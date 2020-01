Nel giorno della Memoria su Iris Schindler’s list, su Cielo Conspiracy. Guida ai programmi Tv della serata del 27 gennaio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 27 gennaio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Per gli amanti del soprannaturale dalle 21.20 su Rai 4 c’è Riflessi di paura. Un ex poliziotto con il vizio dell’alcool trova lavoro come guardiano notturno in un centro commerciale in ristrutturazione, devastato da un incendio in cui hanno perso la vita diverse persone. Ma di notte oscure presenze dall’aldilà cercano di mettersi in contatto con i vivi. Gli appassionati di western potranno sintonizzarsi su Rai Movie alle 21.10 per vedere Il duello. Helena, Texas. Una serie di morti misteriose colpisce la città. Sarà un ranger a mettersi sulle tracce dei colpevoli. Su Italia 1 alle 21.18 va in onda Mercenari 3. Barney e la squadra dei Mercenari devono affrontare Conrad Stonebanks, un vecchio socio nonché trafficante di armi, il quale è deciso eliminare i propri ex colleghi uno dopo l’altro. Sky Cinema dalle 21.15 ci propone Scappo a casa, film interpretato da Aldo Baglio, per la prima volta protagonista di un film da solista senza Giovanni e Giacomo. Michele è un uomo famoso e superficiale, la cui vita è basata sulla conquista di belle donne e sull’ostentare status symbol di lusso sui servizi di rete sociale e non solo. La sua vita, però, cambierà durante un viaggio a Budapest. Per celebrare il Giorno della Memoria alle 21 Iris manda in onda il film drammatico Schindler’s list. La vera storia di Oscar Schindler, un industriale tedesco che, mettendo a rischio la propria vita e la propria carriera, riesce a salvare migliaia di ebrei da un tragico destino. Cielo, sempre alle 21, Conspiracy – Soluzione finale. Berlino, 20 gennaio 1942. I capi nazisti e i leader delle SS si riuniscono nella conferenza di Wannsee, presieduta dal generale Reinhard Heydrich, per prendere una decisione riguardo il popolo ebraico.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 il terzo episodio de La guerra è finita ci porta a Davide, che cerca di capire se Mattia fa parte di un gruppo che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civil e. Nel frattempo Miriam e Mattia sono sempre più vicini, come il giovane avvocato e Giulia, che Stefano invita ad andare con lui a un grande ballo in città per parlare direttamente con la marchesa Terenzi, presentandola come sua fidanzata. Ma Giulia, con solando Davide che ha sempre meno speranze di ritrovare il figlio Daniele, si avvicina sempre di più a lui. Nel primo episodio della serie 9-1-1, in programma su Rai Due (Fantasmi, ore 21.20), dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza, Bobby e la sua squadra prestano soccorso ad un escursionista caduto dalla scogliera. L’uomo si salva, ma dichiara di non aver fatto nessuna chiamata. Nel secondo (Il vero Buck, ore 22.05), tornato ufficialmente single, Buck si reca in un bar con Chimney, dove vengono raggiunti da Maddie. Al bar, Buck incontra anche Taylor. Nel terzo (La storia di Hen, ore 22.55), prima di diventare un vigile del fuoco, Hen lavorava come rappresentante farmaceutica, ma era insoddisfatta della sua vita lavorativa ed affettiva.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.39 Alfonso Signorini conduce una nuova puntata di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecitta. Chi vincerà al televoto tra Fernanda Lessa, Barbara Alberti e Patrick Ray Pugliese? Su Sky Uno dalle 21.20 Bruno Barbieri 4 Hotel. Quattro proprietari di hotel nella stessa area geografica si sfidano per dimostrare l’eccellenza della propria attività. Ogni albergatore ospita gli altri tre presso la propria struttura, accompagnati dallo chef Bruno Barbieri nei panni di giudice.

ATTUALITÁ

La puntata odierna di Presa diretta, in onda su Rai Tre dalle 21.20 è dedicata al voto per le Regionali in Emilia Romagna. PresaDiretta ha attraversato la regione e ha raccontato in profondità un territorio. Le città e i piccoli paesi, le periferie e i centri storici, le campagne e le fabbriche, per capire le ragioni, i sentimenti e le istanze che la attraversano… in attesa del voto. Su Rete 4 dalle 21.30 torna Quarta Repubblica, l’approfondimento condotto da Nicola Porro e dedicato ad economia e politica.

Guida tv di lunedì 27 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – In diretta dal Red Carpet del Teatro Ariston Prima Festival

20:40 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La guerra è finita

23:42 – TG1 60 Secondi

23:45 – Speciale Porta a Porta Elezioni 2020 Emilia Romagna e Calabria Vincitori e Vinti

01:20 – TG1 NOTTE

Rai 2

18:00 – Parlamento Telegiornale

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Una notte speciale

19:40 – N.C.I.S. L’angelo della morte

20:30 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta Emilia Romagna all’ultimo voto

Rai 4

18:12 – Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. IV ep.4

18:57 – Senza Traccia ep.3

19:46 – Senza Traccia ep.4

20:37 – Criminal Minds ep.1

21:20 – Riflessi di paura

23:17 – What We Do in the Shadows ep.1

23:48 – What We Do in the Shadows ep.2

00:13 – X-Files XI ep.1

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO VIP

Italia 1

18:16 – PUPA E IL SECCHIONE – LA CLIP BEST – WEB

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:25 – IENEYEH

20:25 – C.S.I. MIAMI – DISONORE

21:20 – I MERCENARI 3 – 1 PARTE

22:49 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:27 – GOTHAM IV – IL SENTIERO DELL’OSCURITA’

19:19 – CHICAGO FIRE IV – LASCIATELA BRUCIARE

20:15 – THE BIG BANG THEORY XI – LA REAZIONE DI RITRAZIONE

20:42 – THE BIG BANG THEORY XI – L’INTEGRAZIONE DEL RILASSAMENTO

21:04 – IN TIME – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – IN TIME – 2 PARTE

Rete 4

18:45 – TEMPESTA D’AMORE – 28 – 1aTV

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 28 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:45 – PENSA IN GRANDE

01:47 – STASERA ITALIA

Cine 34

19:26 – RIDERA’ (CUORE MATTO)

21:10 – I FICHISSIMI

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – I FICHISSIMI

22:45 – IL RAS DEL QUARTIERE

00:21 – ARAGOSTA A COLAZIONE

01:59 – FELLINI 100 – IO MI RICORDO

Rai Movie

19:25 – Occhio alla vedova!

21:10 – Il duello

23:05 – La vera storia di Jess il bandito

00:40 – Spoor – Tracce

02:50 – I leoni della guerra

04:45 – Stanlio e Ollio – Stanlio lavandaio

05:00 – Zorro il ribelle

Paramount Channel

18:40 – Soko – Misteri tra le Montagne –

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Caos –

23:00 – Bobby Z – Il signore della droga –

23:01 – Bobby Z – Il signore della droga –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

Iris

19:15 – HAZZARD – IL FU J.D. HOGG

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – NELLE MANI DI DIO

21:00 – SCHINDLER’S LIST – LA LISTA DI SCHINDLER

00:18 – NOI DUE SENZA DOMANI

02:05 – NOTE DI CINEMA

02:10 – CIAKNEWS

02:14 – CHAMPAGNE CHARLIE

02:58 – CHAMPAGNE CHARLIE

TV8

18:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Penisola sorrentina

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 16 Prima TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 90 Prima TV

21:30 – Rocky III

23:25 – Taxxi

01:10 – S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine

03:25 – Donne Detective Ep. 7

04:15 – L’assassino della porta accanto Ep. 7

Italia 2

18:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – MOMENTO DELLA VERITA’ – SPLENDIDE AVVERSARIE

18:50 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – PROFONDO RANCORE – PERSONA OSTILE

19:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SEGRETO DI GIORGIA – ORGOGLIO DI KIOKO

19:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LE PROVE DI RE KAIO

20:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FUGA DI VEGETA

20:40 – MY HERO ACADEMIA – APPRENDISTA DI GRAN TORINO

21:00 – MY HERO ACADEMIA – LE SFIDE DI MIDORIYA E SHIGARAKI

21:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL CIMITERO DEI PIRATI: UN LUOGO SENZA RITORNO

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – IL MIO AMICO NANUK – 2 PARTE

19:35 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: SCHERZI DEL DESTINO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

NOVE

18:05 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep 12

19:00 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep 11

19:53 – Sono le venti – 1^TV 1′ Stagione Ep 6

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep 36

21:32 – Little Big Italy – 1^TV 3′ Stagione Ep 3

22:55 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep 2

00:16 – Marchio di fabbrica 8′ Stagione Ep 7

00:45 – Marchio di fabbrica 8′ Stagione Ep 8

Cielo

18:10 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 24

18:30 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 8

19:30 – Affari al buio Sfida nel deserto

20:00 – Affari al buio L’odore dei soldi

20:25 – Affari di famiglia Duello infuocato

20:55 – Affari di famiglia La sceneggiatura di Star Wars

21:20 – Conspiracy – Soluzione finale

23:10 – Colombia: l’altra faccia del piacere

La7

18:00 – Perception

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale Propaganda Live – Elezioni Regionali

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:40 – Camera con Vista

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Lacrime e sangue

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Salvare Principessa

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – La mala educaxxxion

03:05 – I menù di Benedetta

Spike

18:00 – Merlin Il Segno Di Nimueh –

19:00 – Supernatural Patto Con Il Diavolo –

19:50 – Supernatural Croatoan –

20:35 – Supernatural Destino Crudele –

21:30 – Law & Order: Criminal Intent Antichi Peccati –

22:20 – Law & Order: Criminal Intent Incubo Senza Fine (1) –

23:10 – Law & Order: Criminal Intent Incubo Senza Fine (2) –

00:00 – Law & Order: Criminal Intent Bacco E Venere –

Food Network

18:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.17

18:30 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.4

19:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.18

19:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.21

20:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.11

20:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.22

21:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.12

21:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.23

TOP CRIME

19:20 – PERSON OF INTEREST I – SUPER

20:10 – PERSON OF INTEREST I – IL PASSATO ALLE PORTE

21:10 – C.S.I. NEW YORK V – LA MORTE DENTRO

22:00 – C.S.I. NEW YORK V – OMONIMIA

22:55 – THE CLOSER V – LA VITA

23:45 – THE CLOSER V – TRASFORMAZIONE

00:40 – C.S.I. NEW YORK VI – TRACCE GENETICHE

01:30 – C.S.I. NEW YORK VI – FERITE DI GUERRA

GIALLO TV

19:25 – Law & Order Avidita’

20:20 – Law & Order Questione di classe

21:10 – Tatort – Scena del crimine – 1^TVLe radici dell’odio

22:50 – L’ispettore Barnaby – L’affresco medievale

00:40 – Torbidi delitti – Personalita’ multiple

01:35 – Torbidi delitti – La corista e il motociclista

02:30 – Law & Order Dietro le quinte

03:25 – Law & Order Un tetto sulla testa

Rai 5

18:43 – RAI NEWS – GIORNO

18:44 – Money Art Episodio 4

19:39 – Museo Italia Musei Capitolini

20:31 – Museo con vista Episodio 6

21:16 – Punto di svolta Robert Musil Prima Visione RAI

22:05 – In Scena Ritratto di Ferrara ebraica Prima Visione RAI

00:03 – Bruce Springsteen In his own words

01:14 – E. FITZGERALD & L. ARMSTRONG

Rai Premium

18:00 – Che Dio ci aiuti 4 – Buone intenzioni ep.12

19:10 – Un passo dal cielo 3 – Oltre il buio ep.13

20:10 – Un passo dal cielo 3 – Soldi sporchi ep.14

21:20 – Velvet Collection 2 – p.3

23:10 – Max e Helene – Un amore nella follia del nazismo

00:55 – Dolci e delitti – Un doppio mistero per Hannah

02:20 – L’Ispettore Sarti – Le piste dell’attentato ep.6

03:30 – Crociere di Nozze – Loira

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Amici Animali

18:15 – Tutorial

18:30 – Musica Maestro

19:00 – Escape to the Country

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Dolce Valentina

22:00 – When a man falls in a forest + aspettando perla nera

00:00 – Dolce Valentina

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

18:58 – Sport 2000

19:32 – Buone notizie

19:59 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:50 – Tg Tg

21:09 – La chiave di Sara

VH1

19:00 – Happy Birthday Mark Owen –

20:00 – Una coppia in affari –

20:20 – Come ti trasformo la casa –

20:40 – Come ti trasformo la casa –

21:00 – Ink Master –

22:00 – Ink Master –

23:00 – Una coppia in affari –

23:25 – Una coppia in affari –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Prova a chiedermelo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Via col venti

