Su Rai Uno Makari, su Canale 5 Lo show dei record, su Nove Che tempo che fa. Guida ai programmi Tv della serata del 7 aprile 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 7 aprile 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 La rapina del secolo. Argentina, 2006: una banda composta da sei rapinatori mette a segno, in pieno giorno, una rapina alla succursale della Banca di Rio ad Acassuso, piccola cittadina non distante da Buenos Aires. Un colpo geniale realizzato usando solo armi giocattolo, 23 persone in ostaggio senza uccidere nessuno. Il crimine si tramuterà presto in quello che viene definito il colpo del secolo, divenendo uno dei più famosi e intelligenti della storia dell’Argentina. Su Rai Movie dalle 21.10 Butch Cassidy. Wyoming, fine ‘800. I banditi Butch Cassidy e Harry Longbaugh vengono inseguiti da un drappello di giustizieri. Tutta l’epopea western con due divi al culmine della popolarità. Su Italia 1 dalle 21.27 Jurassic World. Usando il DNA di vari animali, i genetisti hanno creato un nuovo dinosauro spaventoso. Quarto capitolo della saga. Su Sky Cinema dalle 21.15 The Palace. La notte del 31 dicembre 1999, vari membri dell’alta società si riuniscono al Palace Hotel di Gstaad, in Svizzera, per passare tra gli eccessi e i bagordi la storica notte di Capodanno. Su Iris dalle 21 Nessuna verità. Roger Ferris è un agente della CIA inviato ad Amman, in Giordania, con l’incarico di catturare, insieme al capo dell’Intelligence locale, un pericoloso terrorista di Al Qaeda sospettato di progettare un piano per attaccare gli Stati Uniti.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.25 Tornato in Sicilia dopo aver perso il posto al ministero degli interni, Saverio Lamanna, giornalista col pallino delle indagini, si stabilisce nella casa di vacanze della sua famiglia, a Màkari. Su Rai Due dalle 2120 9-1-1: Lone Star. Owen e la 126 accorrono da Catherine perché nell’ufficio del Governatore è arrivato un pacco che potrebbe contenere un rischio biologico.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.27 Lo show dei record. Gerry Scotti conduce la nuova edizione del programma in cui, uomini e donne provenienti da tutto il mondo, sfidano i propri limiti sotto l’attenta supervisione dei Giudici ufficiali del GWR.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20.55 Indovina chi viene a cena. Sempre più difficile battersi per la difesa dei temi ambientali perché vanno a toccare grandi interessi, censurati dal mainstream, oscurati perché questi poteri hanno argomenti convincenti. Una puntata interamente dedicata a chi combatte per tali argomenti. Si parla della battaglia contro i pesticidi nei meleti di Malles, in alta Val Venosta, che è arrivata in America, dove chi produce il glifosato è obbligato a risarcire chi si ammala. E ancora la storia di quattro persone che hanno lottato e che hanno ottenuto risultati incredibili combattendo i colossi della chimica, per tutelare i diritti di tutti. In studio, il dottor Franco Berrino, uno dei massimi esperti di nutrizione, parlerà dei pesticidi (glifosato incluso), che dai campi arrivano direttamente nei nostri piatti. Su Nove dalle 19.30 Che tempo che fa.

Guida tv di domenica 7 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – Ma’kari 1

23:35 – Tg1 Sera

23:40 – Speciale Tg1

00:50 – Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

01:20 – Milleeunlibro

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:05 – Rai Tg Sport della Domenica

18:25 – 90° Minuto

19:00 – 90° Minuto – Tempi supplementari

19:40 – Squadra Speciale Cobra 11

20:30 – Tg2

21:00 – 9-1-1 5

21:50 – 9-1-1 Lone Star 3

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Chesara’…

20:55 – Indovina chi viene a cena

23:00 – Inimitabili

23:45 – Tg3 Mondo

00:10 – Meteo 3

00:15 – In mezz’ora

Rai 4

18:20 – Senza traccia 3

19:05 – Senza traccia 3

19:50 – Senza traccia 3

20:35 – Senza traccia 3

21:20 – La rapina del secolo

23:15 – Sex Crimes – Giochi pericolosi

01:05 – Anica – Appuntamento al cinema

01:10 – Seoul Station

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT T

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LO SHOW DEI RECORD

00:55 – TG5 – NOTTE

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DOPPIA GIURISDIZIONE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – CRITTOGRAFIA

