Su Rai Uno il Commissario Montalbano, su Canale 5 La notte nel cuore. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 9 settembre 2025

La serata di martedì 9 settembre offre una serie di proposte per ogni gusto: dai film d’azione e commedie romantiche alle fiction intense e ai documentari d’impatto. Tra cinema italiano e internazionale, storie familiari e concerti evocativi, la serata si snoda tra intrattenimento, cultura e sport. E per gli appassionati di calcio, c’è anche Serbia-Inghilterra in diretta. Un martedì sera che promette di tenerti incollata allo schermo, qualunque sia il tuo mood.

FILM

Su Italia 1, alle 21:20, puoi scegliere tra il film d’azione Retribution e il quiz musicale Sarabanda – Il Torneo dei Campioni, entrambi in onda in contemporanea. Se preferisci il cinema internazionale, Rai 4 propone The Menu alle 21:20, un film provocatorio e visivamente potente, mentre Rai Movie trasmette Indian – La grande sfida alle 21:10, per chi ama le storie di competizione e riscatto. Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, arriva U.S. Palmese, una commedia sportiva tutta italiana firmata dai Manetti bros. Rocco Papaleo interpreta un presidente di provincia che, per salvare la sua squadra di calcio, si inventa un piano folle: ingaggiare un ex campione decaduto. Tra telecronache vere, facce note e tanto spirito di rivalsa, il film è una dichiarazione d’amore al calcio di paese, quello che fa battere il cuore. Su Sky Cinema Family, alle 21:00, va in onda Il cacciatore di giganti, una fiaba moderna dove un giovane contadino apre un portale verso un mondo popolato da giganti. La sua avventura diventa una battaglia per salvare il regno, tra castelli sospesi e creature colossali. È il tipo di film che ti fa tornare bambino, con effetti spettacolari e un pizzico di magia.

Su Sky Cinema Cult, sempre alle 21:00, trovi Maria, un ritratto intimo e struggente di Maria Callas. Non è solo la diva, ma la donna dietro la leggenda: fragile, appassionata, in cerca di libertà. Il film scava nel suo cuore, tra palcoscenici e silenzi, e lo fa con eleganza e profondità. Su Sky Cinema Action, alle 21:00, parte Extraction, un concentrato di adrenalina. Un mercenario tormentato viene ingaggiato per salvare il figlio di un boss, e da lì parte una corsa senza tregua tra sparatorie, fughe e scelte difficili. È il classico action che non ti lascia respirare, ma ti tiene incollata fino all’ultimo colpo. Infine, su Sky Cinema Romance, alle 21:00, c’è Ti odio, ti lascio, ti…, una commedia romantica con Jennifer Aniston e Vince Vaughn. Dopo la rottura, i due ex decidono di continuare a vivere insieme, e il risultato è un’escalation di situazioni assurde, battibecchi e momenti teneri. È il tipo di film che ti fa ridere, ti fa pensare, e forse ti fa anche rivalutare qualche ex.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21:30 con Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica, un episodio ricco di mistero e fascino siciliano. Su Rai 3, alle 21:20, va in onda La doppia vita di Madeleine Collins, un thriller francese che esplora il tema dell’identità e del doppio, perfetto per chi ama le trame psicologiche.La fiction trova spazio su Canale 5 alle 21.41 con La notte nel cuore, un racconto drammatico che esplora le conseguenze di un evento traumatico su una famiglia. Suspense e emozioni forti si intrecciano in una narrazione coinvolgente.

INTRATTENIMENTO E CULTURA

La7 propone In viaggio con Barbero alle 21:15, un racconto storico coinvolgente, seguito alle 23:15 dal documentario Navalny – Cronaca di un Omicidio di Stato, che analizza la figura dell’oppositore russo e le ombre del potere. Su Rete 4, alle 21:25, torna È sempre Cartabianca, con Bianca Berlinguer e ospiti in studio per discutere i temi caldi della settimana. Se cerchi leggerezza e musica, Rai 2 ti porta in Abruzzo con La Notte dei Serpenti 2025 alle 21:20, un concerto-evento che fonde tradizione popolare e sonorità moderne.

SPORT

Su Cielo, alle 20:45, puoi seguire Serbia-Inghilterra, match valido per le qualificazioni Mondiali 2026.