiere un viaggio in sella ai motorini della loro adolescenza. Tra nostalgia, risate e riflessioni, il film è un racconto di riconciliazione e memoria. Sky Cinema Family, alle 21.00, propone Balto e Togo – L’ultima leggenda, ispirato alla vera storia della corsa del siero del 1925 in Alaska. Leonhard Seppala, con i suoi cani da slitta, affronta una missione impossibile per salvare i bambini di Nome da un’epidemia di difterite. Un’avventura eroica e commovente, che celebra il coraggio e la forza del legame tra uomo e animale. Alle 21.00 su Sky Cinema Cult, Vermiglio è un dramma storico ambientato nel Trentino del 1944. Un soldato siciliano disertore arriva in un villaggio alpino e sconvolge la vita della famiglia Graziadei. L’amore tra lui e la figlia maggiore Lucia sfida le rigide regole sociali del tempo, in un racconto delicato e potente, premiato con il Leone d’Argento a Venezia. Infine, su Sky Cinema Action alle 21.00, torna Top Gun, il cult del 1986 diretto da Tony Scott. Tom Cruise è Maverick, pilota ribelle della Marina USA, alle prese con sfide ad alta quota e conflitti interiori. Tra voli acrobatici, rivalità e una colonna sonora indimenticabile, il film ha segnato un’epoca e consacrato Cruise come icona del cinema d’azione.

SERIE TV/FICTION

Per chi preferisce le serie TV, Rai Uno alle 21.30 propone un nuovo episodio di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Imma affronta un caso che la costringe a scavare nel passato oscuro di una famiglia, mentre la sua vita privata continua a metterla alla prova. Intelligenza, ironia e tensione si fondono in una fiction tra le più amate dal pubblico.Su Canale 5, La notte nel cuore promette emozioni forti e atmosfere drammatiche, con una narrazione che si snoda tra misteri e sentimenti.

ATTUALITA’

Alle 20:30 su Rai Tre,l’appuntamento con Presa Diretta.

INTRATTENIMENTO

Su Rete 4 alle 21:30 propone Freedom – Oltre il confine, il programma di Roberto Giacobbo che ci porta alla scoperta di misteri, scienza e storia con il suo stile inconfondibile.

SPORT

Su Rai Due dalle 21 i campionati europei di Basket.