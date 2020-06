Su Rai Uno Buon compleanno Pippo, su Rai Due Petrolio, su Italia 1 Asterix. Guida ai programmi Tv della serata del 6 giugno

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 6 giugno 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche, per quanto riguarda film e telefilm potrete trovare una breve trama. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Blitz – Il film. Avvezzo ai metodi duri, il sergente della polizia di Londra, Tom Brant si trova a fronteggiare un serial killer che sta prendendo di mira gli uomini del suo dipartimento.. Su Rai Movie dalle 21.10 Quelli della “San Pablo”. Cina, 1926. Un gruppo di Marines viene coinvolto nella Rivoluzione Nazionalista di Chiang Kai-shek. Otto candidature agli Oscar 1967. Su Italia 1 Asterix alle Olimpiadi. Asterix e Obelix, rispettivamente Clovis Cornillac e Gerard Depardieu, devono vincere le Olimpiadi per permettere ad Alafolix di sposare la principessa Irina. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Adaline e l’eterna giovinezza. Adaline Bowman è miracolosamente rimasta una giovane di 29 anni per quasi otto decenni. Dopo aver conosciuto per caso un benefattore carismatico chiamato Ellis Jones, la donna si accorge di aver ritrovato la gioia di vivere momento per momento e prende una decisione cruciale per la propria esistenza. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15. Thenun – la vocazione del male. In un monastero di clausura in Romania, una giovane suora si impicca chiedendo perdono al Signore. Il Vaticano invia un prete dal passato burrascoso e un novizio per far luce sull’oscuro mistero.Su Iris dalle 21 Il fuggitivo. Al rientro a casa dopo un’operazione di emergenza, il chirurgo Richard Kimble trova la moglie ferita a morte. Comincia l’incubo che rivoluziona la sua vita: è infatti accusato dell’omicidio, nonostante fin dall’inizio si proclami innocente.

TELEFILM

Su Rai Tre dalle 22 Liberi tutti. Michele Venturi è un cinico avvocato che vive di affari al limite della legalità. Arrestato e condotto agli arresti domiciliari all’uomo, che ha tutte le sue abitazioni sotto sequestro, non resta che andare a vivere nel cohousing gestito dalla ex-moglie Eleonora. Venturi si trova così catapultato in un mondo radicalmente diverso dal suo, con regole e valori con cui deve imparare a convivere se vuole tornare “libero”.

INTRATTENIMENTO

Buon compleanno…Pippo. Dallo Studio 5 Fabrizio Frizzi di Roma Rai Uno presenta Buon Compleanno…Pippo – Anche quest’anno la Rai vuole festeggiare la sua stella più grande con una puntata ricca di materiale di repertorio, intrattenimento dal vivo, ospiti e una fantastica serie di omaggi dedicati a… ”l’uomo che ha inventato la TV”. Su Canale 5 dalle 21.31 Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

ATTUALITÁ

Su Rai Due alle 21.20 torna Petrolio. Programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste ed approfondimenti su vari temi, c on stile anche documentaristico. Su Rai Tre dalle 20.30 Le parole della settimana. Matteo Renzi è il protagonista dell’intervista di apertura. Nel corso del programma, ospiti anche la virologa Ilaria Capua, il segretario della Cgil Maurizio Landini, Tiziana Ferrario volto storico del TG1, il corrispondente di Repubblica Federico Rampini autore di “Oriente e Occidente. Massa e individuo” e Mata Maxime Esuite Mbandà, il rugbista della nazionale italiana nominato Cavaliere al merito della Repubblica per aver prestato servizio il volontario sulle ambulanze per la Croce Gialla di Parma durante il lockdown. In esclusiva per Aspettando le Parole si aprirono le porte del Colosseo: Massimo Ghini, in qualità di inviato speciale, è infatti all’interno dell’Anfiteatro romano in compagnia di due maturandi in rappresentanza degli oltre 500mila che dal 17 giugno saranno alle prese con l’Esame di Stato. Saverio Raimondo racconta ironicamente il ritorno alla normalità che caratterizza la cosiddetta Fase 3. Su Rete 4 dalle 21.25 Stasera Italia Weekend. Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Guida tv di sabato 6 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità per l’Italia – week end

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Buon Compleanno…Pippo

23:15 – TG1 60 Secondi

23:59 – Buon Compleanno…Pippo

01:00 – RaiNews24

01:24 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – RaiNews24

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. Los Angeles – Linea di confine

19:42 – Consegna speciale

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Petrolio Antivirus

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

18:10 – Cultura presenta Storie della Tv Raimondo Vianello la fantasia al potere

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Aspettando le parole

22:00 – Liberi tutti

Rai 4

18:28 – Marvel’s Runaways II ep.10

19:10 – Lo chiamavano Jeeg Robot

21:20 – Blitz

23:02 – Premonitions

00:44 – Aquila Nera

02:21 – Train to Busan

04:11 – Marvel’s Runaways II ep.9

05:17 – Marvel’s Runaways II ep.10

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CIAO DARWIN 7 – LA RESURREZIONE

Italia 1

18:04 – CAMERA CAFE’ – AFFIDAMENTO CONGIUNTO

18:12 – CAMERA CAFE’ – IL PRIMO CAFFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – THE O.C. – LA STAGIONE DELLE PESCHE

19:50 – THE O.C. – L’AMANTE DEI SOGNI

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – COSTRUITO PER UCCIDERE – I PARTE

Canale 20 Mediaset

18:24 – THE LAST SHIP II – SCONTRO FINALE

19:19 – THE LAST SHIP II – VERSO CASA

20:15 – THE BIG BANG THEORY VIII – LA DEVIAZIONE DEL SETTO

20:42 – THE BIG BANG THEORY VIII – IL RIFLESSO DELLO CHAMPAGNE

21:04 – L’UOMO CON I PUGNI DI FERRO – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – L’UOMO CON I PUGNI DI FERRO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – HAMBURG DISTRETTO 21 – CHI AMA CHI

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – STASERA ITALIA WEEKEND SPECIALE

23:27 – IL RISOLUTORE – A MAN APART – 1 PARTE

00:25 – TGCOM

00:27 – METEO.IT

00:31 – IL RISOLUTORE – A MAN APART – 2 PARTE

Cine 34

19:25 – E ADESSO SESSO

21:10 – UNA RAGIONE PER VIVERE E UNA PER MORIRE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – UNA RAGIONE PER VIVERE E UNA PER MORIRE – 2 PARTE

23:20 – AL DI LA’ DELLA LEGGE

01:20 – IL CAMIONISTA

02:48 – O.K. NERONE

19:25 – E ADESSO SESSO

21:10 – UNA RAGIONE PER VIVERE E UNA PER MORIRE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – UNA RAGIONE PER VIVERE E UNA PER MORIRE – 2 PARTE

23:20 – AL DI LA’ DELLA LEGGE

01:20 – IL CAMIONISTA

02:48 – O.K. NERONE

Rai Movie

19:10 – C’era una volta

21:10 – Quelli della San Pablo

00:10 – The Way Back

02:30 – Office Killer – L’impiegata modello

03:45 – Professione: avventurieri

05:00 – Cuori nella tormenta

19:10 – C’era una volta

21:10 – Quelli della San Pablo

00:10 – The Way Back

02:30 – Office Killer – L’impiegata modello

03:45 – Professione: avventurieri

05:00 – Cuori nella tormenta

Paramount Channel

19:10 – L’Ultima Vacanza

21:10 – Una Fidanzata per papa’

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

03:00 – Il giovane ispettore Morse

04:20 – Manhattan

19:10 – L’Ultima Vacanza

21:10 – Una Fidanzata per papa’

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

03:00 – Il giovane ispettore Morse

04:20 – Manhattan

Iris

19:01 – ACTION – I NUOVI EROI

21:00 – IL FUGGITIVO

23:30 – SCUOLA DI CULT – SCUOLA DI CULT 2020, 16

23:36 – STATE OF PLAY

01:57 – RICATTO INTERNAZIONALE

03:31 – L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNEST

05:02 – IL GIGANTE DEL TEXAS

19:01 – ACTION – I NUOVI EROI

21:00 – IL FUGGITIVO

23:30 – SCUOLA DI CULT – SCUOLA DI CULT 2020, 16

23:36 – STATE OF PLAY

01:57 – RICATTO INTERNAZIONALE

03:31 – L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNEST

05:02 – IL GIGANTE DEL TEXAS

TV8

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cremona

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Abruzzo

21:30 – 007 – Vendetta privata

23:45 – Black Book

02:00 – Cold Blood: nuove verità Ep. 2

03:00 – Lady Killer Ep. 11

04:00 – Lady Killer Ep. 12

05:00 – Relazioni pericolose Ep. 6

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cremona

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Abruzzo

21:30 – 007 – Vendetta privata

23:45 – Black Book

02:00 – Cold Blood: nuove verità Ep. 2

03:00 – Lady Killer Ep. 11

04:00 – Lady Killer Ep. 12

05:00 – Relazioni pericolose Ep. 6

Italia 2

18:00 – 2 BROKE GIRLS – E L’UOVO SPECIALE

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – MAJINBU SI RIBELLA

18:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – MAJINBU E’ SCATENATO!

19:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOKU TORNA NELL’ ALDILA’

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – TRUNKS GOTEN E GOHAN SI ALLENANO

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA SPADA Z SI ROMPE!

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ARMA SEGRETA DELLA SUNNY

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ARCIPELAGO SABAODY

18:00 – 2 BROKE GIRLS – E L’UOVO SPECIALE

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – MAJINBU SI RIBELLA

18:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – MAJINBU E’ SCATENATO!

19:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOKU TORNA NELL’ ALDILA’

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – TRUNKS GOTEN E GOHAN SI ALLENANO

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA SPADA Z SI ROMPE!

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ARMA SEGRETA DELLA SUNNY

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ARCIPELAGO SABAODY

La 5

18:55 – CATERINA E LE SUE FIGLIE 2 – 5

21:10 – INGA LINDSTROM – GIORNI D’ESTATE SUL LAGO LILJA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – GIORNI D’ESTATE SUL LAGO LILJA – 2 PARTE

23:00 – BURDEN OF EVIL – IL PESO DEL MALE – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

18:55 – CATERINA E LE SUE FIGLIE 2 – 5

21:10 – INGA LINDSTROM – GIORNI D’ESTATE SUL LAGO LILJA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – GIORNI D’ESTATE SUL LAGO LILJA – 2 PARTE

23:00 – BURDEN OF EVIL – IL PESO DEL MALE – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

18:30 – Little Big Italy

20:00 – Fratelli di Crozza

21:25 – Storia di una ladra di libri

00:15 – La coca dentro – Donne del narcotraffico

00:50 – Case infestate: fuori in 72 ore – La casa di Hinsdale

01:45 – Case infestate: fuori in 72 ore – Il castello di Franklin

02:40 – Case infestate: fuori in 72 ore – L’istituto psichiatrico

03:30 – Case infestate: fuori in 72 ore – L’infermeria

18:30 – Little Big Italy

20:00 – Fratelli di Crozza

21:25 – Storia di una ladra di libri

00:15 – La coca dentro – Donne del narcotraffico

00:50 – Case infestate: fuori in 72 ore – La casa di Hinsdale

01:45 – Case infestate: fuori in 72 ore – Il castello di Franklin

02:40 – Case infestate: fuori in 72 ore – L’istituto psichiatrico

03:30 – Case infestate: fuori in 72 ore – L’infermeria

Cielo

18:10 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 14

18:35 – Fratelli in affari Ep. 4

19:30 – Affari al buio Alla ricerca della star

19:55 – Affari al buio La leggenda del Wrestling

20:25 – Affari di famiglia Investigatori

20:50 – Affari di famiglia Il ritorno di Batman

21:20 – Spiando Marina

23:10 – C’era una volta il porno

18:10 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 14

18:35 – Fratelli in affari Ep. 4

19:30 – Affari al buio Alla ricerca della star

19:55 – Affari al buio La leggenda del Wrestling

20:25 – Affari di famiglia Investigatori

20:50 – Affari di famiglia Il ritorno di Batman

21:20 – Spiando Marina

23:10 – C’era una volta il porno

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Witness – Il testimone

23:30 – Affari sporchi

01:25 – TG LA7

01:30 – Otto e Mezzo Sabato (r)

