Su Canale 5 Zelig, su Sky Cinema 47 metri-Great White, su Rai Uno Un professore. Guida ai programmi Tv della serata del 9 dicembre 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 9 dicembre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Tre manifesti a Ebbing. Missouri. Ebbing, Missouri. Mildred Hayes, arrabbiata ed esasperata dal fatto che dopo sette mesi di ricerche non sia ancora stato catturato l’assassino di sua figlia, decide di affiggere tre cartelloni per sollecitare le autorità locali ad andare avanti con le indagini, soprattutto lo stimato capo della polizia locale Bill Willoughby. Il suo gesto scatenerà il disappunto non solo del corpo di polizia, ma anche di molti suoi concittadini. Su Rai 4 The Counselor – Il procuratore- Uno stimato avvocato in cerca di guadagni facili decide di entrare nel business della droga convinto di uscirne pulito. Il suo primo compito è trasportare 20 milioni in cocaina dal Messico agli Stati Uniti. Su Rai Movie dalle 21.10 La regola del silenzio. Jim Grant è un tranquillo avvocato e padre single che si trova costretto a fuggire quando un giovane e impetuoso reporter rivela la vera identità dell’uomo: si tratta di un pacifista radicale sulla cui testa pende l’accusa di omicidio. Su Italia 1 dalle ore 21.22 It2. Il male risorge e torna a tormentare la cittadina di Derry attraverso il malvagio clown Pennywise. Su Sky Cinema alle 21.15 47 metri – Great White. Mentre stanno facendo il bagno due giovani – Luke e Tracy – vengono attaccati da uno squalo. Luke viene divorato mentre Tracy riesce a raggiungere la loro barca, ma colpita dal boma della barca ricade in mare. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Il rapporto Pelican. Dopo aver formulato una teoria sulla morte di due giudici, una studentessa di legge diventa bersaglio di assassini, e si rivolge ad un reporter per aiuto.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Un Professore. Dante deve fare i conti con la fuga di Simone. In classe usa un alberello stento per spiegare Stuart Mill e cosa è necessari – o fare per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra e gli chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.43. Zelig. Ritorna la grande comicità di Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono la nuova edizione di Zelig, con la partecipazione dei piu’ grandi talenti comici italiani e nuovi emergenti.

ATTUALITA’

Su Rai Due alle 21.20 Il mostro di Firenze – Quel silenzio che non tace: bugie e verità. I delitti del mostro di Firenze, una serie di sette duplici omicidi avvenuti fra il 1974 e il 1985 nella provincia toscana, hanno terrorizzato il Paese e ridisegnato una pagina della storia contemporanea italiana. Su Rete 4 dalle 21.30 Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

Guida tv di giovedì 9 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Un professore

23:40 – Porta a Porta

01:20 – Rai – News24

01:55 – Maschi contro femmine

03:45 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – Blue Bloods

19:40 – Bull

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Tre manifesti a Ebbing, Missouri

23:20 – La versione di Fiorella

Rai 4

18:35 – MacGyver 5

19:20 – Seal Team 3

20:10 – Seal Team 3

20:55 – Just for Laughs

21:20 – The Counselor – Il procuratore

23:25 – Revolutions

00:25 – Operation Avalanche

02:05 – Anica Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:20 – ZELIG

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FINALE DI PARTITA

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – TOSSICO

21:21 – IT: CAPITOLO DUE – 1 PARTE – 1aTV

22:51 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:16 – THE FLASH III – DOTTOR ALCHEMY

19:22 – CHICAGO FIRE III – PARADISO

20:13 – THE BIG BANG THEORY V – LA REAZIONE DEL RAZZO RUSSO

20:36 – THE BIG BANG THEORY V – LA RIVELAZIONE DELLA RINITE

21:04 – SHERLOCK HOLMES – GIOCO DI OMBRE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – SHERLOCK HOLMES – GIOCO DI OMBRE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 75 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:45 – SLOW TOUR PADANO

01:50 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – RIMINI RIMINI-UN ANNO DOPO

