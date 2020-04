Su Rai Uno il viaggio di Alberto Angeka attraverso l’Italia, su Sky Cinema Premium Hulk. Guida ai programmi Tv della serata del 22 aprile 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 22 aprile 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non

FILM

Su Rai Due alle 21.20 va in onda Quello che veramente importa. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Alec viene a sapere di appartenere ad una famiglia con il dono della guarigione. É un dono che non è destinato a tutti, ma inizialmente lui lo rifiuta. Su Rai 4 dalle 21.20 il thriller E venne il giorno. Pennsylvania. Nell’aria c’è qualche cosa di strano e misterioso che toglie l’istinto di sopravvivenza alle persone, spingendole all’autolesionismo. L’insegnante E.Moore scappa dalla città con la famiglia e una coppia di amici per sfuggire al vento di morte. Su Rai Movie dalle 21.10 Amore, cucina e curry. Hassan Kadam è un talento straordinario della cucina, nonostante sia un novizio e abbia imparato tutto da solo. La famiglia si deve trasferire dall’India in un piccolo villaggio francese e i componenti decidono di aprire una piccola tavola calda, ma la proprietaria di un ristorante nelle vicinanze si oppone con forza, scatenando così una guerra ai nuovi arrivati. La donna ha modo di tornare sui propri passi solo quando ha l’opportunità di assaggiare la cucina di Hassan. Su Italia 1 dalle 21.15 il favolistico Jurassic Park III, terzo capitolo della saga iniziata con “Jurassic Park” e proseguita con “Il mondo perduto”. Un’altra terribile avventura sull’isola dei dinosauri. Su Sky Cinema dalle 21.15 Domino.In una Copenhagen sconvolta dal terrore, un ufficiale di polizia cerca giustizia per l’omicidio di un collega da parte di un membro dell’ISIS. Nella caccia all’assassino, l’agente finisce incastrato in un pericoloso gioco condotto dalla CIA. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Hulk. In California, il giovane scienziato Bruce Banner accusa qualche problema di controllo dell’ira. Dietro la sua vita di brillante e apprezzato ricercatore nel campo dell’ingegneria genetica si nasconde un passato doloroso e mai del tutto dimenticato. Su Iris dalle 21 Prova a prendermi. Un agente dell’FBI è sulle tracce di un giovane artista del travestimento, che è riuscito ad estorcere più di sei milioni di dollari in varie frodi, impersonando di volta in volta un personaggio diverso.

INTRATTENIMENTO

Alberto Angela ci accompagna in un misterioso e affascinante viaggio, su Rai Uno dalle 21.25, con la penisola dei Tesori: ci porterà a Pisa, Matera e sulle Dolomiti. Su Canale 5 dalle 21.43 torna Tu si que vales. Lo show e’ condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre alle 21.20 una nuova puntata di Chi l’Ha visto. Si è conclusa nel peggiore dei modi la scomparsa di Luciana Martinelli, 27 anni, insegnante di lingue che si era allontanata da casa a Roma nella notte tra il 3 e il 4 aprile scorso. I telespettatori avevano fatto ritrovare la macchina. Che cosa è successo veramente a Luciana, una bella e giovane donna che parlava tre lingue e amava i cani? Il programma di Federica Sciarelli prosegue anche nelle sue inchieste sul coronavirus.. Su Rete 4 dalle 21.23 Stasera Italia – Speciale. Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Guida tv di mercoledì 22 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori

23:50 – Porta a Porta

01:23 – Che tempo fa

01:30 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai – News24

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Scambio di favori

19:40 – Instinct Segreti e bugie

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Quello che veramente importa

23:20 – Zeta – Una storia Hip Hop

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole Classic

21:20 – Chi l’ha visto?

