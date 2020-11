Ricetta Profumi di Trinacria, gustoso omaggio alla terra siciliana

Drink ispirato al film Il Gattopardo, di Luchino Visconti, girato nella Sicilia risorgimentale ambientato all’epoca della spedizione dei Mille. Il barman Riccardo Martellucci parte da questo spunto storico e realizza un twist, una rivisitazione di uno dei drink più celebri dell’aperitivo italiano: “Il Garibaldi”, nato per omaggiare l’eroe dei due mondi.

L’omaggio alla terra siciliana si esplicita grazie all’uso delle sue arance, sapore predominante del cocktail che si sposa squisitamente con le caratteristiche organolettiche del Goslings Black Seal Bermuda Black Rum, che a sua volta dona vivacità al drink, grazie alle sue note speziate. ‘Profumi di Trinacria‘ è composto unicamente da succo d’arancia e bitter, quindi per dare una nota amaricante al cocktail, Martellucci, realizza una spuma utilizzando il Bitter Pallini, le cui note di genziana e arancia amara sprigionano un sapore vivace al tutto.

L’intenso colore rosso del drink ricorda il colore delle camicie dei volontari reclutati da Garibaldi per l’Unità d’Italia, mal visti da Don Fabrizio, principe di Salina, che assiste impassibile al proprio, inesorabile declino, dovuto alla rapida ascesa della classe borghese. Un drink realizzato in collaborazione con il collega Alessio Navacci, con cui condivide il bancone e una fornita bottigliera nel ristorante QVINTO, nel bel parco di Tor di Quinto, in zona Roma Nord: un ristorante con griglia, pizzeria, ampio dehors con terrazza per aperitivi ed eventi.

DRINK: PROFUMI DI TRINACRIA

(ispirato al film ‘Il Gattopardo’, di Luchino Visconti, 1963)

BARTENDER:

Riccardo Martellucci, barman di QVINTO a Roma

INGREDIENTI:

6 cl Goslings Black Seal Bermuda Black Rum

6 cl spuma di Bitter Pallini

3 cl Oleo saccarum alle scorze d’arancia

2 cl succo di limone

3 cl succo di arancia

Bicchiere: da cognac o ballon senza stelo

Garnish: scorza di arancia

PREPARAZIONE:

Versare in uno shaker e miscelare il Goslings Black Seal Bermuda Black Rum, l’oleo saccarum alle scorze d’arancia e i succhi di limone e di arancia. Dopo una shakerata vigorosa, filtrare il composto all’interno del bicchiere di servizio e versare del ghiaccio. Adagiare delicatamente la spuma di Bitter Pallini sopra il cocktail con uno zest di arancia. Per realizzare la spuma di Bitter Pallini, sciogliere della gelatina a fuoco moderato con un pò d’acqua e, una volta sciolta, versare il Bitter amalgamando bene il tutto. Versare quindi il composto ben miscelato nel sifone e caricarlo con una capsula per panna. Per realizzare l’oleo saccarum alle scorze di arancia: tagliare la buccia di arancia senza la parte bianca per non conferire il sapore amaro e metterle a contatto con lo zucchero in grani, in modo che le le bucce rilasciano tutti i loro oli essenziali nello zucchero.