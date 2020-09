ROMA – Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia, 83 anni, si è sottoposto a un tampone programmato dopo il recente soggiorno in Sardegna, che ha dato il suo verdetto: ha contratto il Covid 19. Il medico curante del Cav, Alberto Zangrillo, ha fatto sapere che Berlusconi è “asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali”. Positivi al tampone anche i figli Luigi, 31 anni, e Barbara, 36 anni.

Queste le prime parole di Berlusconi: “Sarò presente in campagna elettorale con interviste tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia”. E in un comunicato stampa si legge: “Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”.

La reazione del mondo della politica è unanime: “Auguri di pronta guarigione e un abbraccio virtuale all’amico Silvio Berlusconi”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. E la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha twittato: “Al presidente Berlusconi i migliori auguri da me e da Fratelli d’Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo”.

Si è espresso al riguardo anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Spero si riprenda presto e che combatta, con la forza che lo ha sempre contraddistinto, anche questa battaglia”. Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, fa “a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto”. Infine il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi: “Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente”.