Rai 4

18:04 – Revenge IV ep.5

18:45 – Senza Traccia VI ep.9

19:23 – Senza Traccia VI ep.10

20:03 – Criminal Minds IV ep.3

21:20 – E venne il giorno

22:42 – Nemesi

00:10 – Supernatural XII ep.14

00:49 – Supernatural XII ep.15

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – TU SI QUE VALES

Italia 1

18:04 – CAMERA CAFE’ – SUPERCOLLA

18:10 – CAMERA CAFE’ – RIFIUTI

18:16 – CAMERA CAFE’ – SCELTA DIFFICILE

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:00 – IENEYEH

19:33 – METEO,IT

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – I SEGNI DEL TEMPO

Canale 20 Mediaset

18:24 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW II – I PREDATORI DELL’ARTE PERDUTA

19:19 – CHICAGO FIRE VI – IL FUGGITIVO

20:15 – THE BIG BANG THEORY V – LA DIFFUSIONE DELL’ORNITOFOBIA

20:42 – THE BIG BANG THEORY V – L’ACQUISIZIONE DELLA SPUTACCHIERA DI FUOCO

21:04 – 22-11-63 – LA TANA DEL BIANCONIGLIO – 1aTV

22:01 – 22-11-63 – HALLOWEEN 1960 – 1aTV

23:02 – UN PONTE PER TERABITHIA – 1 PARTE

23:42 – TG COM

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 80 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – STASERA ITALIA SPECIALE

23:25 – CONFESSIONE REPORTER

00:25 – PATTY PRAVO SPECIAL

02:07 – TG4 L’ULTIMA ORA – NOTTE

Cine 34

19:05 – IL BIANCO, IL GIALLO, IL NERO

21:10 – TOTO’ D’ARABIA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – TOTO’ D’ARABIA – 2 PARTE

22:50 – CHE FINE HA FATTO TOTO’ BABY?

00:46 – I TABU’

02:15 – ABUNA MESSIAS (VENDETTA AFRICANA)

19:05 – IL BIANCO, IL GIALLO, IL NERO

21:10 – TOTO’ D’ARABIA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – TOTO’ D’ARABIA – 2 PARTE

22:50 – CHE FINE HA FATTO TOTO’ BABY?

00:46 – I TABU’

02:15 – ABUNA MESSIAS (VENDETTA AFRICANA)

Rai Movie

19:25 – Sballato, gasato, completamente fuso

21:10 – Amore, cucina e curry

23:15 – Movie Mag

23:35 – Elle

01:55 – Swimming Pool

03:30 – Mistery

05:00 – I piloti dell’inferno

19:25 – Sballato, gasato, completamente fuso

21:10 – Amore, cucina e curry

23:15 – Movie Mag

23:35 – Elle

01:55 – Swimming Pool

03:30 – Mistery

05:00 – I piloti dell’inferno

Paramount Channel

18:40 – Le inchieste di Padre Dowling –

19:40 – La Tata –

20:10 – La Tata –

20:40 – La Tata –

21:10 – Il giovane ispettore Morse –

23:00 – Derailed – Attrazione Letale –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

18:40 – Le inchieste di Padre Dowling –

19:40 – La Tata –

20:10 – La Tata –

20:40 – La Tata –

21:10 – Il giovane ispettore Morse –

23:00 – Derailed – Attrazione Letale –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Iris

19:15 – HAZZARD – TANTO CIECO DA TESTIMONIARE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – KILLER DI PROFESSIONE – II PARTE

21:00 – PROVA A PRENDERMI

23:17 – ALFABETO

23:33 – MEN OF HONOR – L’ONORE DEGLI UOMINI

02:09 – LA DELICATESSE

03:59 – THREE KINGS

05:50 – POLE POLE-PIANO PIANO

19:15 – HAZZARD – TANTO CIECO DA TESTIMONIARE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – KILLER DI PROFESSIONE – II PARTE

21:00 – PROVA A PRENDERMI

23:17 – ALFABETO

23:33 – MEN OF HONOR – L’ONORE DEGLI UOMINI

02:09 – LA DELICATESSE

03:59 – THREE KINGS

05:50 – POLE POLE-PIANO PIANO

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Friuli Venezia Giulia –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 18 –

