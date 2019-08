Programmi tv 7 agosto 2019: Superquark e telefilm

Su Rai Uno Superquark; su Italia 1 Battiti live; su Canale 5 The Fix. Guida ai programmi Tv della serata del 7 agosto

Al centro della programmazione televisiva di mercoledì 7 agosto troviamo Superquark, in onda su Rai Uno alle ore 21.25. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto i l mondo.

Passiamo ai film. Su Rai Due doppio appuntamento con Elementary. Nel primo (Dalla Russia con droghe; ore 22.10) Sherlock, Watson e Bell si occupano di un omicidio ordito per vincere un appalto della DEA, riguardante la pulizia del denaro ritrovato sporco di sostanze stupefacenti, durante le operazioni di sequestro di droga. nel secondo (Signorina compresa; ore 22.05) mentre Sherlock e Watson sono impegnati in alcune indagini, spunta dal passato Cassie, meglio conosciuta come Mina Davenport, una spregiudicata bugiarda che i due conoscono bene. Su Rai Tre dalle 21.20 Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore. La morte di Carlo il Temerario scatena il contrasto tra l’imperatore Federico ed il re di Francia Luigi XI per la scelta del marito di Maria che, solo sposandosi, potrà regnare sulla Borgogna.

Su Canale 5 doppio appuntamento con la serie The Fix. Nel primo episodio (ore 21.18), il procuratore Maya Travis torna a Los Angeles: avrà una seconda occasione per provare la colpevolezza di un noto attore accusato di duplice omicidio.. Nel secondo (ore 22.03, Aggiornamento), Michaela convince Zeke a seguirla e lo ospita a casa sua, anche se lui si rifiuta di mettersi in contatto con la sua famiglia. Adrian ha fondato una setta. Nel terzo (Vendetta; ore 22.02) Ben, il cliente di Jessica, diventa un nuovo sospettato



Per l’intrattenimento, su Italia 1 dalle 21.15 Battiti live. Artisti italiani e internazionali si esibiscono in questa kermesse musicale itinerante che anima le piazze della Puglia. Su Rete 4 dalle 21.30 Matrimonio alle Bahamas, con Massimo Boldi.L’incontro-scontro tra due famiglie, per l’organizzazione di un matrimonio in un posto da favola.

E per finire, uno sguardo ai canali minori. Su Rai 4 alle 21.15 va in onda il film Anacleto, agente segreto. Adolfo finisce nelle mire del pericoloso criminale Vázquez, a causa dell’operato di suo padre Anacleto, agente segreto che aveva catturato Vázquez molti anni prima. Ora Adolfo dovrà riallacciare i rapporti con suo padre per sconfiggere il criminale. Su Rai Movie dalle 21.10 il cult Matrimonio all’italiana. Italia, secondo dopoguerra. La prostituta Filumena cerca di farsi sposare dal ricco Domenico. Da “Filumena Marturano” di De Filippo.