02:10 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – A te le chiavi

19:50 – Il Gusto di Sapere

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – Melodia mortale

23:20 – Little Murders – Dramma in tre atti

01:10 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

Spike

18:30 – Merlin La Spada Nella Roccia (Parte 1)

19:20 – Merlin La Spada Nella Roccia (Parte 2)

20:20 – Merlin La Maledizione Di Re Artu’ (Parte 1)

21:30 – Wyatt Earp – La leggenda

23:40 – Paycheck

01:30 – Le Iene

03:05 – Top Gear Gold

03:50 – Top Gear Gold

Food Network

18:45 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.9

19:45 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.8

20:45 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

21:45 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.6

22:45 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.12

23:50 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.3

00:55 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.6

01:55 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:30 – THE CLOSER VII – CONFLITTO DI POTERI

19:20 – THE CLOSER VII – RISPOSTA ARMATA

20:15 – THE CLOSER VII – L’ULTIMA PAROLA

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO II – OMICIDIO A MALIBU’

23:05 – THE MENTALIST I – OMICIDIO A LUCI ROSSE

23:55 – THE MENTALIST I – PATATE ROSSASTRE

00:45 – STALKER I – L’AMORE E’ UN CAMPO DI BATTAGLIA

01:25 – STALKER I – UN FAN PERICOLOSO

GIALLO TV

18:10 – Alice Nevers – Professione giudice – Oltre le apparenze

19:10 – Women’s Murder Club – La festa del papa’

20:10 – Women’s Murder Club – E la verita’ vincera’ (a volte…

21:10 – Cherif – Amore assassino

22:20 – Cherif – Scambio di persona

23:30 – Cherif – Prova d’autore

00:40 – Cherif – La donna in bianco

01:50 – Missing – Il paziente x

Rai 5

18:00 – Rai News Giorno

18:02 – In Scena – Rossella Falk

19:08 – Musica da Camera con vista: Il pathos

19:43 – In itinere – Dialoghi musicali tra Maestro e allievo (2)

20:38 – Piano Pianissimo

20:49 – Snapshot

21:15 – TEATRO Gospodin

23:00 – Ivan Fedele – Musica per il teatro Thanatoséros

Rai Premium

18:40 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.33

19:25 – Il Signore della truffa

21:20 – Caruso: La voce dell’amore – 1°parte

23:25 – Caruso: La voce dell’amore – 2°parte

01:30 – Tutti i sogni del mondo – p.4

03:20 – La Squadra 6 – p.11

05:00 – Una grande famiglia 3 – p.5

Mediaset Extra

18:20 – O LA VA O LA SPACCA – HOLLYWOOD

19:20 – UN MARESCIALLO IN GONDOLA – 1 PARTE

20:09 – TGCOM24

20:15 – METEO.IT

20:17 – UN MARESCIALLO IN GONDOLA – 2 PARTE

21:15 – PROFESSIONE VACANZE – COMPLICATO INTRIGO DI CAMERE, DONNE E DRITTI

23:00 – LA FORZA DELL’AMORE

00:45 – LA FORZA DELL’AMORE

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Prima Di Dirti Addio

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Vado A Vivere In Campagna

23:00 – Grandi Progetti

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:27 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

20:00 – Il Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:53 – Soul

21:27 – Assasinio a bordo

23:01 – TODAY

VH1

19:00 – Best of 20 Summer

20:00 – Ridiculousness Italia Best Of

20:30 – Ridiculousness Italia Il Pagante

21:00 – Ridiculousness Italia Il Pagante

21:30 – Il Testimone Il Pornoattore.

