Su Rai Tre Il ricordo di Raffaella Carrà, su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza. Guida ai programmi Tv della serata dell’8 luglio 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 8 luglio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Rai Movie alle 21.10 propone The crew Missione impossibile. Durante un volo in Asia l’equipaggio di un aereo passeggeri è costretto a impegnarsi in una missione di salvataggio su un’isola vulcanica. Tensione, azione e pericolo dietro l’angolo. Su Italia 1 dalle 21.23 Primo capitolo dell’adrenalinica saga, tra rombi di motori e gare clandestine. Vin Diesel e’ Dom Toretto, asso delle corse e Paul Walker l’agente O’Conner. Su Sky Cinema dalle 21.15 Gli ultimi fuorilegge. Un gruppo di fuorilegge guidata da Dutch Albert prende il controllo di una pacifica cittadina della frontiera americana. Patrick Tate, un impresario di pompe funebri irlandese, ne trae vantaggio fino a quando non sarà la sua stessa famiglia, composta dalla moglie e due bambini, a essere messa in pericolo costringendolo ad imbracciare le armi e dichiarare guerra al gruppo di fuorilegge. Su Rete 4 dalle 21.30 L’ allenatore nel pallone. Oronzo Cana’, allenatore disoccupato, viene ingaggiato dalla Longobarda, squadra di calcio neopromossa in serie A. Su Sky Cinema 1 Cena con delitto. Massachusetts. Il famoso scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella propria camera. Una settimana dopo, i parenti sono convocati per essere interrogati: tutto lascia pensare che si sia trattato di un suicidio. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 American Sniper. Chris Kyle è un tiratore scelto arruolato nei Navy SEAL e sposato con Tanya. Una volta terminata l’istruzione militare, l’uomo viene inviato in missione a Falluja, in Iraq, dove viene impiegato come cecchino per proteggere i suoi commilitoni. Su Iris dalle 21 Ballistic. L’agente segreto Robert Gant ha rubato un dispositivo nanotecnologico che si impianta nel corpo umano e uccide la persona all’istante se attivato, provocando un improvviso infarto fatale.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Doc – Nelle tue mani. Andrea Fanti perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale e, per la prima volta, si ritrova ad essere non più il medico brillante e autorevole di sempre ma un semplice paziente. Con una vita amputata di ricordi, l’uomo precipita in un mondo sconosciuto dove i suoi cari sono improvvisamente diventati degli estranei e l’ospedale è l’unico posto in cui si sente veramente a casa. Ispirato alla vicenda del dottor Pier Dante Piccioni. Su Rai Due dalle 21.20 Squadra Speciale Cobra 11. Un istruttore di arrampicata sta allenando un gruppo di ragazzi con precedenti penali, con cui ha in programma un’escursione sul Monte Bianco. Due sere prima della partenza la sua figliastra, con cui aveva intessuto una relazione, ha un incidente e cade con la sua auto nel lago. Su Rai 4 dalle 21.20 Mc Gyver. Mac e il suo team solo alla ricerca di una donna che ha informazioni preziose sul Codex, ma l’identità del loro obiettivo è sconosciuta

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre alle 21.20 A raccontare comincia tu. In ricordo di Raffaella Carrà.

DOCUMENTARI

Su Canale 5 dalle 21.33 torna Viaggio nella grande bellezza.

Guida tv di giovedì 8 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – DOC – Nelle tue mani

23:45 – Tg1 Sera

23:50 – Cose Nostre

00:55 – Rai – News24

01:30 – I sovversivi

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 Flash L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – S.W.A.T.

