“Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari”, presentazione del libro

ROMA – Giovedì 29 gennaio, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del volume “Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari”. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Intervengono inoltre Giancarlo Giorgetti, Maurizio Sacconi e Gianni Letta.
Concluderà il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, leader della Lega. Modera l’incontro Grazia Graziadei. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. Maroni, nella sua carriera politica, è stato ministro nonché presidente della Regione Lombardia.