22:00 – Il Testimone Il Trapezista

22:25 – Il Testimone Eleonora Abbagnato.

22:55 – Il Testimone Miss China In Italy

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – CHRONO GP

00:20 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – TG INFORMAZIONE METEO 30

20:30 – CASH

21:15 – PELLE DI SBIRRO

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – BOROTALKn – TEMA: ESAMI E FARMACI

21:00 – ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – FILO DIRETTO

23:00 – CAMBIO LOOK GAMBAROGNO, LOCARNESE E LUGANESE

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:05 – Scacciapensieri

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

La2

18:25 – Incontri ravvicinati del terzo tipo

20:40 – Superalbum – Superalbum: Due padri per David

22:45 – The Night Shift – Addestramento per medici di guerra

23:30 – The Night Shift – Rinascita

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:55 – Gli imperdibili

19:00 – Memory

22:00 – Perle di Sport

00:00 – TG Sport

00:15 – Memory doc

01:50 – Perle di Sport

03:05 – Memory

Rai Sport

18:55 – Gli imperdibili

19:00 – Memory

22:00 – Perle di Sport

00:00 – TG Sport

00:15 – Memory doc

01:50 – Perle di Sport

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

18:00 – NADAL KING OF CLAY – Nadal vs Djokovic ATP Roma 2019 Finale

20:15 – LE REGINE DEL TENNIS – Ivanovic vs Sharapova, WTA Cincinnati 2014

00:00 – I GRANDI DELLA TERRA ROSSA – Almagro Volandri, ATP Sao Puolo 2012

02:15 – CECCHINATO SHOW – Cecchinato vs Vesely, ATP Umago 2018

04:30 – SLAM STORY – Gli indimenticabil – I – Pennetta vs Zvonareva, Us – Open 2009

Euro Sport

19:00 – Ciclismo Ciclismo

23:00 – Rally European Rally Championship 2019 Rally Polonia

23:30 – Rally European Rally Championship 2019 Rally Italia

00:00 – Rubrica ERC All Access

00:30 – Rally European Rally Championship 2019 Rally Rep. Ceca

01:00 – Rubrica ERC All Access

01:30 – Biliardo Welsh Open 2018 Semifinali, da Cardiff, Galles

03:00 – Biliardo Welsh Open 2018 Semifinali, da Cardiff, Galles

SportItalia

18:30 – Si Live 24 (diretta)

19:00 – NASCAR Gander Gots – Atlanta Motor Speedway

21:00 – Ruote in Pista

21:30 – Calciomercato Live (diretta)

23:00 – Calcio Week End Live (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – NASCAR X Finity – Atlanta Motor Speedway

02:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – Muppets 2 – Ricercati

22:15 – School Hacks

22:20 – Kung Fu Panda

Rai YoYo

18:00 – BING – EP.27

18:05 – BING – EP.28

18:10 – BING – EP.29

18:15 – BING – EP.30

18:30 – RICKY ZOOM – EP.31

18:40 – RICKY ZOOM – EP.13

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.3

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.4

Boing

18:20 – Victor & Valentino®

18:50 – Teen Titans Go!

19:15 – Teen Titans Go!

19:50 – Justice League: FUGA DA GOTHAM CITY

21:25 – Capitan Tsubasa

21:50 – Dragon Ball

22:15 – Dragon Ball

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Rev & Roll

19:10 – Rev & Roll

19:40 – Paw Patrol

20:05 – Paw Patrol

20:20 – Paw Patrol

20:50 – Sadie Sparks – Nuova Serie in Prima Tv Free

Frisbee

18:10 – Floopaloo

18:20 – Floopaloo

18:40 – Floopaloo

19:00 – Floopaloo

19:30 – Trolls: la festa continua!

19:55 – Trolls: la festa continua!

20:30 – Trolls: la festa continua!

20:55 – Trolls: la festa continua!

K2

18:05 – A tutto reality: le origini

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

21:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:10 – Zig & Sharko

18:20 – Zig & Sharko

18:30 – Zig & Sharko

18:40 – Zig & Sharko

18:50 – Zig & Sharko

18:55 – Zig & Sharko

19:05 – Zig & Sharko

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – Game Shakers

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.12

19:15 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.1

20:10 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.11

21:05 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.5

22:00 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.9

22:55 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.3

23:50 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.13

00:45 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.14

Rai Storia

19:00 – Prova di maturità p.4. Globalizzazione

19:50 – Il giorno e la storia

20:15 – Scritto, letto, detto: Giorgio Napolitano

20:30 – Passato e Presente Luigi Barzini. L’avventura del giornalismo con il Prof. Mauro Canali

21:10 – Il Mostro

00:00 – Notiziario-RaiNews24

00:05 – Il giorno e la storia

00:20 – Passato e Presente Luigi Barzini. L’avventura del giornalismo con il Prof. Mauro Canali

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Vw T2 Panel Van

19:30 – Affari a quattro ruote – BMW 840

20:25 – Affari a quattro ruote – Triumph Stag

21:20 – Affari a quattro ruote – Subaru Impreza WRX

22:15 – Affari a quattro ruote – Porsche 911 SC

23:10 – Affari a quattro ruote1974 Jensen Healey

00:05 – Affari a quattro ruote – Volvo Amazon 122

01:00 – Affari a quattro ruote – Toyota Land Cruiser

DMAX

18:00 – Banco dei pugni – I re degli affari

18:25 – Banco dei pugni

18:55 – Banco dei pugni

19:20 – Banco dei pugni – Guadagni pericolosi

19:45 – River Monsters: mondi sommersi – Il ritorno della bestia

20:40 – River Monsters: mondi sommersi – Tra bestia e mito

21:30 – Il re della giungla – 1^TV

22:15 – Il re della giungla – 1^TV

Focus TV

18:16 – MASTERS OF ENGINEERING – SEMPRE PIU’ IN ALTO

19:15 – I SEGRETI DEI MEGA-TRENI – AQUATRAIN – IL CONVOGLIO CHE UNISCE L’AMERICA

20:15 – I SEGRETI DEI MEGA-TRENI – IL TRENO DEL LATTE

21:15 – UNDISCOVERED VISTAS – IL LAGO SUPERIORE

22:15 – UNDISCOVERED VISTAS – NIAGARA

23:15 – AMAZZONIA SELVAGGIA – SURVIVING THE AMAZON, 1

00:16 – INTO THE WILD: COLOMBIA

01:15 – HANGAR 1: THE UFO FILES II – UFO SUL TEXAS

RealTime

18:10 – Il salone delle meraviglie

18:40 – Il salone delle meraviglie

19:05 – Il salone delle meraviglie

19:30 – Il castello delle cerimonie – Giusy e Beppe

20:00 – Il castello delle cerimonie – Il 18esimo di Lucia

20:30 – Il castello delle cerimonie – Anna e Antimo

21:00 – Il castello delle cerimonie – Antonella e Antonio

21:30 – Vite al limite – John e Lonnie

Rai Scuola

18:00 – English Up episodio 13 Replica

18:10 – What did they say? Puntata 5 Replica

18:15 – Inglese Edgar Allan Poe – The Last Four Days – Chapter 5 Replica

18:40 – I segreti del colore Dal modello al muro Replica

19:05 – I segreti del colore Dipingere sul muro nel Medioevo Replica

19:35 – Beautiful Minds Claudio Bartocci – Gauss e Riemann, la matematica diventa scienza Replica

21:05 – Science Max! 2 I misteri del pendolo Replica

21:25 – Memex Memex Doc – Vita da Ricercatore (p. 6): Manuela Cavallaro, fisica Replica

LaEffe

18:50 – I viaggi di Simon Reeve: In Russia 4′ Stagione Ep.1

20:00 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.11

21:00 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.12

22:05 – La scomparsa di mia madre

23:50 – Confessions VM14 laeffe Film Festival

01:50 – 7,7 miliardi: come si vive sulla Terra?

