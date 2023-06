Su Rai Uno Blanca, su Sky Cinema DC League of Super Pets. Guida ai programmi Tv della serata del 5 giugno 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 5 giugno 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Blood & Treasure. L’ex agente dell’FBI Danny McNamara, esperto d’arte e antichità e specializzato nel rimpatrio di opere d’arte rubate, e la ladra Lexi Vaziri tornano a collaborare nella seconda stagione della serie. Su Rai Movie dalle 21.10 Il meraviglioso paese. Il pistolero Martin Brady è al soldo della potente famiglia messicana dei Castro. Inviato in missione negli Stati Uniti, perde un loro carico di armi e decide di non tornare in Messico, ma finisce con l’innamorarsi della moglie infelice di un maggiore dell’esercito. Su Italia 1 dalle 21.23 L’ incredibile Hulk. Bruce si nasconde in Brasile per dominare i suoi impulsi violenti ma nuovi nemici mettono alla prova la sua natura. Su Sky Cinema dalle 21.15 DC League of Super Pets. Krypto il supercane e Superman sono migliori amici inseparabili e combattono il crimine fianco a fianco a Metropolis. Tuttavia, Krypto deve padroneggiare i propri poteri per una missione di salvataggio quando Superman viene rapito. Su Iris dalle 21 Dragon – La vera storia di Bruce Lee. Tutta la vita di Bruce: dal ragazzo appassionato di arti marziali al trasferimento a San Francisco come istruttore di karate, da quando il cinema si accorge di lui e ne fa una star sino all’ossessione di Bruce per delle strane visioni.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai Uno dalle 21.25 Balnca. Il corpo del sedicente Camillo viene trovato nel fondo di un palazzo nobiliare. Su Rai Due dalle 21.20 NCSI. La squadra dell’N.C.I.S. viene coinvolta da Kerry Adams, agente speciale al comando dell’A.T.F., in un caso di trafficanti d’armi di cui si sta occupando l’agente infiltrato William Newsome.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.44 L’ isola dei famosi. Un gruppo di naufraghi viene messo alla prova in un’isola deserta in Honduras.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Report. Imprenditore, presidente di una squadra di calcio, ha radio e un canale televisivo ed è appena diventato sindaco di Terni. Stefano Bandecchi è fondatore e presidente del Consiglio di Amministrazione dell’università telematica Niccolò Cusano. La Guardia di Finanza ha sequestrato 20 milioni di euro all’ateneo per presunta evasione fiscale. L’università Niccolò Cusano avrebbe utilizzato i soldi provenienti dalle rette universitarie, e quindi esentasse, in attività prettamente commerciali: una di queste è la Ternana calcio. Il racconto si sviluppa analizzando il fenomeno delle università telematiche, una realtà sempre più consolidata in Italia, mostra il loro funzionamento e la loro nascita nel 2006, quando furono autorizzate dall’allora Ministro dell’Istruzione Letizia Moratti. L’Italia nel 2016, sotto il governo Renzi, ha lanciato il suo programma di visti in cambio di investimenti. Un modo per attirare i paperoni del mondo e i loro capitali nel nostro Paese offrendogli due anni di permesso di soggiorno rinnovabili e un regime fiscale vantaggioso. Come vengono fatti i controlli sugli imprenditori che portano il loro denaro in Italia? Infine quali sono le problematiche affrontate dai disabili in Liguria: dalle liste di attesa per le cure dei bambini all’erogazione della 104, all’iscrizione scolastica. Una mancanza di visione e di programmazione economica che alla fine lascia indietro i più deboli. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 5 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Blanca

23:30 – Carabinieri Ciak si gira

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

18:05 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – NCIS

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:00 – Tgr Speciale Leg – Ambiente

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Report

Rai 4

18:25 – Il commissario Rex 3

19:15 – Seal Team 1

19:55 – Seal Team 1

20:40 – Criminal Minds 5

21:20 – Blood & treasure 2

22:05 – Blood & treasure 2

22:50 – Il giorno sbagliato

00:15 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – L’ISOLA DEI FAMOSI

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – 73 SECONDI

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – LAVORO DI SQUADRA

21:20 – L’INCREDIBILE HULK – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE FLASH V – BANDA SNOW

19:22 – Chicago Med IV – VECCHIE E NUOVE FIAMME

20:13 – THE BIG BANG THEORY X – LA TRASCENDENZA DELLA DIPENDENZA

20:36 – THE BIG BANG THEORY X – LA COABITAZIONE SPERIMENTALE

21:04 – TRAFFICANTI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – TRAFFICANTI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE B

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 52 – PARTE 4 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:50 – TRAINING DAY – IL PREZZO DEL PECCATO

01:47 – TG4 – L’ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:45 – Smallville 8′ Stagione Ep.18

