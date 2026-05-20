Lupi: “Le spese per difesa e famiglie fuori dal Patto di stabilità”

CROTONE – “Come si può uscire dal patto di stabilità per le giuste spese militari, se ne può uscire per sostenere le famiglie”. Lo ha detto il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, da Crotone per la campagna elettorale per il sindaco uscente Vincenzo Voce. Rispondendo a una domanda sull’emendamento ritirato dal governo che chiedeva una revisione dell’obiettivo Nato del 5% del Pil di spese per le spese militari, Lupi ha spiegato: “Noi abbiamo una posizione chiara che non è mai stata messa in discussione all’interno del centrodestra. Bisogna investire risorse per la difesa, lo abbiamo concordato con l’Europa. Queste spese sono fuori dal Patto di stabilità. Su questo impegno dobbiamo proseguire, anche perché è evidente ciò che sta accadendo nel mondo. Non possiamo affermare di non voler dipendere dagli Stati Uniti o da altre alleanze, se l’Europa e l’Italia non sono in grado di creare un sistema di sicurezza che le renda autonome”.

“La posizione che abbiamo ribadito all’Europa, e ho visto che ci sta riflettendo grazie alla lettera scritta da Giorgia Meloni – ha aggiunto – è chiara: proprio perché vogliamo investire risorse per la difesa, dobbiamo averne anche per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia e per evitare la recessione; le due cose procedono insieme. Per Noi moderati non c’è mai stata l’ipotesi di fare un passo indietro sulle spese al 5% per la difesa, quindi si proseguirà senza problemi”.