Su Canale 5 torna Amici speciali, su Sky Cinema Premium Gods of Egypt. Guida ai programmi Tv della serata del 5 giugno 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 5 giugno 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e ore ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25 Il Coraggio di Angela. La storia di Angela, l’imprenditrice che ha avuto il coraggio di ribellarsi alla camorra, rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori. Su Rai Due dalle 21.20 Sabbia rosso sangue. Alla fine di una festa sulla spiaggia, Jule, una studentessa, viene trovata uccisa. Il principale indiziato è Sven, il figlio di Hella Christensen, un’ex agente di Polizia, già scossa per la recente separazione. Su Rai Tre dalle 21.20 Notti Magiche Roma, estate dei mondiali di calcio del 1990. Un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere e i principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori. In una nottata al Comando dei Carabinieri viene ripercorso il loro viaggio trepidante, sentimentale e ironico nello splendore e nelle miserie dell’ultima stagione gloriosa del Cinema Italiano. Su Rai 4 dalle 21.20 Sex Crimes – Giochi pericolosi. Sam Lombardo, stimato insegnante di una scuola superiore della Florida, è accusato di stupro da una studentessa. Una seconda ragazza denuncia l’uomo ma dietro gli eventi si nasconde un piano più complesso e le cose sono diverse da come appaiono. Alle 21.10 Rai Movie proporrà il film drammatico Still Alice. La professoressa Alice Howland è una stimata docente di neuroscienze alla Columbia University felicemente sposata e madre di tre figli. Quando si perde nel suo quartiere si rende conto che le sta accadendo qualcosa di tremendo: il morbo di Alzheimer sta lentamente impossessandosi della sua memoria. Oscar come migliore attrice a Julianne Moore nel 2015. Su Italia 1. Secondo capitolo della saga con protagonista l’ex poliziotto Brian O’Conner, Paul Walker, reclutato dall’FBI per infiltrarsi in un giro di corse clandestine. Su Sky Cinema dalle 21.15 Tutti in piedi. Jocelyn è un bugiardo incorreggibile costantemente alla conquista di nuove donne. Per ottenere il favore della bella Julie, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. L’amore, però, gli gioca un brutto scherzo. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Gods of Egypt. Lo spietato dio delle tenebre, Set, ha usurpato il trono facendo precipitare nel caos l’impero, un tempo pacifico e prospero. La sopravvivenza del genere umano è in pericolo, ma un giovane eroico chiede aiuto al potente Dio Horus. Su Iris dalle 21 Original Sin. Lo spietato dio delle tenebre, Set, ha usurpato il trono facendo precipitare nel caos l’impero, un tempo pacifico e prospero. La sopravvivenza del genere umano è in pericolo, ma un giovane eroico chiede aiuto al potente Dio Horus.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 alle 21.46 Amici Speciali. Dodici artisti si mettono in gioco con allegria, senso di partecipazione e con il loro talento nella danza e nel canto per dare un contributo all’Italia che riparte.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.25 Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi. Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Rai 1

18:45 – L’Eredità per l’Italia

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Tutti in piedi

23:24 – TG1 60 Secondi

23:25 – TV7

00:30 – RaiNews24

00:59 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Priorità

19:40 – Bull Auto assassina

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Palestre di vita

20:45 – Un posto al sole Classic

21:20 – Notti Magiche Assoluta

Rai 4

18:09 – Elementary II ep.22

18:53 – Ghost Whisperer II ep.9

19:44 – Ghost Whisperer II ep.10

20:30 – Criminal Minds V ep.9

21:19 – Sex Crimes – Giochi pericolosi

23:15 – Strike Back: Legacy ep.1

00:09 – Strike Back: Legacy ep.2

00:59 – Wonderland pt.32

Canale 5

18:06 – TGCOM

18:07 – METEO.IT

18:10 – HELLO, IT’S ME – 2 PARTE

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – THE O.C. – LE RAGAZZE DELLA TERRA SONO FACILI

19:50 – THE O.C. – TRA DUE FUOCHI

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA TESTA MOZZATA

21:30 – 2 FAST 2 FURIOUS – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – DR.HOUSE II – UN CANE E’ “PER SEMPRE”

19:19 – CHICAGO MED II – CURA ALTERNATIVA

20:15 – THE BIG BANG THEORY VIII – LA CONCITAZIONE DEL FRAINTENDIMENTO

20:42 – THE BIG BANG THEORY VIII – L’EQUIVALENZA DEL BALLO

21:04 – 2 SINGLE A NOZZE – WEDDING CRASHERS – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – 2 SINGLE A NOZZE – WEDDING CRASHERS – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT – TG4 19.30

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 103 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTO GRADO LE STORIE

00:45 – IL COMMISSARIO SCHUMANN – IL BURATTINAIO

01:55 – MODAMANIA

02:32 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

Cine 34

19:30 – DOVE VAI SE IL VIZIETTO NON CE L’HAI?

21:11 – ALL’ONOREVOLE PIACCIONO LE DONNE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – ALL’ONOREVOLE PIACCIONO LE DONNE – 2 PARTE

23:05 – MI FACCIO LA BARCA

00:45 – DECAMEROTICUS

02:15 – NINI’ TIRABUSCIO’ LA DONNA CHE INVENTO’ LA MOSSA

Rai Movie

19:15 – Er più: storia d’amore e di coltello

21:10 – Still Alice

22:50 – Passioni e desideri

00:45 – Maps to the Stars

02:35 – Charlot – Chaplin

05:00 – Il tesoro sommerso

Paramount Channel

18:05 – Giudice Amy

18:55 – Giudice Amy

19:50 – La Tata

20:20 – La Tata

20:45 – La Tata

21:10 – Super 8

23:15 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

Iris

19:15 – SUPERCAR III – RITORNO A CADIZ

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – MOTIVI DI FAMIGLIA

21:00 – ORIGINAL SIN

23:05 – DARK PLACES – NEI LUOGHI OSCURI

01:14 – THE PRESTIGE

03:20 – PEACOCK

04:44 – I MIRACOLI NON SI RIPETONO

TV8

18:30 – Spettacolo Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

19:30 – Spettacolo Cuochi d’Italia Ep. 10

20:30 – Spettacolo Guess My Age – Indovina l’età Ep. 107

21:30 – Spettacolo Italia’s Got Talent – Best of Ep. 2

23:30 – Film sentimentale Toy Boy – Un ragazzo in vendita

01:15 – Film comico Io vengo ogni giorno

03:00 – Documentario Lady Killer Ep. 6

03:45 – Documentario Coppie che uccidono Ep. 9

Italia 2

18:00 – HOW I MET YOUR MOTHER – GRIGLIATA AL CIMITERO

18:25 – HOW I MET YOUR MOTHER – 46 MINUTI

18:50 – HOLLY E BENJI FOREVER – GIRONE D’APERTURA

19:15 – HOLLY E BENJI FOREVER – UN CUORE DI VETRO

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – MAJINBU SI SDOPPIA

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – UN NUOVO TERRIBILE MAJINBU

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LIBERIAMO L’UOMO PESCE!

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA TRAGEDIA DI DUVAL

La 5

18:29 – TGCOM24

18:33 – METEO.IT

18:35 – AMORE CON INTERESSI – 2 PARTE

19:42 – 9 MESI

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – EMILIE RICHARDS – AMORE RITROVATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso

19:00 – Airport Security Nuova Zelanda

19:30 – Airport Security Nuova Zelanda

20:00 – Sono le venti (live)

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Fratelli di Crozza (live)

22:45 – Accordi & disaccordi (live)

23:55 – Fratelli di Crozza

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 4

19:15 – Affari al buio Odio il mio partner!

19:45 – Affari al buio Non è tutto oro quello che luccica

20:15 – Affari di famiglia Il poster di Hendrix

20:45 – Affari di famiglia Sbarco sulla Luna

21:15 – La fidélité

00:00 – Love Me – Mogli on Line

01:30 – Il porno messo a nudo Ep. 3

La7

18:00 – Drop Dead Diva – Stagione 2

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Hawthorne – Angeli in corsia

00:50 – La mala educaxxxion

02:15 – I menù di Benedetta

04:00 – Cuochi e Fiamme

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:05 – Timeless La Generazione Perduta

18:55 – Merlin La Spada Nella Roccia (Parte 2)

19:50 – Merlin La Maledizione Di Re Artu’ (Parte 1)

20:40 – Merlin La Maledizione Di Re Artu’ (Parte 2)

21:30 – Rombo di tuono

23:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Sparita

00:05 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Classe

01:00 – Police Interceptors

Food Network

18:30 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.3

19:30 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.4

20:30 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.5

21:30 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.6

22:30 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.7

23:30 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.8

00:30 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.1

01:30 – Camionisti in trattoria 4′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:25 – THE CLOSER VI – SOSTA

19:20 – THE MENTALIST VI – MATRIMONIO IN ROSSO

20:15 – THE MENTALIST VI – GLI INDIZIATI DELLA LISTA ROSSA

21:10 – THE MENTALIST I – OMICIDIO A LUCI ROSSE

22:00 – THE MENTALIST I – PATATE ROSSASTRE

22:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – IL BRANCO

23:40 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – CACCIA ALL’UOMO

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – PEDOFILI

GIALLO TV

19:10 – Law & Order

20:10 – Law & Order

21:10 – I misteri di Brokenwood – Caduta di stile

23:05 – L’ispettore Barnaby – La casa delle bambole

00:55 – Law & Order

01:50 – Law & Order

02:45 – Law & Order Una complessa personalita’

03:40 – Nightmare Next Door – La bellezza rubata

Rai 5

18:26 – Gli Imperdibili

18:29 – Rai News Giorno

18:32 – Zaha Hadid, Forme di Architettura Contemporanea

19:26 – I più grandi musei del mondo: Madrid Museo del Prado

20:19 – Darcey Bussel in cerca di Fred Astaire

21:15 – Art Night Hugo Pratt / Linus

23:10 – Save the Date

23:41 – Nessun Dorma

Rai Premium

18:25 – Un passo dal cielo 4 – Spiriti liberi ep.8

19:30 – Provaci Ancora Prof! 2 – L’amica americana p.4

21:20 – Io non mi arrendo

23:30 – Uniche – Caterina Guzzanti p.7

00:10 – Cenerentola

02:25 – Blu notte 12: Uomini dello Stato p.4

04:20 – Quando chiama il cuore – L’ amore arriva prima ep.10

05:00 – Ricominciare 2 – p.28

Mediaset Extra

19:05 – I CESARONI V – BAGLIORE NEL CIELO

20:05 – I CESARONI V – L’ETERNA GIOVINEZZA

21:15 – I CESARONI V – ALLA RICERCA DEL TEMPO PASSATO

23:00 – PROFESSIONE VACANZE – NOVE SETTIMANE E UN MAZZO

01:05 – CIRO IL FIGLIO DI TARGET

01:55 – CIRO IL FIGLIO DI TARGET ’98

02:43 – TGCOM24

02:45 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – Ho Una Moglie Pazza Pazza

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Vado A Vivere In Campagna

23:00 – Grandi Progetti

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:06 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:34 – TG 2000

19:06 – Santa Messa

19:36 – Attenti al lupo

20:07 – Il Santo Rosario

20:36 – TG 2000

20:56 – Guerra e pace

21:22 – Colpo di luna

VH1

19:00 – Top Chart Sei Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia The Show

20:20 – Ridiculousness Italia The Show

20:40 – Ridiculousness Italia Best Of

21:00 – Most Ridiculous

21:30 – Most Ridiculous

22:00 – Il Testimone La Penisola Dei Famosi.

