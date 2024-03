Su Sky Cinema C’é ancora domani, su Rai Uno Fatima Guida ai programmi Tv della serata del 31 marzo 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 31 marzo 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Fatima. Nel 1917, in Portogallo, Lucia dos Santos e i suoi giovani cuginetti affermano di essere stati testimoni dell’apparizione della Madonna a Fatima. Nasce un gran fermento nella comunità dei fedeli, mentre le alte sfere della Chiesa cattolica e il governo laico provano in ogni modo a convincerli a ritrattare i loro racconti. Su Rai Due dalle 21.10 Tutti i sospetti su mio padre. Alcune settimane dopo la morte sospetta della moglie Michele, il dottor Martin MacNeill porta in casa la sua amante, fingendo che si tratti di una tata. Insospettita della cosa, sua figlia Alexis inizia a non fidarsi di lui. Su Rai 4 dalle 21.10 Berlin Falling. Frank Balzer, ex soldato dell’esercito tedesco, ha come unica ragione di vita la figlia Lilly, che vive con la sua ex moglie Claudia. L’avvicinarsi del weekend spinge il padre a mettersi in viaggio per raggiungere la figlia. Lungo la strada accetta di dare un passaggio ad un simpatico autostoppista, Andreas. Tra un racconto e l’altro, Frank scopre che il suo compagno di viaggio ha ben altre intenzioni. Su Rai Movie dalle 21.10 Mister Miliardo. Roma, anni 70. Guido si reca in California dopo aver ereditato una fortuna dallo zio americano, ma rischia di vedersi il patrimonio sottratto dal rapace avvocato John. Chi vincerà? Su Italia 1 dalle 21.28 Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York Kevin sbaglia aereo e si ritrova a New York, ancora alle prese con i due criminali evasi di prigione. Su Rete 4 dalle 21.30 Cast away. L’aereo su cui vola Chuck Noland precipita. Miracolosamente si salva e si trova solo su un’isola deserta. Ora deve sopravvivere. Su Sky Cinema dalle 21.15 Nella Roma della seconda metà degli anni Quaranta, Delia riveste esclusivamente i ruoli di moglie e madre, mentre il marito Ivano è il capofamiglia. Il fidanzamento della primogenita, con un ragazzo proveniente dal ceto borghese, crea fermento in famiglia. Su Iris dalle 21 Maria Maddalena. Pellicola ispirata alla figura di Maria Maddalena, dipinta come uno spirito libero desideroso di ribellarsi alle regole della propria società, pronta per questo a seguire Gesù e i suoi apostoli.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.27 Lo show dei record. Gerry Scotti conduce la nuova edizione del programma in cui, uomini e donne provenienti da tutto il mondo, sfidano i propri limiti sotto l’attenta supervisione dei Giudici ufficiali del GWR.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20.55 Il Borgo dei Borghi. Il Borgo dei Borghi. I borghi più belli d’Italia tornano a sfidarsi con Il Borgo dei Borghi, il programma che anno dopo anno ci conduce alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese. Portare sullo schermo i borghi italiani nascosti lungo la penisola, ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, dalle mete turistiche più frequentate ai luoghi più nascosti e sconosciuti. Al timone della gara, Camila Raznovich affiancata da una giuria di esperti formata dalla chef Isabella Potì, dalla campionessa olimpica Manuela di Centa e dal matematico, logico e saggista Piergiorgio Odifreddi. Anche quest’anno ad aspirare al titolo di “Borgo dei Borghi” sono venti località, una per ciascuna regione italiana. Venti luoghi eccezionali, selezionati per la loro bellezza, per la loro architettura, per la qualità della vita. Da Nord a Sud, da Est a Ovest, abitanti fieri del proprio paese si sono mobilitati con entusiasmo per raccontare i loro borghi storici. Quelli in gara in questa undicesima edizione sono: Arbatax (Sardegna), Badolato (Calabria), Caldes (Trentino Alto Adige), Castelvetro di Modena (Emilia-Romagna), Celle Ligure (Liguria), Crecchio (Abruzzo), Fontainemore (Valle d’Aosta), Genga (Marche), Grazie (Lombardia), Guarene (Piemonte), Isola del Liri (Lazio), Leporano (Puglia), Maratea (Basilicata), Montesano sulla Marcellana (Campania), Muggia (Friuli-Venezia Giulia), Naro (Sicilia), Peccioli (Toscana), Petacciato (Molise), Stroncone (Umbria), Torreglia (Veneto).

