Regionali Puglia, Vendola: “Bene il passo indietro di Emiliano, invece la mia comunità mi chiede di impegnarmi”

REGGIO EMILIA – Bene il passo indietro di Michele Emiliano che non si candiderà alle regionali in Puglia: “quello che può portare al rilancio della coalizione di centrosinistra è benvenuto”. Ma non ci sarà nessun passo indietro da parte di Nichi Vendola, come auspicato dal candidato Antonio Decaro: “non c’entra niente la generosità, c’entra l’autonomia dei partiti, c’entra il primato della politica”. Lo ha detto lo stesso presidente di Sinistra Italiana, Vendola, al suo arrivo alla Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia.

“Io sono il presidente di Sinistra Italiana, che è un altro partito e rispondo alla mia comunità politica. Se la mia comunità politica mi ha chiesto di impegnarmi nelle forme in cui me lo ha chiesto o me lo chiederà, io sono a disposizione”, ha precisato Vendola. L’ex governatore pugliese ha commentato il “ritiro” dalla corsa di Emiliano: “Credo che riguardi le dinamiche interne di un altro partito, il Partito Democratico. Mi pare che se il Pd esce unito da questa prova comprensibile, perché non è facile per nessuno, diciamo che è il cambio di stagione”. E poi “tutto quello che può portare al rilancio della coalizione di centrosinistra e alla partenza di una campagna elettorale che possa finalmente affrontare i problemi reali dei cittadini pugliesi, è benvenuto”.