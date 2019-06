“Sabaubeach”, al mare con il proprio cane a Sabaudia

SABAUDIA – Anche quest’anno si potrà andare al mare con il proprio cane a Sabaudia (Latina), presso la spiaggia “Sabaubeach”, con ingresso libero (tutti i giorni) dal 15 giugno fino al 15 settembre.

La rinnovata iniziativa del comune di Sabaudia di dedicare una parte di spiaggia ai cani ed ai loro accompagnatori, (anche ribadita dal T.A.R. Lazio, con la sentenza 11 marzo 2019, n. 176 in merito all’accesso degli animali in spiaggia), quest’anno sarà situata al km 22 del lungomare pontino, all’altezza del lago di Caprolace, in una delle parti più incontaminate e suggestive del litorale sabaudo.

Realizzata per il settimo anno dall’Associazione “Mondocane”, si tratta di una spiaggia interamente attrezzata e gestita a titolo gratuito dai volontari, dove si troverà tutto l’occorrente per il benessere degli amici a quattro zampe,ciotole, palline, acqua potabile,ecc con tanto spazio per far giocare liberamente gli animali ma anche un posto “unico” dove trascorrere una giornata spensierata con la famiglia e i bambini.

La mattina di sabato 15 giugno sarà inaugurata la nuova stagione della spiaggia “Sabaubeach” e sono già iniziati i lavori per la sistemazione della bellissima spiaggia al 22esimo km del lungomare pontino, che lo scorso anno aveva fatto trascorrere ad oltre 10 mila animali e ai loro accompagnatori una fantastica estate, con commenti molto positivi da parte degli utenti.

La rinnovata sensibilità dell’amministrazione pontina e della sua Sindaca su questo tema, promosso con costanza dalle associazioni che da anni operano sul territorio, si spera possa portare le amministrazioni a sud di Roma a dedicare sempre maggiori spazi disponibili per le spiagge “pet friendly” ancora poco diffuse in Centro Italia, nonostante i numeri in costante crescita degli animali domestici per abitante.