Su Rai Uno Porta a porta – speciale elezioni, su Canale 5 Grande Fratello Vip. Guida ai programmi Tv della serata del 4 ottobre 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 4 ottobre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Maschi contro femmine. L’eterno, epico conflitto tra l’universo maschile e quello femminile raccontato attraverso una commedia corale in cui si intrecciano le vicende di quattro coppie. Su Rai 4 dalle 21.10 Nightmare – Dal profondo della notte. Nancy è attanagliata da terrificanti incubi in cui compare un uomo mostruoso. Quando i compagni di scuola della ragazza cominciano a morire dopo aver rivelato di aver sognato lo stesso uomo, Nancy inizia a indagare. Alle 21.10 Rai Movie propone Per qualche dollaro in più. Una taglia di ventimila dollari pende sulla testa di un capobanda indio, e due cacciatori di taglie sono intenzionati ad intascare il premio: il Monco, giovane ed audace pistolero, e il Colonnello, un uomo maturo che studia ed esegue le sue imprese con freddezza. Su Italia 1 dalle 21.22 The Foreigner. Un padre decide di farsi giustizia da solo dopo la morte della figlia. Su Sky Cinema dalle 21.15 Lovely Boy. Nic, in arte “Lovely Boy”, è un giovane astro nascente della scena trap romana che, persosi in una spirale autodistruttiva, cerca di ritrovare se stesso stesso in un’isolata comunità di recupero sulle Dolomiti. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Best of me – Il meglio di me. Il funerale di un amico comune riunisce una coppia di vecchi compagni di scuola, che si riscopre innamorata nonostante siano passati 20 anni. Su Iris dalle 21 12 anni schiavo. Il racconto della storia di Solomon Northup, un violinista afroamericano rapito e venduto come schiavo nel sud degli Stati Uniti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Quelli che il lunedì. La squadra di Quelli Che scende in campo in prima serata con l’obiettivo di trattare con la sua consueta versatilità ed ironia, i temi dell’attualità, non potendo non approdare anche al calcio. Su Canale 5 dalle 21.29 Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Su Italia 1 dalle 21.26 Mystery Land – La grande favola dell’ignoto. Aurora Ramazzotti e Alvin ci fanno conoscere i luoghi e i protagonisti di storie che lasciano senza fiato, alla scoperta dell’ignoto in un mondo di mostri, vampiri, fantasmi ed alieni.

ATTUALITA’

Su Rai Uno dalle 21.30 Porta a porta. Il programma, in collaborazione con il TG1, in prima serata per commentare e analizzare il risultato delle elezioni amministrative con collegamenti dai principali comitati dei candidati sindaco, e della Regione Calabria. Ospiti i leader politici e i direttori delle maggiori testate nazionali. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 4 ottobre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:30 – Porta a Porta – Speciale Elezioni

00:30 – S’e’ fatta notte

01:00 – Rai – News24

01:35 – Il caffe’ di Rai1

02:30 – Italiani

Rai 2

18:00 – Speciale Elezioni Amministrative 2021

18:55 – Un milione di piccole cose

19:40 – N.C.I.S.

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post – Speciale Elezioni Amministrative 2021

21:30 – Quelli che il lunedi’

00:10 – Premio Persefone 2021

01:15 – I lunatici

Rai 3

18:00 – Aspettando Geo

18:10 – Geo

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

Rai 4

18:10 – Senza traccia 7

18:55 – Last Cop – L’ultimo sbirro 5

19:45 – Criminal Minds 13

20:35 – Criminal Minds 13

21:20 – Nightmare

23:05 – Nightmare – Nuovo incubo

01:05 – Pagan Peak 1

02:00 – Pagan Peak 1

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Italia 1

18:07 – GRANDE FRATELLO VIP

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – AFFARI DI FAMIGLIA

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SEPOLTI NEL GHIACCIO

21:26 – MYSTERY LAND – LA GRANDE FAVOLA DELL’IGNOTO

23:50 – TIKI TAKA – LA REPUBBLICA DEL PALLONE

Canale 20 Mediaset

18:53 – MAGAZINE CHAMPIONS LEAGUE

19:22 – I SIMPSON XV – PROVA A PRENDERLI

19:45 – I SIMPSON XV – CHI DI SPADA FERISCE, DI TORTA PERISCE

20:09 – THE BIG BANG THEORY II – LA SATURAZIONE DEL CUSCINO

20:34 – THE BIG BANG THEORY II – IL BINARIO DEL TERMINATOR

21:04 – PRECIOUS CARGO – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

Rete 4

19:00 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 48 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:45 – GONE – LA TIGRE

