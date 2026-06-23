CATANIA – Dopo un anno che l’ha consacrata tra le voci più sorprendenti e autentiche della nuova scena italiana, Delia annuncia l’uscita del suo primo album “Sicilia Bedda” (Isola degli Artisti / Warner Records / Warner Music Italy), disponibile ovunque da venerdì 3 luglio.

Un debutto discografico atteso e simbolico che arriva al termine di una stagione straordinaria per la cantautrice e pianista siciliana. Dall’esperienza a X Factor 2025, che ne ha fatto conoscere il talento a un pubblico nazionale, fino all’approdo sul palco del Festival di Sanremo, durante la serata delle cover, accanto a Serena Brancale e Gregory Porter, passando per il successo di “AL MIO PAESE” insieme a Serena Brancale e Levante, diventato uno dei brani più amati degli ultimi mesi, DELIA ha costruito passo dopo passo un percorso artistico unico, riconoscibile e profondamente identitario.

A confermare il momento eccezionale che sta vivendo l’artista c’è anche il successo del “SICILIA BEDDA TOUR”, ripartito ieri dal Teatro di Verdura di Palermo davanti a un pubblico sold out. Un legame sempre più profondo con il pubblico che trova oggi la sua sintesi più compiuta proprio nell’album.

“SICILIA BEDDA” è molto più di una raccolta di canzoni: è il manifesto artistico di DELIA, il progetto che racchiude la sua visione musicale e il suo profondo legame con la Sicilia. Attraverso un linguaggio contemporaneo che dialoga con la tradizione mediterranea, l’artista costruisce un universo sonoro personale in cui il dialetto siciliano diventa elemento identitario, poetico e musicale. Una cifra stilistica immediatamente riconoscibile che negli ultimi mesi ha conquistato pubblico e critica, rendendola una delle nuove voci più originali del panorama cantautorale italiano.

Al centro del disco ci sono le radici, la memoria, il senso di appartenenza, ma anche uno sguardo contemporaneo sulla figura femminile. Le protagoniste delle sue canzoni sono donne libere, consapevoli e determinate, che rivendicano il diritto di scegliere il proprio destino e la propria voce. L’album è stato anticipato dai singoli “AL MIO PAESE” con Serena Brancale e Levante, arrivato fino alla vetta della classifica EarOne e diventato un vero fenomeno di pubblico, da “RUM E CIOCCOLATA” insieme a FIAT131 e dalla title track “SICILIA BEDDA”, che hanno ulteriormente consolidato l’identità artistica di DELIA e il forte legame con il suo immaginario.

Il tour continua dopo il successo immediato e travolgente di questo inverno, con sold out registrati in tempi record nelle principali città italiane come Milano, Torino, Roma e Palermo. Le date di Roma e Palermo sono state addirittura raddoppiate e spostate in venue più capienti per far fronte a una richiesta ben oltre ogni previsione. Anche le successive tappe stanno registrando un’altissima domanda, con le ultime disponibilità in rapido esaurimento. Tra le date ci sarà anche un appuntamento speciale al Teatro Antico di Taormina, dove sarà protagonista di uno show imperdibile con tanti ospiti. Proprio a Taormina, DELIA è stata invitata e si è esibita venerdì 12 giugno al Taormina Film Festival, giunto quest’anno alla sua 72ª edizione, e per l’occasione è stata insignita del TAORMINA FILM FESTIVAL AWARD.