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 148 – Prima TV

21:30 – L’uomo bicentenario

00:00 – Italia’s Got Talent – Best of – Ep. 2 –

02:00 – Omicidi in Oklahoma

03:45 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 4 –

04:45 – Donne Detective – Ep. 6 –

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Friuli Venezia Giulia –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 18 –

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 148 – Prima TV

21:30 – L’uomo bicentenario

00:00 – Italia’s Got Talent – Best of – Ep. 2 –

02:00 – Omicidi in Oklahoma

03:45 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 4 –

04:45 – Donne Detective – Ep. 6 –

Italia 2

18:20 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – MARK HA PERSO LA GRINTA

18:45 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – PATTY E’ INNAMORATA

19:15 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – LA TIGRE AFFILA GLI ARTIGLI

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – BUON SANGUE NON MENTE!

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – FINE DEL TORNEO

20:30 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – A SPADA TRATTA

20:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA VITTORIA DI ZORO

21:20 – LUPIN E L’UOVO DI COLOMBO

18:20 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – MARK HA PERSO LA GRINTA

18:45 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – PATTY E’ INNAMORATA

19:15 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – LA TIGRE AFFILA GLI ARTIGLI

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – BUON SANGUE NON MENTE!

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – FINE DEL TORNEO

20:30 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – A SPADA TRATTA

20:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA VITTORIA DI ZORO

21:20 – LUPIN E L’UOVO DI COLOMBO

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – INGA LINDSTROM – IL SEGRETO DI SVENAHOLM – 2 PARTE

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – IL ROMANZO DI UN AMORE – 1 PARTE

22:13 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – IL ROMANZO DI UN AMORE – 2 PARTE

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – INGA LINDSTROM – IL SEGRETO DI SVENAHOLM – 2 PARTE

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – IL ROMANZO DI UN AMORE – 1 PARTE

22:13 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – IL ROMANZO DI UN AMORE – 2 PARTE

NOVE

18:30 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep.8

20:00 – Sono le venti – 1^TV 3′ Stagione Ep.8

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.8

21:25 – Robo – Cop

23:30 – Maldamore

00:50 – Marchio di fabbrica 7′ Stagione Ep.20

01:20 – Marchio di fabbrica 6′ Stagione Ep.1

01:45 – Marchio di fabbrica 6′ Stagione Ep.5

18:30 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep.8

20:00 – Sono le venti – 1^TV 3′ Stagione Ep.8

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.8

21:25 – Robo – Cop

23:30 – Maldamore

00:50 – Marchio di fabbrica 7′ Stagione Ep.20

01:20 – Marchio di fabbrica 6′ Stagione Ep.1

01:45 – Marchio di fabbrica 6′ Stagione Ep.5

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare UK Ep. 7

19:15 – Affari al buio Una competizione sfrenata

19:45 – Affari al buio Un sorprendente alleato

20:15 – Affari di famiglia La bambola di Marilyn Manson

20:45 – Affari di famiglia In affari con Star Trek!

21:15 – Los Angeles di fuoco

23:15 – La felicità nel peccato

00:45 – I racconti immorali di Borowczyk

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare UK Ep. 7

19:15 – Affari al buio Una competizione sfrenata

19:45 – Affari al buio Un sorprendente alleato

20:15 – Affari di famiglia La bambola di Marilyn Manson

20:45 – Affari di famiglia In affari con Star Trek!