19:35 – Supernatural 6′ Stagione Ep.7

20:30 – Supernatural 6′ Stagione Ep.8

21:30 – Human Target 1′ Stagione Ep.2

00:10 – Nikita 1′ Stagione Ep.2

01:00 – Nikita 1′ Stagione Ep.3

01:45 – Nikita 1′ Stagione Ep.4

02:35 – Nikita 1′ Stagione Ep.5

Rai Movie

19:15 – Al Bar dello Sport

21:10 – Il meraviglioso paese

22:50 – Barquero

00:50 – Missouri

03:05 – Da uomo a uomo

05:00 – Il segreto del Sahara

Cine 34

19:10 – A CENA CON… – RICKY & BARABBA

21:00 – UNA MOGLIE BELLISSIMA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – UNA MOGLIE BELLISSIMA – 2 PARTE

22:57 – TIRAMISU’

00:48 – PIERINO CONTRO TUTTI

02:29 – BIMBA-E’ CLONATA UNA STELLA

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – L’ANIMALE SELVATICO

19:00 – IL RITORNO DI COLOMBO II – QUALCUNO HA INGANNATO IL TENENTE COLOMBO

21:10 – UN POLIZIOTTO ALLE ELEMENTARI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – UN POLIZIOTTO ALLE ELEMENTARI – 2 PARTE

23:10 – SCUOLA DI POLIZIA 4: CITTADINI IN… GUARDIA – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – CHIPS – PILOT

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – VENDETTA DELLO SCERIFFO

21:00 – DRAGON-LA STORIA DI BRUCE LEE

23:25 – BLACK MASS: L’ULTIMO GANGSTER

01:52 – NOTE DI CINEMA

01:57 – IL RAPPORTO PELICAN

04:12 – CIAKNEWS

04:16 – A RISCHIO DELLA VITA

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Molise

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Penisola sorrentina

21:30 – Pain & Gain – Muscoli e denaro

23:30 – Dead Man Down – Il sapore della vendetta

01:30 – Delitti – Le bestie di Satana

02:30 – Delitti Il mistero dell’Olgiata

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 8

04:30 – Lady Killer Ep. 14

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA CIURMA AGLI ALBORI

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LE LACRIME DI NAMI

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – IL BALLO DEL QUA QUA

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – BENVENUTO A CASA JAKE

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – WEST SIDE STORY

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – INNAMORAMENTO FACILE

20:50 – DUE UOMINI E 1/2 – TRATTAMENTI VISTA MARE

21:25 – I GRIFFIN – RIGUARDO A CARTER

La 5

18:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: UN’EREDITA’ PESANTE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: UN’EREDITA’ PESANTE – 2 PARTE

23:05 – LE VERITA’ NASCOSTE I

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 4′ Stagione Ep.10

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 4′ Stagione Ep.16

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.11

21:25 – Giuseppe Giacobazzi in “Io ci sarò” – 1^TV

00:05 – Giuseppe Giacobazzi in “Io ci sarò”

02:35 – Highway Security: Spagna 2′ Stagione Ep.5

03:00 – Highway Security: Spagna 2′ Stagione Ep.6

03:30 – Highway Security: Spagna 2′ Stagione Ep.7

Cielo

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 8

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Diane e Merl

19:45 – Affari al buio Concorrenza spietata

20:15 – Affari di famiglia Super-fumetti

20:45 – Affari di famiglia Batti il colpo!

21:15 – L’ombra delle spie

23:15 – Planet Sex con Cara Delevingne Oltre la monogamia Prima TV

00:15 – Sticky: l’amore fai da te

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Yellowstone – 4a Stagione

00:15 – TG LA7 Notte

00:25 – Otto e Mezzo (r)

01:05 – Camera con Vista

01:30 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Paura d’amare

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Se so rose fioriranno

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

Food Network

18:10 – Fatto in casa per voi 8′ Stagione Ep.13

18:40 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.2

19:15 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.20

19:50 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.6

20:25 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.4

21:00 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.1

21:30 – Fatto in casa per voi 8′ Stagione Ep.16

22:00 – Eccellenze di Sicilia 2′ Stagione Ep.1

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – MOBBING

19:23 – THE CLOSER III – MASSACRO DI FAMIGLIA

20:16 – THE CLOSER III – FORTI DUBBI

21:10 – C.S.I. MIAMI V – APPENA UCCISO

22:03 – C.S.I. MIAMI V – BRUCIATO

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – UN CAMPIONE DA DIFENDERE

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – IL DIVANO DEL PRODUTTORE

00:45 – COLOMBO – UNA MOSSA SBAGLIATA

GIALLO TV

18:10 – Perception 1′ Stagione Ep.2

19:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 6′ Stagione Ep.6

20:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 6′ Stagione Ep.7

21:10 – L’ispettore Barnaby 21′ Stagione Ep.3

23:10 – Il giovane ispettore Morse 5′ Stagione Ep.6

01:10 – L’ispettore Barnaby 20′ Stagione Ep.6

03:10 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.3

04:05 – Murder by Numbers 1′ Stagione Ep.1

Rai Premium

19:30 – Ma’kari – E’ solo un gioco

21:20 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4

22:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4

23:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4

23:45 – Sex

00:45 – Un’estate a Maiorca

02:15 – La Squadra

03:50 – Disokkupati

Mediaset Extra

21:40 – L’ULTIMO PADRINO – 1

23:20 – L’ULTIMO PADRINO – 2

01:21 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION 1°TV

04:32 – TGCOM24

04:34 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.7

19:20 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.8

20:15 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.9

21:10 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.3

22:05 – Case al mare con Christina – 1^TV 3′ Stagione Ep.5

23:05 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.4

00:05 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.1

01:05 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.2

TV2000

18:27 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:34 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:31 – Tg 2000

20:56 – Il Papa Buono

22:44 – Il Papa buono

00:23 – Indagine ai confini del sacro

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Il Bel Paese

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Aggiungi Un Posto A Tavola

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – TACKLE

18:35 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – Memory

18:12 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG E Meteo

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:50 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Atleticat

22:00 – In Cammino Sul Crinale

23:00 – Storie

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Via Col Venti

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

22:00 – Borotalk

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:20 – Il commissario Heldt – Sempre guai con Harry

19:10 – Il giardino di Albert – Flower power

20:00 – Telesguard

20:15 – Via per sempre – A prova di nervi 5/6

21:05 – Democrazia Diretta – Modifica della legge sull’apertura dei negozi

22:20 – Play Suisse

23:15 – Segni dei tempi

23:40 – Senza via di scampo

Rai Sport +HD

18:40 – Vela

19:15 – Motocross

20:00 – Motocross

21:00 – Tuffi

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Giro del Delfinato

01:30 – Tiro Con L’Arco

02:20 – Triathlon

SuperTennis

19:30 – Cronache Italiane

19:45 – Internazionali BNL d’Italia 2023 Rybakina vs Voundrosuva

21:00 – Supertennis Today Speciale RG

21:30 – US Open Story Alcaraz vs Tsitsipas 2021

01:45 – Best of WTA 2023 Giorgi vs Rus Indian Wells

03:30 – ATP 1000 Madrid Alcaraz vs Struff

Euro Sport

18:00 – Tennis Roland Garros Quarto turno Live

19:55 – Magazine Le Mans 24 For 24

20:00 – Tennis Roland Garros Quarto turno Live

23:45 – Magazine Le Mans 24 For 24

23:50 – Ciclismo Giro del Delfinato Brassac-les-Mines 167,3 km (2a tappa)

00:45 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Praga. Boulder F (Finale)

01:30 – Tennis Roland Garros Quarto turno

03:00 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Praga. Boulder F (Finale)

SportItalia

18:30 – Calciomercato Live II° parte (diretta)

19:30 – Pre partita Playoff Campionato Primavera (diretta)

20:00 – Semifinale Campionato Primavera (diretta)

22:00 – Post partita Playoff Campionato Primavera (diretta)

22:30 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Idefix e gli irriducibili

18:55 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Le cronache di Nanaria

19:35 – Kung Fu Panda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Bluey

18:50 – Bluey

18:55 – Bluey

19:05 – Edmondo e Lucy

19:15 – Momonsters

19:20 – Momonsters

Boing

18:45 – Craig

19:35 – Craig We Baby Bears

19:50 – Harry Potter – Il torneo delle case di Hogwarts ep.3

21:10 – Il Trio Mutanda new

21:50 – Captain Tsubasa

22:25 – Captain Tsubasa

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Gumball

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:15 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Tom & Jerry in New York

19:35 – Tom & Jerry in New York

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby – Nuovi episodi

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

Frisbee

18:15 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.3

18:40 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.4

19:05 – Mega Game Dinsiem – E 1′ Stagione Ep.8

19:30 – Mega Game Dinsiem – E 1′ Stagione Ep.9

19:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.5

20:25 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.6

20:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.7

21:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.8

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.25

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.26

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.27

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.28

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.29

19:05 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.11

19:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.25

19:40 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.12

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko Vita da iena

18:05 – Zig & Sharko A secco

18:15 – Zig & Sharko La corte del re Nettuno

18:25 – Zig & Sharko Marea nera

18:30 – Zig & Sharko L’isola del tesoro

18:40 – Zig & Sharko Colpo di freddo

18:45 – Zig & Sharko Il cagnolino ha la sua sirena

18:55 – Zig & Sharko I muratori della laguna

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – SpongeBob

19:05 – Due Fantagenitori

19:30 – Due Fantagenitori

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Danger Force

Rai 5

18:45 – Rai 5 Classic

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – I Promessi Sposi

20:25 – Prossima fermata America

21:15 – Interactions – When Cinema looks to Nature

23:00 – Sciarada – Il circolo delle parole

00:00 – Barry White – Let the music play

00:55 – Rock Legends

Rai Storia

18:00 – Alla scoperta del ramo d’oro

18:40 – Testimoni del nostro tempo. Bruno Buozzi

19:40 – Rai News Giorno

19:45 – R.A.M.

