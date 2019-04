Su Rai Uno Meraviglie – La Penisola dei Tesori, su Italia 1 Le Iene. Guida ai programmi Tv della serata del 9 aprile

Intrattenimento film e attualità al centro della programmazione televisiva della serata di martedì 9 aprile. Dopo la pausa della scorsa settimana per far spazio alla partita della nazionale, su Rai Uno alle 20.30 torna Meraviglie – La Penisola dei tesori. Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, quelle che ci rendono una vera e propria “penisola dei tesori”. Un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese parte da una gemma incastonata tra le colline delle Marche, Urbino, una città ricca di storia, arte e cultura, una meraviglia del Rinascimento italiano. Si visiterà il maestoso Palazzo Ducale, fatto costruire da Federico da Montefeltro con i suoi tesori nascosti, e si andrà poi in quella che fu la casa dove è nato uno dei più famosi artisti di tutti i tempi: Raffaello Sanzio, uno dei maestri del Rinascimento che, proprio a Urbino, iniziò la sua straordinaria carriera. Seconda tappa della puntata è la vetta più alta d’Italia: il Monte Bianco, una sorta di cattedrale di pietra con tante cime che superano i 4000 metri. È lì che è nato l’alpinismo, di cui si rivivranno i tempi eroici rievocando il duca degli Abruzzi, uno dei pionieri di questa attività. Tra nevi perenni e funivie all’avanguardia, si ricorderanno vecchie leggende e innovazioni tecnologiche, lasciandosi affascinare dal lavoro che la natura ha compiuto in millenni e millenni di storia. Alberto Angela si sposta poi nella regina del Salento,

Veniamo ai film. Su Canale 5 alle ore 21.37 va in onda la prima tv Moglie e marito.Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak sono due coniugi ai ferri corti, quando un esperimento li fa vivere l’uno nel corpo dell’altra. Su Rete 4 alle 21.19 nuova puntata de Il Segreto. Severo e’ preoccupato per la salubrita’ delle acque de Las Lagunas. Raimundo convoca Julieta e Saul, e senza mezzi termini li invita ad andar via dalla villa. A seguire, dalle 22.25, appuntamento con Una vita. Silvia e Arturo litigano in pubblico: lui le rimprovera l’atteggiamento emancipato, e lei non sopporta le posizioni retrograde di lui. Samuel, fuori controllo, rinchiude Blanca in casa Alle 22.57 il secondo. Il quartiere é in lutto per la morte di Olga e di Adela. Blanca chiede spiegazioni a Samuel sui farmaci che sta assumendo, ma lui tergiversa, e lei incarica Leonor di scoprirlo.

Per quanto riguarda l’attualità, invece, su Rai Due alle 21.20 torna Il Collegio, che quest’anno catapulta un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 17 anni nel 1968. Un anno speciale, particolarmente significativo e ricco di cambiamenti: nelle piazze il mondo dei giovani è in subbuglio per rivoluzionare la scuola e la società. Riusciranno queste idee a varcare le mura del severo Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco, dove vigono le ferree regole comportamentali e disciplinari degli anni ’60? Come raccoglieranno e reinterpreteranno lo spirito del ’68 che ha cambiato il mondo, gli adolescenti del 2018, cresciuti con più tecnologia che ideologia? In questa puntata i collegiali sono ormai una grande famiglia e in quest’ultima settimana la loro vita è divisa tra il consueto desiderio di divertirsi, l’attesa per la festa di fine anno e, soprattutto, la paura per l’esame imminente. Il corpo docente è determinato a far superare l’esame a tutti gli studenti, ma è necessario che loro si impegnino. Solo chi farà bene gli esami scritti potrà accedere agli orali; chi sarà bocciato non riceverà la licenza media nel tanto atteso giorno del diploma. Su Italia 1 dalle 21.21 tornano Le Iene: inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma. Su Rai Tre, alle ore 21.20, torna l’appuntamento settimanale con Carta Bianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.Su Rai Uno alle 23.50 torna Porta a Porta, con Bruno Vespa.