21:15 – Los Angeles di fuoco

23:15 – La felicità nel peccato

00:45 – I racconti immorali di Borowczyk

La7

19:00 – Drop Dead Diva – Stagione 2

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – ATLANTIDE – Storie di Uomini e di Mondi

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – L’Aria che tira (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Tagadà Risponde

19:20 – I menù di Benedetta

20:30 – Damages – Stagione 1

21:30 – Detective’s Story

23:40 – L’inferno di cristallo

02:55 – I menù di Benedetta

04:35 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:10 – Merlin –

19:00 – Supernatural –

19:40 – Supernatural –

20:30 – Supernatural –

21:30 – Monuments Men –

23:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

00:30 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:00 – Supernatural –

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.9

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.14

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.9

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.8

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.4

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.3

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.19

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.11

TOP CRIME

18:15 – THE CLOSER II – SANGUE BLU

19:15 – THE MENTALIST III – LUNA ROSSA

20:10 – THE MENTALIST III – L’ELFO ROSSO

21:10 – Delitto sulla Loira – Il mistero del corpo senza testa – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

22:00 – Delitto sulla Loira – Il mistero del corpo senza testa – 2 PARTE

23:10 – CHICAGO P.D. V – IL REVISORE

GIALLO TV

19:20 – The Glades 2′ Stagione Ep.5

20:15 – The Glades 2′ Stagione Ep.6

21:10 – L’ispettore Barnaby 14′ Stagione Ep.1

23:10 – Profiling 6′ Stagione Ep.5

00:10 – Profiling 6′ Stagione Ep.6

01:10 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.9

02:05 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.10

03:00 – The Guardian 3′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:58 – Rai News Giorno

19:02 – Amabili testi

19:51 – Piano Pianissimo

21:04 – Andrea Chénier

23:08 – Inventing David Geffen: King of Hollywood

00:07 – Genesis live, 1973

00:36 – Jacques Brel live al Casinò di Knokke, 1963

01:10 – Rai News Notte

Rai Premium

18:40 – Raccontami 2 – 48 ore ep.18

19:30 – Il Restauratore – I panni sporchi ep.3

20:25 – Il Restauratore – L’uomo del destino ep.4

21:20 – Saggi consigli – Il ritorno

23:00 – L’allieva – p.5

01:10 – L’allieva – p.6

03:20 – Saggi consigli – Il ritorno

05:00 – Incantesimo 7 – p.27

Mediaset Extra

18:15 – FINCHE’ C’E’ DITTA C’E’ SPERANZA

18:20 – I CESARONI – PRIMAVERA

19:20 – I CESARONI – HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA

20:20 – I CESARONI – ISTRUZIONI PER L’USO

21:15 – CASA VIANELLO – BIGAMIA/SEI CONNESSO?/RICHIAMO ALLE ARMI

22:45 – CASA VIANELLO – CALCIATORI ANONIMI/SANDRA COME HARRY POTTER/NUDA PROPRIETA’

00:00 – PAPA’ PRENDE MOGLIE – DUE IN ASCENSORE

01:00 – PAPA’ PRENDE MOGLIE – UNA FAMIGLIA E UNA CULLA

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Ci Siamo Già Visti

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Maybe Baby

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:02 – Santa Messa

19:34 – Rete di speranza

20:00 – Il Santo Rosario

20:31 – TG 2000

21:01 – Italia in preghiera

21:51 – Beati voi

VH1

19:00 – Top Chart Quattro Anni Fa –

20:00 – Most Ridiculous –

20:20 – Most Ridiculous –

20:40 – Most Ridiculous –

21:00 – Ink Master –

22:05 – Just Tattoo of Us –

23:10 – Il Testimone –

23:35 – Il Testimone –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA

19:00 – CHRONO GP

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:00 – CHRONO GP

23:30 – INNOCENZA COLPOSA

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Filo diretto – Oggi è

19:00 – Il Quotidiano

19:25 – Aperisocial

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Papà a tempo pieno – Appuntamento al buio

