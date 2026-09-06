Roma, si conclude il B-CAD. Tra le realtà protagoniste anche Aprilia Test

ROMA – Si conclude oggi, al Roma Convention Center La Nuvola, il B-CAD (Building-Construction Architecture Design), appuntamento fieristico internazionale dedicato all’edilizia, all’architettura, alle nuove tecnologie e al design. Tra le realtà protagoniste dell’iniziativa anche Aprilia Test S.r.l., laboratorio specializzato nella diagnostica strutturale di edifici e opere esistenti. L’azienda sta portando al prestigioso evento il proprio contributo, illustrando competenze e tecnologie innovative impiegate per analizzare lo stato di salute delle strutture attraverso tecniche non invasive.

Con sede ad Aprilia, in provincia di Latina, il laboratorio Aprilia Test, autorizzato con decreto ministeriale ai sensi della Legge 1086, opera da anni al fianco di professionisti e imprese, offrendo un supporto qualificato nelle attività di controllo sui materiali da costruzione e nella diagnostica delle strutture esistenti. In occasione del B-CAD, oltre ad allestire un proprio stand fieristico, Aprilia Test ha organizzato anche due seminari gratuiti rivolti ad architetti, ingegneri e geometri, validi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

Nei giorni scorsi, dopo il taglio del nastro della manifestazione, l’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli ha fatto visita allo stand di Aprilia Test. Ad accoglierlo il consulente aziendale Pasquale Di Domenico e l’ingegnere Agostino Schiavone. Nel corso della visita, Ciacciarelli ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività dell’azienda pontina, sottolineando come il laboratorio rappresenti una realtà di eccellenza del Lazio, capace di coniugare esperienza, innovazione tecnologica e attenzione alla sicurezza: elementi sempre più centrali nel settore dell’edilizia e, in particolare, nei processi di riqualificazione del patrimonio esistente. L’Assessore ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale dell’edilizia nell’economia del Lazio, ricordando l’attenzione della Regione alle attività di controllo e monitoraggio di ponti, strade e strutture viarie in genere, oltre che degli edifici destinati all’edilizia residenziale pubblica. Un settore nel quale l’Ente sta investendo risorse ed energie per garantire maggiore sicurezza e qualità del patrimonio infrastrutturale e immobiliare.

Proprio oggi si terrà l’ultimo seminario organizzato da Aprilia Test nell’ambito del B-CAD. L’appuntamento è fissato alle ore 15 ed è rivolto ai professionisti del settore. L’incontro sarà dedicato alle prove sui materiali da costruzione e alle indagini sulle strutture in sito, con un focus sulle procedure, sulle metodologie di prova e sugli strumenti utilizzati. Saranno approfonditi temi quali la preparazione dei campioni, l’esecuzione delle prove e le indagini in sito, evidenziando il ruolo del laboratorio come vero e proprio partner tecnico al fianco dei progettisti. L’ingresso al B-CAD presso La Nuvola è gratuito.