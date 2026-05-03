Sahrawi, una crisi lunga 50 anni: missione del Comitato diritti umani della Camera nei campi profughi in Algeria

ROMA – Inizia oggi la visita istituzionale del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, presieduto da Laura Boldrini, in Algeria presso i campi profughi del popolo Sahrawi. “Parliamo di una delle crisi più lunghe e dimenticate al mondo, che va a vanti da oltre 50 anni- dichiara la Presidente Boldrini – a cui il Comitato diritti umani vuole dare la giusta attenzione nell’ottica di giungere a un atto parlamentare, auspicabilmente condiviso da tutte le forze politiche, che possa prendere una posizione chiara nei confronti di questa situazione”.

Prima di recarsi nei campi situati nei pressi di Tindouf, la delegazione italiana incontrerà le autorità algerine, tra cui il vicepresidente del Parlamento. Una volta giunti nei campi, ad accogliere la delegazione italiana ci saranno rappresentanti del Fronte Polisario, movimento di liberazione nazionale fondato nel 1973 che lotta per l’autodeterminazione e l’indipendenza del Sahara Occidentale.

Si terranno incontri con i rappresentanti del popolo Sahrawi, tra cui il Presidente del Consiglio Nazionale Sahrawi, il Ministro della diaspora e la Ministra degli affari sociali, l’Associazione delle famiglie dei prigionieri e dei “desaparecidos” sahrawi, la Mezzaluna Rossa oltre a visite in scuole, centri medici e altre strutture dei campi profughi. La delegazione, oltre che dalla Presidente Boldrini, è composta dal vice presidente del Comitato diritti umani, on. Emanuele Loperfido, e dal consigliere della Commissione esteri, dottor Stefano Tabacchi.