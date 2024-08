Su Rai Due Olimpiadi, su Rai Uno Splash – Una sirena a Manhattan. Guida ai programmi Tv della serata del 7 agosto 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 7 agosto 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Splash – Una sirena a Manhattan. Tutto ha inizio quando un ragazzino, Allen, si getta in acqua da una barca: nel mare incontra una piccola sirenetta che sta nuotando. Passano vent’anni e Allen, che ora vende frutta e verdura ai mercati generali di Manhattan col fratello Freddie, è triste perché la sua fidanzata lo ha mollato. Così va in barca e, cadendo in mare, rischia di annegare, ma viene salvato da una bella sirena, oggetto di inquietanti ricerche di uno scienzia. Su Rai 4 dalle 21.10. Bull. Bull lavora per un piccolo boss della malavita londinese, suo suocero. Costretto ad allontanarsi per dieci anni, Bull torna in città intenzionato a ritrovare suo figlio scomparso e a vendicarsi dei torti subiti. Su Rai Movie dalle 21.20 Una sconosciuta. In una città colpita duramente dall’epidemia e dal lockdown, compare improvvisamente una fascinosa donna che nessuno conosce ma dalla quale tutti ne sono attratti. L’apparizione della bella e misteriosa sconosciuta diviene appuntamento fisso per gli abitanti del posto che, inconsapevolmente, stanno ritornando alla normalità: la donna sta scandendo il ritorno alla vita della città. Qual è il suo segreto?

Su Canale 5 dalle 21.37 Mollo tutto e apro un Chiringuito. Dopo il fallimento dell’affare della sua vita, il Milanese Imbruttito rileva un Chiringuito in Sardegna per fare “business in infradito’. Avra’ successo? Su Sky Cinema dalle 21.15. Succede anche nelle migliori famiglie. La morte del padre rappresenta per Davide un’occasione per ricongiungersi, seppur nel dolore, con la famiglia. Quando la madre Lina annuncia il suo matrimonio prossimo, i tre fratelli si uniscono, scoprendo segreti di famiglia da tempo sepolti.

SERIE TV/FICTION

Su Italia 1 dalle 21.24 Chicago Fire. Un brutto incendio rade al suolo degli studi discografici. Severide ritiene sia doloso e indaga insieme a Van Meter sul caso.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 News room. Un paese ricco di risorse dovrebbe essere considerato privilegiato eppure esiste un posto nel mondo dove invece si parla di Maledizione delle risorse, è il Congo. Ci sono metalli preziosi e terre rare, quelle che servono per la tecnologia, per la transizione ecologica. Ha un sottosuolo ricchissimo eppure le persone vivono una condizione di povertà estrema. Lì si combatte quella che è stata definita la Guerra Mondiale Africana. Lì gli Stati, le grandi potenze globali, stanno combattendo perché nessuno è disposto a rinunciare a quel tesoro inestimabile.

SPORT

Dalle 21 su Rai Due Olimpiadi.