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – Fatima

23:35 – Tg1 Sera

23:40 – Speciale Tg1

00:50 – Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

01:20 – Milleeunlibro

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:05 – Rai Tg Sport della Domenica

18:25 – Tra le pagine della pazzia

19:40 – Squadra Speciale Cobra 11

20:30 – Tg2

21:00 – Tutti i sospetti su mio padre

22:40 – A caccia del vedovo d’oro

00:15 – Appuntamento al cinema

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Chesara’…

20:55 – Speciale Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi

23:15 – Inimitabili

00:00 – Tg3 Mondo

00:30 – Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rai 4

18:20 – Senza traccia 2

19:05 – Senza traccia 2

19:50 – Senza traccia 3

20:35 – Senza traccia 3

21:20 – Berlin falling

22:55 – Millennium – Quello che non uccide

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – Hole – L’abisso

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – TERRA AMARA

21:21 – LO SHOW DEI RECORDS

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – ESPERIMENTI SCIENTIFICI

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – BATTUTA DI CACCIA

21:20 – MAMMA, HO RIPERSO L’AEREO: MI SONO SMARRITO A NEW YORK – 1 PARTE

22:50 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Canale 20 Mediaset

18:08 – PERSON OF INTEREST – APOTEOSI FINALE

19:08 – PASSENGER 57-TERRORE AD ALTA QUOTA – 1 PARTE

19:57 – TGCOM24 BREAKING NEWS

20:02 – METEO.IT

20:04 – PASSENGER 57-TERRORE AD ALTA QUOTA – 2 PARTE

21:03 – KNOCKOUT – RESA DEI CONTI – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS.

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 14

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – CAST AWAY – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

22:11 – CAST AWAY – 2 PARTE

Warner TV

18:20 – Fringe 1′ Stagione Ep.23

21:30 – Fringe 1′ Stagione Ep.1

00:10 – Fringe 1′ Stagione Ep.3

01:00 – Supernatural 13′ Stagione Ep.15

01:50 – Supernatural 13′ Stagione Ep.16

02:40 – Supernatural 13′ Stagione Ep.17

03:30 – Supernatural 13′ Stagione Ep.18

04:20 – Supernatural 13′ Stagione Ep.19

Rai Movie

19:20 – Toto’, Peppino e… la malafemmina

21:10 – Mister Miliardo

22:45 – Piedone lo sbirro

00:40 – Non ti presento i miei

02:30 – Francesco

05:00 – Toto’, Peppino e… la malafemmina

Cine 34

19:06 – A CENA CON… – MATRIMONIO A PARIGI

21:01 – VIENI AVANTI CRETINO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – VIENI AVANTI CRETINO – 2 PARTE

22:58 – COM’E’ DURA L’AVVENTURA

00:54 – SABATO DOMENICA E VENERDI’

02:50 – MAGNIFICAT

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – TORMENTA

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – A BRUCIAPELO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST VI – IL SEME DEL DUBBIO

21:10 – LA STANGATA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – LA STANGATA – 2 PARTE

23:10 – AFFITTASI LADRA – 1 PARTE

Iris

18:40 – I TRE GIORNI DEL CONDOR

21:00 – MARIA MADDALENA

23:31 – L’ULTIMO SAMURAI

02:22 – SOLEIL

04:02 – CIAKNEWS

04:05 – ANDERSEN – UNA VITA SENZA AMORE

TV8

18:00 – Un sogno in affitto – Stagione 4 Episodio 2 – Capalbio

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 4 – Ischia

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 9 – Ravenna

21:30 – Ghostbusters: Legacy

23:45 – Free Guy Eroe per gioco

01:45 – Hot Movie Un film con il lubrificante

03:15 – Coppie che uccidono – Stagione 13 Episodio 1

04:00 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 18

Italia 2

18:25 – MIKE & MOLLY IV – MOLLY SCATENATA

18:50 – MIKE & MOLLY IV – UN GIORNO DA POLIZIOTTA

19:20 – MIKE & MOLLY IV – FANTASIE AMOROSE-FANTASIE SESSUALI

19:50 – MIKE & MOLLY IV – PANNI SPORCHI

20:20 – MIKE & MOLLY IV – COMPORTAMENTI SOSPETTI

20:50 – MIKE & MOLLY IV – L’ENNESIMO PAIO DI SCARPE

21:15 – YOUNG SHELDON III – UN INVITO A UNA FESTA, UVA PER IL FOOTBALL E UNA GALLINA

21:45 – YOUNG SHELDON III – ZUPPA DI ADOLESCENTI E UNA PALLINA DI FROTTOLE

La 5

18:35 – LINA’S HAIR

19:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

20:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:10 – UNDERCOVER ANGEL – UN ANGELO DAL CIELO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – UNDERCOVER ANGEL – UN ANGELO DAL CIELO – 2 PARTE

22:55 – LE VERITA’ NASCOSTE I

NOVE

18:05 – Little Big Italy 4′ Stagione Ep.10

19:30 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.8

21:25 – Ladyhawke

23:30 – Superfantagenio

01:40 – Naked Attraction UK 5′ Stagione Ep.9

02:40 – Naked Attraction UK 5′ Stagione Ep.10

03:40 – Naked Attraction UK 6′ Stagione Ep.1

04:40 – Naked Attraction UK 6′ Stagione Ep.2

Cielo

18:30 – Magma Disastro infernale

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 3 Episodio 7 – Mistero da svelare

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 3 Episodio 8 – Predire il futuro

21:15 – Son of a Gun

23:15 – XXX Un mestiere a luci rosse – Stagione 2 Episodio 14

23:45 – XXX Un mestiere a luci rosse – Stagione 2 Episodio 15

00:15 – Technosex: le nuove frontiere del sesso

01:15 – La cultura del sesso – Stagione 1 Episodio 3 – Rio De Janeiro

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Domina

00:00 – Rappresaglia

02:05 – LA7 DOC – Il Naufragio della Andrea Doria – La Verità Tradita

03:30 – LA7 DOC – Propaganda – L’arte di vendere menzogne

04:25 – OMNIBUS

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:05 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:25 – Miss Marple – 2a Stagione

01:20 – La mala educaxxxion

04:00 – I menù di Benedetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:15 – La cucina delle monache 2′ Stagione Ep.2

18:50 – La cucina delle monache 1′ Stagione Ep.3

19:25 – La cucina delle monache 1′ Stagione Ep.6

20:00 – La cucina delle monache 1′ Stagione Ep.9

20:35 – La cucina delle monache 2′ Stagione Ep.1

21:10 – La cucina delle monache 1′ Stagione Ep.8

21:45 – La cucina delle monache 1′ Stagione Ep.1

22:20 – Le ricette del convento 3′ Stagione Ep.8

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE I – SOLA CONTRO TUTTI

19:23 – MAJOR CRIMES II – LA TRAPPOLA

20:16 – MAJOR CRIMES II – TUTTO IN GIOCO

21:10 – Maigret: Indagine non autorizzata – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

22:04 – Maigret: Indagine non autorizzata – 2 PARTE

22:57 – Poirot: Corpi al sole – 1 PARTE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 18′ Stagione Ep.4

21:10 – L’ispettore Barnaby – 1^TV 24′ Stagione Ep.3

23:10 – Tatort – Vienna 2′ Stagione Ep.3

01:10 – L’ispettore Barnaby 7′ Stagione Ep.3

03:10 – A sei passi dal killer 1′ Stagione Ep.5

04:05 – A sei passi dal killer 1′ Stagione Ep.6

05:00 – I Am Homicide 1′ Stagione Ep.1

Rai Premium

19:40 – La tassista

21:20 – Non Avere Paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla

23:10 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

23:55 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

00:40 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

01:25 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

02:05 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

02:45 – Allora in onda

Mediaset Extra

19:00 – ZELIG CIRCUS

21:11 – D’IVA

00:36 – AVANTI UN ALTRO STORY

01:28 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:35 – AVANTI UN ALTRO

02:30 – NON E’ LA RAI

03:12 – NON E’ LA RAI

04:07 – NON E’ LA RAI

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.7

19:45 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.8

20:45 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.9

21:45 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.10

22:45 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.8

23:40 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.9

00:35 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.10

01:30 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.11

TV2000

18:32 – Vita morte e miracoli

18:55 – IL TORNASOLE

19:09 – Santa Messa

20:04 – Santo Rosario da Lourdes

20:33 – Soul

21:02 – Risorto

22:49 – Celestino V. Il papa fuori dal mondo.

23:52 – Benedizione Urbi et Orbi

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – Accademia da Leoni

22:30 – Jeronimo

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Terre d’Olio

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Paese Che Vai

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Wild Places

20:00 – Viaggi Straodinari

21:00 – L’Isola Del Sole

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – TRASMISSIONE SPORTIVA

23:30 – SUPER MERCATO

01:00 – AMICI E NEMICI Escape to Athena

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Motor – Cube

21:00 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Yoga

19:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – E Quindi?!

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Destinazione Svizzera

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Isola di Pasqua, i costruttori del pacifico

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:25 – Lo Specchio – Ospite: Claudio Städler

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Storie

La2

18:00 – Orizzonti di sport

18:30 – La domenica sportiva Le immagini del week end

20:05 – Ciclismo: Classiche 2024 – Giro delle Fiandre (R) 60 min

21:05 – Tower Heist – Colpo ad alto livello

22:50 – Sguardi 75 min

00:30 – La domenica sportiva (R) Le immagini del week end

02:00 – Repliche informazione

05:00 – Repliche Informazione (R) Loop repliche di giornata

Rai Sport +HD

20:20 – Pallavolo

23:00 – Basket: Serie A2

01:25 – Giro delle Fiandre

04:25 – Judo

SuperTennis

18:30 – Supertennis Today

18:45 – ATP Final 2022 Djokovic vs Ruud

20:15 – Billie Jean King Cup 2023 Trevisan vs Juvan

21:45 – ATP 500 Pechino 2023 Sinner vs Alcaraz

23:45 – Race to Foro Società Canottieri Garda Salò e Timing Brescia

00:00 – Challenger Napoli (replica)

01:00 – Challenger Napoli (replica)

05:00 – US Open 2005 Federer vs Agassi

Euro Sport

18:30 – Ciclismo – Giro delle Fiandre – Stagione 2024 – Prova M

19:30 – World Open – Stagione 2024 – Finale

21:00 – Ciclismo – Giro delle Fiandre – Stagione 2024 – Prova M

23:00 – Ciclismo – Giro delle Fiandre – Stagione 2024 – Prova F

00:00 – World Open – Stagione 2024 – Finale

01:30 – Ciclismo – Giro delle Fiandre – Stagione 2024 – Prova M

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Zambia-Tanzania (diretta)

20:00 – Post partita Coppa d’Africa (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Coppa d’Africa Sud Africa-Namibia

02:30 – Si Live 24

03:00 – Coppa d’Africa Marocco-Congo

Rai Gulp

18:05 – Oblo’ – Notizie da smacchiare

18:20 – Spooky Wolf

18:30 – Spooky Wolf

18:45 – Kung fu panda – Il cavaliere dragone

19:10 – Agent 203

19:35 – Il piccolo yeti e la citta’ invisibile

20:00 – Crush – La storia di Diego

20:30 – I primitivi

Rai YoYo

18:00 – Pip and Posy

18:05 – Pip and Posy

18:15 – Pip and Posy

18:20 – Pip and Posy

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Bing EP.29

18:45 – Bing

Boing

19:00 – Teen Titans Go! vs. Teen Titans

20:15 – Teen Titans Go!

21:15 – Doraemon

22:10 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:10 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.2

18:35 – Vera e il regno dell’arcobaleno 3′ Stagione Ep.1

18:55 – Vera e il regno dell’arcobaleno 3′ Stagione Ep.2

19:20 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.3

19:45 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.4

20:05 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.5

20:30 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.6

20:55 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.7

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.7

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.8

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.9

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.11

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.13

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.14

19:15 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.5

19:40 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.6

DeaKids

18:00 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 3 – L’alopecia di Pan Barbiere

18:05 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 11 – L’evento aziendale

18:20 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 12 – Il parco giochi di Cacio

18:35 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 6 – Il maestro di yoga

18:45 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 7 – La malefatta di Pan Vapore

18:55 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 7 – Caccia alle uova

19:20 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 8 – Cucina da incubo

19:50 – Megagame – Stagione 2 Episodio 3 – Crazy fashion/ Mega bowling

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

18:25 – Appresso alla musica

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – La voix humaine – Cavalleria Rusticana

20:45 – Giardini fantastici e dove trovarli

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:05 – Un sapore di ruggine e ossa

01:05 – Tuttifrutti

01:30 – Rai News Notte

Rai Storia

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Grandi della TV

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Volevo nascondermi

23:05 – Italiani

00:00 – Rai News Notte

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:25 – Progetto Scienza 2023 Prima TV per Rai