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Caro Marziano

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Benvenuti a casa mia

23:00 – Premio Strega

Rai 4

18:20 – Scorpion 3

19:05 – Scorpion 3

19:50 – Criminal Minds 8

20:35 – Criminal Minds 8

21:20 – MacGyver 5

22:05 – MacGyver 5

22:55 – MacGyver 5

23:40 – The Perfect Guy

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA PRESENTA: ASSISI E ORVIETO

Italia 1

18:14 – CAMERA CAFE’ – NUDA PROPRIETA’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – QUATTRO ROUND

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – COSPIRAZIONE

21:20 – FAST AND FURIOUS – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:16 – ARROW III – RIMASTO INDIETRO

19:19 – PERSON OF INTEREST – QUATTRO NUMERI

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA CONFIGURAZIONE ABITATIVA

20:42 – THE BIG BANG THEORY VI – LA PECULIARITA’ DEL NUMERO 43

21:04 – HUNTER’S PRAYER – IN FUGA – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – HUNTER’S PRAYER – IN FUGA – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ’21 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 7 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:27 – L’ ALLENATORE NEL PALLONE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

Cine 34

19:02 – A CENA CON… – DIN DON – IL RITORNO

21:00 – PEREZ. – 1 PARTE

22:00 – TGCOM24

22:05 – METEO.IT

22:07 – PEREZ. – 2 PARTE

22:54 – INDIVISIBILI

00:56 – IL TUO DOLCE CORPO DA UCCIDERE

02:40 – ANCORA UNA VOLTA PRIMA DI LASCIARCI

19:02 – A CENA CON… – DIN DON – IL RITORNO

21:00 – PEREZ. – 1 PARTE

22:00 – TGCOM24

22:05 – METEO.IT

22:07 – PEREZ. – 2 PARTE

22:54 – INDIVISIBILI

00:56 – IL TUO DOLCE CORPO DA UCCIDERE

02:40 – ANCORA UNA VOLTA PRIMA DI LASCIARCI

Rai Movie

19:05 – Il conte Tacchia

21:10 – The crew – Missione impossibile

22:55 – L’albatross – Oltre la tempesta

01:10 – Charlie Countryman deve morire

03:00 – White God – Sinfonia per Hagen

05:00 – Tutti figli di Mammasantissima

19:05 – Il conte Tacchia

21:10 – The crew – Missione impossibile

22:55 – L’albatross – Oltre la tempesta

01:10 – Charlie Countryman deve morire

03:00 – White God – Sinfonia per Hagen

05:00 – Tutti figli di Mammasantissima

Paramount Network

18:40 – La casa nella prateria Stagione 2 Episodio 20

19:40 – Strega per Amore Stagione 1 Episodio 14

20:10 – Strega per Amore Stagione 1 Episodio 15

20:40 – Strega per Amore Stagione 1 Episodio 16

21:10 – Duplex – Un Appartamento per Tre

23:00 – Tutte le cose che non sai di lui

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 23

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 24

18:40 – La casa nella prateria Stagione 2 Episodio 20

19:40 – Strega per Amore Stagione 1 Episodio 14

20:10 – Strega per Amore Stagione 1 Episodio 15

20:40 – Strega per Amore Stagione 1 Episodio 16

21:10 – Duplex – Un Appartamento per Tre

23:00 – Tutte le cose che non sai di lui

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 23

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 24

Iris

19:15 – RENEGADE I – LA BANDA DI RENO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA VENDETTA DEI MCLAINS

21:00 – BALLISTIC

22:57 – ALFABETO

23:13 – I 3 DELL’OPERAZIONE DRAGO

01:14 – A DERIVA

02:53 – CIAKNEWS

02:57 – CRONISTI D’ASSALTO

19:15 – RENEGADE I – LA BANDA DI RENO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA VENDETTA DEI MCLAINS

21:00 – BALLISTIC

22:57 – ALFABETO

23:13 – I 3 DELL’OPERAZIONE DRAGO

01:14 – A DERIVA

02:53 – CIAKNEWS

02:57 – CRONISTI D’ASSALTO

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Basilicata – Via Herculea

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe

21:30 – I delitti del BarLume – Azione e reazione

23:15 – Gomorra – La serie Ep. 1

00:15 – Gomorra – La serie Ep. 2

01:15 – The Foreigner – Lo straniero

03:00 – Lady Killer Ep. 7

04:00 – Lady Killer Ep. 8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Basilicata – Via Herculea