21:20 – JURASSIC WORLD – 1 PARTE

22:50 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Canale 20 Mediaset

18:08 – PERSON OF INTEREST II – FUORI TEMPO MASSIMO

19:00 – TODAY YOU DIE – 1 PARTE

19:49 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:54 – METEO.IT

19:56 – TODAY YOU DIE – 2 PARTE

21:03 – WATCHMEN – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – METEO.IT

19:39 – TERRA AMARA – 19

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:52 – SVITATI – 1 PARTE

01:22 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:24 – METEO.IT

Warner TV

18:00 – Fringe – Stagione 1 Episodio 1

20:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 3 – La rete fantasma

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 4 – È arrivato

22:20 – Fringe – Stagione 1 Episodio 5 – Sete di potere

23:10 – Fringe – Stagione 1 Episodio 6 – La cura

00:00 – Supernatural – Stagione 14 Episodio 5 – Logica da incubo

00:50 – Supernatural – Stagione 14 Episodio 6 – Ottimismo

01:40 – Supernatural – Stagione 14 Episodio 7 – Natura disumana

Rai Movie

19:20 – Ritorno al crimine

21:10 – Butch Cassidy

23:05 – Piedone a Hong Kong

01:05 – Pane e tulipani

03:10 – The circle

05:00 – Gloria Bell

Cine 34

19:06 – A CENA CON… – SELVAGGI (DI C. VANZINA)

21:01 – LORO CHI? – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – LORO CHI? – 2 PARTE

22:58 – TUTTI CONTRO TUTTI

00:54 – COM’E’ DURA L’AVVENTURA

02:41 – LADIES & GENTLEMAN

TWENTYSEVEN

18:13 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – IL PUGILE – I PARTE

19:17 – A-TEAM I – FIGLI DI JAMESTOWN

20:13 – A-TEAM I – PRO E CONTRO

21:10 – POLIZIOTTI FUORI – DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – POLIZIOTTI FUORI – DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO – 2 PARTE

23:10 – NATIONAL LAMPOON’S VACATION – 1 PARTE

Iris

21:00 – NESSUNA VERITA’

23:39 – THE NEXT THREE DAYS

02:10 – BOOGIE NIGHTS – L’ALTRA HOLLYWOOD

04:40 – CIAKNEWS

04:43 – I MIRACOLI NON SI RIPETONO

TV8

19:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 4 – Ascoli

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 10 – Sardegna

21:30 – Il giustiziere della notte

23:30 – 2012

02:05 – Io vengo ogni giorno

03:45 – Lady Killer – Stagione 20 Episodio 9 – Sylvia White

04:30 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 26

05:15 – Lady Killer – Stagione 20 Episodio 2 – Kimberly Baldwin

Italia 2

18:25 – MIKE & MOLLY IV – LA GIUSTA TERAPIA

18:50 – MIKE & MOLLY IV – SERATA MICROFONO APERTO

19:20 – MIKE & MOLLY IV – IL RICCONE E LA POVERELLA

19:50 – MIKE & MOLLY IV – TRE RAGAZZE E UN’URNA

20:20 – MIKE & MOLLY IV – LA SIGNORA DEI DADI

20:50 – MIKE & MOLLY IV – LA MAMMA SCONOSCIUTA

21:15 – YOUNG SHELDON III – GLITTER PER IL CORPO E UN KIT DI SICUREZZA PER IL CENTRO COMMERCIALE

21:40 – YOUNG SHELDON III – CONTRATTI, REGOLE E UN PIZZICO DI CERVELLO DI MAIALE

La 5

18:35 – LINA’S HAIR

19:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

20:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:10 – UN AMORE IMPROVVISO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – UN AMORE IMPROVVISO – 2 PARTE

23:00 – LE VERITA’ NASCOSTE I

NOVE

18:30 – Little Big Italy – Stagione 4 Episodio 10 – Marsiglia

20:00 – Anteprima Che tempo che fa – Best of – Stagione 1 Episodio 1

20:30 – Che tempo che fa – Best of – Stagione 1 Episodio 1

23:35 – Fratelli di Crozza – Stagione 15 Episodio 6

01:10 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 2

02:10 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 3

03:10 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 4

04:10 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 5

Cielo

19:20 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 34

19:50 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 35

20:20 – Affari di famiglia – Stagione 3 Episodio 16 – Il riposo del vecchio

20:50 – Affari di famiglia – Stagione 3 Episodio 17 – Arrivano gli inglesi

21:20 – Escobar Il fascino del male

23:20 – XXX: Un mestiere a luci rosse – Stagione 2 Episodio 16

23:50 – XXX: Un mestiere a luci rosse – Stagione 1 Episodio 17

00:20 – The Wankers: il piacere di essere donna

La7

20:00 – Tg La7

20:35 – In altre parole Domenica

21:15 – Domina 1

01:15 – Tg La7

01:25 – La7 Doc

03:30 – L’aria che tira – Il diario

04:20 – Omnibus

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:05 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:25 – Miss Marple – 2a Stagione

01:20 – La mala educaxxxion

04:00 – I menù di Benedetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:15 – La cucina delle monache – Stagione 2 Episodio 3

18:50 – La cucina delle monache – Stagione 2 Episodio 1

19:25 – La cucina delle monache – Stagione 1 Episodio 7

20:00 – La cucina delle monache – Stagione 1 Episodio 10

20:35 – La cucina delle monache – Stagione 2 Episodio 2

21:10 – La cucina delle monache – Stagione 1 Episodio 9

21:45 – Le ricette del convento – Stagione 4 Episodio 7

22:20 – Le ricette del convento – Stagione 4 Episodio 1

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE I – DEPISTAGGIO

19:23 – MAJOR CRIMES III – UN TRATTAMENTO SPECIALE

20:16 – MAJOR CRIMES III – DOLCE VENDETTA

21:10 – Maigret e il vagabondo – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

22:04 – Maigret e il vagabondo – 2 PARTE

22:57 – Poirot: Assassinio in Mesopotamia – 1 PARTE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 19 Episodio 4 – Rossa di sangue e d’artiglio

21:10 – L’ispettore Barnaby – 1^TV – Stagione 24 Episodio 4 – Un ambiente di morte

23:10 – Tatort – Vienna – Stagione 2 Episodio 3 – Avidità

01:10 – Alexandra – Stagione 1 Episodio 10 – Cuore di pietra

03:00 – The Murder Shift – Stagione 2 Episodio 4 – Cenere di platino

04:00 – The Murder Shift – Stagione 2 Episodio 5 – Un gioco pericoloso

05:00 – The Murder Shift – Stagione 2 Episodio 6 – Identikit di un omicida

Rai Premium

19:20 – Una grande famiglia

21:20 – The Voice Senior

00:10 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

00:55 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

01:40 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

02:25 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

03:05 – Piloti

03:30 – Crociere di nozze: Viaggio di nozze nel Mar Baltico

Mediaset Extra

19:00 – ZELIG CIRCUS

21:11 – ZELIG

00:36 – AVANTI UN ALTRO STORY

01:28 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:35 – NON E’ LA RAI

02:17 – NON E’ LA RAI

03:12 – NON E’ LA RAI

04:07 – NON E’ LA RAI

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – Chi cerca trova – Stagione 7 Episodio 2

19:45 – Chi cerca trova – Stagione 7 Episodio 3

20:45 – Chi cerca trova – Stagione 7 Episodio 4

21:45 – Chi cerca trova – Stagione 7 Episodio 5

22:45 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 9

23:40 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 10

00:35 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 11

01:30 – Chi cerca trova – Stagione 16 Episodio 12

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:49 – IL TORNASOLE

19:03 – Santa Messa

20:01 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg 2000

20:54 – Soul

21:23 – Amy

23:04 – Dear Eleanor

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Amando Te

19:30 – A Casa di Emy

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – SportivaMente

22:00 – Accademia da Leoni

22:30 – Jeronimo

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Terre d’Olio

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Paese Che Vai

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Wild Places

20:00 – Viaggi Straodinari

21:00 – K Around The World

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

23:30 – SUPER MERCATO

01:00 – GLI OCCHI DEL DELITTO Jennifer Eight

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Memory

20:30 – Motor – Cube

21:00 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – E Quindi?!

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Destinazione Svizzera

23:30 – Salirò

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Musei e divulgazione scientifica

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Dibattito Elezioni comunali 2024

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Storie

La2

18:00 – Orizzonti di sport

18:30 – La domenica sportiva Le immagini del week end

20:05 – Ciclismo: Classiche 2024 – Parigi – Roubaix (R) 60 min

21:05 – Tomb Raider

23:00 – Sguardi – Artista a modo mio

23:55 – La domenica sportiva (R) Le immagini del week end

01:25 – Automobilismo: Formula Uno 2024 – Gran Premio del Giappone (R) Da Suzuka (JPN)

03:30 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

Rai Sport +HD

20:25 – Pallavolo

00:00 – Parigi-Roubaix

02:40 – Pallanuoto

04:00 – Motocross

05:00 – Motocross

SuperTennis

19:00 – Supertennis Today

19:15 – Challenger Barletta (replica)

21:15 – Race to Foro ATA Battisti

21:30 – LIVE Challenger Città del Messico

23:30 – ATP Roma 2021 Djokovic vs Nadal

00:00 – LIVE Challenger Città del Messico

02:00 – Challenger Barletta (replica)

04:00 – Challenger Città del Messico (replica)

Euro Sport

18:45 – Ciclismo – Parigi-Roubaix – Stagione 2024 – Prova M

19:30 – Sport Invernali – Mondiali M – Stagione 2024 – Finale

21:30 – Ciclismo – Parigi-Roubaix – Stagione 2024 – Prova M

00:00 – Sport Invernali – Mondiali M – Stagione 2024 – Finale

01:30 – Atletica – Maratona di Parigi – Stagione 2024

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Zambia-Tanzania (diretta)

20:00 – Post partita Coppa d’Africa (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Coppa d’Africa Sud Africa-Namibia

02:30 – Si Live 24

03:00 – Coppa d’Africa Marocco-Congo

Rai Gulp

18:05 – Oblo’ – Notizie da smacchiare

18:20 – Spooky Wolf

18:30 – Spooky Wolf

18:45 – Kung fu panda – Il cavaliere dragone

19:10 – Agent 203

19:35 – Il piccolo yeti e la citta’ invisibile

20:00 – Crush – La storia di Diego

20:30 – L’inventore di giochi

Rai YoYo

18:00 – Pip and Posy

18:05 – Pip and Posy

18:15 – Pip and Posy

18:20 – Pip and Posy

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Bing

18:45 – Bing

Boing

18:00 – Lego DC Comics Super Heroes: The Flash – Il fulcro della velocita’

19:10 – Looney Tunes Cartoons

21:15 – Doraemon

22:10 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:10 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 10

18:35 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 3 Episodio 5

18:55 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 3 Episodio 6

19:20 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 11B

19:45 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 12

20:05 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 13

20:30 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 14

20:55 – Curioso come George – Stagione 13 Episodio 15

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 36

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 37

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 38

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 40

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 42

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 43

19:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 7

19:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 8

DeaKids

18:05 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 15 – Il chip di Patato

18:20 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 2 Episodio 16 – Il matrimonio della Torta Principessa

18:35 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 10 – Bilk latte di campagna

18:45 – Il Barbiere Pasticciere – Stagione 3 Episodio 11 – Le tre Torte di Riso

18:55 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 20 – Una dolce sfida

19:20 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 21 – Flipper

19:50 – Megagame – Stagione 2 Episodio 1 – Lavori forzati/ Spy challenge

20:10 – Megagame – Stagione 2 Episodio 2 – Mega puzzle/ Palloncini

Super

18:10 – Henry Danger

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:20 – Appresso alla musica

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Nabucco (Piacenza, 2004)

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:05 – Taxi Teheran

00:25 – Tuttifrutti

00:50 – Rai News Notte

00:55 – Dorian, l’arte non invecchia

Rai Storia

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Grandi della TV

19:55 – Speciale Aldo Moro 7/4/78 Tg2 Studio Aperto

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Bye bye Germany

22:50 – Cronache di terra e di mare

Rai Scuola

18:00 – Oggi è

18:30 – Progetto Scienza 2023 Prima TV per Rai

19:15 – Animali innamorati

20:10 – Doc Divulgativi

21:00 – Progetto Scienza Files

21:05 – La storia dell’elettricità

22:00 – Progetto Scienza Files

22:05 – Le meraviglie dei dati

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 1 – Mini MK1

19:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 2 – TVR Griffith

20:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 5 – Jeep CJ-7 Renegade

21:15 – Ingegneria degli Epic Fail – Stagione 4 Episodio 6

22:15 – Ingegneria perduta – 1^TV – Stagione 8 Episodio 7

23:15 – Ingegneria perduta – Stagione 8 Episodio 6

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 12 – La Mazda RX7

01:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 13 – Porsche 996

DMAX

18:00 – LBA Serie A (live)

20:30 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 10

21:25 – Airport Security: Spagna – Stagione 7 Episodio 1

23:15 – Blindati: viaggio nelle carceri – Stagione 3 Episodio 4 – Filippine. 2a parte

00:10 – Blindati: viaggio nelle carceri – Stagione 3 Episodio 3 – Filippine. 1a parte

01:05 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 4 Episodio 1 – Ti senti fortunato?

02:00 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 4 Episodio 2 – Linea di fuoco

02:55 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 4 Episodio 3 – Spericolati

Focus TV

18:00 – I TESORI PERDUTI DELL’ANTICA ROMA – I SEGRETI DEL COLOSSEO

19:00 – L’enigma di Cleopatra

21:05 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

23:00 – INCONTRI RAVVICINATI NEL MERAVIGLIOSO MONDO DEGLI ANIMALI – GLI ANIMALI DEGLI AMBIENTI ESTREMI

00:00 – Vita da preda

01:00 – WILD FIGHTERS – NATI PER COMBATTERE – LA LOTTA PER IL CIBO

02:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO II – FUORI POSTO

02:41 – TGCOM24 BREAKING NEWS

RealTime

18:50 – Il castello delle cerimonie – Stagione 6 Episodio 10 – La comunione di Giovanna

19:30 – Il castello delle cerimonie – Stagione 6 Episodio 11 – Il matrimonio di Pasqualina e Giuseppe

20:10 – Il castello delle cerimonie – Stagione 6 Episodio 12 – Il matrimonio di Lucia e Gennaro

20:50 – Il castello delle cerimonie – Stagione 4 Episodio 10 – Il matrimonio di Maria e Pasquale

21:20 – Il castello delle cerimonie – Stagione 4 Episodio 11 – Il matrimonio di Giangaspare e Carmela

21:50 – Il castello delle cerimonie – Stagione 4 Episodio 12 – La comunione di Carmen e Emily

22:20 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – Stagione 6 Episodio 12 – Sogni – Prima TV

00:15 – La clinica della pelle – Stagione 6 Episodio 4 – Stranezze della natura

Discovery Channel

18:00 – River Monsters – Stagione 1 Episodio 1 – Piranha

19:00 – River Monsters – Stagione 1 Episodio 2 – Pesce alligatore

20:00 – River Monsters – Stagione 1 Episodio 3 – Pesce siluro

21:00 – I segreti delle strutture: Spagna – Stagione 1 Episodio 3 – Strutture romane – Prima TV

21:55 – I segreti delle strutture: Spagna – Stagione 1 Episodio 1 – Monumenti leggendari

22:50 – I segreti delle strutture – Stagione 2 Episodio 2 – I segreti della Sfinge

23:45 – Come funziona l’Universo – Stagione 7 Episodio 1 – Stelle di neutroni

00:40 – Come funziona l’Universo – Stagione 7 Episodio 2 – Supernovae

Sky Uno

19:05 – Pechino Express – Stagione 11 Episodio 5

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 3 – Emilia Romagna – Pet Friendly

22:25 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 4 – Trieste

23:35 – Pechino Express – Stagione 11 Episodio 5

01:45 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 13

02:35 – Quattro matrimoni – Stagione 2 Episodio 14

03:25 – Case da milionari LA – Stagione 12 Episodio 4

04:25 – Case da milionari LA – Stagione 12 Episodio 5

Sky Cinema 1

19:35 – Antigang Nell’ombra del crimine

21:15 – The Palace

23:00 – Call My Agent Italia – Stagione 2 Episodio 5

23:55 – Call My Agent Italia – Stagione 2 Episodio 6 – Finale di Stagione

00:55 – Spider-Man: Homecoming

03:05 – Chief Of Station Verita’ a tutti i costi

04:50 – Papa’ scatenato

SKY Cinema Family

19:20 – Piovono polpette 2 La rivincita degli avanzi

21:00 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio

23:00 – La volpe e la bambina

00:40 – La marcia dei pinguini Il richiamo

02:05 – Elf

03:40 – Khumba Cercasi strisce disperatamente

05:05 – La gang del bosco

Sky Cinema Romance

19:10 – Fantasie

21:00 – La quattordicesima domenica del tempo ordinario

22:45 – Ti odio, ti lascio, ti…

00:35 – Country Strong

02:30 – L’uomo che ama

04:05 – Una sirena a Parigi

05:45 – Ragione e sentimento

Sky Cinema Collection

18:50 – Robin Hood

21:15 – American Gangster

23:55 – Quel treno per Yuma

01:55 – Un’ottima annata A Good Year

03:55 – Nessuna verita’

Sky Cinema Action

18:45 – American Sniper

21:00 – La guerra dei mondi

23:00 – The Foreigner

01:00 – La prima missione

02:30 – Police Story

04:10 – Police Story 2

05:55 – City Hunter Il film

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV