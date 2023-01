Su Rai Uno Il Generale, su Sky Cinema I delitti del Bar Lume. Indovina Chi? Guida ai programmi Tv della serata del 9 gennaio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 9 gennaio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Il nostro generale. 1973, il Colonnello Dalla Chiesa è nominato Generale e trasferito a Torino. Qui, con la costituzione del Nucleo Speciale Antiterrorismo, tenta di arginare l’azione brigatista. Su Rai 4 dalle 21.20 Ip Man 4. Ip Man viene invitato a San Francisco dal suo ex-allievo Bruce Lee. Giunto in America, l’uomo scopre che la comunità di Chinatown non vede di buon occhio l’insegnamento delle arti marziali ai non cinesi. Su Rai Movie dalle 21.10 Sfida nella città morta. Per ricambiare un favore, lo sceriffo Wade aiuta un bandito a evadere. Questi vuole costringerlo a rivelare il nascondiglio di un antico bottino. Su Italia 1 dalle 21.25 Fast & Furious 5. Quinto capitolo della spettacolare saga con Paul Walker e Vin Diesel. Dom viene arrestato ma evade grazie a Brian. Un agente federale e’ sulle loro tracce. Su Sky Cinema dalle 21.15 I delitti del BarLume. Indovina chi? Si torna a Pineta nel 19esimo film della produzione Sky Original. Un omicidio costringe Tiziana e Beppe a trasferirsi da Pasquali mentre Viviani e Rimediotti aiutano la Fusco nelle indagini. Su Iris dalle 21 Quei bravi ragazzi. Un americano di origini italo irlandesi fa carriera nella mafia newyorchese degli anni 50, ma la vita da gangster riserva delle sorprese non previste.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.43 Grande fratello vip. Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ATTUALITA’

Su Rai Due dalle 21.20 Boss in incognito. Un’altra stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d’eccellenza con imprenditori ed operai che, con il loro lavoro, fanno grande il nostro Paese.

Su Rai Tre dalle 21.20 Report. Nel mondo ci sono ventisei miliardi di polli, cinquecento milioni solo in Italia. La maggioranza di tutti questi polli cresce negli allevamenti intensivi, che secondo gli scienziati sono l’incubatoio dove potrebbe svilupparsi la prossima pandemia. Cosa stiamo facendo per evitare nuovi pericolosi virus? E come sono gli allevamenti in Italia? E quelli biologici? “Report” mostrerà delle immagini esclusive su come vengono allevati i polli in quella che è considerata un’eccellenza del comparto degli allevamenti biologici. Le strutture che li ospitano sono conformi e chi controlla che tutto venga fatto nel rispetto rigoroso della legge? A seguire la faida tra due Comuni in provincia di Rieti per l’allestimento del presepe più prestigioso: quello in piazza San Pietro in Vaticano. Infine secondo il programma Pisa dell’Ocse gli studenti finlandesi sono ai primi posti per quanto riguarda la lettura, la matematica e le scienze. Pochissimi i fondi europei investiti, mentre la quota di Pil dedicata all’istruzione è quasi il doppio rispetto all’Italia: il 5% contro il nostro 2,9%. È questo il successo del sistema educativo e scolastico della Finlandia? In parte, ma non solo. “Report” farà un viaggio nelle scuole migliori del paese per raccontare come, in appena cento anni, la Finlandia si è trasformata da paese rurale e povero in un paese all’avanguardia e tecnologico, dove trovano lavoro i cervelli italiani in fuga e dove ha trovato casa il primo preside italiano.

Guida tv di lunedì 9 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il ritorno

21:25 – Il nostro generale St 1 Ep 1

23:35 – Tg1 NOTIZIARIO.

23:40 – Cronache criminali

00:50 – Rai – News NOTIZIARIO.

01:21 – Che tempo fa Didascalia

Rai 2

18:00 – Tg Parlamento NOTIZIARIO. – A cura di Rai Parlamento

18:10 – TG2 LIS NOTIZIARIO.

18:15 – Tg2 NOTIZIARIO.

18:35 – Tg Sport NOTIZIARIO. – A cura di Rai Sport

19:04 – Meteo 2

19:05 – F.B.I.

19:50 – Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo

20:30 – Tg2 NOTIZIARIO.

Rai 3

19:00 – Tg3 NOTIZIARIO.

19:30 – Tg Regione NOTIZIARIO.