La2

18:30 – I Mondiali

20:15 – Svizzera e dintorni – Rivediamoli

21:00 – Film4You

22:50 – Un amore sopra le righe

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Perle di Sport

19:30 – Memory Review – Rullo goal serie A

20:00 – Memory

21:00 – Perle di Sport

22:30 – Memory

02:00 – Perle di Sport

03:30 – Memory Review – Rullo goal serie A

04:00 – Memory

Rai Sport

18:00 – Perle di Sport

19:30 – Memory Review – Rullo goal serie A

20:00 – Memory

21:00 – Perle di Sport

22:30 – Memory

02:00 – Calcio: Qualificazione Euro 2020

04:00 – Calcio: Qualificazione Euro 2020

SuperTennis

18:45 – ATP ROMA – Del Potro vs Djokovic, Quarto di Finale 2009

20:15 – ATP BARCELLONA 2019 – Struff vs Tsitsipas

22:00 – GIORGI, PERLA ITALIANA – Wozniacki vs Giorgi, Tokyo 2018

00:00 – LE TOP 5 WTA -Sofia Kenin – Stosur vs Kenin, Guangzhou 2019 Finale

02:30 – ATP BARCELLONA STORY – Nadal vs Almagro, Quarto di Finale 2014

05:15 – WTA STOCCARDA STORY – Makarova vs Vinci, 1° turno 2016

Euro Sport

19:00 – Biliardo Mondiale 2019 5a giornata, da Sheffield, Inghilterra

20:30 – Biliardo Mondiale 2019 5a giornata, da Sheffield, Inghilterra

22:00 – Rubrica Hall of Fame Le Superstar della Ginnastica

23:00 – Tennis Australian Open 2018 Finale F, da Melbourne, Australia

01:30 – Tennis Australian Open 2018 Semifinale F, da Melbourne, Australia

03:00 – Tennis Roland Garros 2019 Ottavi, da Parigi, Francia

04:30 – Tennis Roland Garros 2017 Terzo turno, da Parigi, Francia

SportItalia

19:30 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – JAMS

21:00 – Il collegio

23:05 – SNAP 2019/2020

Rai YoYo

18:00 – BING – EP.7

18:05 – BING – EP.8

18:10 – BING – EP.9

18:15 – BING – EP.10

18:25 – RICKY ZOOM – EP.18

18:35 – RICKY ZOOM – EP.15

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.43

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.45

Boing

18:20 – Victor and Valentino 1^ TV

18:45 – Gumball

19:20 – Gumball + Teen Titans Go!

19:50 – Teen Titans Go ! New

20:25 – Craig

20:40 – Craig

21:15 – Gli Acchiappamostri

21:35 – Capitan Tsubasa

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:40 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – METEOHEROES – ANTEPRIMA

20:10 – C’era una volta la terra

20:40 – Heidi

21:20 – Tom & Jerry

22:00 – Tom & Jerry

Frisbee

18:05 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.15

18:30 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.1

19:00 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.10

19:10 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.11

19:20 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.12

19:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.3

19:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.4

20:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.5

K2

18:00 – Un idolo nel pallone – 1^TV 1′ Stagione Ep.25

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.19

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.20

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.21

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.6

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.7

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.8

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.16

DeaKids

18:20 – A tutto reality

18:45 – A tutto reality

19:10 – A tutto reality

19:35 – Ready.Music.Play!

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:35 – Maggie & Bianca Fashion Friends

21:00 – New School: Whatsanna

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Sponge – Bob

Disney Channel

18:10 – Penny on M.A.R.S. Un nuovo amico

18:35 – Penny on M.A.R.S. L’identità nascosta di Tom

19:00 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Le origini. 1a parte

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Le origini. 2a parte

19:50 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Animan

20:10 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir La burattinaia

20:40 – Penny on M.A.R.S. Un nuovo amico

21:05 – Penny on M.A.R.S. L’identità nascosta di Tom

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Le case più estreme del mondo 4′ Stagione Ep.8