La2

18:30 – Homicide Hills – Un commissario in campagna – Attentato a San Martino

19:25 – Rescue Special Operations – Codici di sicurezza

20:10 – Via per sempre – Sentirsi a casa… all’estero

21:00 – Democrazia Diretta – Dibattito in vista delle votazioni federali e cantonali

22:15 – La2 Doc – C’era una volta il bosco / Svizzeri.it

23:35 – Verbier Festival 2016

01:30 – Sci alpino: Coppa del mondo 2019/2020 – Super G femminile (R)

02:20 – Repliche informazione

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – IL CONFINE

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Dribbling 2019/20

19:30 – Memory doc

19:50 – C Siamo

20:40 – Calcio: Campionato di Serie C 2019/20 23a giornata: Reggio Audace FC – Sudtirol

22:50 – Calcio Totale

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Pattinaggio di Figura : Campionati Europei 2020 Graz (AUT) – Ladies Free Skating

Rai Sport

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Dribbling 2019/20

19:30 – Memory doc

19:50 – C Siamo

20:40 – Calcio: Campionato di Serie C 2019/20 23a giornata: Reggio Audace FC – Sudtirol

22:50 – Calcio Totale

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Pattinaggio di Figura : Campionati Europei 2020 Graz (AUT) – Ladies Free Skating

SuperTennis

19:00 – ATP 250 Auckland Hurkacz vs Lopez

21:00 – Melbourne Today

21:15 – WTA Brisbane Bertens vs Osaka

00:15 – Coppa Davis 2019 Nadal/Lopez vs Murray/Skupski

02:30 – ATP 250 Auckland Sinner vs Paire

04:00 – WTA Adelaide Barty vs Pavlyuchenkova

Euro Sport

18:00 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 140 (da Zakopane, Polonia)

19:00 – Informazione Flash News

19:05 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Speciale M (1a manche, da Linz, Austria)

19:40 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Speciale M (2a manche, da Linz, Austria)

20:25 – Tennis Australian Open Ottavi, da Melbourne, Australia

21:25 – Informazione Flash News

21:30 – Tennis Australian Open Ottavi, da Melbourne, Australia

22:30 – Ciclismo Pro Series 1a tappa, dall’Argentina

SportItalia

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – La stella di Andra e Tati

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – THE ATHENA

21:00 – Penny on M.A.R.S.

21:25 – Il collegio

Rai YoYo

18:15 – BING – EP.9

18:25 – BING – EP.10

18:30 – BING – EP.11

18:40 – BING – EP.12

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.15

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.16

19:05 – MASHA E ORSO 3 – EP.17

19:10 – 44 GATTI – EP.27

Boing

18:05 – WBB- Siamo solo Orsi

18:15 – Craig

19:00 – Teen Titans Go !

19:25 – Teen Titans Go !

19:50 – Diario di una schiappa – Vita da cani

21:40 – Steven Universe

22:10 – Dragon Ball Super new ®

22:35 – Dragon Ball Super new ®

Cartoonito

18:00 – Pingu in Città

18:30 – Paw Patrol

18:55 – Paw Patrol

19:10 – Top Wing

19:35 – Top Wing

19:50 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:25 – Tom & Jerry Nuovi episodi

Frisbee

18:05 – Curioso come George

18:30 – Ernest & Rebecca – 1^TV

18:55 – Curioso come George

19:05 – Curioso come George

19:35 – Curioso come George

20:00 – Trolls: la festa continua!

20:25 – Trolls: la festa continua!

20:50 – Trolls: la festa continua!