02:50 – 2040 – Salviamo il pianeta!

04:30 – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 5

18:35 – Come è fatto Ep. 6

19:00 – Come è fatto Ep. 7

19:30 – Come è fatto Ep. 8

20:00 – Come è fatto Ep. 9

20:30 – Come è fatto Ep. 23

21:00 – Tesori perduti La regina vichinga Prima TV

21:55 – Tesori perduti La magia nera dei nazisti

Sky Uno

18:10 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 9

19:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

22:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Val Badia

23:40 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

00:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Val Badia

01:50 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 9

02:20 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 8

Sky Cinema 1

19:00 – L’immortale

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Adaline – L’eterna giovinezza

23:15 – Alita – Angelo della battaglia

01:20 – Vita segreta di Maria Capasso

03:00 – Shrek Terzo

04:35 – Trespass – Sequestrati

SKY Cinema Family

18:00 – Spirit – Cavallo selvaggio

19:25 – Kung Fu Panda 2

21:00 – Robinson Crusoe

22:35 – The Rainbow Tribe – Tutto può accadere

00:10 – Zanna Bianca

01:40 – I delitti del BarLume 7

02:00 – Pongo il cane milionario

03:35 – Operazione Spy Sitter

Sky Cinema Romance

19:05 – Come ti divento bella

21:00 – Dog Days

23:00 – Se solo fosse vero

00:40 – Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro

02:45 – 100X100Cinema

03:00 – Una folle passione

04:55 – Le quattro piume

Sky Cinema Collection

19:15 – RoboCop

21:15 – The Predator

23:10 – Solaris

00:55 – Stranded

02:25 – Replicas

04:15 – 100X100Cinema

04:30 – Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

Sky Cinema Action

19:05 – A rischio della vita

21:00 – Lionheart – Scommessa vincente

22:50 – Revenge

00:45 – Freerunner – Corri o muori

02:15 – Tropa de elite 2 – Il nemico è un altro

04:05 – General Commander

05:35 – 100X100Cinema

05:50 – Revenge

Fox

18:10 – I Griffin Al limite della legalità

18:35 – I Griffin L’esperimento

19:00 – I Griffin Giochi di ruolo

19:30 – I Griffin Il fascino dei baffi

19:55 – The Big Bang Theory La congettura coniugale

20:20 – The Big Bang Theory La miniaturizzazione militare

20:45 – The Big Bang Theory La trascendenza della dipendenza

21:10 – 911 Inchiodati

Premium Cinema

19:34 – PUOI BACIARE LO SPOSO

21:15 – The nun: La vocazione del male

23:02 – L’ ULTIMO DEI TEMPLARI (DI D. SENA)

00:44 – Rise of the legend – La nascita della leggenda

02:58 – Codice: Swordfish

04:41 – Ricordando Hemingway

Premium Action

18:48 – BATWOMAN I – UN REGALO DI NON-COMPLEANNO

19:36 – THE FLASH VI – MARATONA

20:25 – THE FLASH VI – L’AMORE E’ UN CAMPO DI BATTAGLIA

21:15 – SUPERGIRL V – RITORNO DAL FUTURO – II PARTE – 1aTV

21:50 – SUPERNATURAL XIII – IL BRUTTO POSTO

22:38 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – CRISI SULLE TERRE INFINITE – PARTE V

23:27 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – INCONTRIAMO LE LEGGENDE!

00:15 – CHICAGO FIRE VIII – IL TRUFFATORE

Mya

18:38 – GOD FRIENDED ME II – LA RAGAZZA CON LA CHITARRA

19:29 – SHAMELESS X – LOCATION, LOCATION, LOCATION

20:24 – SHAMELESS X – GALLAVICH

21:15 – A.P. BIO I – INZUPPARE DALLAS

21:39 – A.P. BIO II – FELICITA’

22:05 – MOM VI – LA COCCA DELLA MAESTRA

22:30 – MOM VI – IL GRANDE CUORE DI BONNIE

22:56 – THE DETOUR III – LA BARCA