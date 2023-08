Salario minimo, Calenda attacca Salvini

ROMA – “Sento Salvini dire che il salario non si impone per legge. Per legge si tassano i margini delle imprese, causando ricadute su correntisti e investitori, si blocca la concorrenza nel settore aereo, si salvaguardano le rendite di posizione di tassisti e balneari. Però per legge non si può stabilire la soglia minima tra lavoro e sfruttamento come fanno tutti i paesi del G7. Forse per legge bisognerebbe stabilire che uno che non ha mai lavorato in vita sua fuori (e dentro) la politica non può fare il Ministro”.

E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Azione Carlo Calenda (foto).