19:40 – Le case più estreme del mondo 2′ Stagione Ep.3

20:35 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.10

21:05 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.11

21:30 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.12

22:00 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.13

22:25 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.14

22:55 – Minicase di lusso 1′ Stagione Ep.15

Rai Storia

18:30 – Passato e Presente. I servi della Gleba con il Prof. Alessandro Barbero

19:10 – Il sale della terra

21:10 – Italiani. Raffaele Cadorna

22:10 – Cronache di Hitler

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

00:20 – Passato e Presente. Ovra la polizia del regime con il Prof. Mauro Canali

01:00 – a.C.d.C. Conquistadores Orfani

Motor Trend Italia

18:30 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.17

19:30 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.18

20:25 – Salt Lake Garage 3′ Stagione Ep.5

21:20 – Salt Lake Garage 3′ Stagione Ep.6

22:15 – Texas Metal – 1^TV 2′ Stagione Ep.9

23:15 – Texas Metal – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

00:10 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.23

01:05 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.24

DMAX

18:35 – Una famiglia fuori dal mondo 2′ Stagione Ep.10

19:35 – Nudi e crudi XL 4′ Stagione Ep.7

20:30 – Nudi e crudi XL 4′ Stagione Ep.8

21:25 – Gipponi senza frontiere – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

22:20 – Gipponi senza frontiere – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

23:15 – Highway Security: Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep.13

23:45 – Highway Security: Spagna – 1^TV 1′ Stagione Ep.14

00:15 – Drug Wars 3′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:15 – PLANET EARTH II – LE MERAVIGLIE DELLA NATURA – DESERTI