19:51 – Tg Regione NOTIZIARIO.

20:00 – Blob

20:15 – Caro Marziano

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Report

Rai 4

18:44 – Fast Forward

19:28 – Fast Forward

20:11 – Criminal Minds St 1 Ep 6

21:20 – Ip Man 4

22:58 – Dragon

00:29 – Appuntamento al cinema

00:32 – The Strain St 1 Ep 1

02:10 – Warrior

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SCIENZA E CRIMINE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – OGNUNO E’ ARTEFICE DEL SUO DESTINO

21:20 – FAST & FURIOUS 5 – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:27 – ARROW V – LO SPETTRO DI UNA PISTOLA

19:22 – CHICAGO FIRE VII – LA SOLUZIONE PER TUTTO

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – LA PROPOSTA PROPOSTA

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – LA REAZIONE DI RITRAZIONE

21:04 – AUTOBAHN – FUORI CONTROLLO – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – AUTOBAHN – FUORI CONTROLLO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 4 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:50 – MOTIVE III – PURGATORIO

01:47 – TG4 – L’ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:05 – Smallville 3′ Stagione Ep.21

19:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.6

20:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.7

21:00 – Interceptor

23:00 – Robin Hood – La leggenda

01:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.15

02:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.16

03:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.17

Rai Movie

19:20 – Dio li fa poi li accoppia

21:10 – Sfida nella città morta

22:40 – I magnifici sette

01:05 – L’angelo del male – Brightburn

02:35 – La Terra dei Santi

03:55 – L’avamposto telegrafico

05:00 – Hobson il tiranno

Cine 34

19:01 – A CENA CON… – FANTOZZI VA IN PENSIONE

21:00 – MATRIMONIO AL SUD – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – MATRIMONIO AL SUD – 2 PARTE

22:59 – QUEL BRAVO RAGAZZO

00:40 – PAULO ROBERTO COTECHINO CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO

02:16 – OLTRE L’APOCALISSE – 2019 DOPO LA CADUTA DI NEW YORK

TWENTYSEVEN

18:53 – DETECTIVE IN CORSIA VIII – SOLO PER DENARO

20:00 – A-TEAM I – VACANZE IN MONTAGNA

21:10 – MISS DETECTIVE

22:11 – TGCOM24 RETI FREE

22:15 – METEO.IT – 09/01/2023

22:17 – MISS DETECTIVE

23:11 – ARMA LETALE (DI R. DONNER)

00:11 – TGCOM24 RETI FREE

Iris

19:15 – CHIPS – ME L’HA FATTO FARE L’E.T.

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – IL TEXAS CONTRO CAHILL

21:00 – QUEI BRAVI RAGAZZI

23:51 – IRRATIONAL MAN

01:26 – NOTE DI CINEMA

01:31 – UN AMERICANO A PARIGI

03:22 – CIAKNEWS

03:26 – WALKER TEXAS RANGER: COLPO GROSSO A FORT WORTH

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef

20:30 – 100% Italia Ep. 69 Prima TV

21:30 – Nonno questa volta è guerra

23:15 – Come in un film di Natale

01:00 – Una famiglia per Natale

02:45 – Coppie che uccidono Ep. 7

03:45 – Lady Killer Ep. 15

05:45 – Istinto omicida Ep. 98 Prima TV

Italia 2

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – LA COPPIA PIU’ FORTE

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – DUE SOLI

19:00 – MIKE & MOLLY – SALSE E SALSA

19:25 – MIKE & MOLLY – LA GIUSTA TERAPIA

19:55 – MIKE & MOLLY – SERATA MICROFONO APERTO

20:20 – MIKE & MOLLY – IL RICCONE E LA POVERELLA

20:50 – MIKE & MOLLY – TRE RAGAZZE E UN’URNA

21:25 – AMERICAN DAD – IL MURALE DELLA STORIA

La 5

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:55 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – AMICI DI MARIA

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – COME UN URAGANO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – COME UN URAGANO – 2 PARTE

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.19

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.6

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.31

21:25 – Maschi contro Femmine

00:25 – Arrivano i prof

02:10 – Airport Security: Spagna 5′ Stagione Ep.20

02:40 – Airport Security: Spagna 4′ Stagione Ep.1

03:10 – Airport Security: Spagna 4′ Stagione Ep.2

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Anna Wade e Andrew

19:15 – Affari al buio Uno strano inquilino

19:45 – Affari al buio Traffici loschi

20:15 – Affari di famiglia Il mirino della Grande Guerra

20:45 – Affari di famiglia Palloncini

21:15 – L’amore oltre la guerra

23:15 – Ina: l’esploratrice del porno Giappone: porno virtuale, bondage e manga erotici

00:00 – Sex Sells – Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso Ep. 9

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Camera con Vista

02:15 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Lie to me

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Culture diverse

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

02:10 – LIKE Tutto ciò che piace

Food Network

18:10 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.16

18:40 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.6

19:15 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.15

19:50 – Fatto in casa per voi 7′ Stagione Ep.24

20:25 – Fatto in casa per voi 8′ Stagione Ep.1

21:00 – Due cuochi e una camicia: il gusto della sfida – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

22:00 – Due cuochi e una camicia: il gusto della sfida – 1^TV 1′ Stagione Ep.7

23:00 – Giusina in cucina – La Sicilia a tavola 6′ Stagione Ep.30

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XII – 666

19:23 – PERSON OF INTEREST III – LADY KILLER

20:16 – PERSON OF INTEREST III – RAGIONEVOLI DUBBI

21:10 – C.S.I. MIAMI IV – LA PREDA

22:03 – C.S.I. MIAMI IV – 48 ORE PER VIVERE

22:57 – C.S.I. MIAMI V – SOTTO COPERTURA

23:50 – C.S.I. MIAMI V – L’ASTA

00:43 – Tenente Colombo: Indagini ad incastro – 1 PARTE

GIALLO TV

18:50 – Miss Fisher: delitti e misteri 3′ Stagione Ep.5

20:00 – Miss Fisher: delitti e misteri 3′ Stagione Ep.6

21:10 – Vera 1′ Stagione Ep.4

23:10 – Grantchester 7′ Stagione Ep.1

00:10 – Grantchester 7′ Stagione Ep.2

01:10 – I misteri di Murdoch 4′ Stagione Ep.5

02:10 – I misteri di Murdoch 4′ Stagione Ep.6

03:10 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.9

Rai 5

18:15 – Prokofiev: Concerto n.2 in sol minore

18:50 – Prokofiev: Concerto N.2 Op.63

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Art rider

20:25 – The sense of beauty

21:15 – Il ministro

22:45 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:40 – Classic Albums

Rai Premium

18:15 – Cuori St 1 Ep 2 – Finché amore non ci separi

19:10 – Il restauratore St 2 Ep 15 – Verità sepolte

20:15 – Il restauratore St 2 Ep 16 – Il prezzo della verità

21:20 – I casi della giovane Miss Fisher St 1 Ep 1 – Vivi e lascia spiare

22:55 – Belve

00:05 – Niente bambini tesoro

01:40 – La Stella dei Re

03:20 – Mood

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:23 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:51 – Tg 2000

19:26 – Santa Messa

19:58 – In cammino

20:26 – Santo Rosario

20:55 – Tg 2000

21:20 – SANSONE E DALILA

23:41 – Indagine ai confini del sacro

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – A Casa di Emy

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – Weekend

21:00 – Il Massimo In Cucina

21:30 – Ti Do Una Pizza

22:00 – Il Cuoco Pescatore

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – UNO NESSUNO CENTOMILA (GAME SHOW)

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – TIMER (CUCINA)

21:30 – IL GIOCO DEL MONDO – OSPITE: BRUNO GIUSSANI

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:30 – TIMER (CUCINA)

21:00 – ATLETICAT

22:00 – SVIZZERA E DINTORNI

23:00 – SIAMO FUORI

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:15 – Rookie Blue – I migliori propositi Telefilm

19:00 – Il giardino di Albert – Come manipolare le emozioni

19:50 – Telesguard

20:10 – Spreco alimentare, cosa fare? di Michèle Sauvain

21:05 – 60 minuti

22:15 – That’s Hockey C’è tanto hockey da parlare

23:35 – Play Suisse

00:30 – Segni dei tempi

Rai Sport +HD

18:30 – Sci Di Fondo

19:35 – Combinata Nordica

20:10 – Serie C

22:30 – C siamo

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Pattinaggio di Velocità

02:00 – Rugby

04:05 – Serie C

Rai Sport

18:30 – Sci Di Fondo

19:35 – Combinata Nordica

20:10 – Serie C

22:30 – C siamo

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Pattinaggio di Velocità

02:00 – Rugby

04:05 – Serie C

SuperTennis

19:00 – ATP 250 Auckland (replica)

21:00 – Supertennis TG

21:15 – WTA 500 Adelaide (replica)

22:30 – WTA 250 Hobart (replica)

00:00 – LIVE ATP 250 Auckland

01:30 – LIVE WTA 500 Adelaide 2

03:30 – LIVE WTA 500 Adelaide 2

05:30 – LIVE WTA 500 Adelaide 2

Euro Sport

19:00 – Biathlon Coppa del Mondo Pokljuka. Staffetta Mista

19:45 – Snooker The Masters Higgins – Lisowski (Primo turno) Live

23:30 – Snooker The Masters O’ Sullivan – Brecel (Primo turno)

00:30 – Rally World Rally Raid Championship Dakar Arabia Saudita (Rest Day)

01:30 – Tennis ATP Adelaide 2 Primo turno

03:00 – Snooker The Masters Higgins – Lisowski (Primo turno)

04:30 – Tennis ATP Adelaide 2 Primo turno

SportItalia

19:00 – Leotalk (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai Che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai Che?

Rai Gulp

18:00 – Idefix e gli Irriducibili

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Lucas Etc

18:45 – Grani di Pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Avengers: Black Panther’s Quest

Rai YoYo

18:00 – HELLO YOYO Prima Visione RAI

18:30 – I Puffi EP. 29 Prima Visione RAI

18:40 – I Puffi EP. 30 Prima Visione RAI

18:55 – Milo

19:05 – Milo

19:15 – PJ Masks

19:25 – PJ Masks

19:35 – Topolino – Strepitose avventure

Boing

18:35 – Gumball

19:15 – Gli Acchiappamostri S1

19:50 – Le avventure di Taddeo l’esploratore

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Super – Noobs

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Mighty express

19:30 – Tom & Jerry in New York

19:55 – Tom & Jerry in New York

20:20 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Baby Shark’s Big Show

Frisbee

18:50 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.1

19:00 – Mega Game Dinsiem – E – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

19:30 – Mega Game Dinsiem – E – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

19:55 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.2

20:25 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.3

20:55 – Curioso come George 11′ Stagione Ep.4

21:20 – Super Monsters – C’era una volta una favola

21:50 – Super Monsters 3′ Stagione Ep.2

K2

18:15 – A tutto reality: All Stars 5′ Stagione Ep.5

18:40 – A tutto reality: All Stars 5′ Stagione Ep.6

19:00 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese – 1^TV 2′ Stagione Ep.14

19:15 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.4

19:40 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.4

19:50 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.5

20:10 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.5

20:25 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.6

DeaKids

18:10 – A tutto reality: la vendetta dell’isola Il gioco della verità

18:35 – A tutto reality: la vendetta dell’isola Il grande freddo

19:00 – Tara Duncan La malattia di Galla Prima TV

19:10 – Tara Duncan Carol è una star

19:25 – Ted’s Top Ten Come mandare all’aria un matrimonio

19:50 – Music Distraction Ballo Prima TV

20:00 – Music Distraction Grandi città Prima TV

20:25 – Cercami a Parigi Missione di salvataggio

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.6

19:20 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.7

20:15 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.8

21:10 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.9

22:05 – C’era una volta casa – 1^TV 5′ Stagione Ep.1

23:05 – C’era una volta casa – 1^TV 5′ Stagione Ep.2

00:00 – Una coppia in affari 2′ Stagione Ep.14

00:30 – Una coppia in affari 3′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:30 – Storie della TV Un due tre…Tognazzi!

19:30 – Rai – News

19:35 – Antiche Genti italiche Sanniti

20:10 – Il giorno e la storia 9 gennaio 2023

20:30 – Passato e Presente

21:10 – Italia: viaggio nella bellezza Storie prima della storia

22:10 – Siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO Ep 1 – Il patrimonio immateriale

23:10 – Il segno delle donne

Rai Scuola

18:00 – Memex

18:30 – Erasmus Stories Teaching Methods 1

18:55 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:45 – Invito alla lettura 2 La lettura indipen

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.8

19:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.26

20:20 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.1

21:20 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.2

22:15 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.13

23:15 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.4

00:15 – Texas Metal 3′ Stagione Ep.2

01:15 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.15

DMAX

18:35 – La febbre dell’oro 5′ Stagione Ep.11

19:30 – Vado a vivere nel bosco 4′ Stagione Ep.6

21:25 – Lupi di mare 9′ Stagione Ep.1

22:20 – Lupi di mare 9′ Stagione Ep.2

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 132

01:15 – Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto 2′ Stagione Ep.8

02:10 – Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto 2′ Stagione Ep.9

03:05 – Bear Grylls: l’ultimo sopravvissuto 2′ Stagione Ep.10

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA OLTRE IL LIMITE

19:00 – MEGACOSTRUZIONI IV – PIATTAFORME PETROLIFERE

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VI – I SEGRETI DELL’AREA 51

21:15 – LA MEDICINA NEL MONDO ANTICO

22:15 – Terra Santa misteriosa

23:15 – UNIVERSO AI RAGGI X IV – IL MISTERO DEI GIGANTESCHI PIANETI DI GHIACCIO

00:15 – ATLANTE DEL COSMO – PIU’ VELOCE DELLA LUCE

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES I – EVIDENZE ESPLOSIVE

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi Lo squalo

19:20 – Cortesie per gli ospiti Fabrizio e Andrea vs. Alessandra e Gloria

20:20 – Cortesie per gli ospiti Fabio e Simone vs. Camilla e Eva Luna Prima TV

21:20 – Vite al limite: e poi John e Lonnie

23:20 – Vite al limite La – Shanta

01:15 – Vite al limite Cillas

03:10 – Vite al limite Mercedes

05:05 – Vite al limite Angel

Discovery Channel

18:10 – Una famiglia fuori dal mondo Emergenza

19:05 – Una famiglia fuori dal mondo L’inverno

20:00 – Una famiglia fuori dal mondo Il re della montagna

21:00 – Bigfoot: killer in Alaska La medium

21:55 – Avventure impossibili con Josh Gates El Dorado

22:50 – Avventure impossibili con Josh Gates La città dorata

23:50 – Chi cerca trova Ep. 10

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 1

Sky Uno

18:20 – Home Restaurant Ep. 1

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 11

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 12 Prima TV

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Venezia

21:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 54

22:20 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 58

23:25 – MasterChef Italia Ep. 7

00:45 – MasterChef Italia Ep. 8

Sky Cinema 1

19:05 – Il Kaiser – Franz Beckenbauer

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – I delitti del BarLume – Indovina chi?

22:55 – I delitti del BarLume – Indovina chi?

00:35 – The Northman

02:55 – The Hollow Point – Punto di non ritorno

04:30 – Governance – Il prezzo del potere

SKY Cinema Family

19:30 – Asterix e il regno degli dei

21:00 – Il mistero della casa del tempo

22:50 – Water Horse – La leggenda degli abissi

00:50 – Save the Last Dance

02:45 – Roald & Beatrix – Un incontro magico

04:00 – 100X100Cinema

04:20 – Belle & Sebastien

Sky Cinema Romance

19:05 – Un principe tutto mio

21:00 – Dear John

22:55 – Il fidanzato di mia sorella

00:40 – Croce e delizia

02:25 – Come la prima volta

04:00 – Come te nessuno mai

05:30 – Questo o quello – Speciale

05:45 – La fiera della vanità – Vanity Fair

Sky Cinema Collection

19:25 – Wanted – Scegli il tuo destino

21:15 – By the Sea

23:25 – Il collezionista di ossa

01:30 – Alexander

04:30 – Amore senza confini – Beyond Borders

Sky Cinema Action

18:55 – 15 minuti – Follia omicida a New York

21:00 – Sleepless – Il giustiziere

22:40 – L’immortale (2019)

00:40 – L’uomo sul treno – The Commuter

02:25 – Diamond 13

04:05 – 100X100Cinema

04:25 – Quella sporca dozzina

Fox

18:05 – I Griffin Chi cerca trova

18:30 – I Simpson Pompieri e ladri

18:55 – I Simpson Fermati o il cane spara!

19:20 – I Simpson 24 minuti

19:45 – I Simpson Homer fa le scarpe a Burns

20:10 – I Simpson E le stelle stanno a guardare

20:35 – I Simpson Due nuovi coinquilini per Homer

21:00 – This Is Us Il treno Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

