Su Rai Due Hypnotic, su Canale 5 Alessandra Amoroso live. Guida ai programmi Tv della serata di giovedì 4 settembre 2025

La serata televisiva di giovedì 4 settembre 2025 offre un viaggio tra emozioni, adrenalina e riflessioni: dalla Sicilia malinconica di Succede anche nelle migliori famiglie su Rai Uno, al thriller mentale Hypnotic con Ben Affleck su Rai Due. Si passa per le vertigini di Fall su Italia 1, la caccia spietata di Hounded su Rai 4, e l’epica steampunk de La leggenda degli uomini straordinari su Sky Cinema Uno. Tra musica, memoria e ironia, anche l’intrattenimento brilla: su Rai Tre il ritratto intenso di Gian Maria Volonté, su Canale 5 il live emozionante di Alessandra Amoroso dalle Terme di Caracalla.

FILM

Alle 21.30 su Rai Uno, Succede anche nelle migliori famiglie ci porta in Sicilia, dove tre fratelli si ritrovano nella villa di famiglia dopo la morte del padre. Alessandro Siani dirige e interpreta una commedia che mescola ironia e malinconia, tra segreti sepolti e affetti da ricucire. Su Rai Due, alle 21.20, Hypnotic è il thriller firmato Robert Rodriguez con Ben Affleck nei panni di un detective coinvolto in una serie di rapine legate a poteri mentali e manipolazioni. Un viaggio tra realtà e illusione, dove nulla è come sembra.

Rai 4 propone alle 21.10 Hounded – La caccia è aperta, un survival thriller britannico in cui un gruppo di giovani ladri diventa bersaglio di una famiglia aristocratica assetata di vendetta. Un incubo adrenalinico che riflette sulla brutalità nascosta dietro il privilegio. Su Rai Movie, alle 21.10, My Soul Summer è un racconto musicale e di formazione ambientato in Calabria. Casadilego interpreta Anita, una giovane pianista che scopre il soul e la libertà grazie a un incontro inatteso con una rockstar del passato.

Alle 21.21 su Italia 1, Fall ci porta in cima a una torre radio abbandonata, dove due ragazze si ritrovano sospese nel vuoto, letteralmente e metaforicamente. È un thriller che gioca con le vertigini, ma anche con le paure più intime: il senso di isolamento, la lotta per la sopravvivenza, il bisogno di affrontare il dolore. Su Rete 4, alle 21.20, torna Il marchese del grillo, capolavoro della commedia italiana con un Alberto Sordi in stato di grazia. Roma papalina, scherzi geniali, battute immortali: è il ritratto di un’Italia che sa ridere di sé, ma anche riflettere sul potere, sull’identità, sulla giustizia. Un film che non invecchia mai, come certi proverbi che si tramandano senza perdere forza.

Iris, alle 21.00, propone Ballistic, un action movie che non fa sconti. Antonio Banderas e Lucy Liu si muovono tra esplosioni, inseguimenti e intrighi internazionali. È il cinema che corre, che spara, che non si ferma mai. Perfetto per chi cerca adrenalina e ritmo. Infine, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, La leggenda degli uomini straordinari ci trasporta in un universo steampunk dove personaggi mitici della letteratura si uniscono per salvare il mondo. Sean Connery guida una squadra impossibile: Dorian Gray, l’uomo invisibile, Mina Harker, Tom Sawyer. È un’avventura che mescola fantasy, azione e nostalgia, con scenografie spettacolari e un gusto per l’epico che non si prende troppo sul serio.

INTRATTENIMENTO

Rai Tre dalle 21.20 Volonté – L’uomo dai mille volti. Su Canale 5 dalle 21.41 Alessandra Amoroso liv dalle Terme di Caracalla in Roma.