Su Rai Uno Rito della Via Crucis, su Canale 5 Felicissima sera. Guida ai programmi Tv della serata del 7 aprile 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 7 aprile 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

VIA CRUCIS

Su Rai Uno dalle 21 Rito della Via Crucis. Colosseo: Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco – A cura del Tg1 e Rai Vaticano.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Se Dio vuole. Tommaso è uno stimato cardiochirurgo sposato con Carla. La coppia ha due figli: Bianca e Andrea. Contro la volontà paterna, Bianca, superficiale e priva di interessi, ha sposato Gianni, un agente immobiliare. Andrea, invece, è un brillante studente di medicina, pronto a seguire le orme paterne. Il ragazzo, tuttavia, ultimamente appare cambiato e, mentre in famiglia si sospetta la sua omosessualità, decide di spiazzare tutti dichiarando di voler prendere i voti.. Su Rai 4 dalle 21.10 Sleepless. Vincent Downs, tenente sotto copertura della polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l’ira di due boss criminali. Uno di questi rapisce il figlio quattordicenne di Vincent promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Su Rai Movie dalle 21.10 Piccole donne, tratto dal romanzo di Louise May Alcott. Concord, Massachusetts, 1861. Jo, Meg, Beth ed Amy March sono quattro sorelle adolescenti molto diverse tra loro. Su Italia 1 dalle 21.19 Mission: Impossible – Fallout. Una nuova missione impossibile per l’agente Ethan Hunt: impedire un apocalittico disastro nucleare. Su Italia 1 dalle 21.19 I predoni. Cosa si nasconde dietro una rapina da 3 milioni di dollari a una banca? E’ solo questione di soldi o e’ un debito col passato? Su Sky Cinema dalle 21.15 La ragazza della palude. Una donna sola che vive nelle inospitali paludi della Carolina del Nord diventa la principale sospettata dell’omicidio di un uomo il cui corpo è stato trovato nella zona. Tuttavia, l’indagine rivela che nulla è come sembra. Su Iris dalle 21 Civiltà perduta. L’esploratore britannico Percy Fawcett scopre le prove di una civiltà precedentemente sconosciuta e avanzata che potrebbe aver abitato una volta nella regione. Ridicolizzato da tutti, decide di provare la propria verità.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 NCIS. Sul molo di Norfolk, un robot delle consegne recapita al tenente Harlan una testa mozzata con gli occhi di due colori diversi. Nel frattempo, Vance ordina alla Knight di affiancare una famosa stella del cinema.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Benedetta Primavera. Un ritorno in grande stile per la regina del piccolo schermo, Loretta Goggi, pronta ad accompagnare il pubblico in un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo con l’obiettivo di fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina della televisione. Saranno quasi 3 ore durante la quale la presentatrice tratterà vari temi, vuoi legati alla musica, vuoi alla tv e vuoi al cinema. E lo farà in compagnia di grandi nomi delle sette note, come Patty Pravo e Giorgia; del piccolo schermo, come Mara Venier; del cinema, come Giamparolo Morelli e Ilenia Pastorelli; dell’imitazione, come Vincenzo De Lucia. Non mancherà Flavio Insinn. Su Canale 5 dalle 21.43 Felicissima sera – All Inclusive, con Pio e Amedeo.

Guida tv di venerdì 7 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Porta a Porta – Speciale Venerdi’ Santo

21:00 – Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco

22:30 – In viaggio

23:45 – Tg1 Sera

23:50 – Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

00:20 – Concerto di Pasqua

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – The rookie

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Gener – Azione Bellezza

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Se Dio vuole

23:00 – Ossi di seppia – Il rumore della memoria

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 1

19:05 – Bones 4

19:50 – Bones 4

20:35 – Criminal Minds 4

21:20 – Sleepless – Il giustiziere

22:55 – Soldado

00:55 – Anica – Appuntamento al cinema

01:00 – Wonderland

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – FELICISSIMA SERA – ALL INCLUSIVE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CASUALITA’

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – BURRASCA

21:21 – I PREDONI – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE FLASH II – LEGGENDE DI OGGI

19:22 – Chicago Med II – SPECCHIO SPECCHIO

20:13 – THE BIG BANG THEORY V – LA DESTABILIZZAZIONE DEL CAPELLO

20:36 – THE BIG BANG THEORY V – IL VORTICE DEL WEEKEND

21:04 – WARCRAFT – L’INIZIO – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – WARCRAFT – L’INIZIO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 33 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO – LE STORIE

00:32 – JESUS CHRIST SUPERSTAR – 1 PARTE

01:28 – TGCOM

Warner TV

18:45 – Smallville 6′ Stagione Ep.19

19:40 – Supernatural 4′ Stagione Ep.10

20:35 – Supernatural 4′ Stagione Ep.11

21:30 – Il gigante

01:20 – Nikita 2′ Stagione Ep.17

02:15 – Nikita 2′ Stagione Ep.18

03:10 – Nikita 2′ Stagione Ep.19

04:05 – Nikita 2′ Stagione Ep.20

Rai Movie

19:40 – I tre implacabili

21:10 – Piccole donne

23:35 – Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani

01:15 – Anica – Appuntamento al cinema

01:20 – La corsa dell’innocente

03:05 – Il sacrificio del cervo sacro

05:00 – 7 winchester per un massacro

Cine 34

18:59 – A CENA CON… – BELLI DI PAPA’

21:00 – IL COMMISSARIO LO GATTO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – IL COMMISSARIO LO GATTO – 2 PARTE

22:57 – BELLIFRESCHI

00:53 – MI FACCIO LA BARCA

02:33 – I DUE MAGGIOLINI PIU’ MATTI DEL MONDO

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – TORNANDO ALLE ORIGINI

19:00 – COLOMBO – CONCERTO CON DELITTO

21:10 – RICHIE RICH – IL PIU’ RICCO DEL MONDO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – RICHIE RICH – IL PIU’ RICCO DEL MONDO – 2 PARTE

23:10 – CASPER – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:16 – KOJAK V – PIETA’ PER I RAGAZZI

20:06 – WALKER TEXAS RANGER – LA FOSSA DEI GLADIATORI

21:01 – CIVILTA’ PERDUTA

23:52 – IL PADRINO -PARTE II

03:03 – MISS MAGIC

04:33 – CIAKNEWS

04:37 – MAI CON UNO SCONOSCIUTO

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 15 Prima TV

20:30 – 100% Italia Ep. 124 Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Napoli

22:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Edimburgo

00:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Venezia

01:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Toscana

02:30 – Decameron Pie

04:15 – Lady Killer Ep. 12 Prima TV

Italia 2

18:00 – MY HERO ACADEMIA – IL RECUPERO DELLA LICENZA TEMPORANEA

18:30 – MY HERO ACADEMIA – IL FESTIVAL DELLA CULTURA

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – IL SIGNORE DELLE MOSCHE

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – CHARLIE E IL SITO

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – MAI, MAI E POI MAI

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – SIAMO ANCORA AMICI

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – IL PIANETA DEGLI ANIMALI

21:15 – L’UOMO INVISIBILE

La 5

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – TUTTO PUO’ SUCCEDERE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – TUTTO PUO’ SUCCEDERE – 2 PARTE

23:37 – UOMINI E DONNE

01:02 – DUE IMBROGLIONI E… MEZZO! 2 – LA NAVE DEI TRUFFATI

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino con Joe Kenda 2′ Stagione Ep.11

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.10

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV 3′ Stagione Ep.35

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza 17′ Stagione Ep.1

22:55 – Accordi & disaccordi (live) 12′ Stagione Ep.12

00:05 – I migliori Fratelli di Crozza 17′ Stagione Ep.1

01:30 – Border Security: niente da dichiarare 3′ Stagione Ep.3

02:25 – Border Security: niente da dichiarare 3′ Stagione Ep.4

Cielo

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Sharnee e Albert

19:45 – Affari al buio L’atmosfera si surriscalda

20:15 – Affari di famiglia Cimeli… magici

21:15 – Curiosa

23:15 – Scusa ma mi piace troppo

00:15 – Arakimentari – L’arte dell’erotismo

01:30 – La cultura del sesso Istanbul

02:15 – Bonnie and the Thousand Men

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Le parole della salute

02:30 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Carpe diem

23:20 – Josephine, Ange Gardien

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

Food Network

18:35 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.8

19:40 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.3

20:45 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.7

21:55 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.8

22:55 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.11

23:55 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.14

00:55 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.17

01:55 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 VII – L’INCONTRO TRUCCATO

19:23 – RIZZOLI & ISLES II – L’IRRIDUCIBILE RIBELLE

20:16 – RIZZOLI & ISLES II – LA CONGREGA DELLE STREGHE

21:10 – CHICAGO P.D. VI – FIDUCIA

22:03 – CHICAGO P.D. VI – COLLERA

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE X – TRANSIZIONI

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE X – PIOMBO

00:45 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – L’ULTIMO PASSO

GIALLO TV

19:10 – I misteri di Murdoch 11′ Stagione Ep.9

20:10 – I misteri di Murdoch 11′ Stagione Ep.10

21:10 – Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles 1′ Stagione Ep.1

22:20 – Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles 1′ Stagione Ep.2

23:25 – I misteri di Brokenwood 2′ Stagione Ep.3

01:20 – Alice Nevers – Professione giudice 14′ Stagione Ep.5

02:20 – Alice Nevers – Professione giudice 14′ Stagione Ep.6

03:20 – Disappeared 7′ Stagione Ep.5

Rai Premium

18:25 – Che Dio ci aiuti 1

19:30 – Provaci ancora Prof! 4

21:20 – Resta con me 1

23:20 – Resta con me 1

01:10 – Un passo dal cielo 7

03:00 – La Squadra

04:35 – Disokkupati

05:00 – Piloti

Mediaset Extra

19:00 – ROSY ABATE

21:15 – MA CHI CE LO DOVEVA DIRE?! – SPECIALE FICARRA E PICONE

23:20 – AVANTI UN ALTRO

00:20 – TRASFORMAT

01:15 – ZIG ZAG

01:50 – TGCOM24

01:52 – ZIG ZAG

02:20 – ZIG ZAG

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.1

19:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.2

20:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.3

21:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.4

22:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.5

23:00 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.6

00:00 – Chi cerca trova: super restauri 1′ Stagione Ep.1

01:00 – Chi cerca trova: super restauri 1′ Stagione Ep.2

TV2000

18:53 – Tg 2000

19:08 – Il sepolcro di Gesu’

20:03 – Santo Rosario

20:34 – Tg 2000

21:19 – Via Crucis dal Colosseo

22:34 – Killing Jesus

00:48 – Compieta

01:06 – Rosario

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Fuori Dai Fornelli

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Il Bel Paese

20:30 – Weekend

21:00 – Il Massimo In Cucina

21:30 – Chef In Campo

22:00 – Accademia Da Leoni

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – CATFISH: FALSE IDENTITa’

23:00 – CATFISH: FALSE IDENTITa’

TeleReporter

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG + METEO

20:30 – Zerovero

21:20 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Siamo Fuori

22:30 – In Cammino Sulle Creste

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:50 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Radio Turismo

22:00 – IL GIOCO DEL MONDO OSPITE: MICHELE RAVETTA (TALK SHOW)

22:30 – Linea Rossa

23:30 – In Cammino Sulle Creste

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Via Col Venti

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – In Cammino Sulla Via Idra

22:30 – Borotalk

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:35 – Private Eyes – Complotto di famiglia Stagione 4, episodio 1

19:20 – Chesapeake Shores – È dalla fine, che tutto ha inizio Stagione 4, episodio 1

20:05 – Cliché – Muro

21:05 – Ein deutsches Requiem di Brahms

22:30 – Fatima

00:25 – Solo cose belle

01:45 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

02:20 – Falò (R)

Rai Sport +HD

18:30 – Reparto Corse

19:00 – Gli imperdibili

19:05 – Ciclismo

20:00 – Calcio: Viareggio Cup Calcio. Viareggio Cup: Finale

22:45 – Biliardo

01:20 – Biliardo

04:05 – Judo

SuperTennis

18:45 – Tennis Parade

19:00 – LIVE WTA 500 Charleston

20:45 – Supertennis TG

21:00 – LIVE ATP 250 Houston

22:45 – Tennis Trophy FITP Kinder joy of moving 2023 CT Silvi

23:00 – LIVE ATP 250 Houston

01:00 – LIVE WTA 500 Charleston

03:00 – WTA 250 Bogotà (differita)

Euro Sport

18:30 – Mountain Bike Coppa del Mondo Derby

19:00 – Curling Mondiale M Norvegia – Germania (Round Robin)

20:00 – Curling Mondiale M Corea del Sud – Italia (Round Robin) Live

23:05 – Ciclismo Giro dei Paesi Baschi Amorebieta – Amorebieta. 165,90 km (5a tappa)

00:00 – Snooker The Players Championship Murphy – Carter (Finale)

01:30 – Ciclismo Giro dei Paesi Baschi Amorebieta – Amorebieta. 165,90 km (5a tappa)

03:00 – Curling Mondiale M Corea del Sud – Italia (Round Robin)

05:00 – Ciclismo Giro dei Paesi Baschi Amorebieta – Amorebieta. 165,90 km (5a tappa)

SportItalia

19:00 – Serie A Live (diretta)

21:00 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Aspettando il weekend

01:30 – Si Live 24

02:00 – Si Live 24

02:30 – Al Shabab-Al Hilal

Rai Gulp

18:00 – Vita da giungla

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Le cronache di Nanaria

19:35 – Tg kids

19:50 – Kung Fu Panda

20:10 – Green meteo

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Pinocchio and friends

18:50 – Milo

19:00 – Milo

19:10 – Edmondo e Lucy

19:20 – Edmondo e Lucy

19:35 – Topolino strepitose avventure

Boing

19:50 – Teen Titans Go! 1^ Tv dal 4/4

20:15 – Craig

20:55 – Craig

21:10 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:25 – Adventure Time

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Tom & Jerry in New York

19:30 – Tom & Jerry in New York

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

21:35 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

Frisbee

18:00 – Kit e Kate – 1^TV 1′ Stagione Ep.12

18:15 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.2

18:40 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.3

19:00 – Super Wings – I guardiani del mondo – 1^TV 6′ Stagione Ep.4

19:20 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.4

19:45 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.5

20:05 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.6

20:35 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.7

K2

18:00 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.11

18:15 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.12

18:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.13

18:40 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.14

18:50 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.15

19:00 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.16

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.26

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.27

DeaKids

18:00 – Il Barbiere pasticciere Alla conquista della tre stelle Dichelin

18:05 – Il Barbiere pasticciere L’impiegato del mese

18:15 – Il Barbiere pasticciere Pan Barbiere stella del cinema

18:20 – Il Barbiere pasticciere Il talento nascosto di Choco

18:30 – Il Barbiere pasticciere Amore incompreso

18:40 – Il Barbiere pasticciere Il re degli scacchi

18:50 – Le avventure di Bernie Ep. 4

18:55 – Le avventure di Bernie Ep. 5

Super

18:15 – Due Fantagenitori

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Monster High

21:15 – Henry Danger

21:40 – Henry Danger

22:05 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

18:15 – Tgr Petrarca

18:45 – Save the date

19:15 – Gli imperdibili

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art night

20:25 – Camera con vista – Fuori binario

21:15 – Concerto di Pasqua da Orvieto

22:40 – Save the date

Rai Storia

18:35 – Il respiro di Shlomo

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Le vie del Medioevo

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Iconologie quotidiane

20:35 – Passato e presente

21:10 – Trotzkij – Un uomo da uccidere

22:10 – Storia dell’Aeronautica italiana 1923-1961. Giovani aquile

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:30 – Invito alla lettura 2 Literacy digitale

18:45 – Invito alla lettura terza serie Professi

19:00 – Memex – Cambia – Menti

19:30 – Wild Italy

20:15 – Wild Italy

21:00 – Progetto Scienza Files

21:05 – Dolore pus e veleno

Motor Trend Italia

18:25 – Vintage Garage 6′ Stagione Ep.4

19:25 – Vintage Garage 6′ Stagione Ep.5

20:35 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.3

21:25 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.14

22:15 – Vintage Garage – 1^TV 7′ Stagione Ep.15

23:40 – Vintage Garage – 1^TV 7′ Stagione Ep.16

01:00 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.5

01:50 – Overhaulin’ 7′ Stagione Ep.3

DMAX

19:35 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.2

21:25 – Operazione N.A.S. – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:15 – Border Control Gibilterra – 1^TV 1′ Stagione Ep.10

00:10 – Basket Zone – 1^TV 2′ Stagione Ep.22

00:40 – Moonshiners: la sfida 3′ Stagione Ep.11

01:35 – Moonshiners: la sfida 3′ Stagione Ep.12

02:30 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.3

03:25 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.4

Focus TV

18:00 – Le ultime reliquie di Gesu’

19:00 – CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA II

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO I – COREA DEL NORD

21:15 – DIMENSIONI CHE CONTANO – DAGLI ATOMI ALLE SUPERGALASSIE

22:15 – DIMENSIONI CHE CONTANO – DAGLI ATOMI ALLE SUPERGALASSIE

23:15 – LO SAPEVI CHE?

23:20 – LO SAPEVI CHE?

23:31 – TOMBE EGIZIE – LA MISSIONE FINALE – SAQQARA E LE MUMMIE DIMENTICATE

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi Ep. 17

18:50 – Abito da sposa cercasi Ep. 18

19:20 – Cortesie per gli ospiti Ruben e Giorgio vs. Carla e Fabrizia

20:20 – Cortesie per gli ospiti Rita e Rossella vs. Fabrizio e Adriano

21:20 – Pazzi di pizza Ep. 2

22:35 – Body Bizarre Senza mascella

23:25 – Body Bizarre La bella addormentata

00:15 – Body Bizarre Un tumore che divora il viso – Il mio corpo gigante

Discovery Channel

18:30 – Alaska: costruzioni selvagge Record

19:20 – Alaska: costruzioni selvagge L’attacco dell’orso

20:10 – Alaska: costruzioni selvagge Salvataggi

21:00 – Incontri alieni Il salto quantico

21:55 – Ufo: i testimoni Il ritorno dell’astronave madre

22:50 – Ufo: i testimoni Artigli nella notte

23:45 – Chi cerca trova Oxfordshire

00:40 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 3

Sky Uno

19:00 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 5

21:15 – Cucine da incubo ‘L Civel

22:25 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 5

00:40 – Cucine da incubo ‘L Civel

01:50 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 6

02:55 – Quattro matrimoni Ep. 4

03:50 – Quattro matrimoni Ep. 5

04:40 – Una questione di ospitalità Fuga dalla città

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:00 – La verità è che non gli piaci abbastanza

21:15 – La ragazza della palude

23:25 – Kimi – Qualcuno in ascolto

01:00 – Si vive una volta sola

02:45 – The Portable Door

04:40 – Black Mass – L’ultimo gangster

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:05 – Heidi

21:00 – La fabbrica di cioccolato

23:00 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

01:20 – Legendary – Il giorno del riscatto

03:10 – Fuchsia, una strega in miniatura

04:40 – Me contro Te: Il film – Il mistero della scuola incantata

05:45 – Me contro Te: Il film – Persi nel tempo

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:10 – Autumn in New York

21:00 – Vizi di famiglia

22:40 – Pazze di me

00:20 – In Her Shoes – Se fossi lei

02:35 – Il giorno più bello

04:20 – Settembre

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:30 – Cado dalle nubi

21:15 – Che bella giornata

22:55 – Sole a catinelle

00:30 – Quo Vado?

02:00 – Tolo Tolo

03:35 – Quo Vado?

05:05 – Che bella giornata

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:10 – The Expatriate – In fuga dal nemico

21:00 – The Equalizer – Il vendicatore

23:15 – First Kill

01:00 – Spider-Man

03:05 – Green Zone

05:00 – Gli spietati

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV