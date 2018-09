Rotondi annuncia gli Stati generali della Democrazia Cristiana

ROMA – “E’ nato un comitato e non un partito: il comitato per la rifondazione della Democrazia Cristiana. Abbiamo dovuto riprendere le attività della mia Dc per presentare le liste, che saranno comuni con l’Udc in Abruzzo, Trentino e Basilicata. Il risultato finale sarà un nuovo partito, il partito dei democratici cristiani”.

Così Gianfranco Rotondi, neo Presidente del ‘comitato per la rifondazione della Dc’.

“Ho già convocato gli Stati Generali della Dc che si terranno a Roma dal 23 al 25 Novembre – ha aggiunto l’ex ministro – Saranno invitati gli eletti Dc di tutte le legislature di Parlamento e Consigli Regionali, i dirigenti di tutti i partiti che si richiamano alla Dc e una vasta rappresentanza di intellettuali, imprenditori e professionisti di area”.