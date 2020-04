Su Rai Due Che tempo che fa?, su Canale 5 Live non è la D’Urso. Guida ai programmi Tv della serata del 5 aprile 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 5 aprile 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25 torna Bella da morire. I poliziotti sono sulle tracce di Paolo Bonsini, principale sospettato per l’omicidio di Gioia. Un nuovo episodio di violenza domestica pone fine alla storia d’amore fra Eva e Marco: Eva si rifugia a casa del padre, mentre Marco decide di lasciare Lagonero. Andando via dalla città, però, il poliziotto si imbatte in Sofia, che guida sconvolta per le vie del paese. Insospettito dallo stato della donna, decide di seguirla a casa. Su Rai Tre dalle 21.20 Borg Mc Enroe. Ambientato tra gli anni Settanta e Ottanta racconta una delle più grandi rivalità della storia dello sport, quella tra lo svedese Björn Borg e l’americano John McErnoe, due atleti che hanno fatto la storia del tennis mondiale. Due uomini molto diversi tra loro, che si sono dati battaglia dentro e fuori dal campo. Su Rai Movie dalle 21.10 Mister Felicità. Un giovane napoletano vive in Svizzera a casa della sorella, impiegata come donna delle pulizie presso un rinomato “mental-coach”. Quando la ragazza, a causa di un incidente d’auto, è costretta al riposo assoluto, il fratello la sostituisce sul lavoro. Durante un’assenza del dottore, il ragazzo si finge suo assistente e con il nome di Mister Felicità prende in cura una famosa campionessa di pattinaggio in crisi. Gli equivoci, ovviamente, sono dietro l’angolo.

Dalle 21.12 su Italia 1 Morgan Freeman è il protagonista della commedia Un’impresa da Dio, spin-off di “Una Settimana da Dio”. Dio affida una delicata missione all’ex anchorman Evan Baxter: costruire un’Arca, come fece Noe Il cinico Max eredita un vigneto in Provenza. Su Rete 4 dalle 21.39 il Drama-thriller con il premio Oscar Russel Crowe e Liam Neeson dal titolo The Next Three Days. La vita di un uomo disposto a tutto pur di riavere la moglie, detenuta in prigione per omicidio. Su Sky Cinema dalle 21.15 Rendell – Il vigilante. Nella città di Mikkeli, in Finlandia, un’azienda chiamata VALA ha sviluppato un vaccino di successo senza test adeguati. Tuttavia, l’organizzazione è un fronte per un’organizzazione criminale, guidata da Pekka Erola, il cui figlio Jarno detto “Rotikka”, è uno dei più grandi delinquenti del gruppo. Tuttavia, una figura misteriosa vestita in nero ha provocato il caos contro la VALA e i loro uomini. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 il film 300. A Maratona, durante la prima guerra persiana, il soldato e stratega ateniese Temistocle riesce a guadagnarsi la gloria dell’esercito uccidendo il re persiano Dario I, padre di Serse I. La regina di Caria, Artemisia I, originaria della Grecia e alleata di Serse, convince quindi questi a prendersi la sua vendetta e lo manda poi a compiere un lungo e duro viaggio allo scopo di addestrarlo ad abbattere Temistocle.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Criminal minds. La Behavioral Analysis Unit è una squadra di profiler dell’FBI capitanata da Sam Cooper. Grazie alla sua natura di “red cell” la squadra può operare al di fuori della burocrazia di Quantico, utilizzando metodi d’indagine fuori dal comune e aggressive tattiche d’azione.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.05 Che tempo che fa? Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto; a seguire, una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Conduce Fabio Fazio Con Filippa Lagerback E con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Su Canale 5 dalle 21.12 Live non é la D’Urso. Il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 puntata di Report interamente dedicata alla pandemia di Covid-19. Andiamo dove tutto è cominciato e dove il peggio sembra finalmente passato, a Wuhan, per mostrare con immagini esclusive cosa è realmente successo nei compound blindati durante l’emergenza. Dopo Sars e Influenza aviaria, l’Oms ha raccomandato a tutti i paesi del mondo di mettere a punto un piano di prevenzione e risposta alle pandemie e di aggiornarlo costantemente. L’Italia lo ha fatto? E come? Raccontiamo come è nato il contagio tra Lombardia, Veneto ed Emilia, prima e dopo la scoperta del “paziente 1” a Codogno. Sarebbe stato possibile fermarlo per tempo? Andiamo poi a vedere come le regioni del Sud, dalla Campania alla Calabria, fino in Sicilia, hanno affrontato l’aumento dei casi.

Guida tv di domenica 5 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Bella da morire

23:35 – Speciale Tg1

00:38 – Che tempo fa

00:40 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – L’uomo che non avrei mai dovuto amare

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:45 – La Domenica Sportiva

00:45 – Sorgente di vita

01:15 – Ultima Traccia: Berlino – Il peso del rimorso

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Indovina chi viene a cena

21:20 – Film Borg Mc – Enroe Prima Visione Rai

23:15 – TG Regione

Rai 4

18:02 – Revenge II ep.21

18:40 – Revenge II ep.22

19:19 – Criminal Minds: Suspect Behaviour ep.7

19:58 – Criminal Minds: Suspect Behaviour ep.8

21:20 – Straw Dogs – Cani di paglia

23:05 – Criminal Minds XIII ep.15

23:45 – Criminal Minds XIII ep.16

00:25 – Criminal Minds XIII ep.17

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

01:15 – TG5 – NOTTE

01:49 – METEO.IT

Italia 1

18:05 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:00 – IENEYEH

19:33 – METEO.IT

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – ISAIAH

20:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SCIENZA E CRIMINE

21:26 – UN’ IMPRESA DA DIO – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

19:00 – VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA – 1 PARTE

19:47 – TG COM

19:52 – METEO

19:54 – VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA – 2 PARTE

21:04 – SURVIVOR – 1 PARTE

22:09 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – SURVIVOR – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:32 – HAMBURG DISTRETTO 21

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – THE NEXT THREE DAYS – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – THE NEXT THREE DAYS – 2 PARTE

00:12 – BIRTH – IO SONO SEAN – 1 PARTE

Cine 34

19:20 – ULTIMO TANGO A ZAGAROL

21:10 – GRANDI MAGAZZINI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – GRANDI MAGAZZINI – 2 PARTE

23:52 – I LAUREATI

01:31 – LA SUPPLENTE

02:56 – L’UCCELLO MIGRATORE

Rai Movie

19:30 – Miseria e nobiltà

21:10 – Mister Felicità

22:45 – Vento di passioni

01:05 – Appaloosa

03:00 – The Conspirator

05:00 – Il segreto del Sahara

Paramount Channel

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Beautiful creatures – La sedicesima luna –

23:10 – Mimzy – Il Segreto dell’Universo –

01:10 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:10 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

03:10 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Iris

18:44 – IL DISCORSO DEL RE

21:00 – SALVATE IL SOLDATO RYAN

00:16 – THE COURIER

01:44 – IL CONFINE DELL’INGANNO

03:08 – SOLEIL

04:49 – I SICARI DI HITLER

TV8

18:45 – Incontri letali

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – I delitti del Bar – Lume – La battaglia navale

23:15 – Antonino Chef Academy – Ep. 4 –

01:15 – Vacanza d’amore

03:00 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 5 –

04:00 – L’assassino della porta accanto – Ep. 11 –

05:00 – L’assassino della porta accanto – Ep. 12 –

Italia 2

18:15 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – ALBATROS LE ALI DELLA MORTE

18:45 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LUPIN E’ SCONFITTO

19:10 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LA SIRENA DEL SOLE DI MEZZANOTTE

19:35 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – STRATEGIA DELL’ACCERCHIAMENTO

20:00 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – L’ADDESTRATORE DI TOPI

20:25 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ATTACCO A ENIES LOBBY

20:50 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – I GUARDIANI GIGANTI

21:20 – THE BIG BANG THEORY – LE RIPERCUSSIONI DEI FESTEGGIAMENTI

La 5

19:00 – ANNA E I CINQUE

21:10 – INNAMORARSI A VALENTINE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INNAMORARSI A VALENTINE – 2 PARTE

23:00 – INGA LINDSTROM SOMMERLUND PER SEMPRE – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

18:20 – Sei giorni, sette notti

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.2

21:25 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.1

22:45 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.2

00:15 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.4

00:50 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.3

01:45 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.4

02:40 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.5

Cielo

19:15 – Affari al buio Dritti in tribunale

19:45 – Affari al buio Imparare la lezione

20:15 – Affari di famiglia Corey, aspirante burlone

20:45 – Affari di famiglia Un affare k.o. per Rick

21:15 – Showgirls

23:30 – Histoire d’O

01:15 – Maliziosamente

02:45 – La cultura del sesso San Francisco

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7

01:00 – A te le chiavi

01:35 – Draquila – L’Italia che trema

03:30 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

05:00 – Omnibus (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – A te le chiavi

20:30 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – The Dr. Oz Show – 9a Edizione

02:25 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:00 – Merlin –

18:50 – Merlin –

19:40 – Merlin –

20:30 – Merlin –

21:30 – Battistology –

22:30 – Battistology –

23:30 – True Justice –

01:30 – Call me Bruna –

Food Network

18:00 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.5

19:00 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.4

20:00 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.1

21:00 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.5

22:00 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.2

23:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.2

00:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.5

01:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.7

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE IV – CRONOLOGIA DI UN OMICIDIO

19:25 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – IL GIORNO PIU’ BELLO

20:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – UNA BRAVA RAGAZZA

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO I – EFFETTI MOLTO SPECIALI

23:05 – Agatha Christie: Assassinio allo specchio – 1 PARTE

23:52 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – Agatha Christie: Assassinio allo specchio – 2 PARTE

GIALLO TV

18:00 – Profiling 5′ Stagione Ep.12

19:00 – Cherif 2′ Stagione Ep.7

20:05 – Cherif 2′ Stagione Ep.8

21:10 – Profiling – 1^TV 6′ Stagione Ep.1

22:10 – Profiling – 1^TV 6′ Stagione Ep.2

23:10 – L’ispettore Barnaby 21′ Stagione Ep.4

01:10 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.5

02:00 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.6

Rai 5

18:25 – Rai News Giorno

18:30 – BALLETTO Carmen

20:30 – Roald Dahl, per ridere per piangere

21:15 – Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili Asia e Africa Episodio 3

22:10 – Di là dal fiume e tra gli alberi Fondi e Sperlonga, terra di nessuno – pt 11 Prima Visione RAI

23:05 – Il riccio

00:45 – Rai News Notte

00:50 – Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili Asia e Africa Episodio 3

Rai Premium

18:00 – Ho sposato uno sbirro 2 – Pausa pranzo ep.13

19:05 – Ho sposato uno sbirro 2 – Il pentito ep.14

20:10 – Ho sposato uno sbirro 2- Vigilia di Natale ep.15

21:20 – The good witch – ep.1

22:10 – The good witch – ep.2

22:55 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.116

23:40 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.117

00:20 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.118

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Testimone Allo Specchio

19:30 – Grandi Sfilate

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Aftermath: Lotta Per La Vita

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:01 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:33 – Bel tempo si spera

19:01 – Santa Messa

19:36 – Vita morte e miracoli

20:05 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – Soul

21:07 – SERIE TV L’INCHIESTA

22:51 – SERIE TV L’INCHIESTA

VH1

19:00 – Top Chart Dodici Anni fa –

20:00 – Most Ridiculous –

20:30 – Most Ridiculous –

21:00 – Most Ridiculous –

21:15 – World Stage –

22:05 – World Stage –

22:30 – Il Testimone –

23:10 – Hotel da Incubo –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7 REGIONE

18:30 – TACKLE

19:00 – THE COACH

20:00 – B-LAB LIVE

20:30 – DIRETTA STADIO

23:00 – TACKLE

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Il giardino di Albert – Blob, un genio senza cervello

19:00 – Il Quotidiano

19:15 – Il gioco del mondo – Folco Terzani

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Storie – Ma quando arriva la mamma?

La2

18:30 – Racconti incantati

20:05 – Delitti in paradiso – Episodio 4

21:00 – Nella tana dei lupi

23:15 – Sguardi sul mondo

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 1996- Michele Bartoli

18:40 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2001- Gianluca Bortolami

19:20 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2002- Andrea Tafi

20:00 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2007- Alessandro Ballan

20:40 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2012- Tom Boonen

21:20 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2014- Fabian Cancellara

22:00 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2016- Peter Sagan

22:40 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2017- Philippe Gilbert

Rai Sport

18:00 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 1996- Michele Bartoli

18:40 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2001- Gianluca Bortolami

19:20 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2002- Andrea Tafi

20:00 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2007- Alessandro Ballan

20:40 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2012- Tom Boonen

21:20 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2014- Fabian Cancellara

22:00 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2016- Peter Sagan

22:40 – Ciclismo Le Grandi Classiche: Il Giro delle Fiandre 2017- Philippe Gilbert

SuperTennis

18:15 – FEDERER IL DIVINO – Djokovic vs Federer,ATP 500 Dubai 2015

19:30 – SLAM STORY – Gli indimenticabili – Sampras vs Agassi, US Open 2001

Euro Sport

19:00 – Sollevamento Pesi Europei Live

20:45 – Sollevamento Pesi Europei

21:45 – Sollevamento Pesi Europei

22:45 – Informazione Flash News

22:50 – Ciclismo UCI World Tour Prova M

23:35 – Ciclismo su pista Six-Day Series 3a giornata

00:35 – Nuoto Nordic Swim Tour 3a g.

01:30 – Curling Mondiale M Una partita (Finale, da Glasgow, Scozia)

SportItalia

18:00 – Serie A Live

20:00 – Solo Calcio

20:45 – Serie A Live

23:00 – Speciale Serie A

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – I Fantastici Cinque – Gli amuleti del faraone

22:10 – Paf il cane

22:20 – Baby boss di nuovo in affari

Rai YoYo

18:00 – BING – EP.17

18:05 – BING – EP.18

18:10 – BING – EP.19

18:15 – BING – EP.20

18:25 – RICKY ZOOM – EP.20

18:35 – RICKY ZOOM – EP.14

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.20

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.21

Boing

18:20 – Gumball

18:50 – Gumball

19:15 – Gumball

19:50 – GOOOL ®

21:25 – Teen Titans Go !

22:20 – Ninjago S6 + S7+S8

23:30 – Ninjago S6 + S7+S8

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:45 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol – nuovi episodi

19:40 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:35 – Mike il Carlino

21:00 – Siamo Fatti Così

21:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:15 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.4

18:40 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.5

19:10 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.6

19:35 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.7

20:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.8

20:25 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.9

20:50 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.10

21:15 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.11

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.6

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.7

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.8

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.11

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.12

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.13

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.14

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.15

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:10 – Zig & Sharko

18:20 – Zig & Sharko

18:30 – Zig & Sharko

18:40 – Zig & Sharko

18:50 – Zig & Sharko

18:55 – Zig & Sharko

19:05 – Zig & Sharko

Super

18:15 – Sam & Cat

18:40 – Adam & Adam

20:00 – I Thunderman

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – Game Shakers

21:25 – Game Shakers

21:50 – Game Shakers

Disney Channel

18:10 – Buona fortuna Charlie! Piccoli passi

18:35 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir

19:00 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir

19:25 – 101 Dalmatian Street

19:40 – 101 Dalmatian Street

19:50 – 101 Dalmatian Street

20:00 – 101 Dalmatian Street

20:15 – Programma Protezione Principesse

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Ho vinto la casa alla lotteria 1′ Stagione Ep.12

18:45 – Ho vinto la casa alla lotteria 1′ Stagione Ep.3

19:15 – Ho vinto la casa alla lotteria 1′ Stagione Ep.6

19:40 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.11

20:10 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.2

20:35 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.5

21:05 – Ho vinto la casa alla lotteria 3′ Stagione Ep.14

21:30 – Ho vinto la casa alla lotteria 4′ Stagione Ep.10

Rai Storia

18:00 – a.C.d.C. Donne nella storia. Luisa di Prussia

19:00 – I grandi dimenticati. Forte Aurelia

19:30 – Big History. Tutto è connesso. Mega Ingegneria- La Gravità

20:00 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Gabriella Caramore

20:30 – Passato e Presente Don Giovanni Bosco con la prof.ssa Maria Chiara Giorda

21:10 – Il falsario. Operazione Bernhard

23:00 – La guerra segreta p.3. Mafia Connection

Motor Trend Italia

18:30 – I segreti delle megafabbriche 1′ Stagione Ep.6

19:30 – I segreti delle megafabbriche 1′ Stagione Ep.7

20:25 – I segreti delle megafabbriche 1′ Stagione Ep.8

21:20 – Chi cerca trova: auto da sogno 2′ Stagione Ep.1

22:15 – Officina di polizia – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

23:15 – Officina di polizia – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

00:10 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.10

01:05 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.11

DMAX

18:25 – Lupi di mare: Nord vs. Sud 1′ Stagione Ep.9

19:25 – Lupi di mare: Nord vs. Sud 1′ Stagione Ep.10

20:25 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.5

20:50 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.6

21:20 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.7

21:50 – Highway Security: Spagna 1′ Stagione Ep.8

22:20 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.1

23:15 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:15 – LE MUMMIE PARLANTI – SEPOLTI NELLA PALUDE

19:15 – PIRAMIDI: I MISTERI SVELATI – ABU RAWASH E LA PIRAMIDE PERDUTA

20:15 – WILD PLANET: NORTH AMERICA I – AL CONFINE TRA TERRA E ACQUA

21:15 – Esodo: alla ricerca delle prove – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24

22:15 – METEO FOCUS

22:16 – Esodo: alla ricerca delle prove – 2 PARTE

23:15 – Il mistero dei teschi romani

RealTime

18:20 – Il castello delle cerimonie Enza e Ciro

18:50 – Il castello delle cerimonie Kristina e Lorenzo

19:20 – Il castello delle cerimonie Anna e Pasquale

19:50 – Il castello delle cerimonie Antonietta e Antonio

20:20 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Diciamoci tutto. 1a parte

21:15 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Diciamoci tutto. 2a parte Prima TV

00:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli 20 lunghi anni

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Protuberanze

Rai Scuola

18:15 – English Up episodio 26 Replica

18:25 – What did they say? Puntata 14 Replica

18:30 – Inglese Edgar Allan Poe – The Last Four Days – Chapter 6 Replica

18:55 – Inglese Dr. Jack Hill and Mr. Speech: Hit the sack Replica

19:15 – I segreti del colore La pittura murale nel Rinascimento Replica

19:45 – I segreti del colore Le sperimentazioni di Leonardo Prima TV per Rai

20:10 – Beautiful Minds Giuseppe Bruzzaniti – Marie Curie, la scoperta della radioattività Replica

21:15 – Memex Donne di Scienza – p. 07: Elisabetta Visalberghi Replica

LaF

18:40 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.2

19:10 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.3

19:45 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 3′ Stagione Ep.4

20:40 – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.4

21:10 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.5

21:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.6

22:10 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali I Classici in TV. 4′ Stagione Ep.5

23:05 – I Durrell – La mia famiglia e altri animali I Classici in TV. 4′ Stagione Ep.6

Discovery Channel

18:30 – Una famiglia fuori dal mondo Orsi

19:20 – Come è fatto Ep. 5

19:45 – Come è fatto Ep. 6

20:10 – Come è fatto Ep. 7

20:35 – Come è fatto Ep. 8

21:00 – Scherzi della natura Zebra senza strisce Prima TV

21:30 – Scherzi della natura Ghepardi Prima TV

21:55 – The Aquarium Il leone marino Prima TV

Sky Uno

18:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

20:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma

21:15 – (S)cambio casa Ep. 5 Prima TV

22:05 – (S)cambio casa Ep. 6 Prima TV

22:55 – Family Food Fight Ep. 4

00:45 – (S)cambio casa Ep. 5

01:35 – (S)cambio casa Ep. 6

02:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 1

Sky Cinema 1

19:25 – Domino

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Rendel – Il vigilante Prima TV

23:05 – American Hangman – Colpevole o innocente

00:50 – Sicario

02:50 – Black Hawk Down

05:15 – Domino

SKY Cinema Family

19:15 – Spy Kids 2 – L’isola dei sogni perduti

21:00 – Missione 3-D – Game Over

22:25 – The Rainbow Tribe – Tutto può accadere

00:00 – La mia vita è uno zoo

02:05 – La partita perfetta

04:05 – Monster House

05:40 – Ci pensa Beaver07:45 Monster House

00:00 – La mia vita è uno zoo

Sky Cinema Romance

19:05 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

21:00 – Lontano dal passato

22:45 – Ho voglia di te

00:40 – Ruth & Alex – L’amore cerca casa

02:15 – I delitti del Bar – Lume 7

02:35 – Letters to Juliet

04:25 – Professore per amore

Sky Cinema Collection

18:00 – Baby Boss

19:40 – La strada per El Dorado

21:15 – I pinguini di Madagascar

22:55 – Spirit – Cavallo selvaggio

00:25 – Dragon Trainer 2

02:10 – Il gatto con gli stivali

03:40 – Sinbad – La leggenda dei sette mari

05:10 – Galline in fuga

Sky Cinema Action

19:25 – A testa alta

21:00 – Un uomo tranquillo

23:05 – Per un pugno di dollari

00:50 – El Mariachi – Suonatore di chitarra

02:15 – Atto di forza

04:10 – Hooligans

Fox

18:10 – I Griffin Tea Peter party

18:35 – I Griffin La grande avventura

19:00 – I Griffin Psichedelik

19:30 – I Griffin San Valentino a Quahog

19:55 – The Big Bang Theory L’elasticità della veridicità

20:20 – The Big Bang Theory La concupiscenza del concepimento

20:45 – The Big Bang Theory Il rilievo della geologia

21:10 – Rosewood Mummie e collassi

Premium Cinema

19:13 – USS INDIANAPOLIS

21:15 – 300

23:19 – Man of Tai Chi

01:10 – IL RAPPORTO PELICAN

03:32 – Bis – Ritorno al passato

05:16 – COME UN URAGANO

Premium Action

18:47 – SUPERGIRL V – LINEE DI CONFINE INCERTE – 1aTV

19:36 – CHICAGO FIRE VIII – BENVENUTI NELLA CITTA’ DEI PAZZI

20:24 – CHICAGO FIRE VIII – VEDERE PER CREDERE

21:15 – SUPERNATURAL XIII – AFFETTI PERDUTI

22:02 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – DESTINAZIONE INFERNO

22:51 – ARROW VII – HAI SALVATO QUESTA CITTA’!

23:39 – ARROW VIII – STARLING CITY

00:27 – THE FLASH VI – NEL VUOTO

Mya

18:42 – RIVERDALE IV – HALLOWEEN

19:35 – CHICAGO MED V – COSA CI RISERVERA’ IL FUTURO?

20:25 – CHICAGO MED V – IL PESO DELLE DECISIONI

21:15 – YOUNG SHELDON III – UN INVITO A UNA FESTA, UVA PER IL FOOTBALL E UNA GALLINA – 1aTV

21:38 – YOUNG SHELDON III – ZUPPA DI ADOLESCENTI E UNA PALLINA DI FROTTOLE – 1aTV

22:03 – BOB HEARTS ABISHOLA – 18 – 1aTV

22:29 – SHAMELESS X – QUALE AMERICA?

23:25 – GOD FRIENDED ME II – IL PRECURSORE