K2

18:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:05 – Alvin Superstar 3 – Si salvi chi puo’

21:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

22:00 – Come e’ fatto

22:25 – Come e’ fatto

DeaKids

18:00 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

19:10 – Io, Elvis Riboldi –

19:20 – Io, Elvis Riboldi –

19:35 – New School

19:45 – New School

19:55 – New School

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Cugini per la vita

19:30 – Cugini per la vita

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Game Shakers

21:15 – Game Shakers

Disney Channel

18:05 – Jessie Attacco alla merenda

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Lo Sparabolle

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Impostore

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Chronogirl

19:45 – Skatenat! Noa La famiglia di Theresa

20:00 – Skatenat! Noa Tutti alla festa!

20:10 – Bia

20:55 – Liv e Maddie La settimana del campanaccio

HGTV – HOME GARDEN TV

21:00 – Disponibile dal 2 febbraio 2020

23:00 – Disponibile dal 2 febbraio 2020

Rai Storia

18:00 – I bambini di Bullenhuser Damm

19:00 – Ottant’anni dopo-Processo alle leggi razziali

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente La liberazione di Auschwitz con il Prof. Alessandro Barbero

21:10 – Auschwitz, 75 anni fa

21:15 – Schindler. La vera storia

22:30 – Fossoli: anticamera per l’Inferno

23:30 – La casa dei bambini

Motor Trend Italia

18:25 – Fast N’ Loud – Vomit Comet

19:25 – Fast N’ Loud – Bye Bye Aaron

20:20 – Fast N’ Loud – Mega Race

21:10 – Affari a quattro ruote Francia

22:15 – Affari a quattro ruote Francia – 1^TV

23:25 – Affari a quattro ruote – La Mazda RX7

00:15 – Fast N’ Loud – Una Ford Stile “Frankenstein”

01:10 – Fast N’ Loud48 Chevrolet Fleetmaster

DMAX

18:35 – Ai confini della civilta’L’inverno sta arrivando

19:40 – Nudi e crudi – Ladri nella notte

20:30 – Nudi e crudi – In Nicaragua

21:25 – Nudi e crudi Francia – Pascal e Le’a

22:40 – Nudi e crudi Francia – Sud Africa: Laurent e Vale’rie

23:55 – Cops Spagna

00:50 – Cops Spagna

01:45 – Nightwatch: quelli della notte

Focus TV

18:15 – NAVI DA GUERRA – COMBAT SHIPS – SOTTOMARINI: LA GUERRA SOTTO I MARI

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVI – REAZIONE A CATENA

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VI – PRESSIONE MORTALE

21:15 – Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank

21:46 – TGCOM24

21:52 – METEO FOCUS – 27/01/2020

21:53 – Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank

22:40 – TG5 – SPECIALE – L’UOMO DI RODI

RealTime

18:40 – Cortesie per gli ospiti

19:35 – Cortesie per gli ospiti – Barbara e Simona vs. Linda

20:30 – Cortesie per gli ospiti – Francesco e Caterina vs. Matteo

21:30 – Vite al limite – Octavia

23:15 – Vite al limite – Robin e Garrett

01:05 – Vite al limite – Justin

02:45 – Vite al limite – Holly

04:25 – Vite al limite – Lacey

Rai Scuola

18:00 – 3Ways2 episodio 6 Replica

18:15 – Inglese Edgar Allan Poe – The last four days – Chapter 2 Replica

18:40 – What did they say? Puntata 9 Replica

18:45 – The Language of Business episodio 23 Replica

19:00 – Gli Speciali di Rai Scuola Straniero Replica

19:05 – SPECIALI RAISCUOLA 2020 Suoni e immagini dal silenzio. Viaggio della Memoria 2020 Replica