20:05 – Storie Benemerite

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Italia. Viaggio nella bellezza

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – Gocce

19:15 – I meccanismi della natura

20:00 – Radici della vita

21:00 – La vita segreta del Caos

22:00 – La scienza segreta dei liquami

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Memex – Passi di Scienza

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 9′ Stagione Ep.6

19:25 – A caccia di auto 10′ Stagione Ep.6

20:20 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.1

21:20 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.1

22:15 – I maghi del garage – 1^TV 9′ Stagione Ep.1

23:15 – I maghi del garage – 1^TV 9′ Stagione Ep.2

00:10 – Il mito dell’Endurance – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

00:20 – I maghi del garage 8′ Stagione Ep.9

DMAX

19:10 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.2

20:55 – Vado a vivere nel bosco 4′ Stagione Ep.3

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 153

01:15 – Moonshiners 6′ Stagione Ep.16

02:10 – Moonshiners – 1^TV 7′ Stagione Ep.1

03:05 – Moonshiners 5′ Stagione Ep.1

03:55 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.7

04:45 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:00 – PATAGONIA – LA VITA AI CONFINI DEL MONDO – L’ESTREMO SUD

19:00 – EDEN PIANETA SELVAGGIO – BORNEO: UN PARADISO INCONTAMINATO

20:16 – EDEN PIANETA SELVAGGIO – NANIBIA: LA COSTA DEGLI SCHELETRI

21:15 – Come sta il nostro pianeta? – uno sguardo dall’alto con luca parmitano

22:15 – L’aereo che salvera’ il mare

23:15 – PLANET EARTH II – LE MERAVIGLIE DELLA NATURA – ISOLE

00:15 – Previsioni meteo e clima impazzito: Una corsa contro il tempo

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES III – MORTE DALL’ALTO

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi Morticia Addams

19:25 – Casa a prima vista Ep. 20

20:30 – Casa a prima vista Ep. 21 Prima TV

21:30 – Vite al limite Geno e Nico

23:30 – Vite al limite John e Lonnie

01:30 – Vite al limite Lindsey

03:20 – Vite al limite Bethany

05:00 – Vite al limite La storia di Zsalynn

Discovery Channel

18:00 – I boss del recupero Ep. 1

19:00 – I boss del recupero Ep. 2

20:00 – I boss del recupero Ep. 3

21:00 – Il club degli esploratori Corsa allo spazio Prima TV

21:55 – Il club degli esploratori Viaggi glaciali

22:50 – Codici e segreti Nazisti americani

23:45 – Chi cerca trova: Top 10 restauri Ep. 3

00:40 – Chi cerca trova Ep. 13

Sky Uno

18:55 – MasterChef Australia Ep. 40

20:15 – Giorgio Locatelli – Home Restaurant Ep. 11

21:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 30

22:20 – Gialappa – Show Ep. 3

00:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Emilia Romagna – Pet Friendly

01:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

02:25 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 59

03:15 – Quattro matrimoni Ep. 5

Sky Cinema 1

19:20 – Hancock

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – DC League of Super-Pets

23:05 – The Equalizer – Il vendicatore

01:20 – Spy Game

03:30 – Passengers

05:25 – State of Play

SKY Cinema Family

19:30 – Stuart Little – Un topolino in gamba

21:00 – La crociata

22:15 – Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo

23:55 – Belle & Sebastien – L’avventura continua

01:35 – 10 giorni senza mamma

03:10 – Tsatsiki e la guerra delle olive

04:45 – Sorelle Vampiro – Vietato mordere!

Sky Cinema Romance

19:15 – Grace di Monaco

21:00 – La verità è che non gli piaci abbastanza

23:15 – Crazy, Stupid, Love

01:20 – L’età dell’innocenza

03:40 – Il quiz dell’amore

05:20 – 100X100Cinema

05:40 – I ponti di Madison County

Sky Cinema Collection

18:30 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione

21:15 – Transformers – L’ultimo cavaliere

23:55 – Transformers

02:20 – Transformers – La vendetta del caduto

04:45 – 100X100Cinema

05:05 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione

Sky Cinema Action

19:25 – Dead Drop – Caccia al traditore

21:00 – Agent Game

22:35 – Robin Hood

01:00 – Caccia spietata

02:55 – Fatman

04:40 – Il mucchio selvaggio

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV