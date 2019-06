‘Si vive una volta sola’, Carlo Verdone gira in Puglia il nuovo film

MONOPOLI – Si chiama ‘Si vive una volta sola’ il nuovo film di Carlo Verdone attualmente in lavorazione in Puglia, dove l’attore e regista è già alla seconda settimana di riprese. Ieri la troupe ha girato a Monopoli: “L’atmosfera è splendida – ha scritto Verdone in un post su Facebook – Ho degli attori meravigliosi accanto a me che stanno dando il massimo, e i luoghi ci aiutano molto”.

Nel cast, oltre a Verdone che interpreterà un medico (il professor Umberto Gastaldi), figurano anche Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora. I ciak del lungometraggio saranno effettuati tutti in Puglia per un totale di 8 settimane.

Il film, prodotto e distribuito dalla Filmauro, è sceneggiato da Verdone con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino. La sua uscita nelle sale cinematografiche è prevista all’inizio del prossimo anno.