19:10 – Islanda natura selvaggia

20:05 – Le isole scozzesi

21:00 – Progetto Scienza Files

21:05 – La storia dell’elettricità

22:00 – Progetto Scienza Files

22:05 – Le meraviglie del caso

Motor Trend Italia

19:05 – Affari a quattro ruote Francia 7′ Stagione Ep.12

20:15 – Affari a quattro ruote 18′ Stagione Ep.11

21:15 – Affari a quattro ruote 18′ Stagione Ep.12

22:15 – Ingegneria perduta – 1^TV 8′ Stagione Ep.6

23:10 – Ingegneria perduta 8′ Stagione Ep.5

00:05 – Ingegneria perduta 8′ Stagione Ep.3

01:00 – Ingegneria perduta 8′ Stagione Ep.4

02:00 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.2

DMAX

19:30 – Nudi e crudi: l’ultimo sovravvissuto 1′ Stagione Ep.7

21:25 – Sulle tracce dell’orso con Barbascura X e Gibba

23:15 – Behind Bars 1′ Stagione Ep.3

00:15 – Behind Bars 1′ Stagione Ep.2

01:10 – Border Security: terra di confine 3′ Stagione Ep.3

02:05 – Border Security: terra di confine 3′ Stagione Ep.4

03:00 – Border Security: terra di confine 3′ Stagione Ep.5

03:50 – Cops Spagna 3′ Stagione Ep.9

Focus TV

18:00 – I TESORI PERDUTI DELL’ANTICA ROMA – I SEGRETI SOMMERSI DI ROMA

19:00 – Tutankhamon: Storia di un tesoro maledetto

20:00 – OLTRE CLEOPATRA – LE REGINE SCONOSCIUTE DELL’ANTICO EGITTO

21:05 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

23:00 – DENTRO UN UOVO – TUTTA LA VITA CHE C’E’!

00:00 – INCONTRI RAVVICINATI NEL MERAVIGLIOSO MONDO DEGLI ANIMALI – GLI ANIMALI DELLA PRATERIA

01:00 – I grande manuale dei predatori

02:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO I – LUOGHI IRRAGGIUNGIBILI

RealTime

18:50 – Il castello delle cerimonie – Stagione 6 Episodio 7 – Il matrimonio di Carmela e Gianluca

19:30 – Il castello delle cerimonie – Stagione 6 Episodio 8 – Il matrimonio di Daniela e Lorenzo

20:10 – Il castello delle cerimonie – Stagione 6 Episodio 9 – Il matrimonio di Antonella e Nello

20:50 – Il castello delle cerimonie – Stagione 4 Episodio 7 – 30esimo anniversario

21:20 – Il castello delle cerimonie – Stagione 4 Episodio 8 – Vacanze capresi

21:50 – Il castello delle cerimonie – Stagione 4 Episodio 9 – La comunione di Ginevra

22:20 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Stagione 6 Episodio 11 – Il castello di Dracula – Prima TV

00:10 – La clinica della pelle – Stagione 6 Episodio 3 – In cerca di diagnosi

Discovery Channel

18:00 – Lost: svaniti nel nulla – Stagione 1 Episodio 6 – La colonia perduta

19:00 – I segreti delle strutture – Stagione 3 Episodio 7 – L’Isola di Pasqua

20:00 – I segreti delle strutture – Stagione 3 Episodio 8 – Le mummie

21:00 – I segreti delle strutture: Spagna – Stagione 1 Episodio 1 – Monumenti leggendari – Prima TV

21:55 – I segreti delle strutture: Spagna – Stagione 1 Episodio 2 – Ingegneria moderna – Prima TV

22:50 – I segreti delle strutture – Stagione 2 Episodio 1 – La tomba di Tutankhamon

23:45 – I segreti delle strutture – Stagione 2 Episodio 2 – I segreti della Sfinge

00:40 – I segreti delle strutture – Stagione 2 Episodio 3 – La maledizione delle Piramidi

Sky Uno

18:30 – Dolci di Pasqua – Stagione 2 Episodio 2

19:00 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 4

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 1 – Marrakech

22:25 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 2 – Firenze

23:35 – Pechino Express Sulla rotta del Dragone – Stagione 11 Episodio 4

01:50 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 9

02:40 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 10

03:35 – Vita da ricchi – Stagione 2 Episodio 5

Sky Cinema 1

19:00 – Ferrari

21:15 – Programma da definire

23:20 – Programma da definire

01:25 – The Flash

03:50 – Into Darkness Star Trek

SKY Cinema Family

19:25 – Trolls

21:00 – I Goonies

23:00 – Tre di troppo

00:50 – Italo

02:35 – Blueback

04:15 – Paddington 2

Sky Cinema Romance

19:00 – La signora Harris va a Parigi

21:00 – Book Club Il capitolo successivo

22:55 – The Wedding Planner-Prima o poi mi sposo

00:45 – Cuori ribelli

03:05 – Se sei così ti dico sì

04:50 – 50 volte il primo bacio

Sky Cinema Collection

18:00 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

18:15 – Sole a catinelle

19:45 – Quo Vado?

21:15 – Tolo Tolo

22:55 – Cado dalle nubi

00:40 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

00:55 – Che bella giornata

02:30 – Tolo Tolo

Sky Cinema Action

19:00 – Un uomo tranquillo

21:00 – Basic

22:45 – Rambo Last Blood

00:30 – The Plane

02:15 – Tremors

03:50 – Nessuna verità

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV