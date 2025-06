Su Rai Uno Italia-Moldavia, su Canale 5 Ticket to Paradise. Guida ai programmi Tv della serata di lunedì 9 giugno 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 9 giugno 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Piggy. Nella piccola comunità spagnola di Estremadura, Sara, figlia di un macellaio, subisce body shaming da tre coetanee. Dopo un’aggressione in piscina da parte delle giovani, è costretta a tornare a casa in bikini, rendendo il tragitto ancor più umiliante. Ma lungo il percorso, scopre che quelle stesse ragazze sono state rapite da un uomo visto in piscina poco prima. Tornata a casa, non svela nulla mentre iniziano le ricerche delle scomparse. La subdola vendetta è servita. Su Canale 5 dalle 21.27 va in onda Ticket to Paradise, una commedia romantica con George Clooney e Julia Roberts, perfetta per chi cerca leggerezza e divertimento.

Su Italia 1, invece, dalle 21.28 spazio alla comicità italiana con Così è la vita, il celebre film con Aldo, Giovanni e Giacomo. Per chi preferisce il cinema d’autore, Rai 5 trasmette La vita invisibile di Euridice Gusmão, un dramma intenso e toccante. Su La7, invece, c’è Gomorra, il film di Matteo Garrone che ha ispirato la famosa serie TV. Su Sky Cinema dalle 21.15 Invasion. Una malattia epidemica di origine extraterrestre minaccia seriamente la sopravvivenza dell’intera umanità

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21,20 Delitti in Paradiiso. Per seppellire un passato doloroso, Janelle era fuggita lontano, ma si ritrova costretta a ritornare a Saint-Marie, nella distilleria di rum sull’isola dopo diciotto anni di assenza.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Lo stato delle cose. Massimo Giletti racconta i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico. Su Rete 4 dalle 21.30 Gianluigi Nuzzi conduce Quarta Repubblica, con inchieste e dibattiti su politica ed economia.

SPORT

Su Rai Due dalle 20.30 Italia-Moldavia. Seconda partita delle qualificazioni FIFA World Cup 2026, l’Italia è inserita nel gruppo I insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. Primo match casalingo per gli Azzurri che tornano a giocare a Reggio Emilia dopo quasi 4 anni.