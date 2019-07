ScuderieMArteLive, sette spettacoli nel Lazio: ecco dove e quando

Il 20 e 21 luglio oltre 30 artisti impegnati in 7 comuni: Segni (RM), Civitavecchia (RM), Pescia Romana (VT), Collepardo (FR), Zagarolo (RM), Grotte di Pastena (FR), San Martino al Cimino (VT)

ROMA – L’estate delle ScuderieMArteLive si arricchisce sempre di più ed oltre gli 11 festival italiani dedicati all’Arte di Strada organizzati direttamente dal collettivo artistico più grande e variegato in Italia il 20 e 21 luglio vedrà oltre 30 artisti coinvolti in ben sette piazze del Lazio 7 : Segni (RM) con la prima edizione di Arte In Signia, Civitavecchia (RM) con la prima edizione di “Arte in… Centro” e poi ancora spettacoli a Pescia Romana (VT), Collepardo (FR), Zagarolo (RM), Grotte di Pastena (FR) e San Martino al Cimino (VT).

Grazie alla selezione compiuta in questi anni su centinaia di artisti e buskers in diverse discipline (teatro, circo contemporaneo, danza, musica, arte visiva, cortometraggi, poesia) oggi le Scuderie MArteLive dispongono di un grande catalogo di artisti di qualità capace di far fronte all’organizzazione di numerosi festival ed eventi in contemporanea come in questo week end. Il collettivo nato come spin-off del festival multi-artistico MArteLive, si conferma una realtà capace di unire in una gigantesca rete luoghi distanti, con particolare attenzione per quei contesti periferici che durante l’anno faticano a ricevere il loro necessario apporto di arte e cultura. L’estate di Scuderie MArteLive travalica così i confini e scende in piazza raggiungendo attivamente il pubblico delle province e delle periferie.

Tanti ancora i festival di agosto, eventi essenziali non solo per i residenti, ma anche risorse per lo sviluppo turistico del luogo. In primis, dal 1 al 4 agosto, la XV edizione di TolfArte: il Festival di Arte di Strada e Artigianato Artistico dai numeri record. Anche il Molise in prima linea con la V edizione di Arte in Strada che si terrà il 9 agosto a Mirabello Sannitico (Cb). Sempre ad agosto il 22 e 23 va in scena la XXX edizione del Carpineto Romano Buskers Festival. A settembre si saluta l’estate con la VI edizione di Buskers in Town, il busker festival metropolitano ormai habitué del quartiere romano di Centocelle, che si terrà dal 27 al 29 settembre. Un vero e proprio punto di riferimento per l’arte di strada a Roma, capace di trasformare in un enorme palcoscenico una delle periferie più popolate d’Italia.

Le ScuderieMArteLive sono alla continua ricerca di talenti da valorizzare, principalmente attraverso la partecipazione al concorso nazionale MArteLive, vero cuore di tutto il MArteLive System, con i suoi numerosi premi in palio. MArteLive, così come Scuderie, si sforza di rispondere alle esigenze espressive di qualsiasi tipo d’artista, aprendo le porte a ben 16 discipline diverse. Le parole d’ordine sono qualità, multidisciplinarietà e varietà, in una complessa rete di collaborazioni pensata su scala nazionale. Un approccio originale che viene avvalorato da una crescita costante fin dalla sua nascita, nel lontano 2001.

Calendario Eventi 20 e 21 luglio 2019-07-19

20 luglio

Segni (RM) – Arte in Signia

Civitavecchia (RM) – Arte in … Centro

San Martino al Cimino (VT) – Tra musica e magia

Zagarolo (RM) – Tra musica e magia

21 luglio