20:58 – ANTEPRIMA NUMBER ONE

21:00 – NUMBER ONE – 1 PARTE – 1aTV

22:00 – TGCOM24

22:05 – METEO.IT

22:07 – NUMBER ONE – 2 PARTE – 1aTV

22:50 – NUMBER ONE

22:59 – PIPER

Rai Movie

19:25 – Sfrattato cerca casa equo canone

21:10 – La regola del silenzio – The company you keep

23:15 – Oltre la notte

01:05 – Anica – Appuntamento al cinema

01:10 – Cate Mc – Call – Il confine della verita’

02:50 – Movie Mag

03:15 – Red Joan

05:00 – I quattro moschettieri

Paramount Network

18:00 – La casa nella prateria Stagione 8 Episodio 03

19:00 – La casa nella prateria Stagione 8 Episodio 04

20:00 – La casa nella prateria Stagione 8 Episodio 05

21:10 – 30 Anni in un Secondo

23:00 – Sydney White – Biancaneve al college

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 15

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 16

03:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 17

Iris

19:15 – RENEGADE I – LA BANDA DI RENO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – MOTIVI DI FAMIGLIA

21:00 – THE JACKAL

23:36 – FUOCO ASSASSINO

02:12 – MASTER SPY – UNA SPIA PER AMICO

03:27 – CIAKNEWS

03:31 – GLI IMPETUOSI

04:53 – DISTRETTO DI POLIZIA 6 – IL PREZZO DEL POTERE

TV8

18:00 – UEFA Europa League Prepartita Live

18:45 – UEFA Europa Conference League CSKA Sofia – Roma (6a g.) Live

20:45 – Ante Factor Live

21:15 – X Factor 2021 Finale Live

00:00 – Terzo Tempo Tutti i Gol di Europa League

00:30 – Terzo Tempo Tutti i Gol di Champions

01:00 – Belly of the Beast – Ultima missione

02:45 – Coppie che uccidono Ep. 10 Prima TV

Italia 2

18:00 – 2 BROKE GIRLS – E L’ANCA ROTTA

18:30 – 2 BROKE GIRLS – E I SEGNI DEL CIELO

18:55 – 2 BROKE GIRLS – E L’IMPIEGO TEMPORANEO

19:20 – 2 BROKE GIRLS – E IL GRANDE BUCO

19:45 – NARUTO SHIPPUDEN – SPARIRE NEL CHIARORE DELLA LUNA

20:15 – NARUTO SHIPPUDEN – NOTTE DI LUNA CRESCENTE

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – MISSIONE DI GRADO A: LA COMPETIZIONE

21:15 – QUELLA CASA NEL BOSCO

La 5

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – LOVE ACTUALLY-L’AMORE DAVVERO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – LOVE ACTUALLY-L’AMORE DAVVERO – 2 PARTE

23:50 – UOMINI E DONNE

NOVE

18:30 – Sulle orme dell’assassino 6′ Stagione Ep.2

19:20 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.19

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 5′ Stagione Ep.48

21:25 – Erba – Storia di un massacro – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

23:10 – Il delitto di Garlasco

01:00 – Marchio di fabbrica 13′ Stagione Ep.4

01:35 – Marchio di fabbrica 13′ Stagione Ep.9

02:15 – Marchio di fabbrica 13′ Stagione Ep.10

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Ep. 17

19:15 – Affari al buio Tour de chance

19:45 – Affari al buio Wild West

20:15 – Affari di famiglia Ep. 41

21:15 – The Foreigner – Lo straniero

23:15 – Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno Ep. 9 Prima TV

23:45 – Dave’s Old Porn – Tutti pazzi per il porno Ep. 10 Prima TV

00:15 – Naked

La7

18:00 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox (r)

02:20 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – I menù di Benedetta

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Donne nella storia – Nella mente di Agatha Christie

00:20 – La cucina di Sonia

00:50 – La mala educaxxxion

03:10 – I menù di Benedetta

Spike

18:00 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 09

19:00 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 10

19:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 01

20:40 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 02

21:10 – Maurizio Battista: Allegro? Si…si…Ma non troppo

23:30 – Spartacus – Gli Dei dell’Arena Stagione 2 Episodio 06

00:30 – Spartacus – La vendetta Stagione 3 Episodio 01

01:30 – Building Alaska Stagione 4 Episodio 10

Food Network

18:05 – Enjoy Good Food 1′ Stagione Ep.8

18:40 – The Modern Baker 1′ Stagione Ep.1

19:15 – The Modern Baker 1′ Stagione Ep.3

19:50 – The Modern Baker 1′ Stagione Ep.4

20:20 – The Modern Baker 1′ Stagione Ep.2

21:00 – La Paola quella delle torte – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

21:30 – La Paola quella delle torte – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

22:00 – La Paola quella delle torte – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 VI – BLACKOUT

19:23 – THE MENTALIST VI – RAGAZZE CON GLI OCCHI MARRONI

20:16 – THE MENTALIST VI – IL TAVOLO BIANCO

21:10 – THE CLOSER VI – ALTI CRIMINI

22:03 – THE CLOSER VI – PROVA VIVENTE – I PARTE

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – UNA MADRE SOTTO COPERTURA

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – SOLSTIZIO D’INVERNO

00:45 – FBI: MOST WANTED I – CONSEGUENZE DI UN TRAUMA

GIALLO TV

18:10 – Unforgettable 3′ Stagione Ep.13

19:10 – I misteri di Murdoch 7′ Stagione Ep.15

20:10 – I misteri di Murdoch 7′ Stagione Ep.16

21:10 – Le due facce della legge – 1^TV 1′ Stagione Ep.11

22:10 – Le due facce della legge – 1^TV 1′ Stagione Ep.12

23:10 – Elementary 5′ Stagione Ep.19

00:10 – Elementary 5′ Stagione Ep.20

01:10 – Law & Order 11′ Stagione Ep.11

Rai 5

18:00 – Save the date

18:35 – Art rider

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Art rider

20:25 – L’arte dell’ingegno

21:15 – Concerto Santa Cecilia: Pappano – Trifonov

22:40 – Prima della Prima

23:10 – The Doors – The story of L.A. woman

Rai Premium

19:15 – Don Matteo 4

20:20 – Don Matteo 4

21:20 – Niente puo’ fermarci

23:05 – Mood to 2030

23:35 – Il ministro

01:25 – La Squadra 7

03:10 – La nave dei sogni: Canada

05:00 – 7 Vite 2

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Mi Amor

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:11 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:39 – Tg 2000

19:15 – Santa Messa

19:46 – In Cammino

20:11 – Santo Rosario

20:43 – Tg 2000

21:05 – Tg Tg

21:27 – Marie Heurtin Dal buio alla luce

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 01

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 02

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 03

21:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 09

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 3 Episodio 10

22:10 – Ex On The Beach Italia Stagione 2 Episodio 06

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – DIRETTA STADIO SPECIALE EUROPA LEAGUE

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO SPECIALE EUROPA LEAGUE

23:30 – LA PREDA DI CUPIDO – INCUBO D’AMORE Cupid’s Prey

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – BOROTALK I VIDEOGIOCHI NON TE LO DIRÓ MAI

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE

21:00 – SKI MAGAZINE IL GIOCO DEL MONDO 2014 – CAMILLA BARESANI

22:00 – LINEA ROSSA BENVENUTI NEL 2026

23:00 – FRONTALIERS

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:20 – Speechless – La notte degli Oscar Stagione 1, episodio 16

18:45 – White Collar – Segreti pericolosi Telefilm

19:30 – Hudson & Rex – Nella natura selvaggia Stagione 3, episodio 3

20:15 – Via per sempre – Sapore di Patria

21:05 – Midway – Per la libertà

23:20 – John & Yoko – Above Us Only Sky – John & Yoko – Above Us Only Sky – prima parte

00:10 – Natale tra i Monti Blue Ridge

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:30 – Tg Sport TG Sport

18:50 – Radio Corsa Radiocorsa

20:00 – Pattinaggio di figura

20:45 – Pattinaggio di figura

21:30 – Pattinaggio di figura

22:00 – L’uomo e il mare – rubrica L’Uomo e il Mare

22:30 – Ciclocross

00:00 – Tg Sport TG Sport

Rai Sport

18:30 – Tg Sport TG Sport

18:50 – Radio Corsa Radiocorsa

20:00 – Pattinaggio di figura

20:45 – Pattinaggio di figura

21:30 – Pattinaggio di figura

22:00 – L’uomo e il mare – rubrica L’Uomo e il Mare

22:30 – Ciclocross

00:00 – Tg Sport TG Sport

SuperTennis

19:00 – Billie Jean King Cup 2021 Krejcikova vs Bencic

21:00 – Supertennis Today News

21:15 – Next Gen 2021 Alzaraz vs Nakashima

23:00 – Best of WTA 2021 Barty vs Kerber, WTA 1000 Cincinnati Semifinale

01:00 – WTA Finals Guadalajara 2021 Sakkari vs Kontaveit

03:00 – ATP 250 Lione 2021 Musetti vs Auger Aliassime

05:00 – ATP Finals 2021 Norrie vs Ruud

Euro Sport

18:00 – Ciclismo su pista Champions League Londra

19:00 – Biliardo Home Nations Series Scottish Open (Terzo turno, da Glasgow, Scozia)

19:45 – Biliardo Home Nations Series Scottish Open (Quarto turno, da Glasgow, Scozia) Live

00:00 – Biathlon Coppa del Mondo Ostersund. Staffetta M

01:00 – Biathlon Coppa del Mondo Ostersund. Inseguimento M

01:30 – Curling Qualificazioni Olimpiadi Pechino 2022 Una partita Doppio Misto

03:00 – Biliardo Home Nations Series Scottish Open (Quarto turno, da Glasgow, Scozia)

05:00 – Ciclismo su pista Champions League Londra

SportItalia

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:10 – Baby Boss di nuovo in affari

18:35 – Spider-Man: Maximum Venom

19:00 – Coop & Cami – A voi la scelta

19:25 – Buck

19:45 – Cercami a Parigi 3

20:15 – Halloweird

20:40 – Braccialetti rossi 3

22:25 – Animal house

Rai YoYo

18:00 – Natale Show

18:20 – Super Papà St 1 Ep 13 – Il peluche

18:25 – Nefertina sul Nilo St 1 Ep 32 – La pecora nera

18:40 – Nefertina sul Nilo St 1 Ep 33 – La voce di Nefertina

18:50 – Masha e Orso St 1 Ep 17 – Ricetta per un disastro

19:00 – Masha e Orso St 1 Ep 18 – Giorno di bucato

19:05 – Le Canzoni di Masha St 1 Ep 9 – Ritmo spagnolo

19:15 – 44 Gatti St 2 Ep 46 – L’imbattibile Speedy Cheese

Boing

18:45 – Craig

19:50 – Steven Universe Story

20:25 – Steven Universe Story

20:50 – Steven Universe Story

21:55 – Lego Masters Australia

22:05 – Lego Masters Australia Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Super – Noobs

Cartoonito

18:10 – Paw Patrol

18:30 – Zouk

19:25 – Tom & Jerry

19:50 – Dino Ranch

20:10 – Meteo – Heroes

20:40 – Doraemon

21:10 – Hey Duggee

21:35 – Hey Duggee

Frisbee

18:05 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.2

18:30 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.6

18:55 – La cittadina canterina 1′ Stagione Ep.15

19:30 – La cittadina canterina 1′ Stagione Ep.11

20:00 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.3

20:30 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.4

20:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.20

21:20 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.21

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.19

18:10 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.20

18:25 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.21

18:35 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.22

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.12

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.13

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.1

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.2

DeaKids

18:10 – Ready.Music.Play! Love Story – Parco in autunno

18:25 – Whatsanna Da grande

18:35 – Whatsanna Miss Mastermind in vacanza Prima TV

18:50 – Mako Mermaids – Vita da tritone Il richiamo della sirena

19:20 – Mako Mermaids – Vita da tritone Una scelta difficile

19:50 – H2O: Just Add Water Gioco di potere

20:20 – H2O: Just Add Water Il lato oscuro

20:50 – The Next Step Ep. 17

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.12

19:20 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.11

20:15 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.3

21:10 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.5

22:05 – Fratelli in affari: SOS Celebrity – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

23:00 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 2′ Stagione Ep.5

23:55 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.2

00:50 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 2′ Stagione Ep.9

Rai Storia

18:30 – Italia: viaggio nella bellezza

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – I Presidenti del Consiglio dell’Unita’ d’Italia

20:00 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Costruttori di castelli

22:10 – Petra, la citta’ nella roccia

23:10 – Magnifiche. Storia e storie di Universita’

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 8′ Stagione Ep.7

19:20 – A caccia di auto 9′ Stagione Ep.9

20:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.7

21:15 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.4

22:15 – Dal pollaio alla pista 2′ Stagione Ep.6

23:30 – Mud War – A prova di fango 1′ Stagione Ep.1

00:30 – Mud War – A prova di fango 1′ Stagione Ep.2

01:25 – Drive Me Crazy 1′ Stagione Ep.1

DMAX

18:35 – Ai confini della civiltà 7′ Stagione Ep.12

19:30 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.11

20:30 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.12

21:25 – Uomini di pietra – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

22:20 – Predatori di gemme – 1^TV 4′ Stagione Ep.15

23:15 – Predatori di gemme – 1^TV 4′ Stagione Ep.16

00:10 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.3

01:05 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.4

Focus TV

18:00 – TESORI NASCOSTI I

19:00 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VI – I SEGRETI DELL’AREA 51

21:15 – COSE DI QUESTO MONDO VII – IL DIVORATORE DELLE ISOLE HAWAII

22:15 – COSE DI QUESTO MONDO VII – GLI ORRORI DI DEAD MAN’S ISLAND

23:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – ATTERRAGGIO ALLA CIECA

02:00 – TESORI NASCOSTI I

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 22

19:25 – Cortesie per gli ospiti Erica e Giuseppe vs. Maria e Giorgia

20:25 – Cortesie per gli ospiti Paola e Marina vs. Palma e Carlo

21:25 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta Luigi

22:30 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta Maddalena

23:25 – Il re del bisturi La storia di Luciana: dal terremoto di amatrice ad una nuova vita Prima TV

23:55 – Il re del bisturi La battaglia di Samuele: dai chili persi all’immagine riflessa nello specchio Prima TV

00:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il meglio

Rai Scuola

18:00 – La scuola in tivù

18:30 – Spot on the Map

18:40 – Perfect English BAMBINI.

18:45 – 3ways2 serie 1 3Ways2

19:00 – Enciclopedia infinita Dante Alighieri

19:25 – Enciclopedia infinita Dante Alighieri

20:00 – Digital World

20:30 – La scuola in tivù

LaF

18:00 – RED – Dreamcatchers: Insegui il tuo sogno 1′ Stagione Ep.5

18:30 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.33

19:35 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi 1′ Stagione Ep.3

20:10 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi 1′ Stagione Ep.4

20:40 – Red – Torno a vivere in Italia 1′ Stagione Ep.10

21:10 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.49

22:10 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.5

22:40 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.6

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro: miniere perdute La scommessa

19:05 – La febbre dell’oro: miniere perdute Uomini d’oro

20:00 – La febbre dell’oro: miniere perdute Trio dinamico

21:00 – Una famiglia fuori dal mondo I bambini Prima TV

21:55 – Yukon Men: gli ultimi cacciatori Il vuoto

22:50 – Yukon Men: gli ultimi cacciatori Elettricità

23:50 – Yukon Men: gli ultimi cacciatori Riserve d’acqua

00:45 – Yukon Men: gli ultimi cacciatori Piano di fuga

Sky Uno

19:00 – MasterChef – Chi viene a cena?

19:45 – X Factor Daily Ep. 35 Prima TV

20:20 – Ante Factor Live

21:15 – X Factor 2021 Finale Live

00:10 – MasterChef – Chi viene a cena?

01:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

02:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano – Cucina regionale

03:10 – Show

Sky Cinema 1

19:15 – 100X100Cinema

19:35 – Cops 2 – Una banda di poliziotti Uno stinco di santo

21:15 – 47 metri – Great White

22:50 – Impero criminale

00:40 – Sole a catinelle

02:10 – Jerry Maguire

04:25 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione

SKY Cinema Family

19:30 – Madagascar

21:00 – Dragon Trainer 2

22:45 – Il principe d’Egitto

00:30 – 100X100Cinema

00:50 – Baby Boss

02:30 – I pinguini di Madagascar

04:05 – Questo o quello – Speciale

04:15 – I Croods

Sky Cinema Romance

18:40 – I segreti di Brokeback Mountain

21:00 – A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia

22:55 – New York Academy – Freedance

00:45 – Quella svitata della mia ragazza

02:25 – Rob Roy

04:45 – Questo o quello – Speciale

05:00 – I segreti di Brokeback Mountain

Sky Cinema Collection

18:00 – L’amore a Natale

19:35 – Natale da chef

21:15 – A Natale mi sposo

23:00 – Elf

00:40 – Cosa fai a Capodanno?

02:20 – Cops 2 – Una banda di poliziotti – Dietro le quinte

02:40 – Il guinness dei pupazzi di neve

04:10 – La neve nel cuore

Sky Cinema Action

19:15 – Max Payne

21:00 – Scarface

23:50 – Killerman

01:45 – Ghost Rider

03:35 – Il corvo 2

05:00 – One in the Chamber

Fox

18:25 – I Simpson Homer il padre

18:50 – I Simpson L’azzurro e il grigio

19:15 – I Simpson Papà incacchiato: il film

19:40 – How I Met Your Mother La prima volta

20:05 – How I Met Your Mother Il gioco della verità

20:30 – How I Met Your Mother Chi cerca trova

21:00 – American Dad Cambio-mano melograno: La ballata di Billy Jesusworth

21:25 – American Dad La guerra del sale

Premium Cinema

19:25 – Pallottole cinesi

21:15 – ATTACCO AL POTERE 3 – ANGEL HAS FALLEN

23:15 – RocknRolla

01:08 – Beowulf & Grendel

02:50 – Dragonheart – Battaglia per il cuore di fuoco

04:27 – We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo

Premium Action

18:45 – KRYPTON I – LA CASATA DI ZOD

19:34 – IZOMBIE V – PASO DOBLE

20:23 – SUPERNATURAL XII – IL FUTURO

21:15 – SUPERGIRL VI – PENSIERO MAGICO – 1aTV

22:02 – THE ORIGINALS V – NON CI RESTA MOLTO TEMPO PER AMARE

22:51 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – L’ESTATE DEL PRIMO BACIO

23:40 – KRYPTON I – LA CASATA DI ZOD

00:27 – IZOMBIE V – PASO DOBLE

Mya

18:23 – THE GOOD PLACE IV – LA SPIA

18:48 – LEGACIES III – QUESTA SEMBRA UN PO’ UNA SETTA

19:34 – THE BOLD TYPE IV – SCARLET DIGITALE

20:23 – ALL AMERICAN I – LA SCELTA E’ TUA

21:15 – RISE – ABBIAMO TUTTI LA NOSTRA ROBACCIA

22:08 – GOD FRIENDED ME II – LA MONTAGNA

22:59 – LEGACIES III – QUESTA SEMBRA UN PO’ UNA SETTA

23:51 – THE BOLD TYPE IV – SCARLET DIGITALE