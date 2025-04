Su Rai Uno Morgane – Detective geniale, su Canale 5 Il Turco. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 8 aprile 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 8 aprile 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Run. Chloe è una ragazza adolescente disabile di cui la madre si prende cura fin da piccola. Il comportamento della donna però, così legata morbosamente a sua figlia, risulta inquietante e invadente, crescendo la ragazza in totale isolamento e controllando ogni sua mossa. Questa morbosità materna spinge la ragazza a mettere in discussione il rapporto con il genitore e indagare sulle sue presunte patologie.

Su Rai Movie alle 21.10, Mangia prega ama, Stati Uniti, oggi. Liz Gilbert ha tutto, ma non ciò che vuole davvero. Per capirlo, lascia tutto e torna dallo sciamano balinese che le ha instillato il dubbio. Prima, però, si ferma a Roma per il piacere del cibo e in India per la spiritualità. Troverà ciò che cerca? Su Sky Cinema dalle 21.15 Venom. La furia di Carbnage. Nel 1996 un giovane Cletus Kasady osserva impotente il suo amore, Frances Barrison, venire portata via dal riformatorio di St. Estes al Ravencroft Institute

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 Morgane – Detective geniale.Morgane si ritrova al fianco di Karadec per risolvere un nuovo caso, l’omicidio di una donna che sembra essere collegato a quello di altre tre vittime, tutte donne, tutte uccise di sabato; Morgane è certa che si tratti di un serial killer. Nel frattempo, il rapporto tra Gilles e Afida prende una deriva inaspettata. Su Canale 5 dall 21,35 Il turco. “Mai fidarsi di un turco! I turchi sono nostri nemici”. E invece…1683: Balaban, un soldato ottomano condannato a morte, si rifugia nel tranquillo villaggio italiano di Moena.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Stasera tutto è possibile. Undicesima edizione del comedy show più frizzante della tv, in cui personaggi dello spettacolo si mettono alla prova per portare il sorriso e il buonumore nelle case degli Italiani.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Un giorno in pretura. Roberta Petrelluzzi ripercorre il processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli. È il 7 agosto 2019 quando un colpo di pistola rompe la quiete del Parco degli Acquedotti: un’esecuzione in pieno giorno, sotto gli occhi di numerosi testimoni. A terra c’è Fabrizio Piscitelli, noto come ‘Diabolik’, leader ultrà della Lazio, figura controversa tra politica e narcotraffico. Le indagini si snodano tra omertà e reticenze, fino a un unico imputato: Raul Calderon, argentino di 55 anni. Su Italia 1 dalle 21.17 Le Iene show. Una versione piu’ scherzosa e leggera del programma ideato 28 anni fa da Davide Parenti. Ospiti e giochi per il pubblico a casa. Conducono Veronica Gentili e Max Angioni. Su Rete 4 dalle 21.23 E’ sempre Cartabianca. Talk di attualita’ e politica, approfondita e commentata dagli ospiti. Bianca Berlinguer conduce dando voce a tutte le opinioni.