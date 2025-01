Su Rai Uno Leopardi, su Canale 5 Amore e vendetta-Zorro. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 7 gennaio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 7 gennaio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Un uomo felice. Jean Leroy, sindaco conservatore di una piccola città della Bretagna, Pais-de-Calais, è nel bel mezzo della campagna elettorale per la sua rielezione. Edith, sua moglie da quarant’anni, gli annuncia il suo proposito di cambiare sesso. Jean le chiede però di posticipare la sua transizione all’indomani delle elezioni. Edith accetta ma le voci iniziano presto a diffondersi. Su Rai 4 dalle 21.10 Copshop – Scontro a fuoco. Il truffatore Teddy Murretto è in fuga nel deserto del Nevada inseguito dal sicario Bob Viddick. Per mettersi al sicuro, si fa arrestare dalla giovane agente Valerie Young. Tuttavia, anche in prigione dovrà fare conti con l’acerrimo nemico che pur di portare a compimento il suo lavoro, si fa rinchiudere di fronte al suo obiettivo. Su Rai Movie dalle 21.10 Il pianeta delle scimmie. L’astronauta George Taylor, insieme ai colleghi Landon e Dodge, parte per esplorare un nuovo mondo. La missione fallisce quando l’astronave Icarus precipita su un pianeta sconosciuto. Qui scoprono di essere catapultati in un passato remoto, dove scimmie intelligenti dominano esseri umani primitivi.

Su Italia 1 dalle 21.28 Attacco al potere 2. E’ in atto un complotto per uccidere i capi di Stato piu’ potenti della Terra, tra cui il presidente USA. La sua vita e’ nelle mani di Mike Banning, agente dell’MI-6. Su Sky Cinema 1 dalle 21.15 Omicidio nel West End. Londra, West End, 1953. Durante i festeggiamenti per la centesima rappresentazione di Trappola per topi, celebre opera teatrale di Agatha Christie, il regista Leo Köpernik, che dovrebbe dirigere l’adattamento cinematografico dell’opera, viene brutalmente assassinato nel backstage del New Ambassadors Theatre, e il suo cadavere rinvenuto sul palco dello stesso teatro.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 Leopardi – Il poeta dell’infinito. Napoli, 1837. Giacomo Leopardi è morto: Antonio Ranieri lotta per dargli degna sepoltura ripercorrendo la sua vita fatta di genialità ma anche di passionale ribellione al sistema politico ed ecclesiastico. Sfogando la sua frustrazione sui libri e nella riflessione, il giovane poeta troverà ispirazione per la sua lirica immortale: L’infinito. Su Canale 5 dalle 21.33 Amore e vendetta – Zorro – PrimaTv. Diego de la Vega torna in California per vendicare l’omicidio del padre e scopre di essere stato scelto da Corvo Notturno per assumere il ruolo di Zorro.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.13 E’ sempre Cartabianca. Talk di attualita’ e politica, approfondita e commentata dagli ospiti. Bianca Berlinguer conduce dando voce a tutte le opinioni.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Ma… Diamoci del tour! In Europa. Enrico Brignano parte per una tournée teatrale in Europa e racconta con i suoi occhi e le sue parole Amsterdam, Colonia, Monaco, Londra, Parigi, Bruxelles, Zurigo, Basilea e Barcellona.