22:30 – Il Testimone Le Famiglie Arcobaleno

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – CHRONO GP

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TUTTI IN CAMPO

23:00 – BULLET IN THE HEAD

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – TG INFORMAZIONE METEO 30

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – BOROTALK TEMA: RAPPORTO CON IL PROPRIO CORPO E PROVA COSTUME

22:30 – PARTE DELLA NOSTRA STORIA: MONTAGNA VISSUTA PARTE1

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:45 – IL ROMPISCATOLE VUOI QUEI KIWI

21:00 – UN GIORNO DA P02

22:00 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – BOROTALK TEMA: ESAMI E FARMACI

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Il rompiscatole

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – L’uomo di casa – Un finale commovente

La2

18:30 – Gli Europei

20:15 – Svizzera e dintorni – Rivediamoli – Svizzera e dintorni: Togliendo il cappello a Panama

21:00 – Picchiarello – Il film

22:35 – Estival Jazz 2016 – Julian Marley & The Uprising Band – prima parte

23:20 – Basic Instinct

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:55 – Gli imperdibili

19:00 – Memory

20:30 – Perle di Sport

22:20 – Calcio Mondiale

00:00 – TG Sport

00:15 – Memory doc

01:50 – Perle di Sport

03:05 – Memory

Rai Sport

18:55 – Gli imperdibili

19:00 – Memory

20:30 – Perle di Sport

22:20 – Calcio Mondiale

00:00 – TG Sport

00:15 – Memory doc

01:50 – Perle di Sport

02:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

19:15 – SCHIAVONE DAY – Schiavone vs Giorgi, WTA Istanbul 2015

00:30 – Schiavone vs Muguruza, WTA Roma 2014

02:00 – Schiavone vs Bertens, WTA Bogota 2017

04:45 – Schiavone vs Stosur, Roland Garros 2010

Euro Sport

19:00 – Ciclismo Ciclismo

23:00 – Rally European Rally Championship 2019 Rally Azzorre

23:30 – Rubrica ERC All Access

00:00 – Rally European Rally Championship 2019 Rally Canarie

00:30 – Rubrica ERC All Access

01:00 – Rally European Rally Championship 2019 Rally di Lettonia

01:30 – Biliardo Welsh Open 2018 Quarti, da Cardiff, Galles

03:00 – Biliardo Welsh Open 2018 Quarti, da Cardiff, Galles

SportItalia

18:30 – 18:30

19:00 – Calcio Today – Focus Mercato (diretta)

20:00 – Rally Dreamer

20:30 – Si Live 24 (diretta)

21:00 – Aspettate C (diretta)

21:30 – Calciomercato Live (diretta)

23:00 – Sportitalia mercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:00 – #EXPLORERS

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – JAMS

21:00 – Il collegio

23:05 – SNAP 2019/2020

Rai YoYo

18:05 – BING – EP.2

18:10 – BING – EP.3

18:20 – DIARIO DI CASA UN PASSO FUORI – EP.56

18:30 – RICKY ZOOM – EP.21

18:40 – RICKY ZOOM – EP.49

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.52

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.1

19:00 – MASHA E ORSO 3 – EP.2

Boing

18:10 – Clarence

18:20 – Victor & Valentino ®

18:45 – Teen Titans Go!

19:15 – Teen Titans Go!

19:50 – Lego Aquaman

21:20 – Capitan Tsubasa

21:50 – Dragon Ball Super new ®

22:15 – Dragon Ball Super new ®

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Rev & Roll

19:10 – Rev & Roll

19:40 – Scegliamo Io&Te, Papà: Simone o Mike il Carlino

20:50 – Sadie Sparks – Nuova Serie in Prima Tv Free

21:15 – TOM AND JERRY E L’ANELLO MAGICO

22:05 – Tom & Jerry

Frisbee

18:10 – Curioso come George

18:30 – Trolls: la festa continua!

18:40 – Trolls: la festa continua!

19:00 – Trolls: la festa continua!

19:30 – Trolls: la festa continua!

19:55 – Floopaloo

20:30 – Floopaloo

20:55 – Floopaloo

K2

18:00 – Zig & Sharko

18:25 – Zig & Sharko

18:50 – Zig & Sharko

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:10 – Zig & Sharko

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:10 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:35 – Le cose che… nessuno ha il… – 1^TV

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

21:15 – I Thunderman

21:40 – SpongeBob

22:05 – SpongeBob

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.9

19:30 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.1

20:25 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.11

21:20 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.10

22:15 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.3

23:10 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.2

00:05 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.6

01:00 – Case impossibili: Alaska 3′ Stagione Ep.22

Rai Storia

18:30 – Passato e Presente Il presidente Roosevelt con il Prof.Mauro Canali

19:10 – Camorra

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente Hitler – Mussolini. L’incontro del Brennero conil Prof. Ernesto Galli della Loggia

21:10 – La guerra Segreta p.11. Operazione Tombola

22:10 – I misteri d’archivio. 1910 – Ellis Island

22:40 – Archivi, miniere di storia – L’Archivio di Stato di Siena

00:00 – Notiziario-RaiNews24

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Merkur XR4Ti

19:30 – Affari a quattro ruote – Ford Bronco

20:25 – Affari a quattro ruote1974 Jensen Healey

21:20 – Affari a quattro ruote – La Mazda RX7

22:15 – A caccia di auto – 1^TV

23:10 – Cortesie per l’auto – Auto sportive

00:05 – A caccia di auto – Affari a quattro ruote

01:00 – A caccia di auto

DMAX

18:45 – Ai confini della civilta’Riparazioni

19:40 – Nudi e crudi – In Belize

20:35 – Nudi e crudi – Ai limiti della follia

21:25 – Big con Richard Hammond – 1^TVIl palazzo piu’ alto del pianeta

22:20 – Ingegneria impossibile – Il radiotelescopio

23:15 – Ingegneria impossibile – Crossrail

00:10 – Cops Spagna

01:00 – Cops Spagna

Focus TV

18:16 – CRIMINI E MISTERI ALLA CORTE DI HITLER – IL MISTERO DEL SUICIDIO DI GORING

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – UNA TRAGEDIA ITALIANA

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – CADUTA LIBERA

21:15 – I SEGRETI DEI MEGA-TRENI – AQUATRAIN – IL CONVOGLIO CHE UNISCE L’AMERICA

22:15 – I SEGRETI DEI MEGA-TRENI – IL TRENO DEL LATTE

23:15 – LE BASI SEGRETE DEI NAZISTI – CENTRALE ELETTRICA NORD-OVEST

00:09 – TG5 START

00:16 – CAMPI DI BATTAGLIA II – IL CONTRATTACCO DELLA HITLERJUGEND

RealTime

18:35 – Cortesie per gli ospiti – Luciana e Roberto vs. Federica

19:30 – Cortesie per gli ospiti

20:25 – Cortesie per gli ospiti – Nadia e Cristina vs. John

21:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Bergamo

22:30 – La domenica piu’ tradizionale – Famiglia Francipane

23:05 – Vite al limite – Jeanne

00:40 – Vite al limite – Aaron

02:10 – Vite al limite – Brianna

Rai Scuola

18:20 – Speciali Scuola 2020 La scuola in tv Scienze Motorie: Linguaggio del corpo e comunicazione p 133 Replica

18:50 – Zettel Debate – Fare filosofia – p. 11 Social . Debate a scuola

19:20 – Zettel Maturità – episodio 7 Prima TV per Rai

19:21 – Zettel Maturità – episodio 7

19:50 – Memex Galileo – episodio 75 Replica

20:25 – Memex – Luoghi della scienza – p. 006 Campi Flegrei

21:00 – Speciali Scuola 2020 La scuola in tv Istruzione degli adulti Diversità e organizzazione della vita p 132 Replica

21:30 – Progetto Scienza Scuol@ Magazine – p, 19 Prima TV per Rai

LaEffe

18:30 – 7,7 miliardi: come si vive sulla Terra? Giornata mondiale dell’ambiente

19:30 – 2040 – Salviamo il pianeta! Giornata mondiale dell’ambiente

21:10 – I misteri di Pemberley VM14 1′ Stagione Ep.1

22:55 – I misteri di Pemberley VM14 1′ Stagione Ep.2

00:40 – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.6

01:35 – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.5

02:35 – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.5

03:30 – Un libro per due 1′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 26

18:35 – Come è fatto Ep. 2

19:05 – Come è fatto Ep. 3

19:35 – Come è fatto Ep. 4

20:00 – Come è fatto Ep. 5

20:30 – Come è fatto Ep. 6

21:00 – Cose di questo mondo La città perduta degli Inca

21:55 – Come funziona l’Universo Stelle di neutroni

Sky Uno

18:45 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Ep. 10

18:55 – Hell’s Kitchen USA Ep. 10

19:45 – B Heroes Accelerazione Education Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 10

21:15 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 9

22:20 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 8

23:25 – The Unbreakable Ivan Federico

23:40 – B Heroes ACBC e Auting

Sky Cinema 1

19:25 – Good Boys – Quei cattivi ragazzi

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Gods of Egypt

23:30 – Malati di sesso

01:05 – L’immortale

03:05 – Io vi dichiaro marito e… marito

05:05 – 100X100Cinema

05:20 – Good Boys – Quei cattivi ragazzi

SKY Cinema Family

19:15 – Dragon Trainer 2

21:00 – Shrek

22:35 – Shrek 2

00:15 – Zoo – Un amico da salvare

01:55 – Balto

03:15 – Christmas in Wonderland

04:55 – Mean Girls

Sky Cinema Romance

19:20 – Lontano dal passato

21:00 – Overboard

22:55 – Attimo per attimo

00:35 – A prima vista

02:50 – Quattro matrimoni e un funerale

04:50 – Un amore all’altezza

Sky Cinema Collection

19:30 – Upgrade

21:15 – La guerra dei mondi

23:15 – Macchine mortali

01:30 – Super Storm: L’ultima tempesta

03:00 – 100X100Cinema

03:15 – Howard e il destino del mondo

05:05 – Kill Command

Sky Cinema Action

19:15 – Jane Got a Gun

21:00 – The Reach – Caccia all’uomo

22:40 – The Bourne Legacy

01:00 – 100X100Cinema

01:15 – Thursday – Giovedì

02:45 – Soldato Jane

04:50 – Il vendicatore – Out for a Kill

Fox

18:05 – I Simpson L’uomo che cresceva troppo

18:30 – I Simpson L’inverno del suo contento

18:55 – American Dad Familyland

19:20 – American Dad La notte del sonnambulo

19:45 – The Big Bang Theory La trasmissione del diplomato

20:10 – The Big Bang Theory La combustione materna

20:35 – The Big Bang Theory La determinazione dell’impegno

21:00 – The Big Bang Theory La configurazione coniugale

Premium Cinema

19:13 – Pan – Viaggio sull’isola che non c’e’

21:15 – ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI DI GRINDELWALD

23:37 – Adele e l’enigma del Faraone

01:31 – Bis – Ritorno al passato

03:16 – Il ragazzo della porta accanto

04:50 – Verso l’Eden

Premium Action

18:48 – BLOOD DRIVE – TRAPPOLE ESPLOSIVE

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES I – LA NOTTE DELLA COMETA

20:25 – THE LAST SHIP IV – LA TEMPESTA

21:15 – ARROW VIII – DISSOLVENZA – 1aTV

22:03 – ARROW VIII – ARROW: BERSAGLIO CENTRATO – 1aTV

22:52 – SUPERGIRL V – RITORNO DAL FUTURO – I PARTE

23:42 – BLOOD DRIVE – TRAPPOLE ESPLOSIVE

00:31 – THE VAMPIRE DIARIES I – LA NOTTE DELLA COMETA

Mya

18:43 – THE MIDDLE III – LA MAPPA

19:08 – THE MIDDLE III – IL SUPER BOWL

19:34 – LIFE SENTENCE I – UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA

20:24 – SUITS IX – CAIRO

21:15 – CHICAGO MED V – I FANTASMI DEL PASSATO – 1aTV

22:03 – A.P. BIO I – OTTO MAIALI E UNA TALPA

22:28 – A.P. BIO I – DOPPIO SGUARDO

22:54 – LIFE SENTENCE I – UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA