Regionali Marche, Ricci: “Stimo Calenda e spero ancora di convincerlo”

ANCONA – “Stimo Calenda e spero ancora di poterlo convincere”. Così l’europarlamentare dem e candidato alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci, dopo una nota di Azione che si è chiamata fuori dalle elezioni regionali nelle Marche. “Ho letto con un po’ di sorpresa l’ultimo comunicato di Azione su di me – esordisce Ricci – Probabilmente è frutto di un malinteso a causa di un’intervista che ho rilasciato. Ho sempre stimato Carlo Calenda, che al governo ha fatto un grande lavoro, e ho sempre rispettato le posizioni di Azione”.

“Per ciò che riguarda le Marche, ho dialogato da mesi con tantissimi aderenti e elettori di Azione – ricorda l’europarlamentare – che hanno deciso di sostenere la mia candidatura. Nei giorni scorsi abbiamo appreso la decisione di Calenda di non presentarsi con nessuno. Rispetto ovviamente la scelta ma proverò ancora a convincere Carlo proprio sul programma per l’economia e la sanità”. E infine: “Le Marche – conclude Ricci – rischiano il declino e noi siamo al lavoro per far loro cambiare marcia”.