Regimenti: “Dolore per la scomparsa del medico Stella”

VARESE – “Sono addolorata e vicino alla famiglia del presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Varese e medico di base a Busto Arsizio, Roberto Stella, nuova vittima del Coronavirus Covid-19. Lo sforzo immenso che stanno compiendo medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari in questo momento di crisi dovuto al diffondersi del virus è davvero lodevole e dimostra un alto livello di qualità, professionalità e grande spirito di sacrificio. Il nostro Sistema sanitario nazionale è un patrimonio prezioso e la sua difesa deve essere una priorità per tutti. L’auspicio è che quando questa emergenza sarà finita tutto ciò possa rappresentare un punto di partenza per una vera riforma del servizio sanitario, che per troppo tempo ha subìto tagli indiscriminati di risorse e di personale”. Lo dichiara l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti (Identità e Democrazia), medico legale e responsabile Sanità per il partito nel Lazio.