Su Rai Uno Francia – Italia, su Canale 5 Endless love. Guida ai programmi Tv della serata del 6 settembre 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 6 settembre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Spencer. La principessa Diana trascorre le festività natalizie insieme alla famiglia reale nella tenuta di Sandringham nella contea di Norfolk. Durante il corso di un intenso fine settimana, maturerà la decisione di porre fine al suo matrimonio con il principe Carlo. Il 27° anniversario della tragica morte della principessa Diana Spencer. Su Rai 4 dalle 21.18 Tomb Raider. La giovane Lara Croft si mette sulle tracce del padre archeologo Richard, creduto morto durante una spedizione nel Mare del Diavolo. Su Rai Movie dalle 21.10 We Were Soldiers. Vietnam 1965, il colonnello Hal Moore viene chiamato per addestrare e condurre un battaglione di 450 paracadutisti in territorio ostile ed eliminare le truppe avversarie. Moore, alla guida del Primo Battaglione del 7º Reggimento Cavalleria, atterra così nella Valle di Ia Drang, conosciuta anche come la “Valle della Morte”. Riuscirà a portare in salvo il suo reggimento?

Su Italia 1 dalle 21.17 Tre uomini e una gamba. Aldo accompagnano il futuro sposo Giacomo in un esilarante viaggio in Puglia. Su Rete 4 dalle 21.30 Guardia del corpo. Un ex agente della CIA, il premio Oscar Kevin Costner, deve proteggere una rockstar, Whitney Houston, da uno stalker. Grammy Award per la colonna sonora. . Su Sky Cinema dalle 21.15 Troy. Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo sarà l’evento che scatenerà la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che vedrà protagonisti due eroi contrapposti: Achille per i greci ed Ettore per i troiani.

SERIE TV FICTION

Su Canale 5 dalle 21.30 Endless love. Nihan tenta di denunciare Emir, ma senza successo. Crede che Emir abbia corrotto anche il poliziotto a cui si e’ rivolta e, per questo, viene arrestata con l’accusa di diffamazione.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.30 Francia – Italia, gara valida per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Nations League. Su Rai Due dalle 21 le Paralimpiadi di Parigi.