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe

21:30 – I delitti del BarLume – Azione e reazione

23:15 – Gomorra – La serie Ep. 1

00:15 – Gomorra – La serie Ep. 2

01:15 – The Foreigner – Lo straniero

03:00 – Lady Killer Ep. 7

04:00 – Lady Killer Ep. 8

Italia 2

18:00 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – MONNA LISA SORRIDE DUE VOLTE

18:30 – JOEY – LA FESTA PER ALEX

18:55 – JOEY – L’INCENDIO

19:20 – JOEY – IL FINTO FIDANZATO

19:45 – JOEY – UN CRITICO… PARTICOLARE

20:15 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UNA NUOVA AMICIZIA

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SCHELETRI E GABBIE

21:15 – WARRIOR

18:00 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – MONNA LISA SORRIDE DUE VOLTE

18:30 – JOEY – LA FESTA PER ALEX

18:55 – JOEY – L’INCENDIO

19:20 – JOEY – IL FINTO FIDANZATO

19:45 – JOEY – UN CRITICO… PARTICOLARE

20:15 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UNA NUOVA AMICIZIA

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SCHELETRI E GABBIE

21:15 – WARRIOR

La 5

18:10 – UNA MAMMA PER AMICA III – L’AMORE NON HA ETA’

19:10 – LOVE IS IN THE AIR

20:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:10 – PICCOLO GRANDE AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – PICCOLO GRANDE AMORE – 2 PARTE

00:25 – UNA MAMMA PER AMICA III – LA CENA DA EMILY

18:10 – UNA MAMMA PER AMICA III – L’AMORE NON HA ETA’

19:10 – LOVE IS IN THE AIR

20:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:10 – PICCOLO GRANDE AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – PICCOLO GRANDE AMORE – 2 PARTE

00:25 – UNA MAMMA PER AMICA III – LA CENA DA EMILY

NOVE

18:35 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.3

19:30 – Ristoranti da incubo – Tutto in 24 ore 2′ Stagione Ep.3

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 3′ Stagione Ep.35

21:25 – I pinguini di Mr. Popper

23:25 – Bad Boys II

01:25 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.6

01:50 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.7

02:15 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.8

18:35 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.3

19:30 – Ristoranti da incubo – Tutto in 24 ore 2′ Stagione Ep.3

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 3′ Stagione Ep.35

21:25 – I pinguini di Mr. Popper

23:25 – Bad Boys II

01:25 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.6

01:50 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.7

02:15 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.8

Cielo

18:15 – Ospitalità insolita Piemonte: alter hotel

18:45 – Ospitalità insolita Sicilia: Atelier sul Mare

19:15 – Affari al buio Puntare in alto

19:45 – Affari al buio Sotto pressione

20:15 – Affari di famiglia Terminator Machine

20:45 – Affari di famiglia Tracce di Saddam

21:15 – Il legionario

23:15 – Maliziosamente

18:15 – Ospitalità insolita Piemonte: alter hotel

18:45 – Ospitalità insolita Sicilia: Atelier sul Mare

19:15 – Affari al buio Puntare in alto

19:45 – Affari al buio Sotto pressione

20:15 – Affari di famiglia Terminator Machine

20:45 – Affari di famiglia Tracce di Saddam

21:15 – Il legionario

23:15 – Maliziosamente

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

23:30 – Jerry Maguire

01:00 – TG LA7 Notte

02:00 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

02:30 – L’Aria che Tira Estate (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – Cuochi e Fiamme

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – American Gigolò

23:50 – The international

02:10 – The Dr. Oz Show

03:00 – I menù di Benedetta

Spike

18:00 – Merlin Stagione 5 Episodio 12

19:00 – Merlin Stagione 5 Episodio 13

19:50 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 01

20:40 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 02

21:30 – Yellowstone Stagione 1 Episodio 04

22:30 – Yellowstone Stagione 1 Episodio 05

23:30 – Yellowstone Stagione 1 Episodio 06

00:30 – Spartacus – La vendetta Stagione 3 Episodio 08

Food Network

18:05 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 3′ Stagione Ep.8

19:15 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.2

20:30 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 3′ Stagione Ep.9

21:40 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.3

22:55 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 3′ Stagione Ep.10

00:05 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.4

01:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 3′ Stagione Ep.11

02:30 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:20 – THE MENTALIST IV – CARTELLINO ROSSO PER JANE

19:15 – THE MENTALIST IV – LA RAGAZZA DAL VESTITO ROSSO

20:15 – THE CLOSER III – L’ARCHIVIO

21:10 – THE CLOSER III – FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI – II PARTE

22:00 – THE CLOSER III – FRATELLI DI SANGUE – I PARTE

22:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – GIUSTIZIA MANIPOLATA

23:45 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – L’INCUBO DI OGNI GENITORE

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – TOLLERANZA ZERO

GIALLO TV

18:10 – Profiling 2′ Stagione Ep.12

19:15 – Law & Order 20′ Stagione Ep.7

20:15 – Law & Order 20′ Stagione Ep.8

21:10 – L’ispettore Barnaby 19′ Stagione Ep.3

23:10 – Elementary 3′ Stagione Ep.23

00:10 – Elementary 3′ Stagione Ep.24

01:05 – Law & Order 9′ Stagione Ep.21

02:00 – Law & Order 9′ Stagione Ep.22

Rai 5

18:35 – Petruska concerti

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Serge Lifar: a passi di danza verso il futuro

20:20 – Citta’ segrete

21:15 – Mutter e Barenboim per Beethoven

23:00 – Prima della Prima

23:30 – John Lennon: Gimme some truth

00:30 – Elvis Classic Broadcasts

Rai Premium

18:15 – Che Dio ci aiuti 3

19:15 – Un passo dal cielo 5

21:20 – Rex

22:10 – Rex

23:00 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno 2

00:50 – La Squadra 6

02:35 – Blu Notte – Misteri italiani

03:20 – Un ciclone in convento 18

Mediaset Extra

18:40 – COLORADO

21:10 – ZELIG

23:55 – COLORADO

02:48 – TGCOM24

02:50 – COLPO GROSSO

03:20 – COLPO GROSSO

03:50 – COLPO GROSSO

04:25 – ZIG ZAG

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Mi Amor

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:27 – TG 2000

19:02 – Santa Messa

19:35 – Le parole della fede

20:01 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:54 – Assassinio al galoppatoio

22:24 – Indagine ai confini del sacro

22:54 – La compieta

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 12

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 13

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 14

21:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 15

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 02

22:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 03

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – B-LAB

21:00 – DIRETTA STADIO SPECIALE EUROPEI

00:00 – B-LAB

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG + METEO

20:30 – CAS UN GIORNO DA PAOLO GUGLIELMONI

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTOs

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – MEZZORA PER VOI PILATES TG

19:00 – TELEVENDITE

19:30 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – CASH

20:30 – NON è POLITICAMENTE SCORRETTO FILIPPO LOMBARDI

21:00 – BLU SPORT UN GIORNO DA – CHRISTA RIGOZZI

22:00 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – DAVIDE VAN DE SFROOS

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – I misteri di Murdoch – Ombre di grigio Telefilm

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Vacanze a km 0 – … in Valle Bavona 19:30 • 25 min

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Sei Centro

La2

20:15 – Eurolandia.ch Presenta Serena Bergomi

20:40 – Ciclismo: Tour de France 2021 – Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes (R) 12. tappa

21:00 – Gold – La grande truffa

22:55 – L’amore perdona

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:00 – Giro d’Italia Donne Ciclismo 2021: Giro Rosa – 7a Tappa

18:30 – Tg Sport TG Sport

18:50 – Perle di Sport

19:35 – Radio Corsa Radiocorsa

20:15 – Tour de France Ciclismo: Tour di Sera 2021

20:30 – Tiro a Volo

21:30 – Perle di Sport

22:30 – Football Americano

Rai Sport

18:00 – Giro d’Italia Donne Ciclismo 2021: Giro Rosa – 7a Tappa

18:30 – Tg Sport TG Sport

18:50 – Perle di Sport

19:35 – Radio Corsa Radiocorsa

20:15 – Tour de France Ciclismo: Tour di Sera 2021

20:30 – Tiro a Volo

21:30 – Perle di Sport

22:30 – Football Americano

SuperTennis

18:30 – LIVE WTA 250 Amburgo

21:00 – Supertennis Today Speciale Wimbledon

21:05 – Wimbledon Il match del giorno

00:00 – Supertennis Today Speciale Wimbledon

00:30 – Wimbledon Juniores

02:30 – WTA 250 Amburgo (replica)

04:00 – Wimbledon Juniores

Euro Sport

18:45 – Automobilismo Mondiale WTCR Gara 1

19:15 – Automobilismo Mondiale WTCR Gara 2

20:00 – Ciclismo Tour de France

21:45 – Equitazione Equitazione Salto ad ostacoli

22:45 – Arti marziali Karate Differita

23:45 – Rally Silk Way 7a tappa Differita

00:00 – Ciclismo Tour de France

01:30 – Biliardo Mondiale Semifinali (da Sheffield, Gran Bretagna)

SportItalia

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:10 – Lost in Oz

18:35 – Marvel’s Avengers: Black Panther

19:00 – A casa di Raven

19:25 – E’ arrivata la felicita’

19:30 – Lucas etc.

19:35 – Lucas etc.

19:45 – Lucas etc.

19:55 – Jams 3

Rai YoYo

18:00 – Oreste, che storia!

18:10 – Bing

18:20 – Bing

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Le Canzoni di Masha

18:45 – Masha e Orso

18:50 – Masha e Orso

19:00 – Masha e Orso

Boing

18:00 – We bare bears Story

19:00 – Clarence

19:25 – Clarence

19:50 – Craig New

20:25 – Craig ®

20:50 – DC Super Hero Girl

21:55 – L’isola degli Eroi S1+S2+Spagna

22:05 – Adventure Time – Missione Finntastica Dragon Ball Super

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:15 – Paw Patrol

18:40 – Paw Patrol

19:10 – Blaze e le Megamacchine

19:35 – Blaze e le Megamacchine

20:00 – Tom & Jerry

20:30 – Doraemon

20:55 – Doraemon

Frisbee

18:05 – Curioso come George 3′ Stagione Ep.8

18:30 – Yoko 1′ Stagione Ep.17

18:40 – Yoko 1′ Stagione Ep.43

18:50 – Yoko 1′ Stagione Ep.18

19:00 – Yoko 1′ Stagione Ep.45

19:20 – Yoko 1′ Stagione Ep.19

19:30 – Yoko 1′ Stagione Ep.20

19:40 – Yoko 1′ Stagione Ep.44

K2

18:00 – I Dalton 2′ Stagione Ep.21

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.50

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.51

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.1

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.2

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.3

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.4

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.5

DeaKids

18:15 – Trolls: la festa continua! Poppy Horror Picture Show / Coraggio signor Dinkles

18:45 – Trolls: la festa continua! I giochi da festa / Storie troll

19:10 – Robin Hood alla conquista di Sherwood Banditi per gioco

19:25 – Robin Hood alla conquista di Sherwood Il buono, il brutto e il cattivo

19:35 – Mako Mermaids – Vita da tritone La Pozza della Luna

20:05 – Mako Mermaids – Vita da tritone Sirene sulla terraferma

20:35 – Maggie & Bianca Fashion Friends Voci di corridoio

20:50 – Maggie & Bianca Fashion Friends Punti di vista

Super

18:15 – Spyders

18:40 – Spyders

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Piscine da pazzi 1′ Stagione Ep.3

19:20 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.1

20:15 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.10

21:10 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.7

22:05 – Casa fuori dal comune – 1^TV 2′ Stagione Ep.13

22:30 – Casa fuori dal comune – 1^TV 2′ Stagione Ep.14

22:55 – Casa fuori dal comune 2′ Stagione Ep.11

23:20 – Casa fuori dal comune 2′ Stagione Ep.12

Rai Storia

18:30 – Italia: viaggio nella bellezza

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Viva la Storia

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Il grande viaggio dei Vichinghi

22:10 – Il grande viaggio dei Vichinghi

23:10 – Cronache dall’impero

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.2

19:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.19

20:20 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.5

21:20 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.6

22:15 – Texas Metal – 1^TV 4′ Stagione Ep.7

23:10 – Texas Metal – 1^TV 4′ Stagione Ep.8

00:05 – Salt Lake Garage 7′ Stagione Ep.3

01:00 – Salt Lake Garage 7′ Stagione Ep.4

DMAX

18:30 – I pionieri dell’oro 5′ Stagione Ep.14

19:30 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.15

20:30 – Nudi e crudi 3′ Stagione Ep.1

21:25 – Undercut: l’oro di legno – 1^TV 4′ Stagione Ep.1

22:30 – Predatori di gemme 4′ Stagione Ep.4

23:25 – Predatori di gemme – 1^TV 4′ Stagione Ep.5

00:20 – Cacciatori di fantasmi 10′ Stagione Ep.8

01:15 – Case infestate: fuori in 72 ore 3′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:00 – L’enigma del volo MH370

19:00 – MEGA DISASTRI I – TORNADO: LA FINE DI CHICAGO?

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVII – MANOVRE LETALI

21:15 – LA TERRA DOPO L’UOMO I – IL DESTINO DI UNA NAZIONE

22:15 – LA TERRA DOPO L’UOMO I – LA FINE DEI METALLI

23:15 – COME FUNZIONA L’IKEA?

00:15 – MONDI SOTTERRANEI – LA FORTEZZA DI FESTUNG, I TUNNEL DI WILLIAMSON E IL BLACK HOLE TRAIN

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA IX – DISASTRO ALL’IDROSCALO DI MIAMI

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Noemi e Matteo vs. Umberto e Damiano

19:25 – Cortesie per gli ospiti Gioia e David vs. Giorgia e Sonia

20:25 – D’amore e d’accordo Ep. 4 Prima TV

21:25 – Matrimonio a prima vista USA Ep. 2 Prima TV

23:00 – Matrimonio a prima vista USA Seconda possibilità Prima TV

00:10 – Piedi al limite Unghie del piede Prima TV

01:00 – Piedi al limite Follia

01:50 – Piedi al limite Catastrofe

Rai Scuola

18:30 – Shakespeare’s tragic heroes

19:00 – Enciclopedia infinita Dante Alighieri

19:30 – Storie della Letteratura

20:00 – Digital World

20:30 – La Scuola in tv 2021 Istruzione degli Ad

21:05 – Science & The City

21:35 – Newton

22:00 – La nascita dei Continenti

LaF

18:00 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.7

18:30 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.8

19:05 – RED – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.4

20:10 – Red – Torno a vivere in Italia 1′ Stagione Ep.4

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.8

21:10 – RED – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.5

22:10 – RED – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.6

23:10 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans Senza rimpianti

19:05 – The Last Alaskans Inseguito

20:00 – The Last Alaskans Ora o mai più

21:00 – Indagini paranormali con Josh Gates Fantasmi nella palude

21:55 – Indagini paranormali con Josh Gates Storie di streghe

22:50 – Indagini paranormali con Josh Gates L’uomo falena

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 7

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 8

Sky Uno

18:45 – MasterChef USA Ep. 13

19:35 – MasterChef USA Ep. 14

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 14

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Non solo Matera Prima TV

22:30 – Un sogno in affitto Taormina Prima TV

23:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Non solo Matera

00:45 – Un sogno in affitto Taormina

01:45 – Case da milionari NY Ep. 12

Sky Cinema 1

18:20 – 100X100Cinema

18:40 – Tenet

21:15 – Cena con delitto – Knives Out

23:30 – Arctic

01:15 – R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà

02:55 – Artù e Merlino – I cavalieri di Camelot

04:30 – Ailo – Un’avventura tra i ghiacci

SKY Cinema Family

19:30 – Pupazzi alla riscossa – Ugly – Dolls

21:00 – Stuart Little – Un topolino in gamba

22:30 – Water Horse – La leggenda degli abissi

00:25 – Qualcosa di meraviglioso

02:15 – Oggi è sempre Natale

03:35 – La regina delle nevi 2

04:55 – Deep – Un’avventura in fondo al mare

Sky Cinema Romance

19:10 – L’amore in gioco

21:00 – Giovani si diventa

22:45 – Puoi baciare lo sposo

00:20 – A prima vista

02:30 – Moonlight & Valentino

04:20 – Questo o quello – Speciale

04:35 – Autumn in New York

Sky Cinema Collection

18:50 – Cuori ribelli

21:15 – Mission: Impossible III

23:25 – Codice d’onore

01:45 – Questo o quello – Speciale

02:00 – L’ultimo Samurai

04:30 – Jerry Maguire

Sky Cinema Action

19:05 – Contraband

21:00 – Autobahn – Fuori controllo

22:45 – Bloodshot

00:40 – Blitz

02:20 – A 30 secondi dalla fine

04:15 – Il mercenario

Fox

18:05 – I Griffin Salvate l’ostrica

18:30 – I Simpson Schermaglie fra generazioni

18:55 – I Simpson Domenica orrenda domenica

19:20 – I Simpson Homer il Max-imo

19:45 – The Big Bang Theory Il vortice del D&D

20:10 – The Big Bang Theory La valutazione del convegno

20:35 – The Big Bang Theory La mobilitazione dei luminari

21:00 – Magnum P.I. Soldi facili

Premium Cinema

18:11 – The Hunters – Cacciatori di leggende

19:39 – L’ ULTIMO DEI TEMPLARI (DI D. SENA)

21:15 – Drive Angry

22:58 – GHOST RIDER – SPIRITO DI VENDETTA

00:34 – Accusato speciale

01:58 – NIKITA

03:53 – Pongo il cane milionario

Premium Action

18:45 – GOTHAM II – FIREFLY

19:34 – ARROW VIII – PURGATORIO

20:23 – MR. ROBOT IV – ERRORE 408, RICHIESTA SCADUTA

21:15 – KRYPTON I – L’INIZIATIVA DEI SENZA RANGO

22:02 – KRYPTON I – LA PAROLA DI RAO

22:51 – THE LAST SHIP V – DEDIZIONE

23:39 – GOTHAM II – FIREFLY

00:27 – ARROW VIII – PURGATORIO

Mya

18:43 – BOB HEARTS ABISHOLA I – CANADESI D’AFRICA

19:08 – BOB HEARTS ABISHOLA I – RITORNO IN CAMPO

19:34 – ALL AMERICAN I – CHAMPIONSHIP

20:24 – CLAWS III – LA FAMIGLIA E’ TUTTO

21:15 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – LA RAGAZZA DI PEZZA

22:10 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – PERSO E RITROVATO

23:01 – ALL AMERICAN I – CHAMPIONSHIP

23:51 – PRETTY LITTLE LIARS VI – DOVE MI ASPETTA QUALCUNO