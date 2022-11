Spaghetto aglio, olio e peperoncino di Gronchi: la ricetta in tv

Martedì 15 novembre nuovo appuntamento con la rubrica enogastronomica all’interno della trasmissione Striscia la notizia

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Nicola Giancarlo Gronchi del ristorante Romano a Viareggio. Lo chef propone la ricetta dello “Spaghetto aglio, olio e peperoncino, scampi, polvere di olive e bottarga di Cabras”.

Classe 1984, originario di Marina di Carrara, Nicola Giancarlo Gronchi cresce in una famiglia di macellai e dopo il diploma in ragioneria, inizia la sua esperienza nel settore culinario. Comincia il suo percorso in Versilia per poi lavorare in tutta Italia. Nel 2016 ritorna in Toscana alla guida del Bistrot di Forte dei Marmi dove riconferma la stella Michelin, nel 2020 entra nelle cucine di Romano a Viareggio, 1 stella Michelin e 50 anni di attività alle spalle, con il compito di supportare il cambio generazionale voluto da Roberto Franceschini per portare avanti il lavoro della mamma Franca e del papà Romano. Un compito che si è traslato anche nella cucina, che ha unito tradizione a innovazione.

La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.