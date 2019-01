Su Rai Uno Mary Poppins; su Italia 1 Il cavaliere oscuro; su Rete 4 Over the top. I programmi tv di venerdì 4 gennaio

La serata di venerdì 4 gennaio è completamente dedicata a film e telefilm. Alle ore 21.25 Rai1 manda in onda la prima visione Wine to love – I colori dell’amore, commedia romantica ambientata alle pendici del Monte Vulture, in Basilicata, che vede il ritorno sul piccolo schermo di Ornella Muti. Su Rai2, dalle ore 21.05, doppio appuntamento (Scelte difficili, Soltanto la verità e Incidenti di percorso) con The Good Doctor, la serie che segue le vicende di Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, affetto da autismo e Sindrome del savant, proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, dove ha vissuto un’infanzia travagliata.

Rai3, a partire dalle ore 21.18, Gertrude Bell. La ‘Madre’ dell’Iraq. Un film sull’archeologa, politica, scrittrice e agente segreto britannica che al termine del conflitto mondiale ebbe un ruolo chiave nella creazione del moderno Stato dell’Iraq, contribuendo a tracciarne i confini.

Su Canale 5 alle ore 21.28 Zootropolis, Premio Oscar come Miglior film d’animazione. Zootropolis e’ una citta’ straordinaria, abitata solo da animali. Qui la coniglietta Judy aspira a diventare poliziotta. Italia 1 alle ore 21.28 propone Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Terzo e conclusivo capitolo della trilogia su Batman diretto da Nolan. Otto anni dopo essere svanito nella notte, Gotham ha ancora bisogno di lui Su Rete4 dalle ore 21.30 è in onda Le comiche, film del 1990 con Paolo Villaggio. Per sfuggire ad una locomotiva che li sta investendo, due comici del cinema muto escono dallo schermo, ritrovandosi nella realta’.