19:30 – Digital World Puntata 6 Replica

19:50 – Memex Sperimentiamo! p. 09 – Suono Replica

LaEffe

18:50 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.2

19:50 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 3′ Stagione Ep.2

20:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.6

21:10 – Fuori la voce – 1^TV 1′ Stagione Ep.12

21:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.11

22:10 – Bombshell – La storia di Hedy Lamarr laeffe Film Festival

23:55 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.5

00:50 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.6

Discovery Channel

18:10 – Avventure impossibili con Josh Gates Morte e oltre

19:05 – Cose di questo mondo Stonehenge nazista

20:00 – Cose di questo mondo Oro nazista

21:00 – Gli eroi della memoria Prima TV

21:55 – Codici e segreti Nazisti americani

22:50 – Avventure impossibili con Josh Gates Il teschio di cristallo

23:50 – Cose di questo mondo Outback australiano

00:50 – L’uomo sulla Luna: vero o falso Armstrong

Sky Uno

18:45 – Master – Chef USA Ep. 5

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 21

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 22 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 16

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

22:20 – Master – Chef Italia Ep. 11

23:35 – Master – Chef Italia Ep. 12

00:50 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 5

Sky Cinema 1

18:45 – Regole d’onore

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Scappo a casa Prima TV

23:05 – Copperman

00:50 – Faster

02:30 – 100X100Cinema

02:45 – Come farsi lasciare in 10 giorni

04:45 – Regole d’onore

SKY Cinema Family

18:00 – Condorito missione spaziale

19:30 – Shaun, vita da pecora – Il film

21:00 – Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie

22:40 – Operazione Spy Sitter

00:20 – Il campeggio dei papà

01:50 – Oggi è sempre Natale

03:10 – Un alce sotto l’albero

04:35 – Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo

Sky Cinema Romance

19:10 – Amore inaspettato

21:00 – Return to Me

23:00 – Uomini & donne

00:45 – L’appartamento

02:55 – La rosa purpurea del Cairo

04:20 – Commandments

05:55 – Amore inaspettato

Sky Cinema Collection

18:55 – La maschera di Zorro

21:15 – La maschera di ferro

23:30 – La figlia della sciamana

01:15 – La figlia della sciamana II – Il dono del serpente

03:00 – Le avventure di Rocky e Bullwinkle

04:35 – I fratelli Grimm e l’incantevole strega

Sky Cinema Action

18:50 – Point Break – Punto di rottura

21:00 – Trappola criminale

22:55 – Predator

00:50 – The Package

02:30 – Amici e nemici

04:25 – Dirty War – Strategia del terrore

Fox

18:25 – I Griffin In viaggio per il Polo Nord. 2a parte

18:50 – I Simpson Imbroglio imbrogliato

19:20 – I Simpson Lisa la Simpson

19:45 – I Simpson Il Winchesterino

20:10 – The Big Bang Theory La normalizzazione di Las Vegas

20:35 – The Big Bang Theory La turbolenza del polpettone

21:00 – Emergence Fatal Exception Prima TV

21:50 – What We Do in the Shadows Vampiri a Staten Island

Premium Cinema

19:32 – MA CHE BELLA SORPRESA

21:15 – MADE IN ITALY

23:06 – A STAR IS BORN (DI B. COOPER)

01:26 – THE DISASTER ARTIST

03:12 – Cop and a half: new recruit – Un poliziotto e mezzo: nuova recluta

04:45 – OUT OF TIME

Premium Action

18:34 – HEROES REBORN – GUSTO SANGUE

19:22 – THE ORIGINALS III – LA FORZA MISTERIOSA

20:10 – UNDERCOVER II – LA STANGATA

21:15 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – L’ESTATE DEL PRIMO BACIO

22:04 – SUPERNATURAL XII – CELEBRANDO LA VITA DI ASA FOX

22:53 – AGENT X – L’UOMO, IL MITO E LA LEGGENDA

23:41 – HEROES REBORN – GUSTO SANGUE

00:29 – THE ORIGINALS III – LA FORZA MISTERIOSA

Mya

18:42 – BIG BANG THEORY IV – L’APPROSSIMAZIONE DELLA PRESTIDIGITAZIONE

19:07 – BIG BANG THEORY IV – L’INCURSIONE ZARNECKI

19:33 – RISE – PORTATEMI STANTON

20:24 – RIVERDALE II – PATTO DI SANGUE

21:15 – SUITS IX – CAIRO – 1aTV

22:04 – GOD FRIENDED ME I – LA NOTA PIU’ PURA

22:54 – RISE – PORTATEMI STANTON

23:45 – EVERWOOD I – VISITE A DOMICILIO