19:15 – MASTERS OF ENGINEERING – ALLA SCOPERTA DELLE CALOTTE POLARI

20:15 – MASTERS OF ENGINEERING – I CONQUISTATORI DELLE VETTE

21:15 – L’essenza dell’acqua

22:15 – ONE STRANGE ROCK: PIANETA TERRA – IL RESPIRO DELLA TERRA

23:15 – ONE STRANGE ROCK: PIANETA TERRA – LA GENESI

00:15 – ONE STRANGE ROCK: PIANETA TERRA – ROTTA PER CASA

01:15 – FOCUS NATURA – AFRICA: SANGUE E SPERANZA

RealTime

18:35 – Cortesie per gli ospiti Valentina e Emanuela vs. Arianna e Giacomo

19:30 – Cortesie per gli ospiti Ep. 4

20:25 – Cortesie per gli ospiti Pino e Ciro vs. Mirta e Federica

21:20 – Malati di pulito Caren-Linda e Jamie-Mick

22:15 – Malati di pulito Claire-Sue-Roger e Lynne-Mark-Karl

23:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Bozzi incredibili

00:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il linfoma

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il meglio

Rai Scuola

18:05 – English Up episodio 13 Replica

18:15 – Labour Of Love episodio 9 Replica

18:25 – Spoon River Anthology Sleepers Replica

19:00 – Gli Speciali di Rai Scuola Uguaglianza Replica

19:05 – Toolbox IV Costruiamo il nostro primo robot Replica

19:20 – Toolbox IV Robotica industriale e robotica umanoide Replica

19:35 – Digital World Puntata 3 Replica

19:55 – Everyday Elements Ep.1 – Carbone, Oro, Neon, Zirconio, Antimonio Replica

LaF

18:40 – RED – Dimmi dove vivi Giornata della Terra. 2′ Stagione Ep.6

19:10 – RED – L’ecologista vagabondo Giornata della Terra. 1′ Stagione Ep.1

20:10 – RED – L’ecologista vagabondo Giornata della Terra. 1′ Stagione Ep.2

21:10 – 2040 – Salviamo il pianeta! – 1^TV Giornata della Terra

22:55 – RED – L’ecologista vagabondo Giornata della Terra. 1′ Stagione Ep.3

23:55 – RED – L’ecologista vagabondo Giornata della Terra. 1′ Stagione Ep.4

00:55 – Anthony Bourdain: Wasted! Contro il cibo sprecato Giornata della Terra

02:30 – RED – Posso dormire da voi? 2′ Stagione Ep.7

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 5

18:35 – Come è fatto Ep. 6

19:05 – Come è fatto Ep. 18

19:35 – Come è fatto Ep. 19

20:00 – Come è fatto Ep. 20

20:30 – Come è fatto Ep. 21

21:00 – Una famiglia fuori dal mondo Il re della montagna

21:55 – Una famiglia fuori dal mondo Branco vs. lupo

Sky Uno

18:00 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 3

19:05 – Master – Chef Italia Ep. 3

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 18

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 5

22:20 – Family Food Fight Ep. 6

00:00 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 3

01:10 – Case da milionari LA Ep. 8

02:00 – Case da milionari LA Ep. 9

Sky Cinema 1

19:30 – Solo cose belle

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – L’amore non va in vacanza

23:35 – Un nemico che ti vuole bene

01:20 – Se scappi, ti sposo

03:20 – Il gatto

05:15 – Ma cosa ci dice il cervello

05:35 – Totò e Cleopatra

SKY Cinema Family

19:30 – Super palla di pelo

21:00 – Zanna Bianca

22:35 – Una vita da gatto

00:05 – Dragon Ball Super: Broly – Il Film

01:50 – Monster House

03:25 – Against The Wild

05:00 – Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio

Sky Cinema Romance

19:20 – Harry, ti presento Sally…

21:00 – Amore inaspettato

22:50 – Se solo fosse vero

00:30 – Gli anni dei ricordi

02:30 – Mangia, prega, ama

04:55 – Book Club – Tutto può succedere

Sky Cinema Collection

19:25 – Cop Land

21:15 – The Untouchables – Gli intoccabili

23:20 – Toro scatenato

01:35 – 100X100Cinema

01:50 – Taxi Driver

03:45 – Lo sbirro, il boss e la bionda

05:25 – La stanza di Marvin

Sky Cinema Action

19:00 – Safe House – Nessuno è al sicuro

21:00 – Standoff – Punto morto

22:35 – La rapina perfetta

00:35 – Vendetta e redenzione

02:15 – Philadelphia Experiment

03:45 – Money Train

05:35 – Tropa de elite 2 – Il nemico è un altro

Fox

18:05 – I Simpson Kill Gil: Volume 1 e 2

18:30 – I Simpson La moglie acquatica

18:55 – I Simpson Vita da star

19:20 – I Simpson Piccolo grande amore

19:45 – The Big Bang Theory L’erosione della confidenza

20:10 – The Big Bang Theory Le ripercussioni dei festeggiamenti

20:35 – The Big Bang Theory Le misurazioni matrimoniali

21:00 – Stumptown Segreti e bugie Prima TV

Premium Cinema

19:35 – Cattivissimo me 3

21:15 – Hulk

23:00 – AUGURI PER LA TUA MORTE

00:43 – The bad seed

02:13 – Gravity

04:37 – Miss detective

Premium Action

18:27 – THE 100 IV – PRAIMFAYA

19:22 – MR. ROBOT I – UNO E ZERO

20:24 – THE LAST SHIP I – RITORNO A CASA

21:15 – CHICAGO FIRE VIII – DOVE FINIREMORE – 1aTV

22:04 – THE FLASH VI – PAURA E SANGUE

22:54 – IZOMBIE IV – 13

23:42 – THE 100 IV – PRAIMFAYA

00:37 – MR. ROBOT I – UNO E ZERO

Mya

18:48 – BIG BANG THEORY IX – LA BIFORCAZIONE DELLA FERMENTAZIONE

19:11 – BIG BANG THEORY IX – LA SOLUZIONE DEL SOSTITUTO IN CODA

19:34 – THE NIGHT SHIFT III – SI TORNA A CASA

20:24 – SUITS VII – DIVIDI E CONQUISTA

21:15 – RIVERDALE IV – LA TEMPESTA DI GHIACCIO – 1aTV

22:09 – THE BOLD TYPE III – LA NUOVA NORMALITA

22:59 – THE NIGHT SHIFT III – SI TORNA A CASA

23:49 – EVERWOOD III – UNA VITA DA ACCETTARE