01:42 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

Cine 34

19:10 – A CENA CON… – TUTTO MOLTO BELLO

21:00 – IL PESCE INNAMORATO – 1 PARTE

22:13 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – IL PESCE INNAMORATO – 2 PARTE

22:55 – I LAUREATI

00:47 – PASQUALINO SETTEBELLEZZE

02:38 – LA PASSEGGIATA

19:10 – A CENA CON… – TUTTO MOLTO BELLO

21:00 – IL PESCE INNAMORATO – 1 PARTE

22:13 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – IL PESCE INNAMORATO – 2 PARTE

22:55 – I LAUREATI

00:47 – PASQUALINO SETTEBELLEZZE

02:38 – LA PASSEGGIATA

Rai Movie

19:20 – Storia di fifa e di coltello – Er seguito d’er piu’

21:10 – Per qualche dollaro in piu’

23:40 – Capitan apache

01:25 – Hours

02:55 – Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici

05:00 – C’era una volta

19:20 – Storia di fifa e di coltello – Er seguito d’er piu’

21:10 – Per qualche dollaro in piu’

23:40 – Capitan apache

01:25 – Hours

02:55 – Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici

05:00 – C’era una volta

Paramount Network

19:10 – La casa nella prateria Stagione 1 Episodio 02

20:00 – La casa nella prateria Stagione 1 Episodio 03

21:10 – Small Town Christmas

23:00 – Natale a Pemberley Manor

01:00 – Ember – Il Mistero della citta’ di luce

03:00 – Padre Brown Stagione 3 Episodio 02

04:00 – Padre Brown Stagione 3 Episodio 06

05:00 – Padre Brown Stagione 1 Episodio 06

19:10 – La casa nella prateria Stagione 1 Episodio 02

20:00 – La casa nella prateria Stagione 1 Episodio 03

21:10 – Small Town Christmas

23:00 – Natale a Pemberley Manor

01:00 – Ember – Il Mistero della citta’ di luce

03:00 – Padre Brown Stagione 3 Episodio 02

04:00 – Padre Brown Stagione 3 Episodio 06

05:00 – Padre Brown Stagione 1 Episodio 06

Iris

19:15 – RENEGADE IV – LE COLPE DEI PADRI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA FOSSA DEI GLADIATORI

21:00 – 12 ANNI SCHIAVO

23:37 – SCUOLA DI CULT

23:44 – PAURA E DELIRIO A LAS VEGAS

01:59 – NOTE DI CINEMA

02:04 – MIRACOLO SULL’8A STRADA

03:48 – CIAKNEWS

19:15 – RENEGADE IV – LE COLPE DEI PADRI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA FOSSA DEI GLADIATORI

21:00 – 12 ANNI SCHIAVO

23:37 – SCUOLA DI CULT

23:44 – PAURA E DELIRIO A LAS VEGAS

01:59 – NOTE DI CINEMA

02:04 – MIRACOLO SULL’8A STRADA

03:48 – CIAKNEWS

TV8

18:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Friuli Venezia Giulia

19:30 – Alessandro Borghese – Piatto ricco Ep. 21 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 14 Prima TV

21:30 – Creed II

23:45 – Backtrace

01:30 – Accuse e bugie

03:15 – Lady Killer Ep. 21 Prima TV

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 4

18:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Friuli Venezia Giulia

19:30 – Alessandro Borghese – Piatto ricco Ep. 21 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 14 Prima TV

21:30 – Creed II

23:45 – Backtrace

01:30 – Accuse e bugie

03:15 – Lady Killer Ep. 21 Prima TV

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 4

Italia 2

18:00 – MODERN FAMILY II – SORPRESAAA!!!

18:30 – MODERN FAMILY II – SAN VALENTINO CON SORPRESA

18:55 – MODERN FAMILY II – LA FESTA DELLA PRINCIPESSA

19:20 – MODERN FAMILY II – UN’INSALATA CAPRICCIOSA!

19:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL LEGGENDARIO MOSTRO MARINO

20:15 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – DISPERSI NEGLI ABISSI

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ERUZIONE VULCANICA SOTTOMARINA

21:15 – COME AMMAZZARE IL CAPO… E VIVERE FELICI

18:00 – MODERN FAMILY II – SORPRESAAA!!!

18:30 – MODERN FAMILY II – SAN VALENTINO CON SORPRESA

18:55 – MODERN FAMILY II – LA FESTA DELLA PRINCIPESSA

19:20 – MODERN FAMILY II – UN’INSALATA CAPRICCIOSA!

19:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL LEGGENDARIO MOSTRO MARINO

20:15 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – DISPERSI NEGLI ABISSI

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ERUZIONE VULCANICA SOTTOMARINA

21:15 – COME AMMAZZARE IL CAPO… E VIVERE FELICI

La 5

18:30 – RICCI & CAPRICCI III – IL GIORNO DELLA CINA – 1aTV

18:38 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – NOVITA’ A CASA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – NOVITA’ A CASA – 2 PARTE

18:30 – RICCI & CAPRICCI III – IL GIORNO DELLA CINA – 1aTV

18:38 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – NOVITA’ A CASA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – NOVITA’ A CASA – 2 PARTE

NOVE

19:20 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 5′ Stagione Ep.21

21:25 – Little Big Italy 4′ Stagione Ep.3

23:00 – Little Big Italy 4′ Stagione Ep.2

00:25 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.8

00:55 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.9

01:25 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.10

01:50 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.11

19:20 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 5′ Stagione Ep.21

21:25 – Little Big Italy 4′ Stagione Ep.3

23:00 – Little Big Italy 4′ Stagione Ep.2

00:25 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.8

00:55 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.9

01:25 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.10

01:50 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.11

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 21

19:15 – Affari al buio Buco misterioso

19:45 – Affari al buio Un portafortuna

20:15 – Affari di famiglia Un tesoro da favola

20:45 – Affari di famiglia Una scritta misteriosa

21:15 – Zona ostile

23:15 – Sesso: quello che le donne vogliono Ep. 3

23:45 – Sesso: quello che le donne vogliono Ep. 4

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 21

19:15 – Affari al buio Buco misterioso

19:45 – Affari al buio Un portafortuna

20:15 – Affari di famiglia Un tesoro da favola

20:45 – Affari di famiglia Una scritta misteriosa

21:15 – Zona ostile

23:15 – Sesso: quello che le donne vogliono Ep. 3

23:45 – Sesso: quello che le donne vogliono Ep. 4

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale Tg – La7 – Amministrative 2021

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Camera con Vista

02:20 – L’Aria Che Tira (r)

04:45 – LA7 DOC – Face to Face Mandela vs De Klerk

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – I menù di Benedetta

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Mamma all’improvviso

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

03:20 – I menù di Benedetta

Spike

18:00 – Merlin Stagione 5 Episodio 07

19:00 – Merlin Stagione 5 Episodio 08

19:50 – Merlin Stagione 5 Episodio 09

20:40 – Merlin Stagione 5 Episodio 10

21:30 – Antboy e l’alba di un nuovo eroe

23:30 – Swept Under – Sulle tracce del serial killer

01:30 – Top Gear Stagione 23 Episodio 303

02:20 – Top Gear Stagione 23 Episodio 304

Food Network

18:00 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.6

18:30 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.8

19:00 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.9

19:30 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.7

20:00 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.13

20:30 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.12

21:00 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.1

21:30 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:30 – MAJOR CRIMES III – LA RAGAZZA SENZA NOME

19:23 – COLOMBO – MIO CARO NIPOTE

21:10 – THE MENTALIST II – UNA VECCHIA FIAMMA… ROSSA

22:03 – THE MENTALIST II – RISVEGLI IN ROSSO

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – ANIME SPEZZATE

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – LA MASCHERA

00:45 – IL RITORNO DI COLOMBO II – AUTORITRATTO DI UN ASSASSINO

02:34 – CHICAGO P.D. I – SPEGNI LA LUCE

GIALLO TV

18:05 – Alice Nevers – Professione giudice 13′ Stagione Ep.10

19:10 – Elementary 2′ Stagione Ep.19

20:10 – Elementary 2′ Stagione Ep.20

21:10 – I misteri di Murdoch – 1^TV 8′ Stagione Ep.17

22:10 – I misteri di Murdoch – 1^TV 8′ Stagione Ep.18

23:10 – L’ispettore Barnaby 20′ Stagione Ep.6

01:10 – Law & Order 10′ Stagione Ep.12

02:05 – Law & Order 10′ Stagione Ep.13

Rai 5

18:25 – Salman Rushdie un intrigo internazionale

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Le circostanze. I romanzi di Vittorio Giardino

