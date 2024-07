Su Rai Uno Portogallo – Francia, su Canale 5 La rosa della vendetta. Guida ai programmi Tv della serata del 5 luglio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 5 luglio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Amnesia. Amnesia fatale. Grace cade in coma a causa di un incidente e quando si risveglia non ricorda molte cose dei suoi ultimi 5 anni di vita. Un misterioso uomo entra nella sua vita dicendole di essere il suo amante, gettando Grace in un vortice di dubbi e domande, costringendola a mettere in discussione tutto ciò che pensava di sapere. Su Rai Tre dalle 21.20 Tina Anselmi – Una vita per la democrazia. Partigiana a 16 anni, sindacalista in difesa delle operaie, prima donna ministra, Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2.

Su Rai Movie dalle 21.10 Ammore e malavita. Ciro è un temuto killer di Napoli, al servizio di don Vincenzo, detto “il re del pesce”, e dell’astuta moglie donna Maria. La giovane infermiera Fatima è una ragazza onesta e sognatrice, finita per sbaglio in una. Su Italia 1 dalle 21.19 … e alla fine arriva Polly. Quando Reuben, durante la luna di miele viene tradito dalla moglie, comincia a frequentare Polly, una sua ex compagna di classe incontrata casualmente a una festa. Su Sky Cinema dalle 21.15 Centinaia di anni dopo che un evento catastrofico ha distrutto ogni forma di civiltà, la misteriosa giovane Hester Shaw sembra l’unica in grado di fermare un gigantesco predatore su ruote. Su Iris dalle 21 Il lato positivo. Pat, affetto da sindrome bipolare, ha passato otto mesi in un istituto per malattie mentali dopo aver compiuto un gesto insensato. Dimesso in seguito a un patteggiamento della pena che avrebbe dovuto scontare, è ora affidato alla custodia dei suoi genitori, che, nel tentativo di aiutarlo a rimettersi in sesto cercano di condividere con lui la passione di famiglia per la squadra di football dei Philadelphia Eagles.

SERIE TV/FICTION

Su Canale 5 dalle 21.28 La rosa della vendetta. Mert supplica Deva di perdonare il suo tradimento con Gulendam e di fuggire insieme a lui. Ma Deva va da Gulcemal, decisa a svelare che Mert e’ in realta’ il suo ex fidanzato

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.25 Quarto grado – le storie. Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

MUSICA

Su Rai Uno dalle 21.20 Arriva l’estate e la grande musica scende in piazza! È quella di Tim Summer Hits, la kermesse musicale di Rai 1 e la piazza è quella di Roma, nell’affascinante e storica Piazza del Popolo che, anche quest’anno si – accende con le colonne sonore dell’estate 2024. Su Rai Due dalle 21.20 Puccini secondo Muti. Dalla città natale di Giacomo Puccini, Rai Cultura e Ministero della Cultura presentano un concerto-evento diretto dal Maestro Riccardo Muti per celebrare il centenario della morte del compositore lucchese. Un’accurata selezione dei suoi capolavori con un cast d’eccezione e l’Orchestra “Cherubini” in formazione straordinaria in occasione del ventennale dalla sua fondazione.