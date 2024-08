Su Rai Uno Mina Settembre, su Rai Due Olimpiadi di Parigi. Guida ai programmi Tv della serata del 4 agosto 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 4 agosto 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 Rapa. Tomas va a parlare con Bouza in carcere, per farsi un’idea dell’uomo e della situazione di allora. Insieme con Leuretano, ricostruisce il percorso che aveva fatto Cesar il giorno in cui fu investito e ucciso. Dopo le insistenze di Maite, il Capitano di Marina Gil e l’Ammiraglio Yllana le comunicano che le registrazioni della videosorvegliaza sono state cancellate. Durante le esequie di Palmira, viene fermato Orozco, un investigatore privato ingaggiato da Caldaloba per seguire la moglie. Su Rai Movie dalle 21.20 Biancaneve. Alla morte del Re, la perfida Regina usurpa il trono destinato alla Principessa Biancaneve. La fanciulla, abbandonata nella foresta, si allea con 7 nani che l’aiuteranno a contrastare i piani della Regina.

Su Rete 4 dalle 21.31 La battaglia di Hacksaw Ridge. 1945, battaglia di Okinawa. La vera storia di Desmond Doss, soldato, medico, e primo obiettore di coscienza americano, che si rifiuto’ di imbracciare le armi. Su Sky Cinema dalle 21.15Alla morte della figlia Emma, il detective Thomas Craven mette in campo tutte le sue forze per riuscire ad inchiodare l’omicida della ragazza. Si troverà così coinvolto in una spirale di corruzione e spionaggio.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.25 Mina Settembre. Il caso riporta Mina a Procida, stavolta per seguire le tracce di Gianluca, che sembra essersi infatuato della giovane figlia di Juliette, la proprietaria del bed&breakfast. È lui a chiamare Mina in aiuto. Su Canale 5 dalle 21. Segreti di famiglia. Ceylin, Yilgaz e Eren raccolgono le prove per incastrare Engin e consegnarlo alla giustizia. Tuttavia, Pars nutre sospetti sulla loro integrita’ e condivide i suoi dubbi con Ilgaz.

INTRATTENIMENTO

Su Italia 1 dalle 21.25 TTilt – Tieni il tempo.Vinceranno anche stasera i campioni in carica della squadra Vessicchio con Elisabetta Canalis, Marco Mazzoli e Paolo Noise? La sfida e’ aperta a colpi di musica!

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Report. Dopo la precedente inchiesta sull’accordo tra Italia e Albania sui migranti, Report torna sull’altra sponda dell’Adriatico e racconta nuove prove e testimonianze dell’ingerenza nella politica e nell’economia albanese delle organizzazioni mafiose, arrivate a condizionare le più alte sfere istituzionali.