20:20 – Civilisations, l’arte nel tempo

21:15 – Nessun dorma

22:15 – Due piccoli italiani

23:45 – Pearl Jam Twenty

01:45 – Rai News Notte

Rai Premium

19:25 – Provaci ancora Prof! 5

21:20 – Katie Fforde – Un patrimonio d’amore

23:00 – Rex

00:00 – Rex

01:00 – The art of…

01:20 – Blu Notte – Misteri italiani

02:45 – Memory

03:25 – La valle delle rose selvatiche – La fattoria sul fiume

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:33 – Eccomi

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:54 – Francesco

22:38 – Indagine ai confini del sacro

23:06 – La compieta

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 08

20:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 09

21:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 10

21:25 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 14

22:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 15

22:25 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 01

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – NONSOLOMARE

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

00:30 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 – GIOVANNI TRAPATTONI

22:00 – LINEA ROSSA – SINTONIZZATI?

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE

21:00 – FILO DIRETTO IGIENE DENTALE VIAGGIO CON IL MIO GATTO

23:00 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – M. VALCARENGHI MEMORY

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:05 – Sea Patrol – Operazione sotto copertura Telefilm

18:55 – Il mistero delle lettere perdute – Il giorno di San Valentino – Prima parte Stagione 3, episodio 1

19:40 – Il giardino di Albert – Vigneto (R)

20:35 – Tempi moderni

21:05 – 60 minuti

22:15 – Play Suisse – Volti, voci, storie A cura di Silvana Bezzola Rigolini

23:15 – Segni dei tempi

23:35 – Ragazze scomparse

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – Tg Sport

18:50 – Ippica

19:20 – Diretta Azzurra

20:00 – C siamo C Siamo

20:50 – Serie C

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Tg Sport

00:15 – Perle di Sport

Rai Sport

18:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

18:50 – Ippica

19:20 – Nazionale di calcio

20:00 – C siamo

20:50 – Serie C

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:15 – Perle di Sport

SuperTennis

18:00 – LIVE ATP 250 Metz

19:45 – Road to Nitto ATP Finals Torino

20:00 – LIVE ATP 250 Metz

21:30 – Supertennis TG

21:45 – ATP 250 Nur Sultan (differita)

23:30 – WTA 500 Ostrava (differita)

01:00 – ATP 250 Nur Sultan (replica)

02:30 – WTA 500 Ostrava (replica)

Euro Sport

18:55 – Rubrica La casa delle Olimpiadi News

19:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi The Olympic Judge

20:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Hall Of Fame Tokyo Atletica

21:00 – Ciclismo Women’s Tour 1a tappa Bicester – Banbury (147,6 Km) Differita

22:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi News

22:05 – Ciclismo Coppa Bernocchi

23:00 – Ciclismo su strada Giro della Croazia

00:00 – Atletica Maratona di Londra

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:05 – Zorro – La leggenda

18:30 – Spider-Man: Maximum Venom

18:55 – Coop & Cami – A voi la scelta

19:20 – Buck

19:30 – Buck

19:45 – Francesco

20:15 – Marta ed Eva

20:40 – Jamie Johnson

Rai YoYo

18:00 – Bing St 4 Ep 9 – Il tubo dell’acqua

18:05 – Bing St 4 Ep 10 – La festa di compleanno

18:15 – Bing St 4 Ep 11 – La casetta

18:25 – Oreste, che storia! Ep 36

18:35 – Masha e Orso St 1 Ep 5 – Masha piccola infermiera

18:45 – Masha e Orso St 1 Ep 6 – Masha cuoca perfetta!

18:50 – Masha e Orso St 1 Ep 7 – Orso si innamora

19:00 – Le Canzoni di Masha St 1 Ep 10

Boing

18:25 – I Fungies

18:50 – Gumball Specials

19:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

19:50 – Lego Masters Usa

21:25 – Teen Titans Go!

21:55 – Vuuaala’! Che magia!

22:05 – Ben 10 Ultimate Challenge

22:30 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:20 – Super Wings

18:35 – Paw Patrol

19:00 – Paw Patrol

19:30 – Power Players nuova serie

19:55 – Power Players nuova serie

20:20 – Meteo – Heroes

20:45 – Doraemon

21:15 – Doraemon

Frisbee

18:05 – Curioso come George: Missione Kayla

19:30 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.8

20:00 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.24

20:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.25

20:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.26

21:20 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.13

21:40 – Bloopies 1′ Stagione Ep.8

21:50 – Rainbow High 1′ Stagione Ep.6

K2

18:00 – I Dalton 2′ Stagione Ep.33

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.43

18:35 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.44

18:50 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.45

19:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.46

19:15 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.47

19:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.48

19:35 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.49

DeaKids

18:20 – H2O: Just Add Water Il grande freddo

18:55 – H2O: Just Add Water Febbre d’amore

19:20 – Ready.Music.Play! Giungla

19:35 – Ready.Music.Play! Smile – Circo Prima TV

19:50 – Mako Mermaids – Vita da tritone Lavori occasionali

20:20 – Mako Mermaids – Vita da tritone Il peso della scelta

20:50 – Cercami a Parigi Solo i migliori

21:20 – Cercami a Parigi Missione di salvataggio

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – SpongeBob

19:05 – I Thunderman

19:30 – Cavaliere per caso

20:00 – Cavaliere per caso

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.11

19:20 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.13

20:15 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.6

21:10 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.9

22:05 – Una coppia in affari – 1^TV 9′ Stagione Ep.11

22:35 – Una coppia in affari – 1^TV 9′ Stagione Ep.12

23:00 – Una coppia in affari 9′ Stagione Ep.9

23:30 – Una coppia in affari 9′ Stagione Ep.10

Rai Storia

18:30 – SeDici storie

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Cronache dall’impero

20:00 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Storia delle nostre citta’

22:10 – Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco: l’interscambio culturale

23:10 – Il segno delle donne

Motor Trend Italia

18:20 – I maghi del garage 1′ Stagione Ep.1

19:15 – I maghi del garage 2′ Stagione Ep.1

20:15 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.10

21:15 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.4

22:15 – Affari a quattro ruote – 1^TV 17′ Stagione Ep.1

23:15 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.9

00:10 – Texas Metal 4′ Stagione Ep.4

01:00 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.1

DMAX

18:35 – Una famiglia fuori dal mondo 3′ Stagione Ep.20

19:30 – Nudi e crudi XL 4′ Stagione Ep.9

21:25 – Sopravvivenza estrema – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

22:20 – Sopravvivenza estrema – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 66

01:15 – Lockup: sorvegliato speciale 12′ Stagione Ep.21

02:10 – Lockup: sorvegliato speciale 12′ Stagione Ep.22

03:05 – La città fantasma 2′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:00 – ENGINEERED

19:00 – LA TERRA DOPO L’UOMO I – CENTRALIA, LA CITTA’ FANTASMA

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO IV – LA TOMBA DI DRACULA

21:15 – CASI FREDDI DELLA STORIA ANTICA

22:15 – CASI FREDDI DELLA STORIA ANTICA

23:15 – Canada 2011: storia di un’indagine paleontologica

00:15 – Adamello: il libro di ghiaccio

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIII – NELL’OCCHIO DEL CICLONE

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Margherita e Angela vs. Paola e Francesca

19:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 22

20:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 26 Prima TV

21:25 – Vite al limite Shannon Prima TV

23:10 – Vite al limite Aaron

00:55 – Vite al limite Kelly

02:40 – Vite al limite Annjeannette

04:25 – Vite al limite Angela

Rai Scuola

18:10 – La Scuola in tv 2021 Educazione Fisica –

18:40 – The Great Myths The Iliad Ep 9

19:05 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

19:30 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

20:05 – La Scuola in tv 2021 Psicologia della Vi

20:30 – La Scuola in tv 2021 Istruzione degli ad

20:55 – Progetto Scienza Newton (pt. 30) Oltre i

21:25 – Terra Il potere delle piante

LaF

18:30 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.1

19:05 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.2

19:35 – RED – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.1

20:10 – RED – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.2

20:40 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.1

21:10 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

21:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.7

22:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.8

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans Assaggio di libertà

19:05 – The Last Alaskans Eredità in pericolo

20:00 – The Last Alaskans Intruso

21:00 – La gang dell’amo Gigante dell’Amazzonia

21:55 – Mondi perduti con Josh Gates I portali Prima TV

22:50 – Indagini paranormali con Josh Gates Alieni in mare Prima TV

23:50 – Chi cerca trova Ritorno alla base

00:45 – Chi cerca trova Ep. 2

Sky Uno

19:05 – X Factor 2021 Audizioni. 3a parte

21:15 – MasterChef USA Ep. 3 Prima TV

22:05 – MasterChef USA Ep. 4 Prima TV

22:55 – Antonino Chef Academy Finale

00:30 – X Factor 2021 Audizioni. 3a parte

02:30 – Vita da ricchi Ep. 5

03:30 – Matrimonio a prima vista Nuova Zelanda Ep. 11

04:45 – MasterChef Australia Ep. 1

Sky Cinema 1

18:45 – I mercenari 3

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – Lovely Boy

23:10 – Lovely Boy

01:05 – L’ultimo boyscout – Missione: sopravvivere

02:50 – Blood

04:25 – Né Giulietta né Romeo

SKY Cinema Family

19:20 – Lassie torna a casa

21:00 – Il mio amico Nanuk

22:40 – Sulle ali dell’avventura

00:35 – Kazaam – Il gigante rap

02:10 – 100X100Cinema

02:30 – Un alce sotto l’albero

03:55 – Il tesoro dei templari – Ritorno al passato

05:20 – Rock Dog

Sky Cinema Romance

19:10 – La vita facile

21:00 – Amore a seconda vista

23:05 – A proposito di Steve

00:50 – Made in Italy

02:35 – The Family Man

04:45 – Tutti in piedi

Sky Cinema Collection

19:15 – Il cavaliere pallido

21:15 – Gli ultimi fuorilegge

23:00 – Gli inesorabili

01:05 – Ritorno a Cold Mountain

03:40 – Questo o quello – Speciale

03:55 – La battaglia di Alamo

Sky Cinema Action

19:05 – 5 Days of War

21:00 – Il risolutore – A Man Apart

22:55 – City of Crime

00:40 – Ghost Rider

02:30 – Khartoum

04:40 – Sin City

Fox

18:05 – I Griffin Gli eterni secondi

18:30 – I Simpson Marachella rap

18:55 – I Simpson Gay, un invito a nozze

19:20 – I Simpson Parenti serpenti, fratelli coltelli

19:45 – How I Met Your Mother Qualcosa di nuovo

20:10 – How I Met Your Mother Una lunga storia

20:35 – How I Met Your Mother La giraffa viola

21:00 – Modern Family Santo cielo!

Premium Cinema

18:05 – POLIZIOTTI FUORI – DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO

19:51 – L.A. Apocalypse – Apocalisse a Los Angeles

21:15 – In Time

23:04 – Il ricatto

00:33 – Shadow Program – Programma segreto

02:15 – E’ arrivato il Broncio

03:51 – Cop and a Half: New Recruit – Un poliziotto e mezzo: nuova recluta

Premium Action

18:47 – THE VAMPIRE DIARIES III – L’IBRIDO

19:35 – IZOMBIE I – IL MONDO DI BLAINE

20:24 – SUPERNATURAL X – IL BASISTA

21:15 – ARROW IV – LE COLPE DEL PADRE

22:03 – ARROW IV – IL CODICE DEL SILENZIO

22:52 – GOTHAM IV – IL PUGNALE DEL DESTINO

23:39 – THE VAMPIRE DIARIES III – L’IBRIDO

00:27 – IZOMBIE I – IL MONDO DI BLAINE

Mya

18:42 – THE GOLDBERGS VI – MAJOR LEAGUE-ATI

19:07 – THE NIGHT SHIFT IV – R3BØOT

19:33 – MANIFEST II – VIAGGIO DI RITORNO

20:24 – SHAMELESS IX – IL PREZZO PER ESSERE UN GALLAGHER

21:15 – CLAWS I – AMBROSIA

22:04 – CLAWS I – LA VALANGA

22:55 – SUITS VIII – CORAL GABLES

23:45 – MANIFEST II – VIAGGIO DI RITORNO